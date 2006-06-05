FAQ по оформлению загранпаспорта

Какие документы требуются для оформления загранпаспорта?

Для взрослых требуются следующие документы:

Заявление. Его можно взять в подразделении Федеральной миграционной службы по месту жительства. На загранпаспорт оно заполняется в двух экземплярах. Для проживания заграницей - в трёх. Заявление заверяется по месту работы (месту учёбы). Срок действия печати с места работы (или учёбы) - 1 месяц.

Четыре фотографии. На загранпаспорт можно сдать либо цветную, либо чёрно-белую фотографию.

При подаче документов с собой необходимо иметь российский паспорт, а также старый загранпаспорт (если был оформлен ранее).

Квитанцию об оплате госпошлины - 400 рублей в сберкассу. Платёж называется "за загранпаспорт".

Гражданам от 18 до 27 лет мужского пола (призывного возраста) необходима справка из военкомата. Срок её действия - 1 месяц.

Можно ли оформить загранпаспорт 4х летнему ребенку?

Оформить загранпаспорт можно с рождения. Для этого необходимо:

Заявление от родителей, либо от законных представителей (п.п.1-8).

Две фотографии ребенка.

Госпошлина. До 14 лет - 200 рублей. С 14 до 18 лет - 400 рублей.

Прилагается свидетельство о рождении с копией, справка о гражданстве (если ребёнку до 14 лет). Прилагается паспорт и свидетельство о рождении с копией (с 14 до 18 лет).

При этом за несовершеннолетнего паспорт получает заявитель, который приходит со своим паспортом и свидетельством о рождении (до 14 лет) либо паспортом ребенка.

Что необходимо, чтобы вписать ребёнка в паспорт к родителям?

Заявление от родителей, либо от законных представителей.

Госпошлина - 50 рублей - оплачивается в сберкассу (платёж называется "за внесения изменения в загранпаспорт").

Прилагается свидетельство о рождении, справка о гражданстве (с копиями) и с 6-ти лет - 2 фотографии.

Где брать бланк анкеты для получения загранпаспорта?

По месту жительства, в территориальном подразделении ФМС (бывшие паспортно-визовые службы).

Подскажите есть ли где-нибудь анкеты в электронном виде

Анкету возможно сделать в электронном виде, но она должна быть в 2 экземплярах. Одна на формате А3 и одна на формате А4. Проще взять в подразделении ФМС и, при необходимости, сделать нужное количество копий.

Как заполнять часть анкеты про работу пенсионеру; работающему понятно, отмечают на последнем месте работы, а как с пенсионерами?

Нужно заполнить трудовую деятельность за последние десять лет, указать, с какого времени он находится на пенсии, переписать серию, номер, дату выдачи и кем выдано пенсионное свидетельство, и предъявить его при сдаче документов.

А как заполнять если нет трудовой книжки?

Указать что не работаете и трудовая книжка не заводилась.

Где нужно сдавать документы на загранпаспорт?

Документы сдаются по месту жительства, либо по месту пребывания (временная прописка) в территориальное подразделение ФМС. В случае постоянного проживания за пределами Свердловской области в соответствии с Законом «О въезде и выезде» предусмотрен срок оформления до 4-х месяцев.

В течение какого времени сделают паспорт?

По Закону оформление происходит в течение одного месяца по месту жительства и 4 месяца по месту пребывания. Однако следует учитывать, что в летний период, когда количество желающих увеличивается в несколько раз, возможна задержка. Лучше сделать загранпаспорт заранее.

В течение какого времени сделают паспорт ребенку?

По Закону установлен один срок изготовления, однако, как правило, детям до 14 лет паспорт готов через 2 недели.

Как узнать готов ли загранпаспорт?

Можно подойти на Крылова 2. В настоящее время в 12 кабинете организовано рабочее место, где можно уточнить готовность паспорта.

Где получать загранпаспорт?

Жители г.Екатеринбурга получают паспорта в УФМС России по Свердловской области, адрес - ул. Крылова, 2. Расписание: понедельник, среда, пятница, с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 16:00. Суббота с 9:00 до 14:00. Жители области получают по месту жительства. Областным жителям при сдаче можно указать на заявлении, что желаете получить документы здесь, в Екатеринбурге, тогда нужно будет подойти на Крылова, 2.

На какой срок выдается загранпаспорт?

На 5 лет.

Как можно вернуть госпошлину, если не потребовалось оформлять паспорт?

Деньги возможно вернуть в течение 3 лет. Необходимо подойти на Крылова 2 в кабинет № 10. При себе необходимо иметь квитанцию, копию сберкнижки в Сбербанке РФ с банковскими реквизитами филиала. Деньги будут перечислены на ваш счет Федеральным Казначейством.

Возможно ли при замене старого загранпаспорта на новый оставить у себя старый загранпаспорт?

Старый паспорт остаётся на руках в случаях: либо срок его действия уже истёк, либо, если срок ещё не истёк, но в нём находится действующая виза для выезда за пределы РФ (разрешительная запись). Тогда загранпаспорт аннулируется и остается на руках гражданина. В остальных случаях паспорт изымается.

Сейчас на загранпаспорта делают цветные фотографии. Нужно ли сейчас менять свой загранпаспорт, срок годности которого до 2009г, из-за того, что фотография в нем не цветная?

Нет, менять не надо.

Вышла замуж и сменила фамилию. Надо ли мне менять загранпаспорт или он действителен до конца срока действия?

Загранпаспорт выдается на основании действующего российского паспорта. Если вы сменили фамилию, то необходимо менять и загранпаспорт. В противном случае могут возникнуть проблемы при пересечении границы и точно возникнут в случае утраты загранпаспорта за границей.

Правда ли, что не имеют право забирать Российский паспорт на время оформления загранпаспорта?

Российский внутренний паспорт изымается лишь в случае, установленном Законом. При сдаче документов для оформлении загранпаспорта лишь сверяются данные и заверяются инспектором.

Подскажите критерии к военному билету, если на учет поставлен, но в нужные сроки не переосвидетельствован, сейчас уже не призывной возраст, дадут загранпаспорт или нет?

Военный билет о прохождении службы, либо справку из военкомата требуют только от лиц призывного возраста - от 18 и до 27 лет. Если этот возраст уже вышел, никаких других документов не требуется.

Недавно постирала свой загранпаспорт... Понятно, что я его испортила. Через месяц собираюсь выходить замуж со сменой фамилии. Надо ли менять мой паспорт сейчас или только после смены фамилии?

Если паспорт постиран, значит, он испорчен. В любом случае на основании этого паспорта вас через границу не пропустят. Если вы поменяете фамилию, будет необходимо менять и паспорт. Можно отдать документы на замену паспорта сейчас, и не менять фамилию.

За сколько месяцев до окончания срока действия паспорта надо оформлять новый?

Загранпаспорт можно не менять и после истечения срока его действия, только воспользоваться им вряд ли будет возможно. Кроме того, ряд государств требует, чтобы при оформлении визы до окончания срока действия паспорта осталось не менее 3-6 месяцев. Поэтому лучше озаботиться заменой ОЗП заранее.

Отдал документы на оформление загранпаспорта почти 2 года назад. Все это время не мог заехать получить готовый паспорт. Что ему делать теперь?

Старый паспорт хранится в УФМС в течение всего срока его действия. Для его получения нужно подойти на Крылова 2 (жителям г.Екатеринбурга) или в территориальное подразделение ФМС. Подойти необходимо с общегражданским паспортом и Вам назначат день явки после проведения дополнительных проверок.

Когда начнут выдавать паспорта на новых бланках. Если сделать загранпаспорт сейчас он тоже 5 лет будет действителен или его придется менять сразу, как появятся новые бланки?

Выдача новых паспортов на территории Свердловской области ожидается с начала 2007 года. Старые паспорта будут действительны.

Возможно ли в экстренных ситуациях оформить загранпаспорт в кратчайшие сроки (например 5 дней), какие документы и заявления нужны?

В законодательстве есть причины, по которым мы можем оформить загранпаспорт в течение трёх дней. По смерти, когда необходима транспортировка тела за пределы РФ. При болезни, когда необходимо экстренное лечение. Либо по смерти близких родственников за рубежом. Соответственно, это необходимо подтверждать документально. Либо свидетельство о смерти, либо документ от лечащего врача, либо необходима телеграмма, заверенная лечащим врачом. Эти документы мы принимаем здесь, на Крылова,2.

Могут ли загранпаспорт не выдать? Если могут, то по каким причинам?

В соответствии с законом о въезде и выезде, право гражданина на выезд из РФ может быть временно ограниченно.

Как правильно вписать ребенка в паспорт (1г 3мес.), нужно ли фото ребенка?

По нашему законодательству фотография необходима только с 6 лет. До 6 лет - можно вписать без фотографии. Но если родители хотят, мы можем и в год, и в два вклеить фотографию. Некоторые консульства требуют фотографии с рождения, поэтому необходимо узнавать об этом дополнительно, перед поездкой.

Оформила на ребенка 4 лет отдельный загранпаспорт, но позднее выяснила, что в некоторые страны, выгоднее ехать с ребенком, вписанным в паспорт родителя (виза оформляется на паспорт). Можно ли вписать ребенка в паспорт родителям, если на него уже оформлен отдельный паспорт?

Можно вписать ребёнка в паспорт родителям до 14 лет, даже если на него есть отдельный паспорт. Отдельный паспорт будет тоже действителен.

Паспорт на ребенка оформлен с фотографией в 4 года, нужно ли в 6 лет ребенку менять паспорт или фотографию в нем, или он теперь действителен 5 лет?

Если внешность ребёнка заметно изменилась, загранпаспорт лучше поменять.

Федеральный закон от 15 августа 1996 г. N 114-ФЗ

"О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию"

(с изменениями от 18 июля 1998 г., 24 июня 1999 г., 10 января, 30 июня 2003 г., 29 июня 2004 г.)

Ограничения выезда:

Статья 15.

Право гражданина Российской Федерации на выезд из Российской Федерации может быть временно ограничено в случаях, если он:

при допуске к сведениям особой важности или совершенно секретным сведениям, отнесенным к государственной тайне в соответствии с законом Российской Федерации о государственной тайне, заключил трудовой договор (контракт), предполагающий временное ограничение права на выезд из Российской Федерации, при условии, что срок ограничения не может превышать пять лет со дня последнего ознакомления лица со сведениями особой важности или совершенно секретными сведениями, - до истечения срока ограничения, установленного трудовым договором (контрактом) или в соответствии с настоящим Федеральным законом.

Перечень сведений, отнесенных к государственной тайне, утвержден Указом Президента РФ от 30 ноября 1995 г. N 1203

В случае, если имеется заключение Межведомственной комиссии по защите государственной тайны о том, что сведения особой важности или совершенно секретные сведения, в которых гражданин был осведомлен на день подачи заявления о выезде из Российской Федерации, сохраняют соответствующую степень секретности, то указанный в трудовом договоре (контракте) срок ограничения права на выезд из Российской Федерации может быть продлен Межведомственной комиссией, образуемой в порядке, установленном для создания межведомственных координационных и совещательных органов, образуемых федеральными органами исполнительной власти. При этом срок ограничения права на выезд не должен превышать в общей сложности десять лет, включая срок ограничения, установленный трудовым договором (контрактом), со дня последнего ознакомления лица со сведениями особой важности или совершенно секретными сведениями; в соответствии с законодательством Российской Федерации призван на военную службу или направлен на альтернативную гражданскую службу, - до окончания военной службы или альтернативной гражданской службы; задержан по подозрению в совершении преступления либо привлечен в качестве обвиняемого, - до вынесения решения по делу или вступления в законную силу приговора суда; осужден за совершение преступления, - до отбытия (исполнения) наказания или до освобождения от наказания;

Об оспаривании конституционности пункта 5 статьи 15 настоящего Федерального закона см. Определение Конституционного Суда РФ от 24 февраля 2005 г. N 291-О уклоняется от исполнения обязательств, наложенных на него судом, - до исполнения обязательств либо до достижения согласия сторонами; сообщил о себе заведомо ложные сведения при оформлении документов для выезда из Российской Федерации, - до решения вопроса в срок не более одного месяца органом, оформляющим такие документы.

Статья 16

Во всех случаях временного ограничения права на выезд из Российской Федерации, предусмотренных статьей 15 настоящего Федерального закона, орган внутренних дел выдает гражданину Российской Федерации уведомление, в котором указываются основание и срок ограничения, дата и регистрационный номер решения об ограничении, полное наименование и юридический адрес организации, принявшей на себя ответственность за ограничение права данного гражданина на выезд из Российской Федерации.

Федеральным законом от 29 июня 2004 г. N 58-ФЗ в статью 17 настоящего Федерального закона внесены изменения (См. текст статьи в предыдущей редакции).

Статья 19.

Военнослужащие Вооруженных Сил Российской Федерации, а также федеральных органов исполнительной власти, в которых предусмотрена военная служба, за исключением лиц, проходящих военную службу по призыву, выезжают из Российской Федерации при наличии разрешения командования, оформленного в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Выезд несовершеннолетнего.

Не путать со въездом в иностранное государство. На въезд могут быть другие правила, установленные соответствующей страной.

Статья 20.

Несовершеннолетний гражданин Российской Федерации, как правило, выезжает из Российской Федерации совместно хотя бы с одним из родителей, усыновителей, опекунов или попечителей. В случае, если несовершеннолетний гражданин Российской Федерации выезжает из Российской Федерации без сопровождения, он должен иметь при себе кроме паспорта нотариально оформленное согласие названных лиц на выезд несовершеннолетнего гражданина Российской Федерации с указанием срока выезда и государства (государств), которое (которые) он намерен посетить.

Статья 21.

В случае, если один из родителей, усыновителей, опекунов или попечителей заявит о своем несогласии на выезд из Российской Федерации несовершеннолетнего гражданина Российской Федерации, вопрос о возможности его выезда из Российской Федерации разрешается в судебном порядке. Порядок подачи заявления о несогласии на выезд из Российской Федерации несовершеннолетнего гражданина Российской Федерации устанавливается Правительством Российской Федерации.

Правила заполнения заявления для получения общегражданского заграничного паспорта

Заявление заполняется в 2 экземплярах.

На ПМЖ и по временной регистрации - в 3 экземплярах.

На детей (до 18 лет) - в 1 экземпляре.

Предоставляются фотографии анфас, без головного убора, на белой матовой бумаге, с растушевкой, тон одежды светлый (на обратной стороне фото четко подписать фамилию).

П.1. Фамилия, имя, отчество - заполняем печатными буквами, четко. Если ранее имели другие Ф.И.О, укажите их, когда меняли и где.

П.2. Число, месяц, год рождения.

П.3. Место рождения - заполняется, идентично с указанным во внутреннем российском паспорте.

П.4. Пол.

П.5. Место жительства или место пребывания, подтвержденные регистрацией, либо место фактического проживания (по временному пребыванию паспорт оформляется до 4 месяцев с дня приема документов).

П.6. Гражданство (загранпаспорт оформляем только гражданам России).

П.7. Основной документ, удостоверяющий личность (паспорт) гражданина Российской Федерации.

П.8. Цель получения - для временных выездов за границу или для проживания за границей. Для постоянного проживания обязательно указание страны. Для временных выездов желательно указание страны.

П.9. Получение паспорта: первичное, взамен использованного (паспорт предоставляется), испорченного (паспорт предоставляется), утраченного (если утрачен, предоставляется справка или отказные материалы по утрате из РОВД).

П.10,11,12,13. Заполняем в соответствии с вопросом - полно (ответы "да", "нет" не допускаются).

П.14. Прошу внести в паспорт сведения о моих детях, гражданах РФ, в возрасте до 14 лет.

Прошу выдать паспорт моим детям.

Предоставляются следующие документы: ксерокопии, заверенные сотрудником ФМС: свидетельства о рождении, справки (или вкладыша) о гражданстве, фотографии, установленного образца, с 6 лет. (4 шт.)

Некоторые страны требуют вклеивать фото детей любого возраста (при въезде в Калининград через страны Прибалтики, Италия.)

С 14-летнего до 18-летнего возраста - указывается номер внутреннего российского паспорта, дата выдачи, орган выдачи паспорта и ксерокопии паспорта и свидетельства о рождении.

П.15. Выписка из трудовой книжки о трудовой деятельности за последние 10 лет, включая учебу в учебных заведениях и военную службу (указать номера воинских частей и мест их дислокации).

Указывать четко месяц и год поступления и увольнения с места работы, передвижение по службе на одном предприятии указывать не надо. Если в настоящее время человек не работает, трудовая деятельность заверяется сотрудником ФМС, на основании трудовой книжки (указывается номер трудовой книжки и дата выдачи трудовой), если трудовой книжки нет, то заверяется со слов. Для частных предпринимателей - предоставляется свидетельство частного предпринимателя (трудовая деятельность также заверяется сотрудником ФМС). Лишних документов предоставлять не надо.

П.17. Имею паспорт (заграничный) серии ___ номер ___, выданный "__" ________ 200_ УВД 356.

Если срок действия паспорта истек - ставится штамп "АННУЛИРОВАНО" и возвращается владельцу, если срок не истек - предоставляется в УФМС. Если имеются действующие визы, то заявитель имеет право написать заявление с просьбой вернуть действующий паспорт с их перечислением.

Указать дату и подпись владельца.

Указать дату и подпись (с расшифровкой фамилии и органа), кто принял заявление