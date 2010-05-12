Путешествие с двумя детьми на остров Крит

Этот отпуск планировали заранее, так как организация отдыха с двумя детьми полутора и восьми лет, да еще и чтобы родителям понравилось, задача не легкая.

Время поездки выпало на июнь, так как в июле мы собирались отдавать дочку в садик, а старший сын школьник. Тур покупали по раннему бронированию в марте, что оказалось неоправданным, так как цена на наш отель в течение сезона осталась неизменной. Отель выбирали очень тщательно, хотя выбор был невелик, так как размещение два взрослых, ребенок и инфант предлагали далеко не все отели. В результате на семейном совете был выбран отель Афродита бич в Гувесе. Критериями выбора служили: близость к аэропорту (менее получаса езды на автобусе), первая линия, наличие системы "все включено".

Долетели мы удачно, в самолете были свободные места, и дочка сидела на отдельном кресле, она не любит летать на коленях. Впереди сидели две малышки около 2-х лет, с которыми мы менялись игрушками, так что полет прошел незаметно.

Трансфер тоже пролетел быстро: не успели мы сесть в автобус, как добрались до нашего отеля, который был первым. В целом расположение отеля очень удачное: 10 минут езды на машине до океанариума, 20 минут до Ираклиона.

Первое впечатление от отеля было – «ну неплохо», от номера, «ой, как же мы тут поместимся». Но, как выяснилось, на Крите тоже можно менять номер за дополнительную оплату, и мы поменяли номер на семейный. В целом отель простенький, но условия для детей все-таки были. Порадовало, что детская кроватка новая, накормить ребенка отварными и пареными блюдами можно без проблем, есть несколько детских бассейнов для разного возраста, аниматоры развлекали детей старше четырех лет два раза в день по два часа. Но если опоздаешь – уходили в бассейн или на поле для мини-гольфа, делились на команды и опоздавшему ребенку было трудно влиться в игру.

На следующий же день, в одном из ближайших прокатов мы арендовали машину, по совершенно смешной стоимости 18 евро в сутки. Детские кресла нам дали без дополнительной оплаты. Состояние кресел не радовало, но уж что было.

И началось большое путешествие.

Для пробы путешествия с детьми поехали в Кносский дворец. Добирались минут 30. По развалинам достаточно комфортно гулять с коляской.

Следующее путешествие – пальмовый пляж Вай. Вот куда действительно стоит съездить. Ехали 4 часа, часть дороги – по серпантину. Можно было доехать и быстрее, но мы часто останавливались, посмотреть красоту природы, погулять с детьми. Попутно посмотрели половину острова.

На сайте u-mama.ru мне советовали обязательно съездить в местечко Бали – деревушку, где все пляжи с черным вулканическим песком. От Гувеса ехать примерно час. Бали очень спокойное место, на пляже не многолюдно, скорее для уединенного отдыха. Кроме того, там нет больших отелей, все больше маленькие, спускающиеся к морю по склону отели.

Еще мы съездили на юг острова, на пляж Маталла, по пути фотографировали развалины древних городов. По приезду увидели красивый вид скалы, уходящей в море, и, в общем-то все. Пляж – галька – горячая, обжигающая, ходить можно только в обуви, и все равно попадают камешки и жгут ноги, детям там ни в песке поиграть, ни в море покупаться, так как вход каменистый и очень глубоко.

В общем, самый лучший для отдыха с детьми пляж на Крите оказался недалеко от нашего отеля – песчаный, с волнорезами и пологим входом. Пляжи надо отметить, очень чистые.

Обратный путь оказался не таким удачным: во-первых, мы приехали в аэропорт очень поздно, когда регистрация уже закончилась и мы не успели достать теплые вещи из сумок, хотя у нас был групповой трансфер, во-вторых, в самолете нам дали места возле туалета, то есть спинки не откидывались, что детям не очень удобно.

Все фото здесь!