Осенние каникулы в теплых странах. Где отдохнуть осенью?

Наступает осень, и, казалось бы, пора отпусков позади, но у нас всегда остается возможность продлить себе лето, ведь во многих странах вот-вот наступит весна. Сегодня мы поговорим о том, куда отправиться в путешествие за прекрасной погодой, солнечными днями и теплым морем в осенние дождливые дни.

Сентябрь

Отдых в сентябре привлекателен тем, что пик жары уже проходит и наступает бархатный сезон, когда вода в Средиземном и Чёрном море еще теплая, а солнечные лучи становятся уже более мягкими.

Сентябрь, пожалуй, один из самых популярных месяцев для отдыха. Именно в сентябре предоставляются самые широкие возможности для выбора направления.

Турция

В Турции спадает невыносимая жара, море максимально прогрето, ночи еще пока не холодные, до сезона дождей еще целый месяц. Летние каникулы закончились, а потому нет большого наплыва семей с детьми.

Египет

Сентябрь самый безветренный месяц в Египте. Пока еще жарко: средняя температура воздуха +29 градусов, воды +26 градусов. Цены будут ниже, чем в Турции, где сентябрь считается высоким сезоном. Отдых в Египте все же лучше планировать на конец сентября, будет немного прохладнее.

Кипр

В сентябре здесь уже нет палящего зноя, как в летние месяцы, а до холодов еще очень далеко. Поэтому можно совершенно спокойно запланировать экскурсии, не боясь духоты и палящего солнца. При этом вода в море достигает оптимальной температуры. Ну, и самое главное, уровень сервиса здесь не падает, как это происходит в Турции в конце сезона. Именно Кипр часто выносят на первое место пляжного отдыха, когда говорят об отпуске в сентябре.

Европа

Испания, Лазурный берег Франции, Адриатическое море в Италии – здесь пока еще держится комфортная температура как воздуха, так и воды. Но пляжный отдых лучше планировать на первую половину сентября. В Испании в первых числах сентября проходит потрясающий, красочный и зрелищный праздник корриды в небольшом городке Рондо. В Неаполе праздник пиццы, а во Франции самое масштабное событие в антикварном мире – Биеннале антикваров.

Октябрь

С октября в странах южного полушария планеты наступает календарная весна. Поэтому этот месяц считается лучшим для поездки к экватору и южнее.

Тунис

Комфортнее всего отдыхать в Тунисе именно в октябре. Купальный сезон здесь длится до середины ноября. А многие отели уже в октябре предоставляют скидки на размещение в размере 30-50 %.

Кипр

На этом солнечном острове, отличная погода стоит круглый год. Но именно октябрь считается лучшим месяцем для отдыха. Средняя температура воздуха +27 , воды +22.

Турция

Бархатный сезон официально заявлен до конца октября. Но с середины октября бывают дожди, а вечерами становится прохладно. Поэтому лучше выбирать южные курорты, где вероятность похолодания минимальна. Средняя температура воздуха днем +27, ночью + 16. Температура воды +25.

Египет

Октябрь прекрасное время для посещения этой страны. Средняя температура воздуха днем +29, ночью +21, температура воды +26. В это время цены на путевки начинают расти, достигая своего пика в ноябре.

Израиль

Средняя температура воздуха колеблется от 26 до 32 градусов. Средняя температура воды в октябре не ниже +27 градусов. Во второй половине октября, несмотря на жару, могут идти дожди.

ОАЭ

Октябрь здесь считается лучшим месяцем для отдыха, когда воздух прогревается до 35 градусов, а вода до 25-26 градусов. Дубай является одой из самых демократичных зон ОАЭ, здесь многие мусульманские ограничения почти не распространяются.

Европа

Пляжный сезон подошел к концу. Но экскурсии, красочные фестивали, фольклорные праздники в самом разгаре.

Бразилия, Мадагаскар, Алжир, Таити - везде стоит солнечная и теплая погода.

Ноябрь

Именно в ноябре открываются фантастические возможности для познавательного туризма и отдыха в экзотических странах.

В странах Юго-Восточной Азии сезон дождей плавно перетекает в пляжный.

Для отдыха в ноябре прекрасно подходят курорты Индийского океана – Мальдивы, Гоа, Сейшелы, а также Египет, Кипр, Родос.

Не забывайте о том, что на начало ноября приходятся школьные каникулы, цены на туры в Египет, Чехию в это время, как правило, значительно возрастают.

Индия

Сезон муссонов подходит к концу, на островах устанавливается жаркая, сухая погода. Средняя температура воздуха на побережье 28 градусов, воды 26 градусов. Пляжный сезон только начинается. Для отдыха в ноябре прекрасно подходят курорты Индийского океана – Мальдивы, Гоа, Сейшелы.

Египет

Пляжный сезон в разгаре. Именно в ноябре на курортах Египта полно коренного населения, отдыхающего после месяца рамадана. В начале ноября в отелях полно семей с детьми школьного возраста. После 10 ноября в Египет, как правило, устремляются европейцы.

Камбоджа

Это место еще не так популярно среди наших туристов. Но именно в ноябре здесь заканчивается сезон дождей. Сухой сезон длится с ноября по апрель — именно это время считается наилучшим для посещения страны. Средняя температура воздуха в ноябре 28 градусов, воды 26 градусов.

Таиланд

С конца ноября здесь уже высокий сезон, поэтому в начале ноября можно значительно сэкономить на путевке. Дожди практически закончились, устанавливается солнечная, жаркая погода.

Один из вариантов отдыха в ноябре – горнолыжные туры. В это время открывается сезон во Франции, Австрии и Швейцарии.