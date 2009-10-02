Самарканд… Приглашаю вас в восточную сказку!

Как-то очень давно я открыла журнал, и на развороте увидела сказочно красивое место. Это был Самарканд, а вернее, самое его сердце - площадь Регистан. С тех пор я знала, я обязательно должна увидеть это собственными глазами. Узбекистан стал моей мечтой, практически навязчивой идеей… И вот эта мечта осуществилась!

Муж поддержал мою идею. В нашем городе турагенства не предлагают этого направления, мы погрузились в Интернет, списались с одним агенством в Ташкенте, купили авиабилеты и прибыли в столицу Узбекистана. С этой самой минуты эта гостеприимная солнечная страна начала нас удивлять.

Сразу удивил сервис и уровень, на котором здесь оказываются туристические услуги (а может, нам повезло с агенством и гидом), но в любом случае, нам очень все понравилось.

В Ташкентском аэропорту нас встретил наш гид, оказался он полуузбеком-полурусским высоким красавцем с отличными манерами и прекрасным русским языком, который сообщил нам, что будет сопровождать нас во время всего путешествия, являясь одновременно нашим водителем.

Т.е. агенство выделило нам легковой автомобиль, на котором мы передвигались и по городу, и преодолевали расстояние между городами. При нашей переписке с Ташкентским агенством было решено выбрать недельный тур (мы были ограничены во времени), в это недельное пребывание мы должны были посетить Ташкент, Самарканд, Бухару. Проехать на машине через пустыню Кара-Кум, был один внутренний перелет, и оканчивалось наше путешествие жемчужиной Узбекистана - старинным городом Хива. Это город-памятник, который охранянется ЮНЕСКО.

Удивили своей заинтересованностью, осведомленностью и прекрасным образованием все экскурсоводы, которые работали с нами, это поистине вдохновленные своей работой люди. Сначала в Ташкенте это был студент последнего курса Ташкентского университета, который свободно говорил на нескольких языках и уже несколько лет работал с иностранными туристами, затем в Самарканде местный историк и писатель, в Бухаре женщина из семьи, в которой уже не первое поколение занимается историей Востока.

Причем экскурсоводы здесь работают индивидуально, т.е. весь день только с вами в самых разных местах, передвигаются в нашей машине, здесь принято угощать их обедом, что мы делали с большим удовольствием, т.к. люди оказались очень приятные и интересные. Сервис действительно хорош, допустим, в одной маленькой Бухаре более 60 гостиниц, все они стараются соответствовать европейскому уровню, т.к. подавляющее большинство туристов - это иностранцы с соответствующими запросами: французы, много немцев, японцев, только русских очень мало.

Наш гид, который 10 лет в туризме, сказал, что мы у него первые русские за это время, понемногу просыпается интерес к востоку, но в России пока еще вяло. В Европе, например, в крупных городах туроператоры всегда могут предложить туры по Узбекистану. Гостиницам мы удивлялись не переставая, особенно мне запомнилась маленькая (пансионного типа) в Бухарском еврейском квартале, где каждый номер был особенным, и где было много старинных вещей, такого интересного антиквариата, где все дышало историей, каждый подсвечник, старинная ваза или картина.

Больше всего, конечно, удивляла величественная старинная архитектура. Чего стоит Мавзолей Гур-Эмир (гробница Тамерлана) в «городе голубых куполов» Самарканде (кторый внесен в список Мирового наследия ЮНЕСКО), наконец увиденная мной площадь Регистан, обсерватория Улугбека, где этот великий ученый совершил невероятные открытия много столетий назад, красавица Хива, где весь город один целый памятник, его сумели сохранить в виде старинного города, множество мечетей и медресе, всего и не перечислить.

Настала очередь удивляться неповторимой узбекской кухне. Самаркандский плов я буду вспоминать до конца своей жизни, это что-то невообразимое с рассыпчатым ярко-желтым рисом, приправами и даже маленькими перепелками и перепелиными яйцами, такого больше не увидишь нигде. А цены! Вот это точно может повергнуть в шок (нам бы такие), к примеру, за этот обед с огромными порциями плова, салатами, конъяком мы заплатитили рублей по 300 с человека! Уж чего, чего, а хлеба и зрелищ там предостаточно.

В общем, боюсь утомить бесконечным рассказом, сейчас посмотрите фото, и все поймете сами, но, как бы не были прекрасны эти виды, Узбекистан нужно видеть своими глазами. Если вы еще не определились, куда вам съездить, то обратите на него внимание, не пожалеете, это точно!

Узбекистан обязательно гостеприимно встретит вас, распахнет свои широкие двери, покажет все свои сокровища, и вы останетесь надолго под глубоким впечатлением. Самое лучшее время для посещения - это либо апрель, когда все деревья в цвету, и где бы вы ни были, вы будете утопать в цветении фруктовых деревьев, либо сентябрь, когда можно насладиться свежим урожаем ароматных дынь и других фруктов. Если ехать на две недели, то можно вторую неделю провести в Чемгенских горах, покататься на горных лыжах, съездить в пустыню и покататься на верблюдах.