Немножко Турции

Папа: Саша, там море чистое?

Саша: Нет. Оно СОЛЁНОЕ!!!

Махнуть на море мы с дочерью собирались давно, но как-то всё не получалось – то времени не было, то денег не хватало, то загранпаспорт закончился. И вот наконец наличие денег, времени и загранпаспортов совпало по фазе, поэтому мы перестали распевать психотерапевтическую песню «не нужен нам берег Турецкий, и Африка нам не нужна!» и начали выбирать путевку и паковать вещи. После некоторых размышлений ехать на первый раз решили в олл-инклюзивную Турцию – чтобы минимум забот и хлопот, максимум пляжа и солнца.

Приключения чемоданчика (не жёлтого, но самостоятельного)

Первый выезд ребенка к морю – дело серьёзное и ответственное, так что собираться начали почти за месяц. Чемодан одолжили у родственникив (спасибо, Магвайка!). Из двух имеющихся – побольше и поменьше – выбрали тот, что повместительнее, поскольку по весу они оказались одинаковыми. И это было неправильно!!! Потому что необходимое барахло имеет те же свойства, что и газообразное вещество в сосуде: занимает весь предоставленный объём. Чем больше объем чемодана, тем больше туда набивается вещей, и все они кажутся совершенно необходимыми!

Но вот вещи уложены («картина, корзина, картонка»), документы перепроверены, однодолларовые купюры запакованы – можно ехать.

Рейсы у самолетов – что туда, что обратно – оказались не слишком удобные – ночью. Зато «Уральскими авиалиниями» - люблю эту авиакомпанию и из патриотизма, и за их фирменный журнальчик . Долетели хорошо: Сашу в самолетах не укачивает, как в наземном транспорте. Даже рассвет встретили прямо в небе – вышло очень романтично! К Турции подлетали эффектно: вынырнули из облаков, а под нами море, а впереди – берег и горы на побережье. Красота! Только страшно было, когда над морем летели – вдруг упадем, а мы с Сашей плавать не умеем! Как будто упасть на лес или поле приятнее или безопаснее .

Но прежде чем мы окунулись в шикарную турецкую жару, нам пришлось изрядно побегать по аэропорту, потому что наш чемодан, честно сданный в багаж, взял да и потерялся. Вот так: стоим возле багажного эскалатора, ждем свой чемодан, провожая глазами выезжающие сумки и прочее. Ждем-ждем, а его нет! Один раз мне показалось, что я узнала его – едет такой большой и черный экземпляр, вполне похожий на тот, что я в прокат взяла. Тащу его с транспортёра, а ко мне подскакивает возмущенный хозяин и с ворчанием чемодан отбирает. Присматриваюсь – точно, не тот чемодан! Подождали ещё – до тех пор, пока транспортёр совсем не опустел, и ещё некоторое время следили глазами за пустым – может, вот-вот наш багаж появится? Увы!

Начали мы с Сашей методично ходить по аэропорту и выяснять на дикой смеси английского и русского, куда же оно делось - все, что нажито непосильным трудом. Сначала нас отправили в «бюро находок» - комнату, где складываются потерявшиеся вещи. Оттуда послали к лифту, на котором привозят детские коляски и «слишком большой багаж» (определенно надо было выбирать чемодан поменьше!). Когда нам надоело стоять у лифта и разглядывать коляски, мы вернулись в бюро находок с нотой протеста, но как раз у входа встретили свой родной чемодан. Ну вот – наше первое турецкое приключение закончилось благополучно! (Чемодану, видимо, в тот день пришлось не сладко. Во всяком случае, больше он не терялся.)

Турция: природа и погода

Анталия удивила запахом моря, ударившим в нос прямо в аэропорту, и жарой. Нет, я знала, что тут должно быть жарко, но чтобы в восемь утра палило так нескромно и жизнерадостно, как у нас в полдень – это уже чересчур! Как потом показал опыт, в Турции пик солнечной активности как будто сдвинут на более ранее время суток, по сравнению с нашим привычным распорядком дня. Зато в шесть вечера уже вполне прогулочная температура даже после сорокоградусной полуденной жары. Жаль, что при этом темнеет ещё быстрее – по темноте гулять как-то уже и не хочется.

Жили мы не в самой аэропортовой Анталии, а поблизости от неё – в Сиде, небольшом городе на полуострове. Путеводители утверждают, что в переводе слово «сиде» означает «гранат», а город так назвали из-за обилия гранатовых деревьев на его территории. Наверное, так оно и было – по крайней мере, запросто растущие вдоль пляжа гранаты мы видели собственными глазами. Хотели еще и собственными зубами попробовать, но они (гранаты), к сожалению, были ещё зелёными.

Сиде мы выбрали из-за комфортного для неводоплавающих мам и детей пляжа и относительной близости к аэропорту (чтобы не три часа ехать до отеля). Пляж не подвёл: именно такой, какой мы хотели, идеальный для детского отдыха. Конечно, любителям живописных скал, трёхметровых волн и заплывов «подальше и поглубже» здесь вряд ли понравится: горы виднеются где-то в туманной дали (прямо как наши Уральские в окрестностях Екатеринбурга), территория для плавания огорожена, как в пионерлагере – рядом станция проката лодок и водных мотоциклов, они держатся за буйками, море почти везде «по колено». Вода теплая и очень солёная – и это при том, что совсем рядом устье маленькой речушки, оформленное пирсом. Медуз в море мы не видели (может быть, в начале августа уже не сезон?), зато в речке обнаружились очень активные рыбки и шикарные черепахи, которых можно было разглядывать и кормить с мостика.

Почти каждое утро мы приносили черепахам кусочек хлеба, а черепахи (как-то раз мы насчитали 15 штук одновременно) лениво шевелили в воде лапами и ждали, когда хлеб заплывет им в рот. Это случалось нечасто, потому что рыбки были шустрее – они начинали стайкой кружиться вокруг куска до его полного исчезновения.

Однажды за этим занятием нас застал какой-то немец, и стал громко и эмоционально что-то нам объяснять на своем языке. Первым делом я подумала, что мы нарушили какие-то правила – может, черепах кормить нельзя, как в зоопарке? Но это было странно, потому что кормили их все желающие и целый день напролёт – иногда (в часы пик) казалось, что мостик треснет от избытка народа на нем. Да и суровых табличек с призывами не участвовать в жизни черепах нигде не наблюдалось. Пока я пыталась понять, чего же этот дядька от нас хочет, он начал бегать по мостику и что-то спрашивать у всех подряд – как оказалось, пытался свою мысль перевести с родного немецкого на общепринятый английский. Наконец ему это удалось, и он вернулся к нам с радостным криком «Чиз! Чиз! Чииизззз!!!!!». В общем, объяснял нам, что черепахи как настоящие гурманы предпочитают сыр, так что зря мы их куском хлеба осчастливить пытаемся.

На следующее утром мы пришли с кусочком сыра, и полностью убедились в правоте своего вчерашнего собеседника: черепахи не стали дожидаться, когда к ним в рот заплывет еда, а наперегонки поплыли к сыру сами. Жаль, что поэкспериментировать с колбасой не успели. Хотя турецкая колбаса не очень чтобы очень – наша гораздо лучше, так что вряд ли черепахи предпочли бы её сыру.

Отель и сервис

Отель мы выбирали, ориентируясь в первую очередь на комфортность пляжа - чтобы он был песчаный и вход в море плавный, «лягушатником». Выбрали Monachus Park. Как выяснилось позже, ни к монахам, ни к монархам это название отношения не имеет, хотя упорно казалось обратное. Monachus – это тюлень. Он же изображён у отеля на логотипе, хотя у меня как-то тюлени не очень ассоциируются с пальмами и сорокоградусной жарой. Может быть, авторы тюленьей идеи больше думали о море и пляжном лежбище?

Объективной сравнительной характеристики отеля ждать от меня бесполезно – это был мой первый выезд по путевке. Ну, если не считать поездки с папой-мамой-сестрой на украинское Чёрное море в далёкие советские времена (как раз я была в Сашином возрасте). Пансионат «Петровец» в котором мы отдыхали (у нас было отдельно бунгало «без удобств», похожее на деревенский сарай), запомнившийся козырным молочным супом – его подавали на завтрак, обед и ужин - вряд ли пригоден как объект для сравнительного анализа.

В общем, с таким масштабом заботы, как в Монакусе, я еще нигде не сталкивалась. Номер ежедневно убирали горничные, выкладывая пододеяльники изящными бабочками. Однажды Саша второпях забыла на кровати футболку – её тоже бабочкой выложили. В ресторане, украшенном кроме всего прочего художественной резьбой по арбузам и тыквам, все время сновала толпа официантов, в любую минуту готовая ликвидировать со стола грязные тарелки (от избытка энтузиазма могли и не совсем опустевшие утащить), и периодически курсировал шеф-повар (вспоминалось стихотворение «Мороз-воевода дозором обходит владенья свои). На пляже специальные носильщики подтаскивали матрасики к шезлонгам, улыбаясь и выкрикивая радостно «Морген, мадам!». В общем, если бы я вдруг в туалете обнаружила специального сотрудника, вытирающего туристам попы – я бы уже даже не удивилась!

Территория у отеля не очень большая, но зелёная и как-то очень разумно организованная. Два бассейна для взрослых, детский один – зато с горкой. Детская площадка, лужайки для мини-футбола, летний театр, бар с краником бесперебойной подачи пепси-колы – в общем все для тихого курортного счастья. Номер тоже оказался без излишеств, но со всем необходимым. Огорчило лишь то, что обнаруженный в номере сейф (папа перед отъездом много раз нам напомнил, что деньги и документы надо класть в сейф!) оказался не включенным в стоимость, и за него пришлось отдельно подписаться на полтора евро в сутки (однако! – вскричала я про себя голосом Кисы Воробьянинова, услышавшего в ресторане расценки на сосиски). Зато наши паспорта, подтверждающие абсолютное российское гражданство («смотрите! завидуйте!» - как говорил в таких случаях В. Маяковский) были все две недели в полной безопасности.

Анимация

Слово анимация мне так же глубоко отвратительно, как слова инновация и нанотехнология . Этим словом нынче обозначают культмассовую работу, которая была в Монакусе очень активной, временами даже навязчивой. На потеху публике предлагались не только пляжный волейбол, но еще дартс, занятия аквагимнастикой (в бассейне и в море), уроки танцев, всевозможные веселые старты, интеллектуальные викторины (всегда на немецком) и вечерние шоу. А чтобы дети не отвлекали родителей от столь важных занятий, их предлагалось сдавать в мини-клуб (для детей помладше) или кидс-клуб (для почти подростков). Лично я никуда Сашу сдавать не собиралась, потому что мы приехали отдыхать вместе и общаться друг с другом, но не тут-то было.

Аниматор из мини-клуба Дарина (русскоговорящая труженица из братской Украины) опытным глазом вычислила нас в первый же день, и с тех пор регулярно зазывала Сашу в свою тусовку. А Саша, как человек с высокоразвитым чувством коллективизма, всё время на эти призывы откликалась. Так что часть времени мы провели в мини-клубе. Интереснее всего было там по субботам, когда совместно с мини-клубом соседнего отеля играли в индейцев или в пиратов (полдня ушло на изготовление пиратских бандан, и полдня – на поиски клада, который чудесным образом оказался на дереве прямо под нашим балконом).

Поэтому пару раз я вынуждена была сама себя сдавать на аквагимнастику и танцы, пока Саша была очень занята в мини-клубе. Но всё же в большинстве случаев старалась тихонечко слинять в обход мини-клуба – все-таки мы приехали в море купаться, а не картинки раскрашивать! Другое дело детский ужин и мини-диско - на вечернее время все равно у нас других планов не было. Мини-диско мне понравилось особенно – действительно, танец маленьких утят можно танцевать каждый день, а не только на новый год возле ёлки!

Вечерние представления мы посещали достаточно часто (за две недели они ни разу не повторились) – насколько это получалось при нашей суровой установке вставать в шесть утра (по местному времени) и купаться в утреннем море. Жаль, что пропустили Турецкую ночь – были еще не очухавшиеся с дороги, сил не хватило нам на нее. Зато два раза были на коктейльной вечеринке. Саша зажигала там по полной программе – я и не думала, что моя дочь может такой реп выдавать! Переплясал её только один мальчик, да и тот афронемец – ему положено. А я больше интереса к коктейлям проявила, с целью расширить свои познания в этом вопросе. Конечно же, внимание привлёк объект с интригующим названием «Секс на пляже» - слышала о таком и раньше, но как-то на курорте было странно не попробовать – это как из Праги без пива уехать! Тем более надо было избавиться от заблуждения, что в этом коктейле непременно должен быть песок, который будет потом скрипеть на зубах. Заказала – коктейль оказался почему-то кисельного цвета (я его иначе представляла – ну где на пляже кисельный цвет???) и на вкус противный. Ладно хоть без песка! Гораздо выше мною был оценен безалкогольный «Гарри Поттер» - а Саше пришлось еще и повторно заказывать.

Пляжная вечеринка мне понравилась куда меньше – свежевымытая Саша на мини-диско так извалялась в песке, что весь остаток вечера этот песок сыпался и сыпался у неё отовсюду. Акция же с разжиганием костра в темноте посреди пляжа вызвала у меня непреодолимое желание запеть «Взвейтесь кострами, синие ночи, мы – пионеры, дети рабочих!» которое я всё-таки с большим трудом преодолела.

Языковой барьер

В Турцию я ехала в полной уверенности, что проблем с языком у нас там не будет, потому что сотрудники отелей все говорят по-русски. Не тут то было! Монакус оказался «немецким» отелем – большая часть туристов из Германии, и почти весь персонал говорит по-немецки. Объявления делаются сначала по-немецки, потом по-английски, потом по-русски и по-турецки. Причем последние два варианта очень часто опускаются (видимо за ненадобностью). Анимация в основном по-немецки – еще неделя, и мы с Сашей тоже бы зашпрехали, я подозреваю! А так обходились смесью русского и английского, нам хватало. Думаю, если бы русскоязычных аниматоров там не было, английский вспомнился бы гораздо быстрее – я, оказывается, вполне сносно на нем изъясняюсь, когда приспичит, и Саша тоже. Она очень ловко руководила группой английских девочек, пользуясь минимальным набором слов. А через две недели после возвращения заявила: «Мама, после Турции у меня осталась дурная привычка: я когда себя не контролирую, начинаю говорить по-английски!»

Местный колорит

Его было куда меньше, чем я рассчитывала. Надо было по городу погулять, чтобы что-то увидеть, а в окрестностях отеля только куча других отелей, плотно притертых заборами друг к другу . В самом же отеле из местного были некоторые блюда кухни (они всегда турецким флажком помечались) – мне чаще нравились, но не всегда, ежедневные восточные сладости (забавно, но халва почему-то подавалась исключительно на завтрак, а всякая там пахлава и прочие пирожные – на обед и ужин), пляжный полдник с поочередным изготовлением либо турецких пончиков с названием биши либо гёзлеме – некий компромисс армянского лаваша и блина с припеком. Изготовлением занимались прямо здесь – можно было наблюдать за процессом. Ну вот наверное и всё – я даже языка турецкого толком не слышала – только немецкий.

Нестраховой случай

Когда мы собирались в дорогу, Сашин папа много раз напомнил про необходимость взять с собой солнцезащитный крем («ты купила антипригарное покрытие? оно точно хорошее? А ты уверена, что трех тюбиков хватит?), чтобы мы им регулярно натирались, ибо нет ничего глупее, чем обгореть в первый день отпуска и провести его в страданиях и мучениях, в ужасе прячась от солнца. Вооруженные тремя видами солнцезащитного крема и тремя тысячами инструкций по выживанию в отпуске, мы старательно соблюдали режим дня (с 11 до 15 часов на улицу не выходить) и самозабвенно мазались кремом, так что покрыться солнечными ожогами нам не удалось. Поэтому для разнообразия (ну чтобы не скучно было!) мы обе дней через пять покрылись красными пятнами явно аллергического происхождения. Предусмотрительно захваченный из дома Лоратадин никакого впечатления на них не произвел, и стали закрадываться сомнения – а вдруг это не аллергия, а что-нибудь похуже?

Пришлось звонить в страховую компанию (носильщик на рецепции сильно взволновался, увидев у меня на документе с телефонами слово police – решил, что я полицию собралась вызвать) и просить помощи и мудрого совета. Оказалось, что в нашем районе выездного врача нет, поэтому за нами прислали машину, чтобы отвезти нас в медпункт.

Саша от таких событий разволновалась еще сильнее, чем тот носильщик (это полицией ее не испугать, а медпунктом запросто!), но напрасно – доехали мы легко и быстро, и приняли нас сразу, потому что никакой очереди (да-да, я по привычке подозреваю любое медицинское заведение в наличии очереди) там не было. Так же легко и быстро нам обеим диагностировали непищевую аллергию (скорее всего на солнце, хотя как маловероятный вариант – на солнцезащитный крем) и радостно сообщили, что аллергия – это не страховой случай, так что если мы хотим избавиться от этих неэстетичных и зудящих пятен, придется нам срочно раскошелиться на сто баксов (по полтиннику на каждую). Саша сомневалась чуть дольше, чем я – её смутило слово «укол», первой строчкой прописанное в лечении. Тем не менее потерю ста долларов мы пережили, по антигистаминному уколу пережили тоже, и получив по мешочку с таблетками и мазями отправились обратно. Аллергия прошла довольно быстро, оставив меня один на один с вопросом «а может и само прошло бы, без всяких мазей?» ответа на него я теперь уже не узнаю .

Море

От отеля до моря оказалось недалеко – видимо, наш Монакус-парк располагается на так называемой «второй линии» - чтобы попасть на пляж, надо обойти один отель, стоящий между нами и морем. Нашли быстро. Тот самый песчаный пляж, по которому так приятно бегать босиком, и строить бессмысленные замки из песка, и предаваться прочей песочной терапии. У отеля свой собственный кусочек пляжа: лежаки под тентами, очень-холодный-душ, кабинки для переодевания, и даже кафе – в общем, олл инклюзив во всем своем великолепии.

Раз мы приехали купаться, то это занятие было у нас основным. Утром купались в море (утром там гораздо лучше: народу почти нет, вода прозрачнее чем днем, а песок не такой горячий – по крайней мере мо нему можно спокойно ходить без опасения обжечь пятки и без желания закопать туда на полчасика пару картофелин, чтобы они как следует испеклись), а вечером чаще в бассейне. В море плавать легче (вода соленая) и полезнее (никакой тебе хлорки – ещё и приятнее!). Иногда на море было совсем тихо – тогда мы больше плавали. Именно там Саша поплыла по настоящему, и именно там однажды мы испытали несколько тревожных минут, нечаянно заплывши на глубину. Однако Саша сохранила присутствие духа, и мы через пару минут (а может и быстрее – я там без хронометра была!) благополучно доплыли до твердого дна под ногами.

Несколько дней в море были волны – не большой шторм и вода на два метра вздыбленная (вообще не знаю, бывает ли там такое – мы не видели по крайней мере), а хорошие такие волны, на которых можно качаться или прыгать. Кстати, я наконец-то поняла выражение «выпрыгивать из трусов» - не такое уж оно фигуральное, оказывается, особенно если купальник на размер больше!

Дня за два до отъезда мы еще очки купили для подводного плавания. Вообще-то у нас свои были, но мы их легко и быстро потеряли, так что пришлось покупать. Саша самозабвенно плавала с ними и в бассейнах, и в море (в море, правда, ничего не видно – песок все время взбаламучивается со дна), и с горки каталась. Потом еще дома в ванной упражнялась, после возвращения .

Мечты должны сбываться – иначе нет от них никакой пользы, один только вред. Моя мечта о море для дочери не намного моложе этой самой дочери, и вот наконец мы съездили. Это было здорово - смотреть, как Саша первый раз забежала в морские волны, и как она первый раз удивленно отплёвывалась от солёной воды, как радовалась пальмам и гранатам на ветках и сосредоточенно строила песчаные крепости на пляже.

А главное – Саша научилась плавать! Море сделало то, чего не могли сделать три года походов в бассейн. На то оно и море!