Солнце, воздух, вода и горы Иссык-Куля. И мы…

Итак: Иссык-Куль. Второе по чистоте и прозрачности воды озеро в мире после Байкала. Как утверждают местные гиды. Очень хочется им верить. Но, все по порядку...

Аэропорт Кольцово. Международный терминал. Неорганизованная толпа вылетающих в Душанбе, загромоздившая своими баулами вход на регистрацию, хотя их рейс отложен на два часа. Уф... пробились... контроль таможенный без проблем, регистрация. Прошли! Самолет. Ту-134... тесновато... холодновато... надо успеть ухватить плед... успела! Покормили хорошо! Теперь можно спать. Но не спится, хотя рейс ночной. 2,5 часа и вот под крылом самолета о чем-то поет Кыргызстан.

Да, именно так, через две буквы Ы. Паспортный контроль, багаж, выходим. А нас уже встречают. Турфирма организовала трансфер. Мы были готовы к чему угодно, но только не к этому - такси. МЕРСЕДЕС!!!! Впрочем, как оказалось позже, в Кыргызии кроме Мерседесов есть только ауди. Других машин там нет. Ну, или почти нет. 260 км с комфортом.

Встретила нас Кыргызия довольно пасмурно. Зато остальные две недели погода радовала. Всегда тепло. Причем, если в столице славного Кыргыстана Бишкеке жара, духота, дышать нечем, и +36, то над Иссык-Кулем погода райская - +26, никакой изнуряющей жары, никакой духоты, воздух чист и прозрачен, освежающий ветерок. Красота!!!! Там даже не потеешь! И пить, как у нас, при такой же температуре совсем не хочется.

И КРАСОТА! Вокруг красота неимоверная! Огромное озеро. На вкус солоноватое, но не противное. Воду в озере можно пить. Говорят полезно для желудочно-кишечного тракта.

Горы вокруг всего озера. Это Тянь-Шань. На северном берегу чуть пониже. На южном - повыше. Южные горы видны в дымке, заснеженные вершины только угадываются. Северные - вот они, рукой подать, в снегу только отдельные вершины. И над горами почти всегда облака, кольцом вокруг всего озера, и часто грозы.

А над озером - чистейшее синее небо. И в этом небе ночью невероятное количество звезд. Небо ночное просто светится. Мы лежали на песке на берегу ночного Иссык-Куля и смотрели на звезды. И дух захватывало от космической глубины, настолько явственно она ощущалась.

И солнце. Вот с солнышком там надо обращаться очень осторожно. Воздух очень прозрачный, солнышко может поджарить за 20 минут до волдырей, несмотря на всяческие крема. Нужен зонтик. Чем и пользуются предприимчивые киргизы, предлагая на пляже зонтики за некоторую плату. Мы просто купили там рядом на рынке зонтик, а потом, уезжая, подарили его соседям. Так получилось дешевле :).

Пляж очень широкий. Песок. И дно тоже песчаное. И мелко. Можно далеко утопать и все по грудь будет. Так что утонуть на Иссык-Куле проблематично. А еще проблематично добраться до пляжа. В информации о санатории было написано 150 метров. Оказалось 850. Ну что же... Туда 850, потом, после загораний и купаний, обратно. После обеда снова моцион... И после ужина... Полезно для здоровья! Для нежелающих сознавать пользу подобных пеших прогулок по свежайшему воздуху местные мальчишки придумали услугу велорикши. Сами собирают велосипеды с пассажирскими местами. Заодно и зарабатывают.

Безработица в Кыргыстане процветает.... На пляже тоже много желающих заработать. Как, впрочем, на любом другом пляже мира. Фотографироватьсясдедомморозоманакондойястребомверблюдоооооом!", "Кукуруза, горячаяжелающиесладкаямолочнаякукуруЗА!", "Вааааатажелающие-слаааадкая ваааатааааааа", "Пиво-рыба-чебаки-пиво-рыба-чебаки-пиво-рыба-чебаки-....."- это поговорка чаще всего. Да, чебаки - это не рыба, это сказка!!

И воздух!!!!! Легкий, прохладный. Мёд, а не воздух. Его не дышишь, его пьешь!!!

И всевозможные пляжные развлечения. Катамараны, катамараны с горками, катамараны в виде лебедя. Скутеры, бананы. И парашют! Я все-таки рискнула!!! Я себя такой счастливой, наверное только в детстве чувствовала, как там, наверху, в небе. Вокруг столько воздуха, неба и света!!!!!!!! Дух захватывает! И слезы. То ли от счастья, переполнившего меня там, наверху, в небе, через край, толи от ветра, от которого захлебываешься, то ли от солнца, бьющего прямо в глаза, то ли от всего вместе взятого. Там, наверху, в небе, я смеялась от счастья. Громко, во весь голос! И было совсем не страшно, и хотелось летать, и летать. И петь! И на землю обратно не хотелось, а хотелось с этой прозрачной высоты ухнуть в не менее прозрачную воду! А потом обратно!!! В небо!!! Ну почему люди не летают, как птицы?!!!! И счастье было непродолжительным. Пришлось возвращаться на планету Земля. Но ощущение высоты, полета и невероятной свободы, несмотря на веревки, канаты и стропы, накрепко привязавшие меня к парашюту и катеру, не покидало меня еще долго.

Теперь о самом санатории. Мы отдыхали и поправляли здоровье в санатории "Кыргызское взморье" Один из трех круглогодично работающих санаториев в Кыргыстане. Еще есть "Аврора" и "Голубой Иссык-Куль". Но кроме этих трех санаториев по берегу рассыпаны десятки, если не сотни пансионатов, домов отдыха и отелей, которые представляют собой те же дома отдыха из нескольких корпусов на отдельной ухоженной территории, только классом повыше.

Итак: "Кыргызкое взморье" Санаторий был построен в 1974 году. Очень многое там осталось все на том же совдеповском уровне. Территория очень большая, много аллей, тропинок, дорожек, которые все обойти за две недели проживания там можно только, если поставить перед собой такую цель. Много цветников. Особенно много роз. Очень много фонтанов. Но, увы, ни один не работает. К сожалению, много запущенности. Территория по размерам более чем километр на километр ухожена только вблизи корпусов. На территории много большуших тянь-шанских елей, целые сосновые аллеи, на которых царит непередаваемый дух.

И на каждой сосне белка или две. И все шишки грызут. Земля под каждой из сосен похожа на небольшую лесопилку. Белки готовятся к зиме. Совсем не суровой на Иссык-куле. Белки там повсюду. Даже в корпусе. Прикормленные. По утрам по штукатурке вскарабкиваются даже на последний шестой этаж и обследуют балконы. Не оставил ли им там кто-нибудь гостинцев? Самые смелые и наглые, пока отдыхающие досматривают последние сны, через открытые балконные двери забираются прямо в номер, шерудят по столам, воруют фрукты. Фруктов там много. Особенно на рынке в близлежащей деревушке Бостери. За ними на рынок и ходят. Потому что фруктов в столовой почти не дают. Кормят, нельзя сказать, что не вкусно. Но как-то пресно. И очень много. На завтрак обязательно каша и второе, не считая бутербродов с сыром или колбасой, или запеканки.

На ужин обязательно каша и второе, не считая салата или ... запеканки. Поэтому мы несколько раз забивали на обеды и ужины и шли в Бостери. Где поесть местной кухни - проблем нет. Шашлыки из свежайшей баранины - чудо!!! Мясо просто тает во рту. Еще понравилась местная китайская кухня - мясо на жаровне. Да, именно китайская. Точнее китайско-дунганская. Оседлые китайцы-дунганцы живут на Иссык-Куле уже не одно столетие. Есть даже свои дунганские мусульманские храмы.

В главном корпусе тьма небольших магазинчиков, где можно купить абсолютно все. Можно вообще отправляться в санаторий без чемодана, туалетных принадлежностей, шляпок, сумочек, купальников и прочей мелочи, включая косметику. Там есть все. Даже, если что-то из одежды вас не устроить в суботту-воскресенье можно сходить на ярмарку в Бостери. Там точно найдете то, что нужно. И очень дешево. Я купила себе вполне приличные брючки-капри, и всего на 90 руб в перерасчете на наши деньги. А еще на рынке продают фрукты, сувениры, ягоды, рыбу копченую-вяленую, соленые грибы, жареные бобы.

Наш номер первой категории - по уровню комфорта - так себе. Новые только кровати. А нам больше и не надо, мы в номере только спали, все остальное время - пляж, гуляли, ездили на экскурсии. Телевизор есть, который мы почти не включали. И холодильник, которым пользовались весьма активно. Фрукты, соки, вода, пиво, рыба - все там. В остальном сервис совдеповский. Белье, которое должны менять через 6 дней, поменяли только на 8-й, и то только по моей настоятельной просьбе. Вешалок в шкафу не счесть... считать нечего, попросила добавить, добавили одну. Полок в шкафу нет совсем. Точнее есть. Одна. На высоте два метра. Так и осталась незадействованной. Зато полотенец по три штуки, правда старые, драные, и в каких-то пятнах. Старались не обращать на них внимания... И таких мелочей много. В жилом корпусе, в столовой, в лечебном корпусе.

Лечебный корпус пятиэтажный, процедур там море. Особой популярностью пользуются души циркулярный и шарко и минерально-жемчужные ванны. На душ приходят занимать аж с семи утра, а прием начинается в восемь.

А вообще лечат многое – органы дыхания, опорно-двигательный аппарат, сердечно-сосудистую систему, кожные и гинекологические заболевания. Но оборудование опять же все старое. Еще с советских времен. Но, хватит о грустном. Все недостатки сервиса и уровня обслуживания перевешивает природа, солнце, воздух и вода! Природа – сказочная. Экскурсии – в основном по природным местам. Мы были на трех.

Дух захватывает от высоты, гор, скал, просторов альпийских лугов, быстрых горных речек, водопадов и чистейшего горного воздуха. О воздухе там можно слагать поэмы!

Первая из экскурсий – водопад Жейты-Огуз. Одна дорога до него – отдельная песня – бурная горная река с чистой, ледяной водой, альпийские луга с пасущимися на них лошадьми, леса из густых, огромных тяньшанских елей, необычной формы скалы «Разбитое сердце» и «Семь быков», возле которых мы отведали вкуснейших шашлыков прямо в юрте, и сам водопад – горная бурливая речка, падающая с высоты 40 метров.

Вторая экскурсия – на Соленое озеро. Это в пятистах метрах от южного побережья. Небольшое озерко. Солонущее, как Мертвое море в Иордании. Его и называют еще Мертвое озеро. Так же держит на воде. Утонуть просто невозможно. Если поплыл – возникает потом проблема – поставить ноги на дно. Вода полезная, радоновая. На дне озера полезные грязи – черная, радоновая, пахнущая сероводородом, и голубая глина. Обмазались все как черти. И горы заснеженные, которые с того берега видны в дымке, гораздо ближе.

И третья – в Григорьевское ущелье. Пусть вас не удивляет совсем не киргизское название ущелья. Оно названо по имени расположенной неподалеку деревушки Григорьевки. Там таких три деревушки. Григорьевка, Семеновка и Ананьевка. Названы они так в честь основателей этих селений, казаков, сосланных в годы становления советской власти в Киргизию с Кубани и Дона, когда казачество не приветствовалось и просто-напросто уничтожалось. Через все ущелье протекает очень бурная горная речка, по обоим берегам крутые скалистые склоны, поросшие дикой облепихой, малиной и крупным, черным бар-барисом. Есть в ущелье и горные озерки. А в них – вкуснейшая высокогорная форель. Вдоль всего ущелья по склонам стоят юрты.

И в них живут киргизы. Зимой в домах живут. Как люди. А летом переселяются в юрты и живут там. Как киргизы. Даже в селах и деревнях, почти в каждом дворе можно увидеть юрту, куда киргизы переселяются на все лето всем семейством. Где ни удобств, ни воды, ни тепла. А ночи на Иссык-Куле прохладные. Дома сдаются приезжим. Что ж. Каждый выживает, как может. Тем более, что жизнь в Киргизии не богатая. Хотя и не дорогая. Люди с заработком 300-500 долларов считаются богатыми. Уровень жизни там, примерно как у нас лет 15-20 назад. До цивилизации еще далеко. Хотя, конечно, с какой стороны посмотреть. В любой деревушке есть Интернет. Чуть не на каждом, из навоза выстроенном сарайке – торчит здоровенная спутниковая тарелочка на 90 каналов. Посреди пустыни можно увидеть ржавый киоск, в которых у нас лет 20 назад мороженое продавали – переговорный пункт – из которого можно позвонить в любую точку мира.

В общем Киргизия живет! Пасет баранов, выращивает абрикосы и ждет туристов...