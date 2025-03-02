Продолжение рассказа о самостоятельном путешествии на Шри-Ланку от ю-мамы Веры

Первая часть (про жизнь в Хиккадуве и девятиарочный мост) здесь:

У нас нет дорог, у нас есть направления (с). Самостоятельное путешествие на Шри-Ланку

Часть 2

Неделя в Хиккадуве пролетела быстро, и вот в 5 утра мы торопимся занять места во 2 классе поезда, следующего до Коломбо. Зарезервировать билеты на него оказалось нельзя.

Здесь нужно еще немного рассказать про Шри-Ланкийскую железную дорогу. Этот невероятно удобный вид транспорта распространен по всей стране. Но и популярность поездов настолько высокая, что частенько вагоны переполнены. Для этих ситуаций есть резервирование.

В некоторых поездах есть вагоны 1, 2 и 3 класса с надписью «reserved». Обычно по одному на поезд каждого класса. Стоимость билетов с резервом такая же, как и в обычный вагон, но если билет в обычный вагон по заданному направлению действителен на любой поезд в течение дня, то по зарезервированному вы можете проехать только на том поезде, в том вагоне и на том месте, которое указано в билете.

Зарезервировать место можно как в кассе, так и в приложении. Естественно, российские карты не принимаются. В билете указываются паспортные данные (для покупки обычного билета документ не требуется).

Мы держим путь через Коломбо в Канди. Так вот, если в Канди нам удалось зарезервировать даже 1-й класс с кондиционером, то до Коломбо мы садимся в один из самых ранних поездов, чтобы не пришлось 2 часа ехать стоя в толпе.

Нам повезло, что Хиккадува была точкой отправления, при посадке вагон оказался абсолютно пустой, у нас 2 послерассветных часа, чтобы восхищаться видами на океан, а на подъезде к Коломбо – видами столицы.

На вокзале Коломбо Форт любой желающий может посмотреть олд-скульное устройство касс и зала управления перевозками. Здесь же висят старинные фотографии.

Мы садимся в вагон 1 класса поезда, следующего в Канди. Билет стоит 2000 рупий (чуть меньше 700 рублей), ехать примерно 2,5 часа. В принципе, хватило бы и второго . Окна не открываются, потому что работает кондиционер, чистоты они не идеальной. А дорога невероятной красоты. Чтобы полюбоваться, приходилось выходить в тамбур.

Прибываем в Канди, садимся в тук-тук за 260 рупий (90 рублей), и через 10 минут мы на месте. Жильё сняли через букинг, не центр города, но Канди настолько маленький, что в этом и нет необходимости. Номер на троих стоит 3900 рупий за ночь (1300 рублей).

На этот раз жилье совершенно потрясающее. Громадный дом в колониальном стиле, под гестхауз отдано одно крыло. На три номера собственная кухня и гостиная на 1 этаже, холл на втором. В номере балкон с видом на красивый сад.

Заселились, пошли пешком в город. Ужасно захотелось есть. Первое, что попалось по дороге – крошечная забегаловка с роти. Роти – цейлонский блинчик с разными начинками. Набираем пирожков, девчонки наливают нам чай. Кайф! Цену даже не помню, очень дёшево. Вроде 100 рупий (30 рублей) за один блинчик. Чай бесплатно.

Подкрепив силы, идём пешком на вершину горы, где расположен Будда. В принципе, можно было оседлать тук-тук, но решили дать выход блинчиковой энергии.

Вход в храм (как и во все храмы Канди) платный, но здесь это недорого, 300 рупий (100 рублей) с человека. На входе положено снять обувь. Пол храмового комплекса очень сильно нагревается под солнцем, поэтому туристы вынуждены перемещаться фривольными прыжками.

Лестница приводит нас на смотровую площадку, откуда виден весь город.

Основная достопримечательность - Храм Зуба Будды, отнесенный к наследию ЮНЕСКО, находится на берегу искусственного озера.

Немного интерьеров храма. Обратите внимание на donation box (коробка для пожертвований).

Сложилось впечатление, что буддийские заведения культа ну прямо очень сильно сосредоточены на сборе денег.

Во-первых, часто вход в храмы платный. Даже в Храм Зуба Будды паломники-буддисты не могут зайти бесплатно. Для них дешевле, 1200 рупий (400 рублей) против 2000 рупий (700 рублей) для туристов, но учитывая, что среди буддийских стран очень много небогатых, это дорого. Во-вторых, абсолютно везде коробки для пожертвований, кассы для добровольных взносов и надписи, кто какую сумму внёс.

Из храма на горе решили спуститься в центр города пешком. Канди – бывшая королевская резиденция, также здесь была колониальная столица страны.

Прямо среди улицы скачут обезьяны. Центр города очень интересен архитектурой. 80% Шри-Ланки буддисты, 10% мусульмане и 10% христиане.

Здания колониальной эпохи соседствуют с буддийскими храмами. В этот храм, как водится, платный вход.

В Канди очень красивая мечеть - смотрите фото ниже.

Во время прогулки по центру Канди случайно набредаем на небольшой фреш-бар. Здесь можно взять свежевыжатый сок 150–180 рупий (50-60 рублей) за большой стакан, или приличных размеров салатник нарезанных фруктов с мороженым за 200 рупий (70 руб.). Потом мы в это чудесное место ещё пару раз возвращались.

Зашли в магазин сладостей. Слишком приторно на наш вкус показалось.

Наконец выходим к озеру. Это искусственный водоём, что нисколько не умаляет его красоты.

По берегу гуляют необычной расцветки утки, а в воде видно огромное количество рыбы. У полицейской лодки греет пузо на солнышке огромный варан.

Дом на воде – купальня. А на втором этаже этого дома… библиотека.

Направляемся в Храм Зуб Будды. Здесь на одной территории собственно храм, королевский дворец, Музей буддизма, Музей Слона. По факту, если вы не буддист, который будет трепетно разглядывать каждый артефакт музея, то на посещение абсолютно всего комплекса хватит полтора-два часа.

По совету местных, мы пришли поздно, потому что основное действо происходит с 18.30. И не попали в Королевский дворец, потому что он работает только до 16.00. Но если честно, он настолько небольшой, что мне сдаётся, это не самая великая потеря.

Входной досмотр на территорию храмового комплекса не менее серьёзный, чем в аэропорту. Для неприкрытых частей тела можно взять в пункте досмотра куски ткани. У меня было с собой парео. Мой совет – надевайте максимально лёгкую одежду с закрытыми плечами и коленями. Ибо даже в хлопчатобумажном парео было невозможно жарко.

Пару раз край ткани соскальзывал с плеча, и тут же подбегал один из бдительных охранников. Разумеется, ходить по территории можно только разувшись, и носки, коих у нас, естественно, не было, пришлись бы очень кстати. Впрочем, во дворе храма есть фонтан для мытья ног. Про стоимость билетов для туристов писала - 2000 рупий (700 руб.) с человека. В принципе, это того однозначно стоит.

После 18 часов в Храме начал активно собираться народ. Публика явно делилась на две неравных группы. Первая, и с меньшим количеством участников, мы, в том числе, выстроилась на 1 этаже, приготовившись смотреть шоу. А вторая, буддисты, – просто какое-то невероятное количество людей, поднялись на второй этаж либо выстроились в очередь около и на лестнице, ведущей туда. У них у всех в руках были подносы с цветами или красиво упакованные подношения.

Вскоре ударили в барабаны, и все взгляды туристов из первой группы обратились на дверь центрального помещения, за которой перед этим скрылась группа монахов, как в оранжевом, так и в каких-то нарядных белых пиджаках с огромными плечами. Как мне потом сказала систер, она думала, что вот нам сюда зуб Будды вынесут. Я ей в ответ: «Систер, так меня бы спросила, я читала в интернете, что его раз в несколько лет выносят»

Следующие 40 минут интрига разворачивалась следующим образом… барабаны «Бум-бум». Все смотрят на дверь. Барабаны «Бум-бум-бум». Дверь чуть приоткрывается, систер и остальные зрители, затаив дыхание, наводят телефоны с камерами. Из двери быстро выходит монах с какой-то коробкой, уходит под негромкое бумкание. Минут через пять, главный барабан снова: «Бум-бум». Народ взгляд на дверь. Барабан: «Бум-бум-бум». Задержка дыхания, включённые камеры. Выносящий коробку монах. А параллельно наверх идут и идут буддисты с подношениями. Минут через 20 я начинаю ныть «Пошли, а? Этот Бум-бум у меня уже в ушах стоит». Систер делает умоляющие глаза, только что руки не складывает, как буддисты. Сын мой поддерживает тётушку: «Мам, ну трудно подождать что-ли». Через 40 минут я решительно говорю: «Мои драгоценные спутники, а чего мы ждём-то?» Систер: «Так вдруг сейчас начнётся». Я со словами, что ничего не начнётся, увожу наш небольшой коллектив прочь из заведения культа. В общем, моё предположение было, что все шоу с барабанами для того, чтобы отвлечь туристов и не мешать буддистам нести на второй этаж свои подношения.

Если я не права, и кто-то дождался шоу, выноса Зуба или ещё каких-то интересных событий, напишите, пожалуйста, в комментариях.

Выходим из храма уже затемно. На улице тоже толпы буддистов. А ведь был самый обычный будний рабочий день. И служба эта, я так понимаю, ежедневная. Представляете, какое количество паломников?

Наутро у нас остаётся немного времени до поезда, мне ужасно хочется посмотреть здание бывшей тюрьмы, построенной англичанами. Здесь могли одновременно содержаться 1500 заключенных. В 2014 году тюрьма закрылась, сейчас за 500 рупий (170 руб.) любой желающий может осматривать всю огромную постройку и его внутренний двор.

К сожалению времени до поезда оставалось очень мало, сын рвался в разведанный накануне бар с фрешами, поэтому внутрь здания мы не пошли, ограничившись несколькими снимками снаружи.

Вокзал Канди небольшой. Обратите внимание, что номер платформы написан с обеих сторон от железнодорожного пути.

На очень многих станциях посадка в поезд возможна сразу в обе двери тамбура. Учитывая, что стоянка поезда, как правило, всего пару минут, а людей много, это логично.

Пока ждали поезд, познакомились с юной (8 месяцев от роду) цейлонской красавицей и её тоже очень красивой мамой. Попросила разрешения сделать фото, чтобы показать в России.

Из Канди в Коломбо взяли зарезервированный 2-й класс. Удобные кресла, открытые окна. И опять в соседях цейлонский красавчик (4 месяца от роду), снова не удерживаюсь от просьбы показать такую милоту у себя на родине.

Вскоре после отправления кейтеринговая служба поезда начала развозить пирожки. Соседки с малышом взяли, мы не захотели. И вот они начали есть, какой же пошёл запах!!! Парень-продавец унёс лоток с пирожками, принёс соседкам чай. Я говорю: «Ой, а можно мне тоже пирожок? Два!»

Он сбегал, принёс. Я откусила. Божественные боги! Никогда, никогда я не ела таких вкусных острых пирожков с картошкой. Спросила сына, мол, будешь? Он скривил физиономию, ну так и быть, давай. Обращаюсь к парню снова: «Извините ради Бога, можете принести ещё пирожок?» На лице сына возмущение. Быстро поправляю себя: «Два!» Парень приносит. Я спрашиваю сына: «Тебе точно хватит?» - Неее, если есть ещё, пусть несёт ещё.

Да простят меня остальные пассажиры поезда, но мы забрали все, что оставалось в лотке. Соседки и парень из кейтеринга хихикали. Один пирожок стоил 100 рупий (33 рубля). Есть после этого обжорства не хотелось потом до самого вечера.

Шри-Ланкийская железная дорога – это действующий музей под открытым небом.

Вагонам и локомотивам много-много лет, но они все ещё на ходу.

Приезжаем в Коломбо, дальше у нас два варианта. Можно подождать час и сесть на поезд до Негомбо. Но есть ещё автобусы. Спрашиваю совета у гугл-карты. Та говорит, что автобусы ходят каждые 10 минут, а ехать по ее заверениям на автобусе тот же самый час с небольшим. Так вот, если кто также будет добираться, не верьте! Только поезд – никуда не переходить, быстро, надёжно!

Мы же поперлись по жаре с вещами искать автобус 240, предложенный гугл-картой. Приходим на автостанцию, минут 10 пешком. Десятки автобусов, 240-го нет.

Спрашиваю служащего, он махает рукой за территорию, мол, вам туда. Выходим на бойкую магистраль, посреди которой стоит полицейский-регулировщик в белых перчатках. Ломимся через машины к нему.

Сказать, что взгляд служителя порядка при виде обвешанных багажом светлокожих иностранных граждан стал недоуменным, означало бы признать бедность русского языка. Здесь просился совершенно другой эпитет. «Сэр, - траурно начинаю я. - Мы потерялись. Спасёт нас в этой беде только остановка 240-го автобуса.»

Сэр показывает в аккурат на противоположный угол многоступенчатого перекрёстка, через который в разных направлениях проносятся машины. А затем… поднимает руку в белой перчатке вверх, ПОЛНОСТЬЮ ПЕРЕКРЫВ ДВИЖЕНИЕ. До остановки автобуса мы дошли в вип-формате.

Ну как до остановки? Если говорить прямо, до трех остановок, расположенных последовательно друг за другом, и лишённых каких-либо указателей. Спрашиваем людей, наконец, приходим к пониманию, что да, заветный 240-й будет здесь. И 240-й не заставил себя ждать, остановился примерно посередине оживленной дороги, мы уже без всякого регулировщика продрались к нему через поток машин.

Автобус был такой же, какой вез нас из аэропота на вокзал в день прибытия. Ну и как в старом еврейском анекдоте: «эту хохмочку мы уже знаем», спрашиваю кондуктора: «Май френд, почем стоит до Негомбо?» При попытке май френда запихнуть нас в автобус, не озвучив ценник, я сопротивлялась, как осьминог, раскинувший все свои щупальца.

В итоге тому пришлось сдаться. «200 рупий (70 рублей)» - нехотя раскрыл секрет он. Садимся на сиденья, вручаю ему плату за проезд. И фоткаю номер автобуса, мол, попробуй по приезде что-нибудь учудить. Не учудил. Но вместо заявленного гугл-картой часа, ехал все два, точно также притормаживая у каждого столба.

По приезде берём тук-тук и через 10 минут в чудесном месте. Жильё у нас в эту поездку прямо каждый раз сопровождалось восклицанием «Вау!»

В Негомбо нашим первым пристанищем стал гостевой дом прямо на берегу океана. Занимается здесь всем молодой парнишка, 28 лет. Ему немного помогает отец, который управлял раньше, но два года, как отошёл от дел. Номера старенькие, сдаются за 10 долларов в сутки.

И только у нас делюкс, он стоил 20 долларов, 6000 рупий (2000 руб). И это реально делюкс по местным меркам. Кондиционер, симпатичная отделка, мебель из свежеструганного, покрытого бесцветным лаком дерева. Разговорились, я спросила, кто разработал дизайн. Оказывается, парень все придумал и воплотил сам.

Основание кровати и изголовье из декоративного цемента, панно из ракушек на стене. Я спросила про мебель, она сделана из сосны, которая на Шри-Ланке практически не водится и уж точно не используется промышленно. Оказывается, в порт привозят грузы в сосновой обрешетке, чтобы не побились при качке. Доски эти потом можно забрать бесплатно. Ну вот и набрал, обработал поверхность и сделал очень симпатичные элементы интерьера.

У гостевого дома два внутренних дворика, один из которых выходит прямо на океан. Здесь есть столики, а еще окошко, около которого так приятно сидеть с бокальчиком и смотреть на волны.

Хозяин геста сказал, что пляж около дома так себе, и посоветовал идти туда, где купаются «все русские». Утром следующего дня мы туда и отправились. Да уж, интернет не врёт и пляжи Негомбо - это совсем не пляжи Хиккадувы.

Нешуточные волны. Вода мутная, потому что в море впадает множество илистых каналов. Хотя, заход везде пологий и дно ровное, песчаное. А еще первый день в Негомбо мы видели медуз. Сначала пару, просто выброшенных на берег. А потом сотни, попавшие в сеть к рыбакам. Песок на пляже местами имеет причудливый коричневый узор. Это тоже вкрапления ила.

Так мы прошли километр или чуть больше. Периодически нам попадались парусные тримараны, рыбаки зазывали прокатиться. Цену даже не спрашивала, прыгать на таких сильных волнах под парусом в планы не входило.

Наконец дошли до обиталища организованных туристов. Выглядело это, мягко говоря… своеобразно. Стоит отель «на первой линии». Около него, под пальмами, шезлонги, зонтики и прочие атрибуты роскошной жизни. Потом… метров 300 песка под палящим солнцем – такой широкий в том месте пляж. И потом уже океан. Купаться в такие волны решилась только одна русская пара.

Поскольку солнце уже начинало вступать в свои права, я решила освежиться, несмотря на страх быть сожранной медузами. В воде мы и разговорились. Люди прилетели на Шри-Ланку по путевке. Прямо в Негомбо. Для полноты картины скажу, что Негомбо – это пригород Коломбо, где, собственно, и находится аэропорт. С самой скучной природой, самыми неудачными пляжами.

Я была уверена, что все проводят здесь не больше пары дней перед вылетом. Так нет же, оказывается, нашлись и те, кто заплатил нехилые деньги за путевку (только дорога и проживание без питания стоило больше, чем все наше путешествие), пролетели 9 часов, и все это, чтобы провести все 12 дней поездки в 14 км от аэропорта, не увидев ни единой достопримечательности этой потрясающей страны.

Пообщавшись с клиентами туроператоров, мы радостно вернулись на наш пляжик за домом, ширина которого не превышала 30 метров, где не было баров, шезлонгов и инфраструктуры.

А также сообщили хозяину геста, что он сильно недооценивает свою локацию и мы больше «туда, где все русские» ни ногой.

К слову, медуз около дома мы не видели ни разу. На фото внутренний двор и пляж за домом.

Коричневый песок, горка медуз – малая часть того, что рыбаки достали из сети, остальное уже успели выбросить обратно в море. Медуза примерно 20 см размером. И тримаран под парусом.

Огромная ширина песчаной линии около отелей.

В отличие от ранее посещенных районов Цейлона, Негомбо - католическое место. Здесь преобладают церкви, хотя парочка буддийских храмов тоже имеется.

Внутри католического храма достаточно скромно, но сколько же народу набилось на вечернюю воскресную мессу! Весь двор оказался заставлен скутерами.

Смешанные браки – обычное дело, например, папа хозяина геста католик, а мама буддистка. Сам он не особо религиозен, а его невеста тоже буддистка.



Все хорошее имеет свойство когда-то заканчиваться, именно это и произошло с привезенным из дома кальвадосом. Ланкийцы не особо пьющая нация, но в отличие от соседних мусульманских Мальдив, спирттовары здесь совершенно не под запретом.

Просто прямо в любом месте и в любое время алкоголь купить нельзя, но им торгуют специальные магазины, один из которых всегда есть в шаговой доступности. На этот раз мы решили совместить визит в супермаркет с закупом товаров алкогольной промышленности, благо в 20 минутах пешком нашлось место, где две эти сущности находятся на одной территории. Я много читала в интернете про их местный арак – кокосовый ром. Вот и наступил момент претворить теорию в практику.

Арака большое разнообразие, покупаю какой-то недешевый за 0.75 л около 4500 рупий (1500 рублей). Если честно, полная фигня. Соседи-вьетнамцы куда большие умельцы по части рома. У них он такой вкусный со специями. Про Доминикану вообще молчу, эти ничего не умеют делать, кроме рома, зато в его изготовлении бог просто дал людям талант.

Для распития в нашей усадьбе имеется барная стойка с видом на океан.

Рядом с нашим жилищем рыбацкая деревушка. Только выходим на берег, сына сразу привлекают вытаскивать из воды лодку. Вообще, рыбаки обычно вылетают на песок на полном ходу, чтобы сразу оказаться «на парковке». Но здесь, видимо, капитан просчитался.

