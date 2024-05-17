Легче, чем вы думаете! Учимся летать только с ручной кладью

Ручная кладь — термин, который прочно вошел в нашу жизнь. Мы привыкаем летать бюджетно, путешествовать налегке, но задаемся вопросами: что можно провезти в ручной клади? Какие требования к ручной клади в 2024 году у разных авиакомпаний, какие должны быть габариты, что вообще входит в понятие ручная кладь?

Требования авиакомпаний к ручной клади

Тяжелый чемодан — плохой спутник в путешествиях, особенно если вы летите с пересадками или осматриваете разные города. А еще приятно бывает сэкономить на билете без багажа и не ждать свой чемодан на ленте (с риском не дождаться). Расскажем, как упаковаться по-минимуму и соблюсти требования авиакомпаний.

Сегодня авиакомпании сами решают, какой вес и по какому тарифу вы можете перевозить, а самые дешевые билеты продаются без «багажного места» — только с ручной кладью. Прежде, чем выбирать такой билет, уточните на сайте авиакомпании все требования к ручной клади.

Что такое ручная кладь?

Это небольшая сумка, которая поместится на полку над сиденьем или под кресло в самолете. Норма веса ручной клади — от 5 до 10 кг у разных авиакомпаний. И габариты такой сумки авиакомпании определяют по-разному .

Обязательно проверяйте на сайте перевозчика эти нормы, чтобы не попасть в неприятную историю: если при посадке ваша сумка не войдет в калибратор (специальный ящик для измерения габаритов клади), заплатить за ее провоз придется больше, чем при оплате багажа во время покупки билета.

Сразу скажем: вы имеете право в дополнение к ручной клади провозить одну личную вещь, которая поместится под кресло самолета - это закреплено в Федеральных авиационных правилах (п. 135) и Приказе Минтранса №409. В список разрешенных личных вещей входят также дамские сумки или небольшие рюкзаки. Подробнее об этом - дальше.

Так что всегда лучше заранее прикинуть, удастся ли запихнуть вещи, например, в пакет 36*30*27 см, как у «Победы». Некоторые компании не слишком строго проверяют габариты ручной клади, и разница в пару сантиметров значения не имеет. Но, как показывают опросы и отзывы, все зависит от аэропорта и его сотрудников: могут придраться к торчащим из калибратора колесикам или ручкам. Поэтому лучше не надеяться на удачу.

Мы собрали требования к габаритам и весу для ручной клади популярных авиакомпаний для эконом-тарифов:

Цифры актуальны на июнь 2024, но все же уточните их на сайте своего перевозчика перед покупкой билета. А еще для более дорогих билетных тарифов размеры или вес ручной клади увеличивают.

Аэрофлот и Белавиа: Габариты 55*40*25, вес 10 кг.

S7 Airlines и NordStar Airlines: Габариты 55*40*23, вес 10 кг.

Turkish Airlines: Габариты 55*40*23, вес 8 кг. Можно взять также одну личную вещь размером до 40x30x15 см, например, сумку. Вес личной вещи не должен превышать 4 кг.

Pegasus Airlines: самый дешевый триф Light - без ручной клади, только сумка под сиденье 40х30х15 см, вес – 3 кг. Остальные тарифы: Габариты 55*40*20, вес 8 кг.

Уральские авиалинии: Габариты 55*40*20, вес 10 кг.

Emirates: Габариты 55*38*22, вес 7 кг.

Smartavia: Габариты 40*30*20, вес 10 кг.

ЮТэйр: Габариты 40*30*20, вес 5 кг.

Red Wings: Габариты 40*30*20, вес 5 кг. Если купили билет до 11.04.2024 с датой вылета с 20.05.2024, вес и габариты больше, информация здесь.

Nordwind: Габариты 40*30*20, вес 10 кг.

Победа: Габариты 36*30*27. Вещи по количеству и весу не ограничиваются, но все вместе должны свободно помещаться в калибратор с плотно закрытой крышкой без применения давления.

свободно помещаться в калибратор с плотно закрытой крышкой без применения давления. Ямал: Габариты 55*40*25, вес 5 кг.

И это всё? С собой можно взять только вот такой маленький чемоданчик???

Российские авиакомпании разрешают кроме ручной клади пронести с собой личные вещи — и это хорошая новость. Список - ниже. Что именно разрешает выбранная вами авиакомпания - уточняйте на официальном сайте. Все это прописано в Федеральных авиационных правилах (п. 135) и Приказе Минтранса № 409.

Авиаперелёт: советы путешественникам Как не бояться летать, что взять с собой, рекомендации о здоровье Читать далее

Что такое личные вещи? Вот неполный список:

Сумочка, рюкзак или портфель — но небольшие, с баулом за спиной вас все равно не пустят в самолет.

Верхняя одежда.

Букет цветов.

Пакет с лекарствами.

Детское питание.

Костюм в портпледе.

Костыли или складное кресло-коляска .

. Коляска или люлька для ребенка.

Запечатанный пакет с чеком из дьюти-фри .

Главное, чтобы эти вещи можно было «безопасно разместить в салоне воздушного судна».

Иностранные авиакомпании обычно разрешают кроме ручной клади пронести одну небольшую вещь: сумочку, фотоаппарат, зонтик, пакеты из дьюти-фри .

Что нельзя везти в ручной клади

У всех авиакомпаний есть требование к провозу жидкостей и гелей. К ним относят крема, шампуни, зубную пасту, тушь для ресниц и даже мягкий сыр типа бри, йогурт или паштет. Жидкость или гель можно провозить в емкостях по 100 мл или меньше.

Скажем, поллитровую банку шампуня взять нельзя, а 5 баночек по 100 мл можно. Взять шампунь на донышке 200 миллилитровой банки нельзя.

Все баночки с жидкостями надо упаковать в закрытый полиэтиленовый пакет размером 20*20 см или 20*18 см (уточняйте на сайте компании) и во время предполетного досмотра выложить пакет отдельно на ленту сканера. На одного пассажира — один пакет.

Почти то же самое касается детского питания: брать его в ручную кладь можно столько, сколько нужно ребенку на время полета. Но баночки должны быть не больше 100 мл, и упаковать их нужно в закрытый пакет.

А вот парфюма и алкоголя из дьюти-фри это не касается. Но пакет с покупкой и чеком нельзя распаковывать до окончания полета. Большинство перевозчиков не ограничивают пассажиров с такими покупками, хотя некоторые компании разрешают провозить только одну покупку из дьюти-фри , другие требуют, чтобы она входила в вес ручной клади, третьи вводят габариты для таких покупок: например, 10*10*5 см. Так что изучайте правила заранее.

А еще работает запрет на острые предметы: ножницы, штопоры, перочинные ножи, маникюрные инструменты, трекинговые или лыжные палки.

«Аэрофлот» 17 мая 2024 г представил измененный список предметов, запрещенных для перевозки в ручной клади:

любые ножи и вилки;

любые ножницы, в том числе маникюрные, вне зависимости от длины лезвия;

другие металлические маникюрные принадлежности;

вязальные крючки и спицы;

рабочий инструмент с металлическими элементами;

спортивный инвентарь с острыми частями;

штопоры;

иглы для подкожных инъекций и шприцы.

Ну, а еще нельзя провозить фейерверки, бенгальские огни и петарды. Хотя зажигалку по правилам некоторых компаний взять в салон можно.

Лайфхаки: как уменьшить сумку путешественника

1. Выберите сумку под требования авиакомпании. Знайте точный лимит веса и габариты ручной клади и ищите сумку под нужные размеры. Скажем, на Ozon можно выбрать сумку под габариты «Победы» на любой вкус и цвет. А если ваш любимый рюкзак чуть больше заданных размеров — просто не набивайте его туго, чтобы он поместился в калибратор.

Ищите легкую сумку: простой рюкзак может весить 300 г, а вот небольшой чемодан — минимум, 2 кг. Вывод — в рюкзак можно сложить на 1,7 кг больше вещей. К тому же опыт показывает, что в рюкзак их помещается больше по объему, чем в чемодан.

2. Смотрите прогноз погоды и планируйте гардероб. Конечно, угадать с погодой сложно, особенно если вы едете на неделю и больше. Но все равно это помогает подобрать минимум вещей, из которых вы сможете комбинировать классные отпускные луки — продумайте их заранее. Не берите вещи по принципу: «Вдруг я захочу это надеть». В среднем, набор одежды на 4–7 дней весит около 3–4 кг, так что вещи и так могут занять большую часть ручной клади.

3. Составьте список всех нужных вещей за неделю до поездки. Выложите все эти вещи и посмотрите, в какой объем они уместятся. В течение оставшейся недели вы точно сможете вычеркнуть из списка несколько пунктов. Например, фен, одну юбку и одну рубашку.

4. Пакуйте сумку в правильной очередности — и не в последний день. Сперва берите самые нужные вещи (лекарства, документы). Вооружитесь портновским метром и домашними весами. Если увидите, что не все вещи входят, будет время обдумать, что важнее, и найти компромисс.

5. Не берите то, что можно взять в отеле или купить на месте. Скорее всего, в отеле вам выдадут полотенца, зубную пасту, мыло и шампуни. А солнцезащитный крем, надувной круг, самые простые пляжные шлепанцы можно купить после прилета. В крайнем случае, купите готовый дорожный набор шампуней, геля, зубной пасты в крохотных тюбиках.

6. Выберите обувь, которую берете в дорогу. Если будете долго гулять по городу или горам — нужны кроссовки или кеды с защищенным носком, в них лучше и лететь. А самую малогабаритную обувь упакуйте в сумку. В нее же сложите носки и часть белья.

7. Используйте средства для компактной упаковки — вакуумные пакеты, чехлы с затяжками. Одежду туго скручивайте в рулоны — так она занимает меньше места и почти не мнется.

8. Везите «на себе» все, что можно: джинсы, свитер, кепку или шляпу и солнечные очки, треккинговые кроссовки. В самолетах обычно нежарко. С теплыми вещами в полете не придется мерзнуть.

9. Ценные вещи и технику кладите в дамскую сумку, портфель или рюкзак — тогда они не добавят веса ручной клади. А вам не придется переживать, что они повредятся в туго набитой сумке.

10. Перевес разложите по карманам. Если перед регистрацией вы видите, что образовался некоторый перевес, переложите небольшие предметы в карманы: телефон, документы, фотоаппарат. А еще никто не запретит вам надеть на себя еще один предмет одежды.



Опытные путешественники говорят, что с набором вещей, который умещается в габариты ручной клади, можно путешествовать не только неделю, но и полгода! В дороге многие вопросы решаются просто: вы находите нужные вещи на месте, учитесь удачно комбинировать одежду, которая у вас есть, и отдых от этого становится только радостнее.