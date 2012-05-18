На берегу озера Банное, у подножия Уральских гор, в обрамлении смешанного леса с преобладанием березовых рощ, расположился современный курортный комплекс Южного Урала – санаторий «Юбилейный». Хрустально-чистое озеро, неповторимый аромат воздуха, красивые горы, разнообразие лечебных трав, множество грибов и ягод создают прекрасные условия для отдыха и лечения и делают окрестности озера излюбленным местом отдыха магнитогорцев и жителей других городов России.

Работая с отзывами ю-мам о санаториях, я всегда стараюсь быть критически объективной, основываться только на общем мнении и конкретных случаях. К сожалению, очень многие санатории разочаровывают, и желание попасть туда пропадает. Санаторий Юбилейный стал исключением. В поиске «подвохов» я провела немало времени, искала тщательно, перечитывая отзывы за последние 2,5 года… и, конечно, мое упорство себя окупило, но совершенно не в тех объемах, к которым я привыкла, работая с мнениями посетителй ю-мамы!

Условия проживания

Общее мнение таково – чистая, огромная ухоженная территория, много летних развлечений, питание нормальное… но про это отдельно… озеро холодное. С проживанием внутри санатория всё непросто, т.к. вариантов много, соответственно, мнений – тоже. В целом, Юбилейный – достойное место для отдыха с детьми!

05.2011

Мы отдыхали там два лета подряд, в дочкины два и три годика. Были очень довольны! Если представится случай, обязательно поедем еще! Вода там действительно холодная - озеро глубиной 40 метров, все прогреться не может. Градусов 20-22 к июлю получается. Но местность неописуемо красива! Огромная территория, ухоженные детские площадки, большой пляж. При этом везде дорожки аккуратные… С погодой там не повезти практически не может. Мы однажды приехали в пасмурный период, но было 18-20 градусов тепла, все равно гуляли постоянно. Дожди случаются, но быстро кончаются. В основном - жара, гораздо теплее, чем в Екб… Еда вкусная! Меню заказное…

05.2011

…территория чистая, аттракционы, библиотека, клуб был (правда ездили в сентябре и клуб с библиотекой почему то не работал)… Кормили нормально, вполне съедобно и диетическое, конечно. К столам подставляли для маленьких стульчики детские. В новом корпусе жили все очень чисто и хорошо…

05.2011

…ездили в прошлом году в Юбилейный. Очень понравилось. озеро Банное правда холодное какое-то, народ купается. Очень красивая территория, хорошие номера…

16.04.2012

Были в 2 года с ребенком в юбилейном - очень понравилось. Жили в Парусе 3. Удобно тем, что своя столовая в корпусе. Во время обеда ребенок спал, мы спускались обедать по очереди. Пляжи - два, детские площадки, аттракционы. На лечение ходили постольку-поскольку, утром я, после обеда папа. В Юбилейном бассейна нет, а вода в озере холодная, но территория-супер.

Где лучше разместиться в самом санатории

Жилищная инфраструктура санатория довольно разнообразна, она состоит из трех 5-тиэтажных корпусов – Парус 1,2,3 и поселка из 2-3-этажных дач. Наши ю-мамы пожили везде и поэтому с удовольствием делятся информацией о том, где и в каком составе лучше разместиться.

06.2010

С ляльками народу море, мы со старшим с 10 мес ездим, с мелкой с 3 мес. Вариант с 2-комн блоком на семью - идеальный по деньгам (нам не достался((), там конечно условия попроще чем в 2-комн номерах, но мне бы хватило))) - эконом-вариант. Парус 3 люблю нежно, с ляльками удобно когда в столовую далеко ходить не надо и повар там отличный - питание ресторанное (тоже не досталось((). В дачах хорошо - там как свой поселочек и детские площадки и лечебный корпус близко.

05.2011

В целом очень понравилось. Были в корпусе. Лечение покупали на месте. Если ехать на дачу, то берите номера новые - отремонтированные. Единственное но! Те, кто живет в корпусах и на дачах - едят в разных столовых. Так вот столовка от корпусов - надо идти в гору и, причем, нехилую, особенно, если маленький ребенок. А лечебный корпус далековато. А вот если на даче жить, то столовая рядом и не надо по горам скакать с коляской и лечение рядышком. Но на дачах живут только те, у кого путевки с лечением.

Мы ездили в том году в Юбилейный жили в даче №3 СУПЕР!!! Есть где погулять, очень большая территория, лес, горный воздух, хорошие детские городки, их там несколько (качельки, горки, что хош). Лечение можно купить на месте, за еду тоже можно на месте платить. Очень хороший грамотный врач-педиатр. Кормят на убой. Один минус - холодное озеро для детей, мы ездили в начале июля, температура воды была где-то 20 градусов, для взрослых норм.

Мы ездили в прошлом году конец июля - начало августа с детьми, в том числе с 5 мес. ребенком. Очень понравилось, мы жили в 12 даче. Брали весь блок. Получилось 2 комнаты и санузел. В каждой комнате кровати, столик журнальный ,тv, шкаф. Рядом дет. площадка. Без лечения. Заказное меню (старшая просто тащилась по этому поводу). На следующий год планируем опять в Юбилейный...

Мы там всегда брали "дача №3" - двухкомнатный номер. Фактически - это не очень большая комната для вас с мужем и ребенком и смежная маленькая комната для старшего. В номере крохотная прихожая и туалет с душем, есть балкон (если муж курит) - в целом - удобно, т.к. слышимость потрясающая , что там со старшим сыной - будете знать. Сейчас не знаю, но раньше они были дешевле, чем в Парусе (там, кстати, нет двухкомнатных номеров, а сын в одной с вами комнате не очень удобно) и можно было заказать с питанием/без и с лечением или без - по цене и питанию меня очень устраивало.

06.2011

…мы жили в даче №12. Она блочная 2 мест+1 мест. Я брала весь блок. Получилось приличный 2комнатный номер с 2мя изолированными комнатами. В каждой комнате по телику. Они мне сами предложили. Я тоже спрашивала как дешевле. Нам понравилось. Эта дача без лечения. Только до столовки топать далеко. Но нас на 2ой день это уже не напрягало.

В Парусе 1,2 номера крохотные. Мы один раз ездили 2 взрослых + сыну было тогда 1 год. И то вообще места нет. Таким составом лучше брать или 2-х комнатный в Парусе 3 или смотреть дачи, там есть студии и семейные номера. Кстати, в Парусе 3 своя кафешка, не надо ходить в общую столовую. С годовастиком самое то.

Мы жили в парусе 1 – 2 взр. и ребенок 2 года комната крохотная, но мы там только спали, поэтому нормально хватало. Чем хорошо в Парусе 1 и 2 они прям на берегу озера. Особенно, если окна выходят на озеро - красиво… В парусе 3 номера лучше там есть и 2х комнатные и столовая прям в этом же здание но - там только с лечением.

Мы едем в Парус 2. Взяли улучшенный двухкомнатный номер. 2 взрослых и 2 ребенка. Заказывали, правда, в апреле. Таких номеров в парусе1 и 2 мало. По-моему по одному на этаж.

Мы осенью ездили, жили в 10 даче, а дедушка наш в Парусе жил - ужас ужасный, а не номер, еще и двухместный типа, в туалете не душ, а просто дырка в полу. Еще и собирались подселить кого-то, он сказал, что так-то за весь заплатил, все вопросы отпали сразу. В даче и ремонт и мебель нормальные. Парус 3 был на кап ремонте.

04.2012

Парус 1 и 2 абсолютно одинаковые, совершенно без разницы. Парус 3 и дачи покомфортнее считаются. Дачи рядом с лечебными корпусами, Парус 1,2 на самом берегу озера, и в другом конце санатория. Столовых две - одна у парусов, вторая у лечебных корпусов. Зимой работала только вторая. В мае может все поменяется.

..если не 3 парус, советую дачи 3,5 номера хорошие нестандартной планировки, есть у них на сайте вся инфа. 1-2 паруса не советую…

Мы ездили в позапрошлом году (дочке 2 года было). Жили в парусе № 3, там своя столовая на первом этаже - с ребенком удобно. Номер мы брали 2-х комнатный. Парус 3 близко к берегу но далеко от лечебного корпуса. Но номера убитые. В Дачах комфортнее номера.

Питание

Пожалуй, качество и вкус питания в санатории – то единственное пятнышко на его репутации среди ю-мам, но для кого-то это вполне может стать той самой ложкой дегтя, которая испортит весь отдых. Главное – быть готовым к тому, что блюда могут прийтись не совсем по вкусу. Отдельного детского меню нет, и это тоже может стать проблемой для мам, чьи дети еще не едят с общего стола.

06.2010

Возьмите с собой пюрешки-воду-соки-каши. Когда мы были, детского меню не было. Но они говорят, что включают в общее меню детские продукты...Например, трехдневный кефир (не детский) или котлеты столовские или салат курага+орехи. Ну конечно, это скорее для детей постарше, нашему 1,7 и мы испытывали трудности чем накормить. Магазов с питанием поблизости я не нашла. Памперсы на территории есть.

Отдельно детского меню нет, как заявлено у них на сайте, но ребенка было чем накормить: и каши, и молоко на завтрак, и супы, паровые котлетки на обед, и кисломолочные продукты (обычные, не детские) вечером...

04.2011

Мы в прошлом году там были. Понравилось все, кроме кормешки. Жили в парусе 2. Кормешка просто отвратная.

…нормальный санаторий, если отдыхать с ребенком и если пожрать вкусно не любишь.

05.2011

У них заявляется заказное меню, но это заказное меню только с пн по пт, в сб и вс - "ешьте, что дают". Меню "на неделю" одно и то же каждую неделю, никакого разнообразия. Мне еды не хватало, а мужу - даже лишку было. Я съедала свое, потом за мужем и сыном, и все равно голодная ходила. Даже на 10 кг похудела.

По своему ежегодно (2 раза в год) - шестилетнему опыту поездок в юбилейный скажу, кормят на приличном уровне в 3 парусе, в остальных местах кормят нормально, как в санаториях обычно, но летом напряг по времени т.к. народа очень много - можно до 40 мин ждать пока вас обслужат.

Ни разу не ждали, когда нас обслужат. Кормят вполне прилично. Заказное меню оочень понравилось детям. Они ели все, что заказывали. Отдыхали конец июля-август в прошлом году.

Нормально кормят, есть можно. Там сам заказываешь, что хочешь. Можно и в кафешку сходить и в ресторан по желанию, там проблем нет. Единственное, что нет детского меню как там написано.

Кормят отвратительно, ждать долго, когда принесут. Такое чувство, что попал в лагерь для школьников советского времени. После этого санатория вообще зареклась ездить в наши санатории.

Отдых для детей и их родителей

Обычно я выделяю отдельно отзывы об отдыхе для деток, чтобы мамы четко знали – их чада будут заняты. Но в Юбилейном детский и взрослый отдых так переплетены, что разделять их совершенно не нужно. Да, озеро прохладное, но есть пляж и пляжные развлечения, можно съездить на экскурсии, а любителям поплескаться недалеко до аквапарка в Магнитогорске, для малышей оборудованы детские площадки, есть детская комната с воспитателем, можно всей семьёй покататься на велосипедах, а вечером поплясать на дискотеке. Но, как и везде – нашлись ю-мамы, которым показалось в Юбилейном весьма скучно. Для кого-то важно наличие всех видов отдыха на территории санатория. Для кого-то возможность вырваться и развеяться, посмотреть новые места – является преимуществом. Сезон отдыха в данном санатории тоже играет роль – все-таки лето самое веселое время года для отдыха там.

03.2010.

Отдыхали год назад - очень понравилось, до обеда оздоравливающие процедуры, после - посетили два аквапарка (в Абзаково и в Магнитогорске), конную ферму, ГЛК Металлург, бассейн в соседнем ДО Березки, да много еще каких экскурсий предлагают - мы больше никуда не ездили, жили в даче - путевка сразу включала процедуры, некоторые можно дополнительно брать. Номера один в один как на сайте представлено, детские площадки (если правильно помню 4), большая территория ну и, конечно же, озеро - мы в мае не купались, но рыбок кормили ежедневно.

04.2010

Со скуки помереть... Но природа там супер, лучше в грибной период ехать, хоть какое-то развлечение.

04.2011

Для детей 4 хорошие площадки песочные, большой парк, парк аттракционов. Везде чистота, по площадкам дети у нас босиком бегали. Пляж нормальный, обычный. Мы в июне ездили, вода была еще холодная. А вот климат в Башкирии очень понравился, солнышко прямо как на юге. Только выглянет, сразу жарко становится.

05.2010

Всё понравилось и природа и площадки детские, территория большая, есть где погулять, на экскурсии ездили в Абзаково, на лошадках катались.

06.2010

Все понравилось. Основная масса - это отдыхающие с детьми разного возраста, в т.ч. и до года. Мы были с 2 годовалой дочкой. Территория большая, довольно ухоженная, четыре хорошие детские площадки, в т.ч. на пляже, и карусели еще, автодром.

06.2010

В мае были. Очень красиво все, хотя больше недели там делать нечего, скучно нам было, все окрестности облазили.

03.2011

Мы тоже в августе 2010 г. отдыхали в Юбилейном с ребенком 2 г 10 м. Очень понравилось. В основном было прохладно, но если дождя нет, то для ребенка развлечений много. Плюс в аквапарк в Магнитогорске можно съездить.

05.2011

...Есть развлекательные программы. Аквапарк... да нет его там! Так, на озере огорожен участок, там штука типа "Царь горы" и еще что-то подобное. Для детей от 12 лет и взрослых... Есть развлекательные программы, детские дискотеки, прокат. Экскурсии. Там совсем рядом горнолыжный центр Металлург, едете на вершину горы в вагончике по канатке, а наверху красота сказочная, озера, как на ладони. Там в окрестностях 22 озера!!! Еще можно погулять в близлежащем доме отдыха "Березки" - он подемократичнее Юбилейного, но и в нем весело, есть детские площадки и крытый бассейн - в него можно ходить купаться. Мы в Юбилейный ездим за красотой и за прогулками днями напролет.

05.2011

…Понравилось, что огромная территория санатория, ухоженная, много дет. площадок, прокат ролики (100 р.) и велосипеды (100 р взр., 30 р. дет), дет. комната с воспитателем, кружки, дет. и взрослая дискотека, через день кинотеатр дет и взрослые фильмы. Библиотека. 2 кафе на территории. Аптека у ворот. остановка маршруток тоже у ворот. На пляже все тоже самое, что и на море: катамараны, банан, можно полетать над озером. и т.д. на пляже чисто. красивая набережная. с детьми там самое то, и с детьми от 0 берут, что немаловажно…

Лечение

Основываясь на списке лечебных программ и общем мнении ю-мам – Юбилейный – это не лечебный санаторий, туда едут отдыхать и подлечиться, между делом.

04.2010

Там красиво, чисто, уютно, приветливый персонал. Лечение хорошее, очень много процедур. Люди, которые хотят подлечиться - вам туда...

05.2010

Мы отдыхали в Юбилейном, все хорошо! Для детей там просто рай. Что касается лечения, то оно там поверхностное, что ли какое-то! Врач тоже нам не понравилась, а в остальном, все хорошо!

06.2010

…ляльку полечат за доп. деньги без вопросов - массаж, спелеопалата, ванны, ингаляции, лазер и проч. – все, что попросите…

В Юбилейном все хорошо! Если для отдыха с детьми, там просто рай, а что касается лечения, то это только для отвода глаз, поэтому отдыхать там лучше!

05.2011

Мы всегда брали путевки без лечения, лечение покупали там на месте - идете к врачу на консультацию сразу всей семьей, говорите, что хочется то-то и то-то оздоровить, вам прописывают, оплачиваете и вперед…

05.2011

…ребенку было 2 года и ничего кроме ванн и массажа ему не делали…

Что ругают?

Найти эмоциональные, явно негативные отзывы недовольных, разочарованных отдыхом ю-мам оказалось делом не простым. Но ведь это и хорошо! В общем и целом жалуются на три момента: скукотища (хотя на территории много развлечений, видимо, дело в сезоне отдыха), холодная вода в озере (максимальная глубина озера 30 м и это не закрытая информация) и не очень вкусная еда (судя по отзывам о размещении внутри санатория – в разных столовых кормят по-разному).

02.2011

Что делать в Юбилейном, особенно в марте???? Сидеть в номере, тем более номер не самого лучшего качества, я имею ввиду размер и тп. Мы ездили туда летом с детем, еще и двумя семьями, так единственным развлечением был аквапарк в Магнитке, и посещение мини-зоопарка в Абзаково... Так мы там просто "стрелялись", тоже были две недели... Кухня там прямо скажем оставляет желать лучшего, постоянно чего-то докупали в ресторане в отеле или в магазинах-киосках... На территории отеля делать нечего, особенно с детьми, а за территорию так вообще выйти страшно.

05.2011

Да, мы купались, но озеро холодное... один раз искупаешься, про второй подумаешь, и там еще дно очень неприятное, остро-каменистое, босиком , ну очень неприятно... т.е. либо сразу нырять и плыть, либо спец. обувкой запасайтесь

03.2012

Были в юбилейном в июне 2011, с погодой не очень повезло, ездили на неделю, так вот 3 дня были дожди, вода была холодная, развлечений действительно много, но явно недешево... Еще из минусов юбилейного - очень далеко (500 км), по сравнению с той же Леневкой (100 км), ну и питание намного лучше в Леневке, и территория компактней, в Юбилейном уж очень все растянуто…

Стоит помнить, мнение каждой ю-мамы – это её субъективная позиция, что хорошо одной – не подходит для другой. Правильнее всего обращать внимание на частые совпадения мнений по принципиальным для вас моментам, наверное, это и создаст некоторую объективную картину. Желаю удачно, подготовлено и без «сюрпризов» отдохнуть в санатории «Юбилейный».

(Отзывы ю-мам собраны за период с января 2010 г. по май 2012 г.)

