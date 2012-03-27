Накануне летнего сезона под «прицел» бдительных ю-мам попали санатории Урала. Давайте разберемся, опираясь на авторитетное мнение побывавших там ю-мам, что правда, а что - ложь в рекламных проспектах и что реально могут нам предложить уральские санатории?

Санаторий Сунгуль

456770, Челябинская обл., г. Снежинск.

Администратор круглосуточно: (35146) 2-12-32 (37)

http://www.sungul.ru/

Санаторий "Сунгуль" расположен в живописном уголке Южного Урала, у подножия Вишневых гор на берегу озера Сунгуль. Целебный микроклимат смешанного леса, окружающего санаторий, благодаря насыщенности кислородом и фитонцидами, способствует успешному лечению заболеваний.

Многопрофильный санаторий, помимо хороших природных факторов, имеет современную лечебную базу, комфортабельные одно и двух - местные палаты со всеми удобствами и номера - люксы.

В лечебных кабинетах (электросветолечения, бальнеотерапии, грязетепло-лечения, спелеотерапии, и др.) проводится медицинская реабилитация больных по основным профилям заболеваний: органов пищеварения; опорно-двигательного аппарата; нервной и сердечно-сосудистой систем; органов дыхания; почек и гинекологических заболеваний.

Богатством санатория является лечебная грязь озера Светленькое, которая относится к сульфидным сапропелевым грязям. Она эффективна при лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата, нервной системы, кожи.

Для полноценного отдыха предлагается: бар, тренажёрный зал, сауна с минибассейном, бильярд, настольный теннис, пляж, экскурсии, дискотеки, тематические вечера, концерты, услуги водной станции, имеющей яхты, лодки, катера, водные велосипеды.

Стоимость проживания в главном корпусе:

1350 р. – 4 200 р., дополнительно оплачивается лечение (500р.) и доп.места (1080 р.- 1800 р.)

Стоимость проживания в еврокорпусе (повышенной комфортности):

1 620 р.- 3 960 р., дополнительно оплачивается лечение (500р.) и доп. места (1 080 р.- 1 200 р.).

(Цены указаны на период с 01.04.2012 по 01.09.2012).

Итак, а что же рассказывают ю-мамы о санатории, каково их общее мнение о плюсах и минусах отдыха там?

Обработав десятки отзывов о Сунгуле мы предлагаем наиболее полные и интересные, которые, возможно, помогут читателям сделать правильный выбор для себя.

Большинство ю-мам рассматривают Сунгуль как место отдыха, а не лечения, вернее лечение – это не цель поездки, а дополнение к ней, поэтому и отзывов о лечении крайне мало. Некоторые из ю-мам отметили процедуры для укрепления иммунитета:

06.2010

Советую для ребенка процедуры на укрепление иммунитета (нам прямо там врач подсказала), мой после санатория первый раз в апреле заболел, а раньше каждый месяц то сопли, то кашель.

10.2010

У нас все процедуры были для укрепления иммунитета ( там их много) приехали с аллергическим коньюктевитом, здесь ни чего сделать не могли (2 месяца мучились) там делали магниты все прошло. За зиму ни разу не болели.

а также:

05.2011

Есть там педиатр и ребенка полечат, если попросите и отношение к детям там замечательное!!!

Своим делала массаж+ванны+спелеокамеру+иппотерапия-лошадки каждый день.

Об отдыхе в Сунгуле ю-мамы очень активно делятся информацией, многие из них не боятся ехать туда с малышами до 3х лет (лечение таких маленьких детей в санатории не предусмотрено, но на месте можно попробовать договориться).

Из явных плюсов отмечают территорию, зеленую, чистую, ухоженную. Главная достопримечательность – озеро и пляж, летом там отдыхает очень много деток, поэтому малышам не должно быть скучно. Есть много платных развлечений. Питание для деток диетическое, кисломолочные продукты, фрукты, соки.

04.2010

Моя знакомая там 2 раза отдыхала. Первый раз беременная, второй раз - с грудничком. Ей нравится там. Но она брала 2-комн. "люкс". И ездила без лечения. Главное достоинство - озеро и пляж. Но для детей развлечений мало.

…в Сунгуле были, но в августе, не купались, да и ребенку было 7.5 мес., с погодой повезло, ребенок гулял в трусах и в майке! Нам понравилось, но территория маленькая, жили в люксе.

06.2010

Мы были год назад, детская площадка очень убогая, пару старинных качелек, деревянные фигуры, вернее то, что от них осталось, была деревянная горка. Очень надеюсь, что что-то изменилось. Кормили хорошо, молочное давали регулярно, но обращайте внимание на сроки годности. Кефир один раз дали просроченный. Нам еды хватало, только вот фруктов не помню, лучше взять с собой. По-моему давали апельсины и яблоки. Мы ездили в марте. Мороженое и печенье можно купить в барчике наверху, где проводятся дискотеки. Есть еще игровая комната в библиотеке, тоже скромная, мне там понравились детские ретро-книжки советских времен.

В целом нам очень понравилось, снег был очень чистый пушистый, погода стояла отличная. А вот сейчас там надо быть осторожнее, знакомого в лесу кусал клещ, лучше туда, где домики стоят, в лес вообще не ходить. Разве что по дорожке к лошадкам и кроликам прогуляться.

В прошлом году в июле отправляла сына (было 3.5 года) с бабушкой, сама там была 3 дня. Для детей игры, соревнования устраивали. Площадка нормальная, качели на площадке и вдоль берега, на берег ставили надувную горку с бассейном (платно), машины, велики на прокат дают. Питание хорошее (сама в меню выбираешь), фрукты и сок каждый день давал,и чайников нет, но есть куллеры на каждом этаже (в выходные воды не хватает )… Брали маленький кипятильник и утюг, но с виду убирали.

Ходили гулять на конный двор там: лошади, кролики, козы, свиньи их ребятки кормят. Земляники там море.

Номер был простой 2местный : 2 кровати, ТV, холодильник, стол, шкаф, душ, туалет…

Очень хорошо! Питание разнообразное, обильное, диетическое (заказ на следующий день, выбор из 3-4 вариантов салатов, гарниров, мяса, супов). Фрукты дают.

Детская комната при библиотеке хорошая - много игрушек, рядом есть домашний кинотеатр - мультики можно поставить. Детская площадка так себе (тут уж писали). Оч. хороший пляж и озеро, прокат велосипедов и машинок, в жаркую погоду горку надувную привозят. Яхты, катера, лодки. Конный двор. Белье конечно брать не надо. Туалетные принадлежности - это смотря в какой номер едете - если в простой, то т/бумагу и мыло возьмите. Впрочем, в холле есть магазинчик с подобными мелочами.

Только сегодня оттуда вернулись. Третий год ездим, в еврокорпусе живем - кррасота! Приличное кафе для люксов, скатерти, салфетки льняные, официантки и горничные все помнят, кто что любит, у кого какой режим, я довольная.

03.2011

Ездили с 2 сынками 5 и 8 лет. Еще есть бильярд и караоке. Сауна. И птички на руку садятся. И кролики в конюшне были. Можно морквой покормить, сходить. Есть комары.

05.2011

…если хор. погода - прекрасное озеро с пляжем, катамараны, яхты, прокат, лошади, ферма с кроликами и барашками. Если дождик (ттт, но что поделаешь, урал) - библиотека, игровая комната, видеозал. Опять же с детьми туда ездят - компания всегда найдется.

+ Лечение там хорошее. Ну и большой плюс для меня в этом году - приемлемые цены.

06.2011

Воздух отменный, пляж песочек, детская площадка, кормят на убой, мы ещё с собой сумку еды брали для ребенка. Вечером для мам дискотеки, бар. Мы жили в номере Люкс отличный номер, здоровая кровать, что самое главное, и отличается от обычного стандартного одноместного номера всего на 300 рублей.

Кормили хорошо. Лечение не брали. Природа супер. Конный двор замечательный. Пляж хорошо оборудован, но сейчас пока не сезон. Ездили на экскурсию в Вишнегорск - там конфетная фабрика. Есть желание туда еще раз съездить. Д,а хочу сказать ,что заполнен санаторий примерно 40%.

Ю-мамы отмечают, что весной и осенью развлечений в санатории гораздо меньше и рекомендуют отдыхать там летом:

02.2010

…мы там были, без детей и без лечения. В принципе там неплохо, но скучновато, если летом ехать - можно погулять по лесу или позагорать. Летом много детишек отдыхает. Можно ехать без лечения и там, на месте, выбрать что-нибудь… обслуживание среднее (горничные, то бумагу туал. не положат, то не приберутся), но это не раздражало. Питание было хорошее, выбор блюд из списка. Про лечение посмотрите на сайте. есть стомат.кабинет, парикмахер (но по расписанию), водо- и грязе- лечение (откуда грязь не знаю, а минер.воду для процедур привозили в бутылях).Остальное посмотрите на сайте.

05.2010

…я тоже в Сунгуле была.. правда ранней весной.. скучновато, летом, наверное, веселее.. Бассейна нет, если вам это важно... кормят вкусно и на убой.. соляная пещера так себе, массажи, грязи понравились.

02.2011

Родители в прошлые выходные ездили в Сунгуль (тур выходного дня). Понравилось, но говорят, что дольше там делать нечего, а вот летом должно быть хорошо, озеро там красивое.

Каждой маме, отдыхающей с ребенком важен их общий комфорт , т.е. чтобы и номер был чистый, чтобы все было цело, работало, чтобы санузел функционировал, не протекал и белье меняли и номер убирали вовремя. На этот счет ю-мамы тоже высказали свое мнение:

06.2011

Ездили в эти выходные в Сунгуль. Хочу поделиться информацией. В домиках не рекомендовала бы никому - это просто фанерные домики с туалетами на улице. Мы брали в двухместку в основном корпусе - очень даже прилично.

03.2011

Были и летом и зимой. Берите только корпус. Не ТБ.

12.2011

Номера стандарт хороши тем, что есть теплый переход в столовку. А вот корпус люкс - медкорпус и столовая - отдельно - идти надо. Минус - ну нет у них бассейна, а в сауне микроскопический.

В целом, исходя из многочисленных отзывов ю- мам – номера чистые, но не новые, волны отрицательных отзывов и возмущений о качестве проживания и обслуживания на ю-маме не замечено.

Резюмируя мнения ю-мам о положительных сторонах отдыха в Сунгуле, процитирую отзыв, который наиболее полно отражает общую картину:

07.2011

Съездили с ребенком 2 недели назад, впечатления неоднозначные.

Очевидные плюсы:

- расположение, несомненно. Мы без машины, я и ребенок + чемодан. Нелегко. А тут 2 часа на автобусе до г. Касли, а там встречает автобус и довозит до санатория бесплатно.

- замечательный лес - смешанный, березы + сосны. Собирали землянику, некоторые и по грибочки ходили.

- в центре леса расположен конный двор, в нем всякая живность - коняшки (на которых за отдельную плату покататься в радость), кроли, куры, перепелки, барашки, ежики, утки. На завтрак непременно хлебушек брали, чтоб лошадок покормить. Детям - одно удовольствие.

- озеро чудесное. Песчаный пляж, чистенький всегд, выделена территория для купания детей, там только песочек, где поглубже, там камни на дне.

- неплохая детская площадка.

- вполне еще приличные номера, хотя уже староватые, уборка ежедневно.

- доброжелательный персонал (но не все, увы).

Отрицательных отзывов о Сунгуле не много, но наиболее полно и четко, отражая общее мнение о недостатках санатория говорят следущие 2 отзыва:

07.2011

Съездили с ребенком 2 недели назад. Ввпечатления неоднозначные.

…минусы:

- если вы купили путевку с лечением, за лечение придется биться не на жизнь. Мы брали путевку без лечения, уже на месте приобрела, что хотела, но и тут столкнулась с хамством, руганью и любимыми очередями. Ругались тетушки возле кабинета врача, что они уже час сидят и их не принимают, на что врач заявила - ох, как вас много, как вы мне все надоели. Врач в физкабинете ворчала, что она весь день как пчелка, а зп мизер и как она тоже устала. Блин, как будто их под дулом работать заставляют. Много раз наблюдала неприятные такие инцидент: люди приехали отдыхать, ожидают что все четко должно быть распределено, а в итоге разные накладки по времени, отсутствие талонов на лечение, в результате разочарование.

- детская комната. Отдельная песня. Это так называемая часть библиотеки, заваленная игрушками. Да, в наш приезд она была именно завалена игрушками всякими, в том числе сломанными, пылью, обломками пластмассы и прочими мелкими детальками. Обращение к девушке, которая является библиотекарем, не дало результатов, только обращение к администратору помогло. Прислали уборщицу, которая ворчала, что у ней и так десяток комнат, а тут еще "эту детскую" заставили мыть. Девушка библиотекарь посетовала, что у неё маленькая зарплата и она не обязана... Как я понаблюдала, ее деятельностью было: открыть библиотеку, включить мультик (какой-нибудь) и оставшееся время листать журналы, позевывая.

На первом этаже каждый день вывешивались красивые объявления о проведении каких-либо мероприятий для детей, но на деле их не было. Всего один раз провели веселые старты и то это заняло минут 20 от силы.

- питание. Сытное, но не очень разнообразное. Из фруктов раза 3 кислые яблоки. Из сладкого - булочки, шаньги с одной и той же начинкой – повидлом, видимо, и на этом сэкономили. Там как бы дают меню заказное, но на деле приносят совсем другое, еще и огрызаются, если споришь.

- есть там как бы бар и как бы работает с 9 до 19.00, на деле же работал как хотел. Хочет ребенок воды попить, а бар закрыт и хоть убейся. Администратор внятно не могла сказать как он работает в итоге.

- заявлено, что на пляже есть спасатели - ни одного не видела.

- ну и досуга как такового никакого. Мы с ребенком еще как-то развлекались, вечером то мелками рисуем, то с другими детками играются все. А парам и молодежи там делать нечего. Тоскааа.

А в общем, как показалось, на всем там стали экономить. Путевки год от года все дороже, а на деле инфраструктура и качество заявленных услуг не улучшается. Да еще персонал сетует на низкую зарплату и сокращения. Видимо, в чьи-то карманы все откладывается.

06.03.2012

Мы были в 2011 г. все оно так, но если вас не смущают обшарпанные номера, детская комната со сломанными игрушками и отсутствием воспитателя (или девочкой студенткой, которая не несет ответственности, а посматривает за детьми выглядывая из -за обложки увлеченно читаемого журнала или отрываясь иногда от чеса по телефону с подругами), с лечением тоже бардак - записывают в одно время, на месте оказывается что мест нет и т.п. кулеров нет, если ребенок захочет пить - можно побежать в бар (если он будет работать, ибо работает он как придется) и купить только газировки, т.к. простой воды у них нет. Только пиво и газировка. Детский досуг не организован, в остальном - питание – хорошее, озеро, лес, ферма с животными - великолепные.

Стоит помнить, мнение каждой ю-мамы – это её субъективная позиция, что хорошо одной – не подходит для другой. Правильнее всего обращать внимание на частые совпадения мнений по важным моментам, наверное, это и создаст некоторую объективную картину. Желаю удачно, подготовленно и без «сюрпризов» отдохнуть в санатории «Сунгуль» .

(Отзывы ю-мам собраны за период с 01.01.2010 г. по 13.03.2012 г.)

