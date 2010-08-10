Как полюбоваться Францией комфортно и недорого

Вообще-то мы «чайники». В свои немалые годы практически не были за рубежом. (Украина и Турция – почти не в счет). Причин тому было много. Одна из них - конечно, лень. Но другая, более существенная - проблемы с ребенкиными и мужниными аллергиями. Далеко не все можем есть, далеко не везде ночевать...

А Европа - это обычно континентальный завтрак без выбора. Или совсем такой малобюджетный вариант. Да и страшновато просто... Да и столько всего в России не видали...

Но вот у ребенка образовалась мечта - побывать в Диснее. А мечтаний у нашего дитя не так уж много и, конечно, хочется их исполнять. Да и самим хотелось увидеть страну, знакомую все больше по романам Дюма.

И тут в «ю-мамском междусобое» поступило предложение: русский отель в небольшом старинном городке Жизор, где учтут наши диетические «заморочки», свозят, куда захотим в радиусе 100 км. А это и Париж, и парки Диснеи-Астериксы, и, почитай, вся Нормандия...

Из истории: Жизор - это крупный замок-форпост, стоящий на самой границе французских и английских владений, и его судьба не могла быть простой. В 1193 году французский король Филипп-Август берет Жизор штурмом, но Ричард Львиное сердце не собирается мириться с потерей и захватывает обширные территории вокруг Жизора. Однако его смерть в 1198 году помешает вернуть Жизор в руки англичан. Впрочем, Жизор еще будет английским, в 1419 году его возьмут штурмом английские войска под командованием герцога Кларенса и в течение последующих тридцати лет англичане проведут здесь значительную реконструкцию. Именно тогда здесь появится мощная система укреплений, включающая двенадцать мощных башен по периметру крепостной стены. В 1449 году замок снова переходит французскому королевству, на этот раз окончательно.

Феликс, хозяин гостиницы, показал нам замок и местный Норт-Дам в первый же день. На территорию замка можно попасть свободно, но на башню и в подземелья пускают только с экскурсией.

Забегая вперед - на экскурсию мы сходили - только на пятый день пребывания. Утром, гуляя по Жизору, заглянули в "экскурсионное бюро", которое находится в одном из внутренних помещений замка.

Там симпатичный брюнет (французские мальчики вообще очень даже ничего), выслушав наш вопрос на плохом французском, ответил на отличном английском, что экскурсия в 11 часов. В основном же в Жизоре английского не знают...

Так вот, пришли мы в 11 часов на экскурсию. Увы, англоговорящий брюнет уже увел экскурсировать группу из какого-то отделения культуры на - французском языке. Нас встретил не менее симпатичный, но хуже знающий английский, блондин. Мы купили билеты и договорились, что попытаемся понять друг друга по-английски. Слова "рюс" и "дойч" у него вызвали отторжение. И мы пошли на экскурсию.

Надо сказать, с блондином нам повезло. "Быстрый" английский мы б наполовину не поняли. А тут, пока он подбирал слова, пока вместе смеялись, многое успел показать и объяснить. Сводил и в подземелья, где, как мы поняли с его слов, в основном хранилось продовольствие, а, потом всякие чудаки искали сокровища ордена тамплиеров.

В "верхней" части замка сохранились остатки церкви. В центральной башне, где было несколько уровней, пола и лесенок уже нет, но мы поднялись по пристроенной позже каменной винтовой лесенке.

Застали мы и день музыки в Жизоре. Сначала было немного похоже на наш День Города. Народ собрался, всюду стали продавать блинчики, сосиски, гуделки, махалки и мигалки. Но общей большой сцены не было. По всем улочкам-переулкам расположились музыканты, самых разных стилей.

В уличных кафешках французы вполне так «по-рассейски» сдвинули столы. На одной площади бодрые тетеньки в красных юбках стали вытаскивать людей из толпы в хоровод. Нас тоже пытались вытащить, но мы не решились. Почему-то на сие мероприятие многие пришли с собаками. Собаки мило обнюхивались между собой. Полицейские задумчиво стояли и взирали...

Парк Астерикс понравился больше Диснея. Он своеобразный и водный - с горками, брызгами, водопадами. И еще там дельфинарий - дает несколько представлений в день.

Больше всего в Астериксе запомнился аттракцион в "римской" части. По бокам коридора окошки, все в них начинают заглядывать. Мы тоже заглянули. И тут "щелк"! Нас сфотографировали, выделили из фотки - морду, наложили шлем и усы. И вот уже на экранах: с двух сторон маршируют римские воины с рожами участников аттракциона. Заходим мы с ними в круглый зал. Сверху балкончик. Откуда-то из глубины комнаты на балкончик выходит Цезарь. Механическая кукла, но сделано хорошо. Обводит всех тяжелым мрачным взглядом и толкает речь. О чем речь - поняли плохо, но вроде как послал с галлами воевать.

Но видать, воевать надо после бани. Потому что сперва мы попали в римские термы. Там были фонтаны, облака пара, мыльные пузыри, на всем этом не то мультики, не то голограммы движущиеся, красиво, в общем.

А потом нас посадили на корабль. В окнах и вместо неба - видео, волны. Берега удаляются, птички летают. Кораблик немного покачивается, лепота. Как вдруг в окно видим, что на какой-то посудине подгребают Астерикс и Обеликс, корчат рожи и раскачивают наш корабль. Корабль закачался сильнее. Небо и вода вообще заходили ходуном, в общем, полный эффект, что тонем, за окном рыбки. Но потом-таки выбросило нас на берег.

Наша гостиница - это бывший графский дом. Весь такой старинный. Из окна дома виден парк. Раньше он относился к тому же поместью, а сейчас - городской. Там площадка, где няни выгуливают деток до 8 лет, волейбольное поле, площадка с горками для роллеров-скейтеров, а дальше просто что-то вроде ботанического сада.

Гостиницу нам тут, на ю-маме и сосватали. Списалась по почте, перевели маленькую предоплату. Нам прислали письмо для оформления визы, что гостиница забронирована. Авиабилеты нашли, что подешевле и купили сами. Страховку сегодня можно оформить в любой турфирме. Ну и визу в - консульстве.

Сравнительно недалеко от Жизора город Руан. Там еще Жанну Дарк сожгли, если кто помнит. В музей Жанны мы зашли, ага. Ну что же, языки учить надо! Полчаса слушали, как пламенно рассказывает экскурсовод о событиях тех дней, понимая только быстрое и почему-то слитное: "ЖанДарк". И свернуть-то было некуда, узкий такой коридорчик, экскурсию не обойти. Только пялились на экспонаты. Кстати, портрет Инны Чуриковой в роли Жанны там тоже был.

Зато прогулка по улицам самого Руана незабываема. Весь новый город - за рекой. Мы же гуляли по старинному готическому Руану. Многочисленные кафешки и магазинчики хорошо вписались. Руанский Нотр-Дам покрасивее парижского, но он там не единственный. Возле одного собора видели свадьбу.

В Париже мы посетили городок науки и промышленности (станция метро Ла Вальет). Нет у нас такого мега-пособия по всей школьной программе. Несколько этажей наглядных опытов, где можно кнопки понажимать, научно-популярные интерактивные фильмы посмотреть.

Например, ракета на водяной реактивной тяге. Читаешь теорию - мол, мало воды - мало выстрелит, много воды - тяжелая будет. А тут просто регулируешь количество воды и запускаешь ракету. А еще зал акустических эффектов прикольный. И наглядно-математический. Да много там всего, кто соберется в Париж с детьми, непременно посетите.

В Париже мы напрасно поехали в венсенский зоопарк - он оказался закрыт до 13-ого года. Посидели на травке в венсенском лесу. Только достали из рюкзачка багет, приплыли утки и потребовали поделиться.

Вспомнили, что по пути от метро к зоопарку было большее здание с надписью что-то про историю, культуру, аквариум и крокодилов. Про историю и культуру мы были уже научены горьким опытом - все равно не поймем по-французски.

А крокодилы - другое дело. Пошли, купили билеты, раз уж занесло нас в этот район. Немного похоже на нашу аквагалерею, но побольше. И бассейн с крокодилами вполне солидный - с аллигаторами из Миссисипи.

Цена вопроса:

Билеты мы купили «Аэрофлотовские», хотя в Париж летели самолетом Эйр Франс. На одного взрослого Екат-Москва-Париж-Москва-Екат - 14 тыс. руб, на семью - 42 тыс. Прочие найденные варианты, включая «чехов» и «финнов» вышли бы подороже.

Гостиница: 55 евро со взрослого, с 2-мя взрослыми ребенок - бесплатно. В цену входит ужин и доставка, куда захотим, в радиусе 100 км. А это и Париж и Дисней-Астерикс, и Атлантика с Ла Маншем, и старинный готический Руан, и домики-музеи знаменитых художников.

В принципе, гостиницу можно найти дешевле. Но, во-первых, выбор питания - наш пунктик. Во-вторых, что важно - электрички совсем не дешевые на троих-то! И входящая в оплату гостиницы доставка позволяет сэкономить.

Конечно, большие затраты – это развлечения. Вход в парк Астерикс, например - 39 евро для взрослого, 29 евро для ребенка. В целом на троих – на все, включая сувениры, мы истратили 3 тысячи евро. Правда, в рестораны мы не ходили, зато наугощались блинчиками и вкуснейшими багетами.

Еще фото путешествия вы можете посмотреть в этой теме: http://www.u-mama.ru/forum/messages.php?id=10154916&page=1