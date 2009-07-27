Otium hotel art 5*, Кемер, Турция

По разным причинам последние три года мы с семьей никуда практически не выезжали, поэтому отпуска ждали прямо-таки с вожделением. Почетную обязанность по выбору отеля возложили на меня . Я занималась этим с апреля по середину июня включительно, и в итоге, почти случайно, остановила свой взгляд на вышеназванном отеле (см. заголовок). Привлекало то, что это была 5*, ультраолл и цена более или менее устраивала. Долетели без приключений; встретили и доставили на место нас тоже без проблем. Туроператором был Корал, принимающей стороной Одеон.

На ресепшен нас радушно приняли, угостили напитками и отвели в номер. Мы заранее выбрали бунгало, второй этаж, так как не любим большого оживления и шума (летели с маленькой дочкой). Номер нам понравился, все было чистое, мебель практически новая, в ванной были заметны, как говорится, следы бурной эксплуатации, но не чрезмерно. Не стоило забывать, что отелю уже 20 с лишним лет. На такие мелочи мы просто не обращали внимания.

В номере у нас была большая двуспальная кровать, а для маленькой дали кроватку типа манежика, которая ей очень нравилась.

Балкончик и ванная комната:

В общем, побросав вещи и дождавшись кровати, дали носильщику доллар, и, минуя ресторан, рванули скорей на осмотр наших владений. Порадовала достаточно большая территория с хорошей детской площадкой, много зелени (вот где плюсом оказался возраст отеля), первая береговая линия, и спокойно переползающие с места на место кучки отдыхающих, которые не буянили, не хамили, а флегматично попивали напитки и присматривали за детьми. Контингент в основном был смешанный - русские, турки, немного немцев, англичан и французов.

Детская площадка, где доча зажигала. По возрасту ее еще не брали в миниклуб самостоятельно (там с 4 лет), а мне было лень с ней ходить, но она и без этого не скучала!

Конечно же, главным героем нашего отдыха было Средиземное море! Когда увидела его из окна автобуса, захотелось плакать, так я по нему соскучилась! Все 13 дней оно было ласковым и теплым, пару раз приплывало незначительное количество водорослей из-за далекого шторма, были маленькие волны, в остальные дни - тишь и благодать . Пляж отеля слегка присыпан песочком, но в основном там, конечно, галька, на входе-очень мелкая и гладкая, размером с чечевицу, нисколько нам не мешала и не усложняла жизнь.

Вечером море становилось бело-стального цвета и почти сливалось с небом... Кстати, турки называют Средиземное море - Белым. Мой муж очень любил посидеть со стаканчиком пива или чего покрепче в баре на высоком бережку . А мы с дочкой обходились пуншем или вином (конечно же, только я). Система ультраолл подразумевала все напитки, в том числе и иностранного производства, бесплатно. Были мартини, виски, коктейли, пиво и вино (местное). Еще раки - водка турецкая - не пробовала.



Еда в ресторанах была отличной, никто не отравился и не заболел, всегда была возможность выбрать что-то с диетстола, был также детский стол: в отделении ресторана для деток стоял отдельный длинный стол с емкостями, в которых были пюре, каши 2-3 видов, отварной рис, отварной картофель, куриные сосиски, мясо вареное кусочками. Свежие овощи-помидоры-огурцы-зелень. Сыр и масло. Хитрые турки рядом с детским отделением ресторана разместили столы со сладостями . Сами понимаете, к чему это приводило...

Ежедневно мороженое разных видов. Свежие фрукты - дыни, арбузы, алыча, абрикосы, персики, апельсины, черешня, сливы. Персонал радовал быстротой и постоянными улыбками. Все говорят по русски и английски, некоторые по французски. Мы с удовольствием оставляли чаевые

Через пять дней в этот же отель приехали наши друзья с девочкой 7 лет и жизнь наша стала еще веселее! В течение дня мы валялись на лежачках около бассейна, периодически делая вылазки на море и в детский мелкий бассейн. А также - в спортзал. И еще в ресторан . В общем, дел невпроворот было, сами понимаете .

Дочка плавала в бассейне для мелочи-глубина 35 см. Купили ей нарукавники надувные и она прыгала прямо с бортика. А мы - во взрослом бассейне (140см). Я, наконец, научилась нормально плавать .

Каждый вечер для детей проводидась минидискотека. Аниматоры говорили на 4 языках сразу-русском, английском, турецком и немецком.

Эх, как не хотелось уезжать, но отпуск кончился! Прилетев в пятницу 24 июля домой, мы увидели серое небо и моросящий мелкий пакостный дождь . И температуру 17 градусов... Но кусочек солнечной Турляндии вместе с этими фото и авоськой сувениров мы все же увезли домой. Порадуйтесь с нами! Кто уже отдохнул - вспоминайте о море, а кто только планирует - жмурьтесь в предвкушении удовольствия!