Что посмотреть в Волгограде за 3 дня

Во времена СССР город-герой Волгоград посещали около 2,5 млн гостей в год. Сейчас эта цифра ниже, и жители города считают, что Волгоград недооценен туристами. Расскажем о городе и о том, что можно посмотреть и куда сходить в Волгограде.

В Волгограде находится одно из 7 чудес России - Мамаев курган, в Волгоградской области течёт самая чистая река в Европе Бузулук, расположен город Урюпинск – столица российской провинции, а город Камышин является родиной арбузного фестиваля.

А ещё Волгоград – одно из 3 мест в мире, где в промышленных масштабах производится горчица и горчичное масло.

Есть в Волгограде и свой «челябинский метеорит», точнее, «танцующий мост». В мае 2010 года во время сильного ветра мост через Волгу раскачивался в течение полутора часов с амплитудой около метра. Удивительно, но при этом даже не пострадало дорожное покрытие.

За последние 7-8 лет город сильно изменился – дороги приведены в порядок, к ЧМ-2018 по футболу построен стадион,

отремонтированы 17 причалов, в 2020 году завершена реконструкция монумента «Родина-мать зовет!», ко дню рождения города в этом году отрыли новую нижнюю набережную и амфитеатр на 2000 мест с видом на Волгу.

Что посмотреть в Волгограде

Рекомендуем начать экскурсию по Волгограду со смотровой площадки каланчи первой пожарной части города Царицына (одно из названий города Волгограда). Здание каланчи было полностью восстановлено, так как после Сталинградской битвы от него практически ничего не осталось.

С высоты 45 м хорошо видна центральная площадь и храм Александра Невского.

Также с каланчи отлично просматривается здание железнодорожной поликлиники, выполненное в форме креста. Есть версия, что с самолёта такое здание воспринимается вражескими летчиками как больничное, и по конвенции Красного Креста не может подвергаться бомбардировкам.

Далее пройти через Александровский сад и храм Александра Невского.

Здесь же на площади установлен памятник Александру Невскому, который в 2006 году признан духовным покровителем Волгограда.

После пересечения улицы Мира отметиться на нулевом километре. Здесь этот знак, как и в Екатеринбурге, находится недалеко от Главпочтамта (на фото здание с башенкой на заднем плане). Забавно, что на циферблатах Главпочтамта нет стрелок.

За нулевым километром расположен сквер, где находится памятник-обелиск защитникам Сталинграда и Красного Царицына.

А чуть дальше тополь, переживший Сталинградскую битву.

Затем можно по Аллее героев двигаться в сторону набережной и спуститься по Центральной лестнице к Волге.

По вновь отремонтированной новой набережной можно пойти в сторону музея-панорамы «Сталинградская битва» или, в качестве отдыха для ног, прокатиться на пароходике по Волге.

Обязательно прогуляйтесь по нижней набережной (есть ещё и верхняя набережная, с которой даже не видно воды) вечером.

Свето-музыкальный фонтан точно понравится и взрослым, и детям.

Музей-панорама «Сталинградская битва» и Мамаев курган - это то, ради чего и приезжает основная часть туристов в Волгоград.

На высоте 102,0, так обозначали на фронтовых картах Мамаев курган, во время Великой Отечественной Войны велись самые ожесточенные бои, которые не утихали 135 дней.

Мемориальный комплекс представляет собой ряд архитектурно-пространственных звеньев.

Внизу вас встречает композиция «Память поколений».

Далее, от подножия кургана к вершине, ведёт 200 ступеней, именно столько дней продолжалась Сталинградская битва.

По обе стороны аллеи высажены пирамидальные тополя.

Далее мы попадаем на площадь «Стоявших насмерть».

За ней по обе стороны стены-руины.

Далее площадь Героев, в центре которой расположен огромный бассейн.

Выше уровнем - зал воинской славы. Обязательно дождитесь смены караула. Это незабываемое зрелище.

Выйдя из зала воинской славы, попадаем на Площадь скорби.

От площади Скорби начинается подъём на вершину кургана к основанию главного монумента — «Родина-мать зовёт!» Высота скульптуры 85 метров (вместе с мечом), а вес 8000 тонн.

Обязательно доберитесь до комплекса вечером. С подсветкой всё выглядит совсем иначе, чем днём.

Посещение Мамаева кургана можно совместить с поездкой на скоростном подземном трамвае - это единственный такого рода транспорт в России. Протяженность линий метротрама около 25 км, подземная часть - 8-9 км, а продолжительность поездки от конечной до конечной составляет 50-60 минут.

Осмотр музея-панорамы «Сталинградская битва» мы начали с площади им. В.И.Ленина.

Сразу за колоннадой находится Дом Павлова, в котором советские бойцы 58 дней держали оборону во время Великой Отечественной Войны.

На торце дома установлена мемориальная доска.

Через дорогу от дома Павлова мы видим руины мельницы Гергардта, которая является частью экспозиции музея-панорамы «Сталинградская битва». Эта паровая мельница была построена в начале XX века и после войны специально не была восстановлена.

Музей-панорама состоит из 8 экспозиционных залов и 4 диорам. Полотно-панорама «Разгром немецко-фашистских войск под Сталинградом» поражает своим размером, его площадь 2000 кв. м., а весит оно около тонны.

Кроме художников над панорамой потрудились декораторы.

Для поверхностного осмотра экспозиции музея понадобится не менее 1,5 часов. Здесь представлено оружие и обмудирование солдат, личные вещи и дневники военных, техника и многое другое.

Мы за время нашей короткой поездки не успели посетить музей-заповедник «Старая Сарепта», но съездили к российскому Мёртвому морю.

Что попробовать в Волгограде

Конечно же рыбу. Донского судака, а к пиву - воблу. А ещё помидоры и арбузы.

Какие сувениры привезти из Волгограда

- Горчичное масло «Сарепта». Особенно хорошо в качестве заправки к салатам.

- Шоколад местной фабрики «Конфил».

Как добраться из Екатеринбурга в Волгоград

- Мы летели на самолёте Embraer 190 компании NordWind. Порадовало, что кресла широкие и откидываются. А ещё можно при наличии свободных мест в салоне выкупить соседнее кресло за 500 рублей. На заметку интровертам.

- Можно добираться поездом, но займет это 40 часов.

Путешествуйте по России. У нас много удивительных мест.