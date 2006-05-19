Отчет о самостоятельной поездке в Таиланд (часть 1)

Был 2003 год. Осень. Чего-то шарахался по и-нету, и попал на awd.ru. Много слышал про Таиланд, что там СПИД, проституция и низкий уровень жизни. Кхе, даже не знаю, откуда, может школа помогла, концов сейчас не найти. Зачитался. Заочно влюбился в страну и начал планировать путешествие. Планирование дело тонкое и долгое. В итоге уехал в Египет, чтоб его....

Был 2004 год, осень, точнее даже сентябрь. Я опять открыл www.awd.ru/bb, и прочитал сначала все отчеты о стране, далее открыл у каждого посетителя инфу, по ссылкам читал все подряд и смотрел все фотографии, потом просто тупо прочитал весь форум. Самое бесполезное времяпрепровождение, запомнить что-либо было просто нереально.

Через месяц было ощущение, что в этой стране я был очень много раз. Списался с Камелией, замазался в их группу, но в последствии они улетели в Малайзию. Нам не по пути.

Опустим подробности дальнейших терзаний, поисков билетов и разговоров с женой о пользе походов.

Я и Анна, Станислав и Настя, Александр. Все из Екатеринбурга. Сначала забронировали билеты на узбеков, но в итоге решили лететь прямым рейсом. Были куплены билеты ЕКБ-БКК за 650$. Боинг 767, Красаэро. Александр взял дороже, время поджимало.

Понятно, что за 3 дня до вылета с нас содрали еще по 50 баксов топливного сбора.

Что было сделано:

Забронировал отель first house в Бангкоке. Втюхал липовый cvv карты VISA. Ну я же умный. Да и на форуме подсказали. Получил подтверждение. Забегая вперед, скажу, что остались мы без брони.

Купили билеты на поезд 2 класс, спасибо Олегу с прекрасного острова Самуи.

Оформили страховку на 15000 баксов (0.6 бакса в день на 1 человека).

И нифига больше не делали. Потому что и не представляли, чем себе помочь.

В последний день, 18 ноября, получили билеты на самолет, собрали легкие рюкзаки и выехали в аэропорт Кольцово. В отстойнике выпили для храбрости припасенной конины, закусили, и.... полетели. Летели ночью, утром, днем... Мне даже казалось, что дней было много. Говорят, что Боинг, это хорошо... Тьфу! Да Ил-86 роднее и удобней.

Все спали, или почти все. Я сидел, спина болела, и я ненавидел уже саму идею такого отдыха. После 2-х кормежек у меня сначала начал болеть живот, потом очередь пришла за изжогой, а далее все как по сценарию. Плющить стало очень жестоко. А ведь читал, чтобы ели аккуратней в наших самолетах, а то так и в деревянном костюме можно вернуться...

Но все фигня: оказалось, что всего-то 8 часов лета, узбеками и туркменами я бы ваще помер. Значит, все пристегнитесь, мы садимся, город Бангкок, за бортом +29.... Ну, ща проверим. Открыли дверь, а там нет улицы... Эх, а я думал уже подышим.

АЭРОПОРТ БКК

Вышли. Коридорчик такой без конца, мягко, тележки.... И все идут вперед. И вот я вкуриваю ситуацию. Хватило же ума купить билеты и прилететь вот сюда, в этот коридор. Все идут конкретно, к дядям и тетям с табличками АНЯ, КОЛЯ, ВАСЯ. А мы тут кто, нафига вот... у нас ребенок маленький дома.... Ну, короче, всякие мысли так одолели в раз. И остальные мои мысли разбили, что-то завеселились... Ну, с меня так всю печаль сразу сняло, и больше меня такое не посещало.

И пошли мы по этому коридору так гордо, 3 мальчика и 2 девочки на встречу своей мечте.

Вот поверю, что ничего сложного там нет, но теперь. А в тот момент мы офигели.

- Дядя, подскажите, а нам куда?

- Женщина-а-а, где вы взяли такую синюю бумажку?

- Извините, почему все заполняют 1 синюю и 1 белую, а у вас еще есть 1 зеленая?

Да не сложно... Даже было весело. Весело было где-то час. Потом мы искали клей, ножницы, и еще всякую хрень, и не упомнить. Отдали паспорта на визы, в очереди чуть не дали в лоб куче индусов - во твари невоспитанные, на обратном пути мне еще подножку поставили. Но я позитивно настроенный был, улыбнулся им американской улыбкой. Чтоб им карри больше не пожрать.

Получили номерки на получение, и ждали 1.5 часа.... Кстати, если все обменники забиты туристами, советую пойти дальше по коридору метров 100-150 , там их 2-3 штуки и народа никого... Автоматы меняют хорошо 50 баксов, с десятками были траблы, плюется, зараза.

Так нас и не вызвали к визам, вышел чувачок, по форме одетый, с пачкой паспортов, молча, значит, стоит, и мы, как обезьяны, человек 100, суем ему в лицо номерки: кому повезет, тому и отдаст... Ну, это у меня такое первое впечатление сложилось.

Отдал он нам паспорта, и мы вышли опять в большой аэропорт. Всех семейных забрала братва типа ТЕЗ Джаз и т.п., а мы прошли дальше, на встречу неизвестности. Неизвестность заключалась во множестве народа, дверей, выходов-входов.....

- Настя, вспоминай отчеты, куда нам?...

- Нам на выход в город, к Такси-Метер.

- Молодец, Настя, куда ж мы без вас.

Походили 15 минут, спросили по-русски, где в город... показали. Знаете, даже не обманули.

Вот ей Богу, только сейчас могу понять, чему завидуют старики-бывалые - именно этому моменту. Мы были 3 часа в Таиланде, но все в помещении. Красивые Тайки, буфетики, эскалаторы.... все вкусно так, светло....

БАНГКОК (18.11-19.11)

Дверь открывается, мы вываливаемся на улицу. ЭТО удар! Жара, шум, крики, какое-то жужжание, множество такси, народ, запах... Хотя говорят, что запах врывается в сознание быстрее. Я его не ощутил. Меня поразил шум, он был не напрягающий, но очень плотный. Только после я стал нюхать воздух.

Мы прошли только 2 метра, уронили рюкзаки на землю, и встали. Что дальше делать? Что еще делать, как в отчетах, конечно. Все нюхаем воздух.

После небольшого совета встали в очередь из трех человек, дали распечатку брони отеля замученной тетке в домике-будке, она чего-то там черкнула, и отдала таксистам. Они быстро рассовали наши сумки по машинам, и сказали на чисто Тайском языке, что поедем мы на разных машинах. Меня посетил легкий ужас... Ведь нас так можно растерять с легкостью...

Попытался сесть я, конечно, на место водителя, даже удивился сначала, кто это и где мне ехать. Но для него видимо это дело обыденное, он даже не прикололся за меня. Упали в машину с леденящим кондеем, и мы двинулись вперед.

Бангкок поразил движением. До того плотное, байкеры проезжают мимо машин с невиданной виртуозностью. Небоскребы, магазинчики, люди... Я еще не осознавал ничего, просто тупо смотрел по сторонам. А еще я не видел второе такси со Стасом и Настей. Что же будет, если их сейчас сразу увезут на ювелирную фабрику и секс шоу?

Но Тай нам пока не предоставил сюрпризов, мы почти одновременно подъехали к First House hotel. Отдали по 300 бат с машины, и зашли в холл.

- Ну что, кто будет базар держать?

А тот, кто по английскому знает более 10 слов.

Таких не нашлось. Я подошел и молча всунул бронь в руки работяги. Он все прочитал, посмотрел в записи и сказал много английских слов, из которых мы поняли, что фига нам. Но на сколько большая фига, не поняли. После получаса общение с 1 фразой "ю хев фри рум фо 5 песон" он наконец вкурил, что нам надо и предложил 3 номера по 1400. Мы у него конфисковали калькулятор, и, немного понажимав кнопки, получили 3 номера по 1200 на 1 сутки, добавив, что в номерах курить категорически бла-бла... Нельзя так с отдыхающими!

Самым первым рвался я, потому что после самолетной еды уже был готов жить в общественном туалете.

Сразу приехал носильщик, и повез нас в нумера, я его погонял, за что был одарен 10 батами. Нумера оказались не слишком погаными, с хорошей кроватью, ванная была похуже, но все дела имеются, поэтому не до жиру. Вид из окна у Стаса с Настей вообще был супер, там крыша какая-то полностью закрывала этот вид. У меня хоть пол окна видно было.

Час всех процедур, 100 грамм вискаря, и я, живее всех живых, был готов к покорению этой страны (обратил внимание, что именно вискарь помогал мне от всех болезней в процессе путешествия, снимал усталость, помогал от головной боли - ну очень чудный напиток).

На рецепшене, под съемку на видеокамеру положили все свои ценные пожитки в ящик сейфа, вышли на улицу. И сразу понеслись возгласы:

- Тук-тук, такси-и-и-и, секс... гоу... шоминг...

Ну вас нафик, знаем, слышали. Ща как увезете, а у нас времени в обрез, одни сутки на все экскурсии. И мы двинулись по какой-то жирной улице вместе со всем потоком, авось куда выйдем.

И вдруг Аня, наш самый главный специалист по еде, сказала:

- А не пора ли нам перекусить? (эту фразу мы слышали в последствии не менее сотни раз. [;-)]

Мы купили в макашнице всякие шашлычки из курочки, сердечек и еще всякой дряни, с очень острым соусом. Офигенно, желудок и все остальные места пылали огнем.

В процессе движения надышались таким многообразием запахом, что и передать трудно. Такое ощущение, что идешь по набережной сточных вод, общественных туалетов, элитных ресторанов, тещиного дома и запаха борща, мясца жаренного с вкусной подливкой, футбольной команды в раздевалке... Не передать, чудесный запах. Он мне сейчас снится даже.

Далее купили сим-карты местной сотовой компании 1-2 call. По 550 бат, думаю, дороже вы нигде не купите, у нас талант. Продавец активировал карты, там оказалось по 50 бат, пришлось еще купить карты платежей по 300 бат. После всех процедур отзвонились в Россию через 009. До чего халявная связь (8 бат минута), и слышно неплохо, только с задержкой в 1 сек. Надо к этому привыкнуть.

Далее решили заняться делами, позвонили Олегу с Самуи. Договорились встретиться у First House. Там мы немного пообщались, он нас проинструктировал по поводу экскурсий, трансферта и передал нам билеты на поезд. Ну и чудненько, хоть здесь без проколов.

Немного пройдя по улице увидели трамвай в районе неба... Странно, ничего запрещенного не курили.

Взлетев по лестнице на верх, купив билеты до Нана Плазы по 20 бат, мы вышли на платформу. До чего чистые станции! Вагончики все разрисованы очень стильной и красивой рекламой, и виды на Бангкок умопомрачительные. Одно не радует - было уже темно, стекла в трамвае тонированные, поэтому пришлось глазеть просто по сторонам. А там ехал обычный люд, по своим делам, прямо как у нас... Читают, спят, обнимаются, остальные смотрели на нас. Я бы тоже смотрел, фаранги такие смешные, кожа белая, глаза как у рыб огромные, говорят еще ржачней, и до чего же шумные.

4 станции проехали минут за 5-7, и вышли на Нану. Те же яйца, вид сбоку. В таком городе заблудиться раз плюнуть. Везде все одинаково. Макашницы, барчики, столики, запахи, огни, небоскребы.

Я уже начал уставать, придумывая идеи, куда бы прилечь. Мой организм еще будоражило отравление под названием "Красэйр". И вдруг Аня произнесла прекрасную фразу:

- А не пора ли перекусить?

На реплики, что только что ели, она не реагировала, и всех ловкими движениями привела в Японский ресторан (большая она любительница такого вида пищи). Ну, за приезд! Роллы, суши, муши, сингха биир... Поели гуд, но дорого, надо завязывать. Стас, Саня и Настя назвали эту пищу "ацтоем", я пролил соус, испачкал весь стол, и мы с чистой совестью продолжили наш путь.

- А может в Байок Скай?

Сказано - сделано. Ловим Тук, с фразой "онли байок, ноу секс шоу, ноу гоу-гоу", укладываемся в него впятером. Это что-то, ведь он 2х местный. Я сижу на полу, ноги торчат на улицу, и каждый проезжающий пытается рубануть мне пятки, чтоб неповадно было. Но я ловкий, ноги сохранил.

В Баек решаем заходить, как к себе домой. Никого не спрашивая, идем быстро, вызываем лифт, и уезжаем наверх. Не знаю, берет ли там кто деньги, но мы прошли без денежных потерь. Пофоткались, заглянули на ужин, но там все кончилось. А так бы и там попробовали поесть на халяву.

Все, программа минимум на сегодня выполнена, дома ждет холодный вискарь. Отправляемся в нумера. Завтра нас ждет очень насыщенный день. Отбой.

Подъем, душ, халявный завтрак, вискарь. Жизнь прекрасна, мы все выспались, полны здоровья и настроения. Выселяемся из отеля, и едем на такси на ж/д вокзал. Находим камеру хранения, сдаем рюкзаки бат по 30 (не помню точно).

Вышли с вокзала, такси пятерых в одной машине везти отказывается. Ну и стой дальше, выходим на дорогу и ловим. За 150 бат уезжаем к храмам. Выслушиваем, что храмы закрыты, у них там санитарный день, и Будда спит, и т.п. Опять коронная заученная фраза "ОНЛИ". Чувак вкурил, что мы тут вообще все профи не в зуб ногой, и замолчал. Вообще с нами мало смысла говорить, мы исключительно по-русски и жестами могли только.

Храм на удивление оказался открытым. Удивительной красоты - золото, зеркала, камешки. Даже рассказывать не буду, смотреть надо. С часик там погуляли, потом поймали тук и поехали на пристань. Он нам в пути пытался втюхать какую-то экскурсию по реке чуть ли не по 2000 с носа. Молодец, тукер. Слово "ОНЛИ" его успокоило.

На пристани после 10 минутных переговоров взяли лодку за 600 бат на час, и замечательно покатались, покормили огромных рыбин с рук. Поели припасенных фруктов и наконец-то сделали "Винский в кокосе". (2/3 сока, 1/3 лейбла). После этих процедур я вообще воспрял, готов был даже купаться, но в вода оказалось очень грязной, пришлось осадить.

Потом гуляли по набережной, ели все подряд, покупали всякую дрянь... Короче, бездельничали.

И Аня сказала:

- Я хочу есть.

- А ты когда не хочешь есть?????

Упали в столовую, где местные ели. Заказали том-ям, кто с сифудом, кто с шариками. Я плакал горькими слезами, Саня вообще готов был умереть прямо там. Это было НОУ СПАЙСИ, я представляю, что бы мы испытали с перцем. Поели бат на 150-200 и отправились продвигаться к вокзалу.

И вдруг экономная Настя придумала по экономить, и решили мы поехать общественным транспортом. Где-то пошукала, поспрашивала на чисто тайском, наверное, и по прибытии к нам сообщила, что нам надо автобус номер 1. Не вопрос, залезли. 3 бата с человека. Я опять сидел на полу, снимал на видео. Весь остальной автобус с картой решали, куда же нам надо, и где выходить. Пару раз сказали, что мы неправильно едем, потом опять, что правильно. Оказывается нам надо было в Хуалунпун (говорю по памяти, фиг выговоришь), а пальцем тыкали в карту в другое место, нафига вот там вообще поезд нарисовали? Замечательные люди, они так искренне нам хотели помочь.

На вокзале забрали сумки и пошли на второй этаж перекусить. Значит, всем уже дали поесть, а про меня забыли, до поезда остается 40 минут. Я нервничаю. Сходил, напомнил. Вот ведь, сразу принесли, забыли, говорят, про меня. Начинаю быстро уминать салат сифудный, 3-4-5 вилок подряд, ну, пережевываем. И тут как молния, как кислота серная в моем рту 20 тыщами мегатонн ударила свои спайси. У меня пошел дым из всех мест. Попить нечего. Вспоминать этот момент страшно. Салат назывался Спайси салат. Зачем я его заказал - фиг знает. Короче, время поджимает, вскакиваем и идем к нашему поезду. 16 вагон, далеко, блин.

Иду я значит, думаю, до чего же хорошо с одним рюкзаком всего ходить, можно даже бегать. Удобно черт возьми...

!!!! С ОДНИМ РЮЮЮКЗААКОМММ???????????????????

У меня же 2 рюкзака было, в маленьком документы, билеты, деньги, видеокамера, все, вся моя жизнь... У меня волосы встают дыбом, паника. До отхода поезда 15 минут.

Я бегу, лечу, сердце колотится, и только слова в голове "долбанный турист, долбан-н-н... сидел бы дома, путешественник хреноф-ф-ф". Забежал сначала на другой второй этаж - нет знакомых мест. Опять на первый. Опять на второй. Вот бары мелькают, я лечу... вбегаю в рестик с замиранием сердца. Хеппи енд! Рюкзак лежит на диване, и все смеются, улыбаются. Спасибо вам, милые люди. У нас бы уже пропить все успели.

Когда я сел в поезд, мой пульс был около 200. Голова кружилась. Спайси лез опять. Все, онли вискарь, много. Поезд отправляется, и в течение часа отпаиваем девушек мартини, сами мешаем конину и вискарь. Отлегло.

Пошли курить в тамбур, познакомились с немцем, который ехал только бухать и бум-бум. Ну, мы так поняли. Пришел местный работник, пьяный. Строил постоянно рожи, пел песни. Принес 3 пива и стаканы. Мы думали, у него денюха, и выпили. Далее пришла его старшая и попросила с нас денег. После некоторых разборок и т.п. приняли решение денег ей дать, а то навели шум. Нас развели, лохов учат. Но опыт бесценен, он выражался в 100 бат с немца и 120 бат с нас. Пусть подавятся, каталы, блин.

Вот так весело и ехали, пока проводница легкими движениями сделала из сидений широкие кроватки, застелила чистым бельем и повесила шторочки. Супер, правда, одеяло в их понимании - это большое полотенце, а в вагоне дубак от кондея. Пришлось надеть еще одну футболку с длинным рукавом. Потихоньку весь вагон ушел в лапы Морфея. Только я читал книгу и слушал стук колес. Поезд шел очень плавно. Тук-тук-тук-тук.

Утро началось бодро...

Какие-то личности шастали по вагону и орали, что всем надо пить срочно кофе, есть булки, пить пиво, и все это есть у них по сказочно-ресторанным ценам. Гады, не дали поспать.

Наши еще мяли фейс, я пошел в одиночестве курить в тамбур в первый класс. (во втором только в туалете можно). И меня поразило вот что. Я много раз так просыпался в поездах, шел курить в тамбур. Видел в окно елки, деревни, поля и т.п. А тут в мое сознание ворвались цвета... Ярко-зеленые, красные, фиолетовые... ПАЛЬМЫ, хижины, реки, джунгли... И мы ехали сквозь эту красоту. Не до курения, я стоял так 30 минут и просто втыкал, оторваться невозможно. Сейчас, вспоминая эти моменты, даже сердце начинает быстрее биться.

В вагоне купили кофейку по сказочной цене - 20 бат за стаканчик. Пришла тетя-вагоновожатая и быстро сложила все сидухи, белье унесла. Мы сели, и до конца пути пялились в окно, наперебой крича:

- Стас, смотри, какая речка.

- Леха, да сюда смотри, бананы!

- Саня, хватит втыкать, ляпота-то какая!!!

Девочки переживали все про себя, они воспитанные у нас попались. Аня сидела, и, наверное, предвкушала, как мы по приезду наедимся от пуза.

"Суряяят Тяяниии, поизт дальше не идеееет," - сказала вагоновожатая.

Не успели выйти из поезда, подбежал мужичок-с-ноготок. Самуи, гоу-гоу за мной. Мы упираться не стали, цены везде одинаковые - 150 бат с носа за автобус+паром. 30 минут на автобусе, и мы выходим на пристань. Нам клеят на футболки зеленые наклейки... Все, мы как в пионер-лагере. Ходят женщины и всех сортируют. Зеленые на Самуи, Синие на Панган и т.п. Короче, без тебя не уплывут.

Ждем около 30 минут в местном кафе, и идем на паром. Классный такой кораблик. Залезли вниз, сиденья пластиковые, кондей, 2 телевизора, идет боевик. Есть лавка, делает свеженькие гамбургеры и т.п. Я не ем, еще сказывается мое отравление. В пути берегу организм, онли виски.

Выхожу на палубу: елки-палки, нафига мы в нору сели?!? Занимаем место на палубе, ноги свесили к водичке, брызги долетают до лица, ветер, запах океана... Офигенно! Вся палуба усеяна молодежью, русских кроме нас никого. Валяются, пьют пиво, курят анашу, играют в карты, жрут все подряд.....

Меня в этот момент впервые посетило чувство свободы. Никаких напрягов, "экскьюзми", "аэм сори", "плз"... Атмосфера любви и вечной пати. Мимо проплывали рыбацкие лодки, прекрасные дикие острова, вода была ярко зеленая, темно фиолетовая, голубая... Афигенннноооо!!

Мы плыли 3 часа, и вот он, наш дом на ближайшее время, остров Самуи! Здравствуй, дорогой, я к тебе целый год плыл.

Продолжение следует...