Чиралы, Турция. 2009 год, конец августа-начало сентября

Этот отпуск был просто вымучен мною. Мне снилось море уже несколько месяцев, мужу все уши прожужжала. Я мечтала поехать именно в Чиралы – маленькую турецкую деревню, с одним из лучших пляжей мира, заповедник, в котором запрещено строить большие отели, на пляже откладывают яйца черепашки карета-карета, и где ни одна сливная труба не выходит в море.

После получения согласия супруга началось дотошное изучение пансионов Чиралы. Конечно, выбрать пансион или отель можно было и по приезду в деревню, но все-таки мы ехали с маленьким ребенком, а деревня достаточно сильно вытянута вдоль моря. Перспектива таскаться с чемоданами и маленьким ребенком по жаре после длительной дороги, изъясняясь с местным населением на ломанном английском, нас не прельщала. К слову, английский в Чиралы знают далеко не все, самый распространенный язык – немецкий, а русскоязычных местных мы встретили только двоих – один из них – турок из рентакар, живший несколько лет в Ростове-на-Дону, а вторая- русская хозяйка нашего отеля. Ну и еще один продавец в магазине пляжных товаров мог сказать несколько фраз.

Подготовка к путешествию была самая тщательная – кропотливо составляла списки лекарств на все случаи жизни, изучала правила медицинского страхования и даже звонила гадалке. Мы купили билеты (что оказалось самым сложным), оформили страховку, хозяева пансиона заказали для нас трансфер.

Перелет в Турцию прошел легко – рейс не был задержан, в аэропорту Леня развлекался общением с попутчиками, а в самолете проспал два часа. Остальное время ходил за ручки по салону самолета, а я спала)))).

В Анталии нас встретили на Гетце. Никогда не думала, что Гетц –такая маленькая машина: багажник еле закрылся, а детская коляска ехала на переднем сиденье.

Чиралы примерно в 80 км от Анталии, в бухте у подножья гор.

Отель

Итак, Гетц домчал нас до отеля Smile Butik Otel.

Отель небольшой, из 6-ти бунгало (в следующем сезоне будет 9). Открыт сравнительно недавно, поэтому его территорию нельзя назвать очень зеленой, но, тем не менее вся территория засажена цветами, оливковыми, лимонными деревьями, гранатами, инжиром, финиковыми пальмами, бананами и еще чем-то… Думаю, через пару лет, там будет просто сад! На всей территории чистый мягкий газончик...

Бунгало с верандой, на веранде – стол и два кресла, перед каждым бунгало - гамак. Понравилось качаться в нем и смотреть на звезды или кормить малявку))).

Бунгало площадью 42 кв метра, огромная двуспальная кровать, полутороспальная кровать, необходимая мебель, для Лени поставили кровать-манеж. Санузел просторный, сантехника новая.

Отели в Чирали можно условно разделить на три части:

Вдоль дороги, спускающейся с гор - относительно недорогие отели, находятся очень далеко от моря – до километра пешком топать.

В центре деревушки – небольшие отельчики, как правило, с местным колоритом, в центре же находится основная масса ресторанчиков и магазинов.

Вдоль моря на первой линии. наиболее дорогие, самые дорогие из них расположены у моря вблизи цетра деревни.

Наш отель был удален от центра, и чтобы дойти в магазин приходилось топать километра четыре пешком.

Ходили мы обычно в эрго. Коляской почти не пользовались, вообще считаю, зря брали с собой. Пытались Леню посадить на папу, но обычно он тут же начинал пищать, скидывать панаму и все заканчивалось пересаживанием на маму.

Можно было бесплатно воспользоваться в этих целях велосипедом и я один раз попыталась. Не ездила на велике лет 15 и схватила первый попавшийся. Он оказался детским, я отбила себе весь организм, проехала метров 500, вернулась, взяла подходящий по росту велик, но было уже поздно. Следующие 3-4 дня я ходила в раскорячку и сидела с трудом.

Помимо отелей, повсюду можно увидеть палатки, которые разрешают устанавливать за скромную плату хозяева пансионов на своей территории. в стоимость обычно входят и удобства “во дворе”.

Очень приятно гулять по магазинам-ресторанам улицам без приставучих торговцев и зазывал. Никто не побеспокоит праздно шатающегося туриста, пока вы сами не обратитесь с вопросом к местным. Так же есть магазины типа наших супермаркетов – с фиксированными ценами. Торговаться там не принято. По улицам курсируют грузовички, котрые продают фрукты на любой вкус!

Хозяева отеля – турок Исмаил и русская женщина Лада. Общались мы в основном с Ладой, конечно, Исмаил по-русски знает примерно столько же, сколько я по-английски. Между собой они общаются на немецком. Лада очень эрудированная женщина, полуночничали мы с ней постоянно – болтали обо всем на свете. Хозяева они отличные – заботятся о своих постояльцах, учитывают все пожелания.

Кормили нас просто волшебно! Завтрак входил в стоимость номера – свежевыжатый сок, каша, яйца, сыр разнообразный, сигара бюре (трубочка из слоеного теста с сыром), мед, варенье из инжира, памеранца, еще чего-то, йогурт, маслины – домашнего приготовления, огурцы и помидоры, купленые у местных крестьян, фрукты…

На обед в отеле предлагали суп, на ужин все, что душа пожелает – сибас, дорадо, форель, баранина, говядина, кальмары, креветки, картофель, рис, салаты, пироги, шарлотки… все свежайшее, отличного качества, порции огромные. А нет, свинины не дадут!

Масса кафешек и ресторанов в округе с национальной едой. По соседству кафе с гюзлеме. В центре деревни есть витамин-бар, где за 4 лиры вам нальют пол-литра свежевыжатого сока, а за 5 лир – микс из 2-3 соков.

В кафе мы обычно занимали кешк – что бы Леня вдоволь поползал, порезвился. И посидел в тени, отдохнул.

Куда бы мы ни отправились с Леней, сразу становились привилегированными гостями - нам тащили фрукты, угощали, с Леней все играли, разговаривали, улыбались ему. Ребенок после Турции каждому встречному мужику в городе улыбался, и кричал “Хээээээээй!” а они шарахались от него в страхе.

Но что-то я отвлеклась от главной цели: от моря!

Море

Хотя отель по меркам Чиралы на первой линии, идти к морю метров 200 по вот такой дорожке.

Пляж поражает пустынностью. Вот часов в 11 утра, вид от моря:

Чуть больше народа во второй половине дня – часа в 4. Пляж протяженностью 7 км, в конце этого пляжа расположен древний пиратский город Олимпос.

И САМЫЙ кайф для меня – МОРЕ без толп детей и буйков – плавай сколько хочешь, а я люблю плавать медленно, долго и оооооочень далеко.

На пляже откладывают яйца черепахи карета-карета, поэтому зонтики нельзя втыкать глубоко в песок. Все они стоят далеко от воды. Ночью “зеленые” следят, чтобы люди не оставались на пляже, не отпугивали черепах. Вокруг кладок ставят специальные ограждения, чтобы туристы случайно не повредили яйца.

Леня так у нас и не искупался в море, максимум – по колено побродил, остальное время проводил в полосе прибоя и играл в песке. Большая песочница ему ооочень понравилась.

Для водных процедур мы установили ему бассейн около домика. Хозяева во время поливки газона мыли его и меняли воду. В общем, это был единственный водоем, который пользовался у него успехом.

Развлечения

Развлечений в деревне, таких как в отелях, конечно нет. Чиралы как раз и ценят за покой и безмятежность. Нам скучать некогда было – Леня занимал все наше свободное время, но если ребенок старше, лет с 4-х, я думаю, и ему нужен социум, то родителям сложновато будет там его развлекать.

Взрослым проще. На территории отеля бесплатный вай-фай. Как правило, все с ноутами приезжают. Мне и смартфона за глаза хватало, чтобы в аське трепаться и юмаму читать. Муж переживал, что без телека ему будет скучно, на деле же отсутствие телевизора только +.

На один день брали машину в прокате – ездили на рынок в Кемер, закупили нереальное количество фруктов, специй, всякой мелочевки. Устроили себе шикарный завтрак.

В другие дни фрукты с рынка нам привозил хозяин по нашему заказу. В этот же день съездили в Олимпос, думали, что на машине проще окажется, чем пройти по пляжу 4 -5 километров. Как же мы ошибались!

Чтобы доехать на машине, нам пришлось подняться по серпантину 7 км, пару км по трассе проехать, а потом спуститься по серпантину 21 км. Кроме прочего заплатить за стоянку машины и входные билеты. Если бы пошли по пляжу напрямую – все бы было бесплатно.

Сейчас Олимпос – деревня со знаменитыми деревьями на домах, тусовками хиппи. Здесь намного больше людей и суеты, чем в Чиралы, но и цивилизации больше – даже банкомат передвижной есть. На пляже Олимпоса существенно больше народа. На самом деле город назывался Корикос, а Олимпос – это маркетинговый ход турков.

Побродили по развалинам римского храма, прикоснулись к вечности, подкрепились недалеко от некрополя.

Все мои переживания насчет Лёниного здоровья оказались напрасными: самое неприятное, что было у него – это беспокойство по поводу прорезывающихся клыков. Поревел одну ночку, зато обзавелся еще тремя зубами.

И еще ровно первого сентября он наконец-то пошел! Отпустился и потопал, не падая и не сшибая косяки! Вот первые шаги:

Зато для меня переживания не прошли бесследно. Начиная с того, что я отбила себя все, что можно велосипедом, затем случайно наступила на пчелу, но самое главное, у меня начало болеть ухо. Думала, что попала вода морская и не вылилась. Я и отипакс капала, и борный спирт засовывала, но все равно оно ночами ныло и не давало мне спать. В итоге в день поездки в Кемер хозяева меня конвоировали в местную поликлинику для обычных людей, не для туристов, где на всех языках разговаривают, а промыть антибиотиком ухо стоит 100 долларов.

Поликлиника меня впечатлила. Чистота, красота, администраторы и медсестры в красивых блузках и шарфиках. Все вежливо, быстро. В холле – огромная плазма, ТВ передачи показывает. Над каждым кабинетом монитор висит, на нем отражается очередь. Как только талон тебе выписали – сразу в списке появляешься.

В кабинет к врачу лору мы вошли веселою толпой – я, Исмаил и Лада. Я говорила по-русски, Лада знала русский и немецкий, Исмаил – немецкий и турецкий, врач турецкий. Так и общались.

Врач посмотрела мне оба уха, горло, нос и сказала, что я симулянтка, все чисто ,нет ни воды, ни воспаления. Вот так. Через 10 минут после выхода из поликлиники ухо мое прошло окончательно.

Обратный перелет прошел немного хуже – мы два часа ждали в аэропорту, когда турки найдут какого-то мужика, потерявшего билет. В итоге оказалось, что он и лететь-то не собирался. Лёня капризничал весь полет, висел на груди, пинал переднее кресло, заснул перед самой посадкой. Когда доехали до подъезда, муж стал переносить сумки в подъезд, а мы стояли на улице, сторожили остатки. Лёня узнал подъезд и всеми силами рвался домой. Так что отдохнули хорошо, но дома нам еще лучше!!!

Фотографий получилось немного, потому как руки обычно заняты были малявкой. Ну и модель у нас основная – это наш малыш.