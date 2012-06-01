Семейный сплав по р. Чусовой

Кто из нас не задавался вопросом, как можно весело и непринужденно провести праздничные или выходные дни? Но… идеи отметались одна за одной, причем основным аргументом было – у нас ведь ребенок, ну какой может быть отдых, еще и вдалеке от дома? Максимум, к бабушке в деревню съездить или сходить в парк погулять, вот потеплеет, подрастет дитятко, тогда и на природу с ночевкой можно выбираться.

Пора уже забыть все эти стереотипы, ведь, как оказалось, даже с ребенком можно, например, отправиться в небольшой поход на несколько дней, что я и сделала.

В майские праздники я с трехлетним сыном и с друзьями из турклуба УрГУ побывала на настоящем сплаве. Маршрут наш начался от Коуровки по р. Чусовой и закончился в г. Староуткинске. Приехали мы в Коуровку в районе обеда – выгрузили снарягу, проводили прощальным взглядом ГАЗельку, и пока дети радостно бегали по берегу реки и разминали голосовые связки, принялись собирать катамараны и готовить обед. Чуть погодя начался дождь, вот когда я пожалела о том, что не озаботилась покупкой дождевиков, но… выход нашелся быстро – пара больших пакетов, захваченных для вещей, чтобы они не промокли на воде, пришлись как нельзя кстати.

Пообедав, привязали рюкзаки, загрузились на наши плавсредства и отправились в путь, под непрекращающийся дождь.

Ура! Стоянка!

Ближе к вечеру заприметили отличное место для стоянки на берегу, причалили, выгрузились, продрогшие и уставшие, на землю. Пока разбивали лагерь, немного согрелись, а когда переоделись в сухое и теплое, стало совсем весело. Следующий день порадовал – дождь прекратился, в лесу заливались соловьи, а впереди нас ожидало продолжение увлекательного приключения. Мы побывали в Каменке, где до сих пор на утесе стоят полуразрушенные декорации (средневековый острог), которые остались после съемок фильма.

Любовались красотами по берегам Чусовой: читали название скал по берегам, слушали птичьи трели, обсуждали, отчего у воды стоят поваленные деревья – сгрызли ли их бобры или стволы так помяло сходящими по весне льдами.

Сплавлялись, кстати, на двух катамаранах, «четверках» – на нашем одним из гребцов была тринадцатилетняя девочка, четверо остальных детей сидели посередине. Шли не спеша, в общем, красота, да и только.

После очередной ночевки – снова в путь. Ближе к обеду причалились, отдохнули, и прямым курсом до Староуткинска, там нас уже ждала ГАЗель.

Через несколько часов мы уже были дома: счастливые, отдохнувшие, переполненные позитивными эмоциями и новыми впечатлениями. Кстати, на сплаве ни один ребенок и ни один взрослый не пострадал: все вернулись здоровыми и довольными. Более того, в походе дети ведут себя куда более примерно: кушают практически все, что им дают, и спать ложатся вовремя, без капризов и долгих уговоров.

Смотрите видео со сплава