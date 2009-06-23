Поездка в санаторий «Юбилейный» с годовастиком

Еще будучи беременной, я мечтала, как мы поедем в отпуск всей семьей. За границу решили не ездить, потому что не хотелось возиться с вписыванием ребенка в паспорт, да и посчитали, что рано ему еще. Стали выбирать из наших отечественных санаториев. Главным критерием для меня было то, чтобы были условия для отдыха с ребенком. Чудесный санаторий «Юбилейный» мне посоветовали на «Ю-маме». Он специализируется на отдыхе с детьми. Кстати, других таких санаториев я больше не нашла.

Мы ездили на 10 дней, и на следующий день после нашего возвращения Платоше исполнился годик. Мы специально постарались успеть съездить, пока ребенку не исполнился год, потому что до года стоимость проживания для ребенка составляет всего 100 р., а после года уже 50% от цены для взрослого.

Санаторий расположен на озере Банном на границе Башкирии и Челябинской области примерно в 40 км от Магнитогорска. Мы ездили на машине. Дорога занимает около 7 часов, делали одну остановку, чтобы покормить ребенка и дать ему размяться.

Как театр начинается с вешалки, так санаторий начинается с проходной. Вход только по пластиковым картам – пропускам. Поэтому чужих в санатории нет. С охраной тоже полный порядок.

Условия проживания

Номер у нас был маленький, но уютный, с балконом. Из окна был прекрасный вид на озеро и горы. Вечером, когда ребёнок ложился спать, мы наслаждались романтикой, любуясь заходом солнца.

Столовая располагалась отдельно. В этом я вижу огромное преимущество: небольшая пешая прогулка от столовой до корпуса способствовала сжиганию принятых калорий .

Подробно хочу остановиться, какие именно условия созданы для отдыха с детьми.

В столовой были стульчики для кормления. Это меня покорило больше всего, такого сервиса я не ожидала .

Если покупать ребенку путевку с питанием, было специальное детское меню. У нас питание не входило, но еды было достаточно, чтобы поделиться с ребенком своей порцией. Заранее можно было заказать еду на выбор из 2-3 блюд, всегда была возможность выбрать что-то, что подходит ребенку. Каждый день давали фрукты.

На территории санатория несколько детских площадок с песочком, разными лесенками и качелями. Площадки яркие и красивые, как новенькие. Поэтому гулять с ребёнком там одно удовольствие. Тем более, детишек там много, у Платоши всегда была компания для игр.

По всей территории санатория удобно передвигаться с колясками, хотя территория достаточно холмистая. Везде проложены дорожки для коляски. Это очень удобно!

Развлечения

Набор развлечений примерно тот же, что в любом санатории: спортивные площадки, библиотека, кафе и бары, пункт проката, танцплощадка. Здесь был даже танец живота.

Очень понравился пляж. Ощущение, что находишься на заграничном морском курорте: можно покататься на водных лыжах или надувных кругах, взять напрокат катамаран, гидроцикл или лодку, поесть пиццы и мороженное. Мужу особенно понравилось катание на водных лыжах, причём цена раза в 2 меньше чем в Сочах.

В один из дней мы брали лодочку напрокат, Платоша был просто в восторге, и даже пытался помогать папе грести.

Имеется детская комната, но там оставляют деток с трех лет, поэтому ее услугами мы ни разу не пользовались.

В нашем корпусе был маникюрный зал и парикмахерская. Я в первые дни сходила на маникюр и педикюр. За весьма приемлемую цену мои ноготки украсили на весь срок пребывания в санатории .

Экскурсии

В санатории предлагается несколько экскурсий. Но на заинтересовавшие нас экскурсии мы ездили сами, чтобы ни от кого не зависеть. Как куда доехать можно спросить у администратора, либо у тех самых водил, которые возили отдыхающих.

Несколько раз мы ездили в Магнитогорск. О достопримечательностях мы расспросили магнитогорскую бабушку, которая кушала с нами за одним столиком. Аквапарк там попроще нашего, то зато около него очень красиво: есть несколько клумб с розами, ручеек с рыбками. Еще в городе есть интересный «памятник родителям» в парке в центре города. Музей мы тоже посетили, но он нас не впечатлил. Есть там ещё красивый храм, похожий на наш Храм на крови.

Яркое впечатление на меня произвел памятник «Тыл Фронту» - никогда не видела таких огромных памятников. Ощущается мощнейшая энергетика и величие. А душу переполняет гордость за наш великий народ.

Абзаково находится примерно в 25 км от санатория. В аквапарк мы туда не поехали, так как нам сказали, что магнитогорский аквапарк лучше. Зато в Абзаково есть чудесный мини-зоопарк. Платоше больше всего понравилась большая полосатая киса, которая делала «Р-ррр».

Конечно же, мы прокатились на кресельной канатной дороге. Так как передвигающиеся сиденья были открытыми, ребенка мы слингом крепко привязали к папе. Виды, конечно, там потрясающие.

Еще в Абзаково есть стрельбище. Там можно стрелять как в стационарные мишени, так и в двигающиеся, оружия, по-моему, тоже несколько видов. Муж был в восторге, ощущал себя настоящим охотником. Так увлёкся, что чуть не расстрелял весь наш бюджет. Хорошо, что рядом есть мудрая жена .

На лошадях в Горном Ущелье можно покататься на специально оборудованной площадке. За отдельную плату вам организуют прогулку на лошади по горам с сопровождающим.

Ездили ещё в лимонарий. Ничего особо интересного там нет. Это просто большая теплица с цветами и лимонами, а ехать до нее 100 км. Правда, нашему мальчику подарили там большой лимон, т.к он ни за что не хотел с ним расставаться.

Экскурсия в музей камня получилась достаточно забавной. Ехать до поселка Фершенпенуаз, где находится музей, примерно 200 км. Еще и прямая дорога была перекрыта из-за ремонтных работ. Но мы упорные – доехали. И, как оказалось, музей камня – это просто дом одного умельца, который коллекционирует разные камни и изготовляет из них изделия. В поселке даже не сразу нас поняли, что за музей нам нужен. И хозяин, увидев нас, очень удивился, потому что к нему приезжают только в определенный день экскурсанты из санатория, а больше никто особо не ходит. Свой дом и двор камнерез организовал достаточно красиво, можно купить у него какие-нибудь изделия. Но стоит ли ради этого ехать так далеко, не знаю . Даже хозяйка дома нас удивленно спросила: «У вас в Екатеринбурге камней что ли мало?». Но нам скучно было все время сидеть на месте, поэтому мы везде и ездили.

Поселки вокруг санатория очень живописные. Видно, что народ хозяйственный. Гуляет много разных домашних животных (гуси, лошади, овцы, козы), ребенку очень интересно на них смотреть. Мы покупали кумыс у местных жителей. Еще когда ездили в Магнитогорск, покупали ведрами по низкой цене очень вкусную и полезную лесную клубнику. Рядом с санаторием тоже продают ягоды, но дороже.

С погодой повезло. Был только один дождь, да и тот ночью. В общем, получили большое удовольствие, набрались сил и энергии. Решили и в будущем ездить в отпуск только всей семьёй.

Недостатки

Единственный недостаток, который мы отметили – отсутствие возможности доехать на машине до корпуса. Стоянка расположена на окраине, и не разрешили проехать даже чтобы разгрузиться – загрузиться, мужу пришлось в несколько приемов перетаскивать вещи.

Сайт санатория http://bannoe.mmk.ru/