Семь дней в апельсиновом рае

Хочется в отпуск. Очень хочется... За окном хмарь, в голове по кругу вертятся одни и те же мысли: быт заел, а на дорогах, как всегда, нудные пробки…

Качественно меняется душевное состояние человека, перешедшего от мечтаний «ах, если бы поехать…» к конкретному поиску вариантов! Встает вопрос: что выбрать? Чтобы поездка вышла недорогой, простой в оформлении (без виз), подходила ребенку. Ответ оказался банальным — Турция, регион — Кемер.

Честно говоря, у меня, да, думаю, и не только у меня, давно сложился стереотип, что отдых в Турции — это, в первую очередь, максимальный комфорт, ленивое времяпрепровождение на пляже, обильное питание по системе «все включено».

Посещение страны позволило этот стереотип сломать. Нет, кормят действительно много и вкусно, да и лежаков на морском берегу хватает… Просто, если ты мечтаешь о том, чтобы провести время более активно и разнообразно, для этого есть куча возможностей.

На экскурсии в Турции ездить можно и нужно!

Иначе где увидишь культуру давних времен и современности, откуда узнаешь красивые легенды и предания? В их череде истории о водопаде Падающих арбузов, острове Неверных жен и сраженной Химере — только самое начало.

А дороги! Если поначалу расстояние в 130 км до места назначения ставишь в минус конкретной экскурсии, то потом понимаешь, что даже для того, чтобы просто проехать 260 км на автобусе, из отеля стоило выбраться. Горный серпантин и серпантин вдоль моря. Изрезанная бухточками береговая линия, живописные деревушки в распадках, сады — апельсиновые, оливковые, гранатовые, цветущие кактусы метра 2,5 в высоту — совсем как декорация к фильму про ковбоев, горные козлики, ловко скачущие по огромным скалам. От пейзажа за окном не оторваться и фотоаппарат выключать не стоит.

Кстати, в последние пару лет в Турции многое сделано, чтобы повысить безопасность движения на туристических маршрутах. Построены туннели на опасных участках, расширены дорожные полосы, установлены ограждения, а скорость движения автобусов контролируется в режиме он-лайн. Так что дороги, по выражению гида, из «страшно красивых» стали просто красивыми.

И туроператоры, и местные фирмы предлагают самые разные направления для вояжей. Мы остановились на двух.

Первая экскурсия — на гору Тахталы

По канатной дороге, выстроенной по совместному со Швейцарией проекту, фуникулер поднимает туристов на высоту 2365 метров над уровнем моря.

Маршрут начинается на высоте 700 метров. Здесь голову дурманит удивительно чистый воздух и цветущее разнотравье. Интересно наблюдать, как с набором высоты меняется пейзаж. Сначала глаз радуют мощные сосны, постепенно лес редеет, появляются ели с плоскими от нехватки кислорода верхушками, еще чуть выше забираются только кусты и травы, и вот фуникулер уже плывет над голыми скалами…

На вершине всего плюс 6, здесь держатся не растаявшие с зимы сугробы, и дети радостно принимаются играть в снежки. За краем смотровой площадки — уходящий вниз обрыв, под тобой в распадке плавают облачка, вокруг — бескрайний гористый пейзаж… Вот вершину заволакивает большое облако — его сложно потрогать, но им можно дышать, а весь пейзаж застилает молочного цвета пелена…

Вторая экскурсия носит тройное название Демре-Мира-Кекова

Начинается она с посещения Храма святого Николая Чудотворца. Старинная кладка и уникальные фрески 4 века, в архитектуре сочетаются восточные орнаменты и капители в духе Древнего Рима. Здесь можно приложиться к саркофагу святого и приобрести освященную икону.

Потом мы отправляемся к музею под открытым небом. От ликийской цивилизации, процветавшей в городе Мира вплоть до Троянской войны, здесь сохранились выточенные в скалах гробницы, датируемые приблизительно 13 веком до н.э.

Позже, уже во 2 веке н.э. римляне, воспользовавшись прекрасной естественной акустикой, выстроили здесь театр. Удивительно воочию видеть и трогать такие знакомые по школьным урокам элементы римской архитектуры, сидеть на прогретых солнцем ступенях огромного амфитеатра. Кажется, еще немного и на арену выйдут взаправдашние гладиаторы…

Затем морская прогулка на яхте, свежий ветер в лицо и яркое солнышко. Необитаемый остров с сохранившимися следами древней цивилизации, разбитые саркофаги ликийцев, крепость времен Османской империи… И наконец, купание в уединенной живописной бухте, где под тобой только бездонная синяя глубина и стайки мелких рыбок.

Но отдых — все же не только экскурсии, но и прекрасная отпускная «повседневность». Средиземное море — прозрачная вода, удивительной красоты галька, которую хочется бесконечно перебирать. Можно лечь на линию прибоя и качаться на волнах, а можно отплыть от берега и любоваться Таврическими горами, слушая раздающуюся откуда-то восточную музыку.

Дважды в день в бассейне отеля включают водяные горки — и тут уж дети хохочут и пищат от восторга, не отстают от них и взрослые, на время отказавшиеся от своей серьезности.

А как здорово гулять среди апельсиновых садов, пить сок, выжатый из только что сорванных, напоенных солнцем фруктов! И еще наблюдать за дождевыми тучками, цепляющимися за горные вершины, и облачками, садящимися отдохнуть на скалистых уступах.

По вечерам — бродить по торговым лавочкам, где не только можно приобрести сувениры, но и почувствовать местный колорит. Кстати, практически все турки в курортной зоне прекрасно говорят по-русски, так что проблем, связанных с незнанием языка не возникает.

Неделя отдыха пролетает быстро, но за это время успеваешь по-настоящему расслабиться, набраться свежими впечатлениями, зарядиться энергией моря и солнышка.

И вот — ночной перелет. Успешно приземляемся. «В Кольцово плюс 11, дождь», — сообщает командир воздушного судна. Остается воспользоваться советом опытных туристов — день приезда считать первым днем подготовки к следующему отпуску.