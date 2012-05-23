Леголэнд на день рождения!

- Как бы отметить дни рождения детей, чтобы и самим весело было, - задумались мы с мужем за полгода до праздничных дат (старшему весной исполняется 5 лет, младшему - 3).

- Поезжайте в Леголэнд, - посоветовал мой коллега (сам большой ребенок: любитель конструктора и путешествий), - в это парке нравится всем. Тем более что в Данию - на родину лего - лететь не обязательно. Лего-парк есть и поближе – Германии.

Вот это то, что надо! – и мы начали собираться.

В пути

За полгода купили билеты на самолет до Франкфурта-на-Майне (по акции одной из авиакомпаний получилось недорого). На сайте немецких железных дорог купили билеты на поезд до Гюнцбурга (именно там находится парк Лего). Забронировали отель, за два месяца до выезда получили визу и поехали!

Честно сказать, отправляться в путешествие с двумя маленькими детьми было страшновато, но наши пацаны меня очень порадовали: ранний вылет они перенесли стойко, даже поспали в самолете. Потом открывали-закрывали шторки иллюминатора, включали свет над креслом, завтракали, рисовали, прыгали и дрались…

Отсыпались мы уже в поезде. Вагоны Дойче бан даже дешевого 2 класса с мягкими креслами, ковровым покрытием и розетками 220 вольт – для телефонов и ноутбуков. Три часа пути и мы в Баварии.

Маленький Гюнцбург – всего 19 тысяч жителей – чистыыый, так что хочется срочно вымыть свои пыльные ботинки . Бросаем в отеле вещи и спешим на остановку автобуса-шатла (818 А – уходит от вокзала), и он везет нас прямиком до Леголенда. Ура, приехали!!!

Детское счастье

Парк Лего в Германии - молодой: ему всего 10 лет, но по площади он больше своего старшего – датского - собрата. Мы понимали, что за один день посмотреть все сложно даже взрослому, поэтому заранее по интернету (так дешевле ) купили себе годовые пропуски. В итоге 4 посещения одному человеку обошлись в 53 евро, тогда как разовый билет стоит 39.

В Леголенде, действительно, все как-то разом становятся детьми. И совершенно естественно выглядит картина, когда солидный «мальчик» килограммов 130 весом прыгает в лодку на водном аттракционе и заводит мотор. А респектабельная японка в первые секунды после открытия бежит сломя голову, чтобы прокатиться на «летающем ниндзяго»: этот аттракцион – новинка сезона и туда большая очередь…

Что уж говорить о детях: они там повсюду. Малыши катаются на вертолетах и путешествуют по сафари-парку (животные там тоже все из кубиков лего, причем они двигаются и издают звуки). Есть привычная детская площадка, оформленная в стиле «лего дупло». Аттракционов много для любого возраста. Например, в тематической зоне «рыцарский замок» скоростные горки с драконами и карусели, есть зона «лего-экстрим» - где те же горки, машинки и техно-чашки, но только выше и быстрее, плюс еще лего-студия и лего-мастерские. Есть пиратские просторы с крутым водным спуском, и лего-сити.

Нашему старшему Илье больше всего понравились электромобили. Особенно то, что после каждого заезда, он получал детские водительские права (их выдают каждому на этом аттракционе) – ребенок был просто счастлив! Да и я сама, признаться, хоть и не любитель острых ощущений, но побежала на «летающий ниндзяго» чуть ли не быстрее той самой респектабельной японки…

А когда пошел дождь, мы гуляли по павильонам - там оказалось не менее увлекательно. В Атлантисе, например, скаты, акулы, рыбы-клоуны и другие южные обитатели плавают около тебя, вокруг тебя и над тобой… В воде уже привычные человечки из кубиков лего и желтая подводная лодка. Нажимаешь на специальную кнопку – лодка погружается или всплывает, человечки двигаются и пускают пузыри– детям это особенно нравится.

В другом павильоне – он называется «Фабрика» - рассказывают и показывают, как делают кубики лего. Настоящий конвейер собирает лего-человечков, рисует им лица, ставит штампы на сувенирных кубиках… и все эти этапы дублируют на мониторах – они специально установлены низко - на уровне детских глаз. Илья с Мишей долго играли в начальника участка: нажимали огромные кнопки на пульте управления. Тут же в магазинчике продают детали лего на развес. 100 граммов конструктора стоит от 7 до 9 евро.

Павильонов много – мы зашли не во все. Например, очень хотели побывать в лего-академии – там ребята сами мастерят из конструктора невиданные объекты. А в центре Майндсторм мальчишки еще и собирают лего-роботов (я поняла, как у нас на рободроме)… Что ж, есть повод вернуться

Минилэнд

Когда я дома изучала карту Леголенда, мне казалось, что «минилэнд» - лего-макеты известных европейских мест – самое скучное, что есть в парке. Но на деле я рассматривала эти миниатюры едва ли не дольше, чем каталась на каруселях. Вот, например, небоскребы Франкфурта. Они выше человеческого роста и полностью из кубиков лего. Рядом типичная немецкая улочка с двухэтажными домиками, во дворе небольшой рынок. Лего-человечки продают и покупают лего-яблоки и лего-капусту. А на футбольной арене реально тысячи болельщиков и они еще сверкают фотовспышками. Чума!

Фотографировать минилэнд не хочется – хочется снимать, потому что там, как оказалось, все живет своей мини-жизнью: по каналам мини-Венеции плывут гондолы, а на набережной Гамбурга под местные напевы кружатся лего-парочки. Нажимаешь на кнопку и в мини-Мюнхенском аэропорту взлетает вертолет, на поле битвы клонов и дроидов приземляется звездолет с магистром Йодой и Оби Ван Кеноби... И ты стоишь, разинув рот, и только восхищаешься этой миниатюрной страной и громадным терпением тех, кто все эти домики и кораблики собирал…

А был ли праздник?

Мы гуляли по Леголенду в течение трех дней. Старший Илья на свой день рождения получил заветный набор лего-тачки, который мы купили тут же в парке. Цены на конструктор там ниже, чем у нас в фирменных отделах процентов на 10-15.

Каждый день мы баловали детей мороженым. В качестве перекуса брали в лего-кафешках сэндвичи, баварские колбаски и салат из киндер-меню. Из сувенирной лавки ушли с полными карманами брелоков, мини-фигурок и в фирменных кепках…

Правда, когда в итоге спросили Илью, как тебе твой день рождения, он ответил: «Грустно. Потому что без друзей и каравая. Давай, мама, в следующий раз будем отмечать день рождения дома, а потом сразу же отправимся в путешествие. Обратно в Леголэнд»…

- ???!!!

Вот так… Что ж. Теперь мы хотим съездить в этот парк вместе с друзьями. Ребята, присоединяйтесь!

На мой взгляд, Гюнцбург – вообще очень хорошее место для семейного отдыха. По крайней мере, каждый из нас здесь нашел что-то приятное для себя: дети – Леголэнд, наш папа – расслабляющее баварское пиво, а я – булыжные улицы, старинные домики и магазинчики с хендмейдом…

Даже обстановка в гостинице привела нас в восторг. Здесь в коридорах на стене висели старинные ухваты и жернова, лопасть пропеллера и даже велосипед начала прошлого века. А на полках стеклянных витрин лежали старинные детские книжки и игрушки: машинки, человечки и большая коллекция моделей самолетов люфтваффе. Последние экспонаты сначала у нас вызывали внутренний протест (хотелось как минимум запеть «Катюшу» и расстрелять из миниатюрной зенитно-ракетной установки всю эту эскадрилью ), но потом мы и эти модельки с интересом рассмотрели. Коллекцию, как оказалось, передал отелю один из местных жителей.

Праздник продолжается!

Из Гюнцбурга мы уехали на третий день. Впереди был день рождения Миши, и мы его отмечали уже в Стокгольме – в потрясающих детских музеях: Юнибаккене и Том Титс экспериментс, где все НУЖНО трогать руками!

Об этом подробнее в следующей истории .

Полезные сайты:

Леголенд – http://www.legoland.de/

Ж/д билеты - http://www.deutschebahn.com/de/start.html

Гюнцбург – http://www.guenzburg.de/

Если интересно, о расходах:

4 билета Екатеринбург-Франкфурт-Стокгольм и обратно - 37500 рублей .

2 билета на поезд Франкфурт-Гюнцбург-Франкфурт - 100 евро (детям до 5 лет - бесплатно)

3 билета в Леголенд - 159 евро (детям до трех лет - бесплатно).

Билет на автобус-шатл до Леголенда – 1,7 евро (дети до 5 лет - бесплатно).

3 дня в гостинице 3 звезды с завтраком – 180 евро.