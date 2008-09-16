Отпуск в Абхазии. Возвращение в СССР

В начале августа, продолжая собираться в отпуск, я видела недоуменные взгляды окружающих, многие крутили у виска, кто-то позволял себе называть меня отчаянной, ненормальной и все в том же духе. А дело в том, что на момент начала нехороших событий, которые с упоением и во всех подробностях обсасывали во всех СМИ, билеты и бронь в пансионате абхазского города Пицунды были у нас на руках. Нет, лично обо мне особо не беспокоились, просто я собиралась в путешествие без мужа и с пятилетним сыном. Но я хоть и бравировала перед окружающими, однако сама все свободное время проводила перед телевизором за просмотром новостей.

И вот за полтора дня до нашего отъезда, когда я уже была готова лететь сломя голову сдавать билеты, ситуация начала налаживаться. И я, в своем духе решив - что ни делается, все к лучшему, стала собирать чемодан. К слову сказать, билеты в одну сторону у нас были на поезд, а обратно на самолет. Я никогда раньше не ездила на поезде так далеко, но решила, что отпускное настроение поможет нам справится с неудобствами. Скажу сразу, я ошибалась. Причем размеры своей ошибки я осознала, уже на месте отклеивая от себя нижнее белье с футболкой и шортами. Нет, поезд, наверное, хорошая штука, если ехать большой компанией. Там за пивком не так заметны все огрехи, но с сыном и язвой желудка мне это развлечение показалось слишком экстремальным.

Итак, прибытие! Время пять утра… местного. Мы стоим с сестрой, зятем и двумя сорванцами посреди адлерского вокзала, окруженные плотным кольцом чернобровых аборигенов, которые независимо от нас пытаются решить проблему нашей транспортировки до места назначения. Знаете,… решили. По их меркам почти даром. Правда их «даром» с нашим совсем не совпадало. С двух отечественных зеленых мы с торговались до 2/3. Разница же пошла на уплату подушной страховки при проезде через абхазскую границу. Впрочем, в это время суток, как выяснилось позже, так называемые страховщики еще спят, поэтому направление наших денег - дело воображения каждого.

Едва Российская граница скрылась за поворотом, наш водитель расслабленно отбросил ремни безопасности, сообщив, что в Абхазии они не нужны. Прокатившись с ветерком, почему-то мне показавшимся ураганом, особенно когда мы чуть не врезались в огромного борова, какого-то лешего забывшего на дороге в столь ранний час, я поняла, вот она Земля обетованная для Шумахеров-любителей. Я не уверена, что здесь знают о существовании правил дорожного движения. Правда, позже я поняла, что одно правило все же есть. Это от души на полном ходу посигналить, я, мол, еду. Точно так же здесь приветствуют встречного знакомца. К концу отпуска я перестала разбираться в тонкостях этих двух сигналов, а научилась, не глядя, прыгать на ближайшую обочину при любом громком звуке. Параллельно я освоила еще один вид прыжков, но о них ниже.

Так случилось, что в распределитель (да, такое бывает и в хорошем смысле этого слова) по пансионатам мы приехали слишком рано. И вот тут нас взяли в оборот предприимчивые тетушки, сдающие свое или чужое жилье. Времени у них было предостаточно, и они таки уговорили нас посмотреть пару квартир. Моих спутников соблазнила низкая цена проживания – 200-250 рублей с человека в сутки. Мне, чтобы не остаться с сыном вдвоем в незнакомом месте, пришлось пойти у них на поводу. Как итог - двухкомнатная квартира на первом этаже симпатичной четырехэтажки за 1300 рублей в сутки на всех.

Кстати бережливость моей сестры в последствии оказалась для меня просто спасением. Мой предусмотрительный муж, снабдив меня энной суммой наличных денег, категорически запретил трогать кредитную карту. Я как послушная жена, отдав под козырек и нисколько не сомневаясь в его правоте, отправилась в путешествие, согреваемая картой Visa и наличностью, распиханной куда только можно. Самой бы вспомнить куда. Знакомясь с окрестностями, я ненавязчиво высматривала местные банки. Нашла… один. На дверях на листе формата А4 черным по белому было отпечатано «Карты Visa и Master Card не обслуживаются» и черно-белое изображение этих самых карт, видимо, для сомневающихся. Но меня эти рисунки не проняли, и я зашла поинтересоваться, чем же эти средства расчетов провинились перед местным населением. Курчавая голова, торчащая из-за стола, похожего на reseption деревенского мотельчика, внятно сообщила мне, что в Абхазии банкоматов нет. Всё. Ближайшие за границей.

Следующий сюрприз меня ждал уже в снятой квартире в виде местной фауны, состоящей в основном из угольно-черных огромных по нашим меркам тараканов и пауков. Сын до сих пор каждый день спрашивает меня, не приползет ли к нам кто-нибудь. Ночью, отправившись в санузел, я обнаружила парочку таких пауков на стене, и сонно пнула их тапком, надеясь, что они по-тихому скроются с глаз. Таких прыжков, какой я сделала из ванной, мигом проснувшись и все что можно уронив на пол, я от себя не ожидала. Я никогда не думала, что эти твари умеют так скакать. Утешает то, что я теперь могу не хуже. Только через неделю до меня дошло, что мы на первом этаже, а подвал открыт настеж, и все, что шевелится, оттуда пытается перебраться поближе к «покушать».

Когда мы заселились, первым делом решили обследовать местный пляж. Его от нас отделяла довольно плотная лесополоса, которая оказалась не очень широкой.

Раннее утро, дует легкий ветер, мы идем по хвойному лесу, который очень напоминает наш, но запах…… От такого аромата, смеси запаха хвои местных сосен и соленого морского воздуха, я задохнулась. Это можно сравнить с погружением в негу. Голова кружилась, хотелось дышать полной грудью, чтобы не пропустить ни частички этого живительного ветра. Во многих местах еще сохранились почти полностью проржавевшие таблички с просьбами беречь заповедник. Подумать только. Но тут главное не смотреть под ноги. Потому что цивилизация оставила уже свой след в виде пивной, сигаретной и шоколадной тары и прочего мусора. Как жаль.

Открывшаяся после сосен картина моря лично меня поразила. Я привыкла к шумному цивилизованному пляжу с кучей светилок, погремушек, попрыгушек и прочей дребеденью. А тут побережье, на первый взгляд не тронутое цивилизацией. Полтора человека валялись на песочно-галечном пляже, иногда неспешно отдирая центр тяжести, чтобы отнести его прохладится в чистейшей воде, какую теперь не в каждом роднике увидишь. Прозрачность этой воды вызвала в нас такую бурю восторга, что мы, не раздумывая, покидали скудную одежду, оставив, разумеется, купальные костюмы, и погрузились в благодатную прохладу Черного моря. Вообще мне все это сильно напоминало какую-то картинку из американского фильма про необитаемый остров.

Правда, такое блаженство продлилось всего день, на следующий день откуда-то насыпалось туристов полное побережье. Прошу не путать с цивилизованными пляжами Краснодарского края. То, что здесь полный пляж, там - «повезло, все еще спят». Через три дня море разволновалось и намело кучу медуз, чем страшно напугало моего сына. Одна из этих красавиц, как назло, оказавшаяся едва ли не самой большой из попадавшихся нам, умудрилась его ужалить. Он такого натиска не ожидал. С дикими воплями вылетел из воды, кричал: «Мама, куда ты меня привезла, поехали отсюда, куда мы на самолете летали, на другой пляж, где весело и медуз нет!!!!!!» После этого два дня все побережье уговаривало его зайти в воду.

Дальнейшее обследование местности показало, что детям здесь делать нечего. Это подтверждал и мой канючащий ребенок. «Маааамааааа, когда мы отсюда уедееееем». Хотя при виде моря настроение его явно улучшалось. В промежутках между посещениями пляжа детей утешали электромобильчики, хозяева которых уже узнавали нас даже в темноте. Наши сыновья одинакового возраста, что тоже спасало положение.

Пока мое чадо решало вопрос своей занятости, я просто балдела, млела, кайфовала и все такое прочее в том же духе. Из стрекота ночных кузнечиков я вытряхивала себя в утреннее море. Оно сказочное. Я не могла накупаться, хотя давно считала, что вышла из возраста, когда не хочется вылезать из воды. После моря я погружалась в спокойствие провинциального городка доперестроечных времен. Ежедневный поход на рынок стал для нас ритуалом. Я и забыла уже те времена, когда практически всю одежду мы покупали на рынке, поездка на который считалась праздником.

Вечерний закат мы тоже обязательно встречали на пляже. А когда солнце уходило за горизонт, наступали сумерки, пляж стремительно пустел. И у меня снова возникало ощущение какой-то дикости и необитаемости. Эти минуты я старалась впитать в себя всеми клеточками.

Вспоминая шумный, суетливый, пыльный город, казалось, что я попала в рай. Но рай ждал меня впереди. Отпуск подходил к концу. На пляже я навалялась вдоволь, и пора было отправляться знакомится с местными красотами и достопримечательностями. Тщательно изучив немногочисленные, но от того не менее яркие маршруты, первым я выбрала озеро Рица, решив испытать сына на прочность. Два тюленя (моя сестра с мужем), как выяснилось, никуда нас сопровождать не собирались. Махнув на них рукой, я внесла аванс, расписала сыну нашу завтрашнюю поездку, после чего он весь вечер висел на мне и канючил уже другую песню «Мамааааааа, когда мы поедем в гоооорыыыыы». И тут случилось страшное. Я утопила в море фотоаппарат. Все труды мои и моего сына рыбам под хвост. Получив поздравление очевидцев и вволю поплакав на берегу, я приняла решение. Поездке быть!

Попав в горы, я порадовалась этому решению. Если есть на земле рай, то он здесь. Мой мудрый ребенок напомнил маме, что у нас остался кусочек цивилизации в виде телефона с фотоаппаратом, так что чуть-чуть этой красоты на память мы все же привезли. Что значит, выехать на катамаране, этом по сути пластиковом тазике с педальками, на середину красивейшего горного озера, зная, что под тобой глубина 140 метров…. А на высоте птичьего полета замереть на краю зеленого обрыва и со страхом и восторгом любоваться кудрявым серпантином….. Стоять на дне холодного ущелья, чувствуя себя героем какой-то сказки, сюжет которой смутно всплывает из детства…

Правда, забив телефон потрясающими видами, я все-таки отказалась от других поездок, дабы душу не травить.

Все же в оправдание этой местности по части развлечений могу сказать, что мы все же сходили на территорию цивилизованного пляжа с буйками, зонтиками и пансионатами вокруг. Там есть пирс, мы даже покатались на маленьком теплоходике. С хозяевами крошечной белой и легкой как чайка яхты мы так и не смогли встретиться и перезванивались весь отпуск. Смутно видели какую-то прыгалку, но настолько смутно, что я сейчас думаю, не приснилась ли мне она. Чего на побережье в изобилии, так это кафе, где за смешную цену можно сытно покушать, сдобрив все это домашней чачей или вином. Лично я бутылочному предпочитала домашнее вино. Оно, на мой взгляд, колоссально выигрывало по вкусовым качествам. Правда, мы питались в одной и той же по-домашнему уютной кафешке на кипарисовой аллее. Правда, звучит? Пожилая хозяйка и две ее замечательные помощницы к концу отпуска стали нам как родные.

Вспоминая наш отдых, я сделала вывод, что туда лучше ездить людям, которые хотят отдохнуть от городской толпы, полностью расслабиться, уехать от дерганья и беготни. Я там не видела ни одного бегущего человека.

И еще помню кристально честных продавцов, один из которых не поленился пробежать через весь рынок, чтобы отдать нам забытый товар, а другой - забытый товар вернул через 3 дня. Интересно, что обслуживание во многих магазинах осталось на уровне 80-90-х годов 20 века. Полная демократия, вырвалось у меня при первом посещении магазинчика у дома. И так же помню воров, разбудивших сестрицу в 3 часа ночи, благо, у нас на окнах были решетки. Но те особо не расстроились, а тут же ограбили припаркованную рядом газель, и машину отдыхающих земляков, украв из машины видеокамеру и документы. Называется - не оставляйте. Кстати, это и совет тоже. Но ведь подобной напасти хватает во всем мире, и везде нужно быть внимательными, чтобы не портить себе настроение и классный отдых.

Еще оставляет глубокий след в душе вид многих обстрелянных домов, отголоски прошлой войны. Начинаешь задумываться, что жизнь штука сложная, и надо радоваться ей каждую секунду. В общем, люди жаждущие укрыться от вселенской суеты, те, кто хочет вспомнить, как это было в СССР, это отдых для вас.