Пока лежал снег – лето казалось таким далеким и почти недостижимым, но сейчас – солнце светит, зеленая травка пробивается сквозь прошлогодние палые листья, набухают почки, а солнышко ласкает нас и зовет в лето, в тепло, в праздник. Именно на фоне изменяющихся погодных условий и хочется подумать о том, как же сделать лето ярким и запоминающимся. А поможет в этом очередная подборка мнений ю-мам. Под прицелом – Демидково!

Адрес: Пермский край, Добрянский район, п. Полазна, ул. Парковая 12.

Телфон: (342) 270-12-72 (многоканальный), 210-38-30, 246-23-23, 218-18-24

Официальный сайт : http://demidkovo.ru/

«Демидково» находится в 40 километрах от Перми на берегу реки Кама в живописном сосновом бору. Круглый год в «Демидково» могут отдыхать до 300 человек. Великолепный сосновый бор, ландшафтный дизайн и широкая Кама создают неповторимый ансамбль и располагают к полноценному отдыху. Для приема гостей «Демидково» предлагает несколько современных корпусов. Из окон номеров открывается прекрасный вид на набережную и на парковую зону.

Стоимость лечения, проживания и отдыха: http://demidkovo.ru/sanatorium/cost/.

Санаторий Демидково известен своими высокими ценами, при этом очень много ю-мам там побывали, и они как всегда активно делятся своим мнением. Демидково – один из наиболее обсуждаемых санаториев Урала.

Немного о здоровье

Многие ю-мамы отмечают, что в Демидково очень большой выбор различных процедур, направленных на укрепление здоровья. Врачи внимательно подбирают разнообразные процедуры, исходя из проблем клиента. Это и грязи, и массаж, и ингаляции и ванны и физ. Процедуры и многое другое… Короче говоря, самое главное – это выбор, который там имеется.

04.2010

Меня ещё так хорошо и много ни в одном санатории не лечили, а была я и в Ленёвке и ЛОКе правит. свердл. обл. и в Зеленом Мысе, только в Демидково врач назначила и ванны, и грязи, и ручной массаж, и бассейн и горный воздух, а также лазеромагнитотерапию, я полгода о своей шее не вспоминала, в то время как в Ленёвке мне ни на массаж, ни на ванны не хватило талонов.

…ребенку назначили противопростудное - горный воздух, ингаляции, ванны, бассейн, массаж, теплолечение, фиточаи, мне противострессовое - капсула антистресс, свин-машина, массаж, фиточай, бассейн, йога…

09.2010

…по лечению. Ребенку я путевку всегда беру без лечения. Просто оплачиваю прием у педиатра и «горный воздух». В фито-баре есть кислородные коктейли и фито-чаи. Себе беру путевку с лечением и всегда врач назначает и водные, и физ.процедуры, и массаж. Можно пройти дополнительное обследование за отдельную плату. Претензий у меня не было ни разу. Ну и основная цель у нас – просто спокойно отдохнуть, а не нагружать себя лечением.

05.2011

…там основные процедуры выписывают через день, мы массаж докупали напрямую у массажистов, день идёшь официально с сан.книжечкой, а на следующий договариваешься, во сколько подойдёшь за денежку в личном порядке, через врача конечно не пройдёт такой вариант, они всегда говорят, что время всё расписано, ещё можно отдельно просто купить горный воздух - классная процедура для поднятия иммунитета, но не все дети высиживают, и бассейн там хороший, правда бывает холодновато, 300 руб. сеанс, реб. бесплатно до 4 лет (по-моему), и физ.процедур полно всяких.

11.2011

…сдали анализы крови на ревмо-показатели и один из показателей, а именно АСЛО, оказался у нас превышен в 3 раза. Иммунолог сказала, что это признак хронического тонзилита (в садике не вылазели из больничных, аденоиды). В итоге сказали успокоиться и перестать мерить температуру. Летом съездили в санаторий Демидково, она там весь день у меня на процедурах была, здоровье укрепили и весь второй класс не болели, темпы больше не было. Сейчас уже в третьем классе и недавно были у лора, нас смотрели видеокамерой, сказали, что хронического тонзилита у нас и в помине нет, горло идеальное…

Условия для детского отдыха

Самое важное для каждой ю-мамы – это условия для её деток. Важно наличие детской комнаты, развлекательных программ, внимательных воспитателей. Судя по отзывам – всё это в Демидково есть. А также есть шведский стол – что немаловажно, если ребенок привереда в еде, а еще - детские кроватки напрокат, кинотеатр с мультфильмами, отличная природа, песчаный пляж.

03.2010

Мы в том году с дочкой и свекровью ездили в Демидково, понравилось все. Кормили отлично (шведский стол), ребь ела все. Правда, там условие, одно место должно быть с лечением. Номера отличные, много развлекухи, правда, за доп. плату. Для отдыха с ребзем мне кажется хороший вариант, в этом году летом тоже собираемся на недельку.

Демидково - вариант для детишек идеальный. Сама работаю в туризме, уже немало семей туда отправила. И со своим детенком 2 раза ездила. Для детей идеально, т.к. там шведский стол - даже привереду есть чем накормить. Днем, пока вы на процедурах, детенка можно оставить с воспитателем в детской комнате, с 10 до 13. Вечером, после ужина, детская анимация - тоже деткам нравится. Анимация - бесплатно, сейчас даже боулинг и бильярд входит в стоимость. До 4-х лет дети б/пл. В общем, мой ребетенок готов уехать туда жить... С детишками много народу отдыхает, удобно, что можно коляски, велики и т.д. напрокат брать.

04.2010

…времени вообще скучать не было. Анимация с 11 утра и до поздней ночи, с 11.00 до 13.00 ребенок был в детском клубе, после обеда у них были подвижные игры на улице, в 17.00 - мультфильмы в кинозале, после ужина - детская дискотека, потом сразу семейная программа с 20.30 программа для взрослых до утра в баре.

…про воспитателей - у меня ребенок от них в восторге, сколько раз в детский клуб ни заходила, у них там веселуха, они все время что-то мастерили, играли все вместе - никакого чата в телефоне в уголке я не видела, комната большая - квадратов 25, есть вторая мягкая с горками с качелями и сухим бассейном, надо было только попросить ключ внизу у администратора. Моя постоянно там тусила.

08.2010

В июле отдыхали в "Демидково" в пермской области - здорово. Для детей все приспособлено, ребенку 1 год.

11.2010

Мы отдыхали в Демидково, тоже только исполнилось 2 года - просто супер!!!

03.2011

В сентябре прошлого года ездили в Демидково, это Пермский край, очень понравилось!!! Нам тогда только исполнилось 2 года - для таких деток все предусмотрено: и меню, и кроватка есть, бассейн, природа просто прелесть и речка рядом!!!

04.2011

в прошлом году ездили с ребенком 1 год в "Демидково" очень понравилось. Не очень дешево, но, на мой взгляд, соотношение цена-качество оптимальное. В этом году тоже думаем, но далековато, хочется что-то поближе.

07.2011

Для деток, конечно, весь день расписан, на каждый день есть свое расписание. Можешь посещать что хочешь, есть даже кинотеатр, где они в определенное время мультики показывают. Есть детская комната. Но мы там не находились, т.к. постоянно бегали то на одно мероприятие, то на другое. Для мамочек конечно развлечений поменьше, т.к. санаторий ориентирован больше на детский отдых и лечение. Но можно поиграть в большой теннис, покататься на катамаране, сходить в спа, на мастер классы, которые иногда есть в расписании, но и тупо поваляться на песчаном пляже в шезлонге или почитать что-нибудь на ухоженном газончике. Просто, смотря кто едет и с какими целями. Кстати есть на первом этаже интернет-кафе (брали ноут с собой, иногда выходили на связь через вайфай - бесплатно, что очень порадовало).

Условия проживания

Удивляешься, когда читаешь детальные отзывы ю-мам – как же они всё помнят, спустя несколько месяцев, а то и лет, с момент отдыха! Просто ю-мамы осознают, что несут ответственность перед остальным ю-мамским сообществом, всегда находящимся в состоянии поиска полезной информации! Чаще всего это касается бытовых условий проживания: номер, питание, сервис. Побывавшие в санатории ю-мамы помнят всё до мелочей и с удовольствием делятся этим с нами, чтобы следующие гости санатория были во всеоружии и знали чего им ждать.

09.04.2010

…нам понравилось все - питание просто супер, объедались, столько никогда не ели. Всегда на выбор рыба, мясо, птица, салаты каждый день, фрукты, соки, кефир, ряженка. Еды очень!!! много, я даже на ребенка на второй день перестала заказывать. Кормили три раза в день с 8.40 до 10.30 - завтрак, с 13.00 до 14.30 - обед и с 18.00 до 19.30 - ужин.

…территория - отличная! я такой красоты никогда еще не видела. Воздух чистый - видели белок и дятлов, ребенок доволен, я тоже. Отдыхали 10 дней, программа "берегите родителей", ребенку 5 лет. За 10 дней отдали всего 16 700 рублей, получили все по полной!!!!!! спасибо Демидково! Жили в третьем корпусе, было две кровати и кресло кровать, телек, холодильник. Прекрасно ловил скайлинковский модем, так что всегда была при Интернете. Бассейн. Вода теплая. Два вида массажа под водой, еще стоит под водой велотренажер. Единственный минус - для детей не было жилетов, покупали в деревне рядом – Полозна. Везде стоят автоматы с кофе, шоколадом, печеньем, чипсами. Фитобар для всех - стакан чая лечебного 10 рублей. Всегда открыта аптека. Очень вежливый персонал. В столовой стоят детские стульчики. В корпусе несколько комнат для отдыха - большие комнаты с большими балконами. Шахматы, бильярд, игровые автоматы.

Несколько видов питания - шведский стол и так накрывают, когда накрывают - на выбор 4 блюда - и первых, и вторых и десертов, все тоже самое, только приносят.

Мы посещали все развлекательные мероприятия, а машина позволила нам съездить два раза в Пермь в выходные и несколько раз в Полозну в церковь и магазины. Мы сдружились с другими детками и было очень весело. Персонал - очень доброжелательный, всегда готовы помочь, подсказать…

26.04.2010

Вот и мы вернулись из Демидково! Просто в сказке побывали! Чудная природа (еще и погода не подвела), территория, персонал. Все очень красиво! Постоянно гуляли с младшим, а старший все по разным мероприятиям тусил. Со всеми негативно отзывающимися абсолютно не согласна. Всем рекомендую.

Тут писали о плохом лечении в Демидково. Неправда. Вся семья очень довольны (мама, папа, муж и сын). У меня путевка без лечения, так я в SPA-центре балдела. Там такие профессионалы работают.

20.09.2010

Мы ездили в Демидково 3 года подряд, в этом году на осенние каникулы собираемся снова. Дочери 8 лет. Первый раз были в сентябре, второй - в ноябре (каникулы) и в прошлом году - на новогодние каникулы. Конечно, если сравнивать все три поездки, то качество обслуживания не улучшается, стало похуже. Но отрицательных эмоций нет.

…по условиям проживания. В Демидково три корпуса, мы всегда останавливаемся в третьем. Первый и второй соединены и в них удобно проживать, с точки зрения принятия всяких лечебных процедур, поскольку не нужно ходить по улице. Если будете посещать бассейн, то однозначно удобней 1 и 2 корпуса.

Там же расположены спа-центр, фито-бар, детская комната и теннисные столы. Третий корпус расположен минутах в 10 ходьбы от первого и второго, и в 2-х минутах от развлекательного центра, где расположены столовая, кинотеатр, ресторан и боулинг. В самом корпусе есть сауна и это, пожалуй, все. Я водные процедуры ребенку не беру, в бассейн мы не ходим, и мне кажется, что третий корпус поспокойнее. Номера стандартные небольшие. В прошлом году запретили чайники в номерах, но на этажах есть кулеры с горячей и холодной водой.

… по питанию. Претензий к питанию не было ни разу. Дочь практически ничего не ест, но там голодной не была. Ни разу не было такого, чтобы не было мест. На завтраки не ходили, есть не хотели с ужина. «Шведский стол» – всегда можно найти, что поесть. И рыба, и мясо, и кура, выпечка всегда, вечером кефир обязательно. Если брать другие санатории с заказным меню, то, извините, принесут говядинку, которая не жуется, и все, до следующего приема пищи.

Общее впечатление: Нам нравится. В сентябре народу с детьми поменьше, поскольку уже начался учебный год, и нам больше всего понравилось отдыхать именно в сентябре. Очень красивая ухоженная территория. Чистый воздух. Сосны. В ноябре и зимой в каникулы народу много и соответственно косяков в обслуживании больше. Холодно в номере не было ни разу. Во второй приезд не работал телевизор в номере, пришлось поскандалить и даже написать претензию, после чего все быстренько починили.

Очень важно, с каким настроем и с какой целью едете отдыхать. Отдых в местных санаториях везде не дешевый и обслуживание далеко не на европейском уровне и не по системе «все включено» как в Турции. Пока не съездите сами, никаких выводов не сделаете.

22.07.2011

Мы брали студию во втором корпусе, за 10 дней - 66 тысяч с лечением и питанием шведский стол (мама, папа, ребенок). Корпус 1, где можно жить и одновременно лечиться, т.к. в первом находятся все процедуры. Мы жили во втором, он соединен с первым теплым коридором, в котором расположен ресепшн. Но из этих корпусов дальше идти покушать. 3 корпус считается спальным, но там и номера попроще. От них далековато идти на лечение, но и трапезная почти напротив корпуса. Конечно, если зимой, допустим и без лечения, то я бы подумала над 3 корпусом. А так остались очень довольны своим, т.к. встал, надел халат и побежал. Ну, или удобную одежду. На улицу уже выходить не надо. А, ну и все вопросы конечно решаются на ресепшене, поэтому мы тут спускались на первый этаж что-то оплачивали, где-то время меняли, ну и т.п. (не надо опять же бегать большие расстояния по улице). Остались довольны, что взяли велики, т.к. территория очень большая.

И традиционно - отрицательные отзывы

Конечно, сколько людей – столько и мнений. Но, как и в случае с другими санаториями, в Демидково самое большое недовольство вызывает соотношение высокая цена-низкое качество услуг и работа персонала. Отрицательные отзывы очень лаконичные, подробные. Надеюсь, благодаря нашим ю-мамам, будущие гости Демидково примут к сведению чужой опыт и смогут избежать проблем, описанных ниже.

03.04.2010

Мы были, там детская комната, в которой сидит девочка лет 16-17 и тупо смотрит телевизор. А дети сами по себе ползают. Цены в ресторане вообще баснословные. Развлечения на низшем уровне, проводят бездари. Вода минеральная из пластмассовых бутылок, не понятно, откуда привезена. На минеральную вообще не похожа. На каждом этаже стоят такие паки с обыкновенной питьевой водой. Короче Демидково - это фуфло. Он частный, его построил богатый человек не для оздоровления людей, а просто для отдыха. Не верьте тур. фирмам. Он хорошо раскручен, тоже за деньги, кстати. Если есть, что лечить, лучше в Янган-Тау езжайте.

03.04.2010

Демидково - это хорошо раскрученный за большие деньги санаторий (санаторием не назовешь). Лечения там практически нет. Начиная с воды минеральной (якобы). Обыкновенная вода в пластмассовых паках стоит под видом минеральной. Это просто надувательство! Детская комната с молодюсенькой девочкой, которая сидит и тупо чатится в телефоне и смотрит телевизор. На детей ей глубоко чихать. У меня ребенок там вообще не оставался и она (воспитатель) не прилагала никаких попыток для этого. Демидково - база отдыха и не более.

13.04.2010

Были в сентябре прошлого года. По лечению: скандал с бассейном (ребенка до 7 лет записали в бассейн платно), о спецпредложении персонал забыл сказать ...и спецпредложение было таким, что воспользоваться им мы не могли (заменили, но опять же, после "разъяснений"). Чашу терпения переполнило то, что аниматор оставила ребенка (5 лет) без присмотра. Просто вывела в двухэтажную лазилку. На вопрос, как так? вы же брали номер телефона, можно было малыша отвести к администратору, проинформировать об изменении расписания детской комнаты и т.п. девочка похлопала глазками и скорбно сказала "моя вина". В общем, очень жалко потраченных денег. Ах да, у нас последний день отдыха был перед форумом - практически не кормили (меню завтрака - яичница, сосиски, яйца вареные, чай и огурцы-помидоры).

В августе купаться сложно - Кама холодная. Велосипеды в прокате - ну, убитые такие велики. Для взрослых - типа Камы.

20.09.2010

Сначала все очень понравилось: ужин нам оставили почти до 10 часов, даже на выбор блюда. Номер большой, не старый.

По номеру: спальня шикарная, но 2 косяка:

1. светильники над кроватью, на высоте мужниного роста, т.е. лежа не включить и не выключить - приходится вставать, причем не просто сесть, а в полный рост.

2. мы не нашли ни одной розетки около кровати - все в другом конце комнаты, а комната огромная. Обогреватель пришлось ставить в другом конце, он даже с натянутым шнуром метра 3 до кровати не доходил. Может плохо искали, но реально не нашли.

Ванна большая, но в ней жутко холодно. Нагревали водой, лишний раз не мылись.

Мебель в гостиной - какая-то деревянная конструкция - сядешь и туда проваливаешься внутрь - Мишка еле выползал оттуда. Угол такой странный между сиденьем и спинкой - узкий. В общем, долго не посидишь.

Когда въехали - в номере дубак, но там кондиционеры и работают на тепло - включили, нагрелось все хорошо. Но потом вдарили морозы (от минус 15 уже) и кондиционеры отрубили т.к. нельзя их при таких температурах использовать. И мы просто мерзли в номерах. Изнутри снег был у балконной двери. Просили обогреватель - их не было свободных. Дня через три нам один выдали, мы возили его за собой по номеру. Ну и в коридорах на 1 этаже просто холод т.к. двери все всегда открыты, а мороз потом был минус 36 по ночам. Честно говоря, когда мерзли - очень ругались, писали в жалобную книгу и т.п.- там таких жалоб было много, еще месячной давности. Чего бы руководству не купит еще с десяток обогревателей, с их то ценами на номер (хотя бы для больших номеров).

Еще мы попросили детскую кроватку - сначала сказали что нет, но потом привезли вечером. Поставили и ушли. На выезде из номера оказалось, что это платная услуга! и я им еще должна 800 рублей, но так как меня об этом не предупреждали, я платить не стала (точнее они сами не стали брать деньги, когда я сказала что нужно предупреждать заранее).

Место красивое, жаль, погулять толком не успели из-за холодов.

На праздники наехало много народу, и они не совсем справлялись.

Горничные - по идее должны убирать каждый день. Но их всего 2 и они не успевали, поэтому через день заходили в номер и спрашивали - нужно ли прибрать. И прямо неудобно говорить было, что нужно вообще-то и желательно каждый день. Они добродушные, милые, делятся своими проблемами - ну как откажешь, но блин мне вот их проблемы конечно слушать было лень, мне б пропылесосили лучше, а у них потом вообще пылесос сломался. А мы детей в номере кормили завтраком. В общем, от уборки я отдохнула, но хотелось бы чтобы как за границей - беззвучные тетеньки убирали каждый день, пока нас нет в номере.

В столовой в некоторые дни был капец:

- приходишь - сесть некуда, десертов и вина нет в первые 15 минут. Все ругаются.

- когда были морозы (не знаю, с этим связано или нет) - еда была не совсем разнообразная и вообще не было выпечки - только печенье.

Потом к выходным народ разъехался - и была красота - куча еды и выпечки и куча мест в столовой.

Вот, вкратце так, съездили хорошо, место понравилось.

21.09.2010

Были в прошлом году. Больше не поедем, т.к.:

1. Никакое обслуживание: "забыли" предупредить о бонусной программе (узнала случайно, в бассейне).

2. Никакая детская комната (расписание было нигде не вывешено, ребенка - 5 лет) оставили без присмотра.

3. Норовили назначить процедуры навскидку. На мой вопрос, на какую стоимость мне полагается услуг (втроем ездили, путевка с лечением) врач задумчииво спросила "А вы всю сумму хотите использовать?"

4. Дебильный персонал в СПА-зоне. Постоянно отправляли пятилетнего сына раздеваться одного, т.к. "вон какой большой высокий мальчик. Сам разденется и волосы высушит. Ничего, что возраст был написан на курортной книжке?"

5. В столовой реально не справляются.

6. Постоянно переносили экскурсии. Причем мы об этом узнавали случайно.

7. За эти деньги можно отдохнуть за границей было. И без этих проблем.

А территория большая-красивая-ухоженная, это да.

20.09.2010

Поехали летом, думали, погуляем и народу будет, не как в январе и столовая справится.

Ан нет, летом кроме места ничего хорошего. Еда не сказать, чтоб шикарная. Открывается столовая - все бегут занимать места, приходишь на 10 мин позже - уже нет мест, ищешь место минут 15, затем официанта, чтоб убрал - еще минут 15, потом ждешь тарелки для супа, т.к. их нет, потом еду, т.к. уже закончилась 1 порция. Нет, они выносили еду потом всегда свежую, но блин обедать с ребенком по 1 часу - это роскошь... в общем, прием пищи был борьбой. Еда вроде ничего, детей кормили целиком ею и начались проблемы с животами у обоих! И еще неделю после мучились, пили креон и линекс. В общем больше туда не поедем, обслуживание жуткое, о клиентах вообще не заботятся, живут старым слухом, что они крутые...

…по развлечениям и занятиям с детьми. Из развлечений только бильярд, боулинг и кино (если это можно назвать развлечением). Детям каждый день показывают мультики. Аниматоры никакие. За три раза посещения санатория не заинтересовали ни разу. На проводимые мероприятия практически никто не ходит. Детская комната маленькая, детей тоже не заинтересовывают ничем. Моя ходить туда отказалась уже в первый год.

Стоит помнить, мнение каждой ю-мамы – это её субъективная позиция, что хорошо одной – не подходит для другой. Правильнее всего обращать внимание на частые совпадения мнений по принципиальным для вас моментам, наверное, это и создаст некоторую объективную картину. Желаю удачно, подготовленно и без «сюрпризов» отдохнуть в санатории «Демидково».

(Отзывы ю-мам собраны за период с 01.01.2010 г. по 13.03.2012 г.)

