Как купить авиабилеты дешевле. Проверяем мифы о покупке билетов

Интернет пестрит советами, как купить авиабилеты подешевле. Роскачество, агрегаторы и сами туристы проверяют популярные мифы. И самое интересное, что результаты у всех разные.

Кажется, досконально алгоритмы подбора авиабилетов агрегаторами не знает никто. Проанализировав информацию, мы сделали вывод, что нет ни одного совета, который может работать в 100% случаях. Может получиться, а может и нет.

Но если у каких-то мифов вероятность 50/50, то у некоторых 0%. Разбираем, какие из способов можно попробовать, чтобы купить дешёвые авиабилеты.

Где ищут дешевые авиабилеты?

На сайтах-агрегаторах, которые за несколько секунд сравнят цены разных авиакомпаний и представят вам список вариантов с лучшей ценой.

Самый известный в России агрегатор-поисковик — Авиасейлс. Также авиабилеты ищут на Ozon, «Яндекс Путешествия» и других.

Повторный запрос увеличивает цену?

Некоторые утверждают, что если вы смотрите авиабилет не в первый раз, агрегатор запоминает ваш запрос и повышает цену. Специалисты Роскачества считают это утверждение отчасти верным, потому что цена может действительно увеличиться на несколько рублей, как, впрочем, и уменьшиться тоже.

Аналитики Авиасейлс считают, что миф не соответствует действительности (но, наверное, утверждать обратное им просто не интересно). Мы тоже проверяли, разница может составить несколько рублей как в сторону увеличения, так и уменьшения. Но это не те суммы, на которых можно сэкономить.

Для тех, кто хочет проверить сам. Если вы хотите, чтобы система не знала, что вы заходили ранее, то попробуйте почистить куки или зайти в режиме «инкогнито».

Билеты туда и обратно дешевле отдельных?

Билеты туда и обратно стоят дешевле приобретаемых по отдельности, считает Роскачество. Аналитики Авиасейлс их не опровергают. Чаще всего да, но опытные путешественник советуют все-таки проверять и цену билетов по отдельности, бывают случаи, что можно хорошо сэкономить.

Устройство влияет на стоимость?

Специалисты Роскачества считают, что на устройствах с Android цены на билет показываются ниже от нескольких рублей до нескольких сотен, чем на других устройствах. Их опровергают аналитики Авиасейлс.

Мы тоже проверили, в одном случае цена на устройстве с Android оказалась ниже на 25-30 рублей, можно ли считать это экономией? А в случае поиска билета Екатеринбург-Владивосток одновременно на айфоне и на устройстве с Android цена была совершенно одинаковой.

После обеда дешевле?

Цены на авиабилеты одинаковы утром и вечером. В этом мнении едины работники Роскачества и Авиасейлс. Мы тоже проверили, цены действительно примерно одинаковы.

Стоимость зависит от дня недели

Тест показал, что билеты в среду чуть дороже, чем в воскресенье. Эксперты Авиаселс это опровергают, но тем не менее отмечают, что в случае заграничных авиакомпаний во вторник и среду цена действительно может оказаться разной.

Дело в том, что в ночь со вторника на среду пересчитывается курс валют согласно текущему курсу ЦБ России. Если рубль дорожает, покупайте билет в среду. Если дешевеет (а доллар и евро, наоборот, растут) – то во вторник и ранее.

Ночью билеты дешевле?

Довольно распространенное мнение. Эксперты Роскачества его подтверждают, как и один из агрегаторов – «Яндекс путешествия». И опровергает другой – Авиасейлс.

Мы тоже проверили, на направления Екатеринбург-Москва и Екатеринбург-Санкт-Петербург ночью билеты дешевле не стали. Но кто знает, возможно, на следующий день и следующую ночь ситуация бы изменилась.

Покупать заранее дешевле?

Специалисты Роскачества подтверждают этот миф. Представители агрегаторов тоже. По статистике Авиасейлс, чаще всего самые низкие цены по России бывают за 20-35 дней до вылета, на международные за 2-3 месяца. Ближе к вылету цена билетов повышается.

Бывалые туристы относятся к этому тезису не так однозначно. В последнюю неделю до вылета цена может как повыситься на 30% (востребованный рейс), так и снизиться (если много нераспроданных билетов).

Предугадать сложно, поэтому последним часто пользуются те, кто готов к авантюрам и не против лететь куда угодно и когда угодно.

Ночные рейсы дешевле?

При проверке билеты на ранние рейсы оказались дороже, чем на вечерние. Представители поисковиков не отрицают этот факт.

В нашей проверке разница в цене на утренние и вечерние рейсы составила 1000-2500 рублей. Возможно, на следующий день ситуация была уже другой. Нужно иметь в виду, не всем ночные рейсы подходят по состоянию здоровья, а также то, что нужно в дополнительные расходы включать такси в/из аэропорта.

С VPN дешевле?

На очень многих ресурсах дают такой совет. При проверке оказалось: цены на перелеты в европейские страны не меняются, одинаковые с включенным и выключенным VPN. Специалисты агрегаторов даже не комментируют этот способ, но нигде и не советуют.

Вывод: алгоритмы ценообразования не всегда понятные, переменных слишком много, чтобы сделать однозначные выводы. Сегодня может быть одна ситуация, завтра другая. Поэтому и мнения по этой теме разные.

Доказанные «рабочие» методы: раннее бронирование, распродажи, отслеживание цен через подписку у агрегаторов. Все остальное тоже может сработать, но не со 100% вероятностью.

Расскажите в комментариях о своем опыте покупки билетов - какие из способов работают у вас?