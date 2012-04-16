В своем рассказе о путешествии в Южную Корею я не хочу много писать о местных достопримечательностях и памятниках-музеях, которые мне удалось посетить. Я называю это «внешним» знакомством со страной, как знания из википедии, подкрепленные личным опытом и рассказами гида. Мое путешествие в Южную Корею было более личным: вместо экскурсоводов — близкие друзья, вместо четкой туристической программы — полная свобода действий и передвижений по всей стране, вместо отелей — дома и квартиры «знакомых моих знакомых».

Я рада, что мне позволили посмотреть эту страну не только «снаружи», но и «изнутри», не так, как принято писать в путеводителях с официальной точки зрения, принятой «для туристов». Я провела в Корее 30 дней — именно столько позволяла мне с трудом добытая виза. Это больше любого стандартного тура, поэтому у меня было время оглядываться по сторонам, наблюдать и замечать немного больше, чем памятники-экспонаты-шедевры архитектуры, и общаться с местным населением в неформальной обстановке. Об этом и хочу рассказать…

Другой мир

Что и говорить, Южная Корея — далеко не лидер в списке популярности у русских туристов, а, между прочим, зря… Конечно, отчасти виноваты сложности с получением визы и нескромная стоимость поездки. Однако, знакомство с «настоящей» Азией, я бы рекомендовала начинать не с заезженного Таиланда, а именно с этой очень традиционной страны.

Для обычной русской туристки как я поездка в Корею стала чем-то вроде культурного шока в хорошем понимании этого слова. Совершенно не в смысле того, что я увидела что-то жутко экзотичное. Удивляли самые простые бытовые вещи, а точнее совершенно иной взгляд на них, нежели принято в России. Хотя правильнее даже говорить не о России и Южной Корее, а о Европе и Азии — два совершенно разных полюса в плане географии, политики, культуры, быта, общества, системы ценностей, мировосприятия... То, что для нас считается очень важным, для азиатов может быть безразличным, или восприниматься по-иному. И здесь глупо уверять себя, что они «какие-то не такие», потому как они в глубине души то же самое думают про нас. Население Азии — очень весомая часть мира, и она живет по своим правилам и считает их наиболее верными и уместными.

Бытовые удобства

Отсутствие кровати в корейской квартире не считается бедностью или необжитостью, это норма для большинства домов. У азиатов принято спать на расстеленных на полу одеялах-матрасах либо чисто символических кроватях (скорее площадках) вровень с полом. Обычные кровати есть только в гостиницах, рассчитанных на европейцев, либо в домах корейцев, гонящихся за европейской модой (ну, у нас в стране тоже ведь есть поклонники японского минимализма).

Также в их домах не принято иметь ванной в нашем понимании этого слова. Сам ритуал домашнего купания в большом «тазу» непопулярен. Но из-за жары и невероятной чистоплотности корейцы очень часто (до пяти раз в день) принимают душ. Душ для русской души и тела выглядит непривычно: как одноименный сантехнический инструмент плюс дырка прямо в полу в помещении, именуемом у нас как санузел/туалет. Каких-то специальных поддонов или тем более ванн нет… То есть заходите вы в «туалет» и прямо там намываетесь — вода вся на пол))) Поначалу страшно за потоп, но быстро привыкаешь. Гидроизоляция и канализация в доме сделаны так, что затопить соседей при этом невозможно! Когда рассказываешь об этом в России, многие ужасаются «как так нет ванных и кроватей, дикость какая…». Но там это не воспринимается как дикость, на это смотришь как на норму, данность. Там так живут все — не из-за бедности, а просто не хотят иначе.

Зато в каждом доме, будь то современная квартира, деревенский домик или комната настоятеля буддистского монастыря (случалось мне и там побывать) оборудована кондиционером — дань невероятно жаркому климату. В общественном транспорте, не говоря уже об автомобилях, также всегда есть кондиционер, без этого лично я бы в Корее точно не выжила и не смогла передвигаться. Вообще какой бы то ни было транспорт без охлаждения мне там ни разу не попадался.

Некоторые обычаи

У корейцев не принято смотреть в глаза незнакомым людям, поэтому, когда кореец отводит взгляд, это он не хитрит, просто стесняется так. Моя корейская подруга однажды повела меня на ланч вместе со своим коллегой по работе, он сидел напротив меня и очень робел, немел и боялся посмотреть в мою сторону. Позже выяснилось, что он впервые в жизни видел перед собой (не в телевизоре) светлые голубые глаза, ну что же, в таком случае его можно было понять...

Также у корейцев не принято показывать романтические чувства на людях. Пары ходят, держась за ручку или за пальчики, но поцелуи или объятия в общественном месте совершенно недопустимы, это считается неуважением к окружающим. В компаниях или на вечеринках пары ведут себя как брат с сестрой, либо демонстрируя шутливое недовольство друг другом. Мужья с женами ведут себя также, хвалить друг друга непринято, а вот поругать можно, но это просто традиция, не стоит принимать всерьез.

Многие вещи в плане поведения и незнания обычаев вам, как иностранцу, здесь будут с легкостью прощены. Если вы нарушите местные обычаи, варварами никто не посчитает, но все же по возможности, мне кажется, следует уважительно относиться к чужим привычкам.

Еда

Распространено мнение, что корейская кухня — это что-то очень острое. На самом деле, это не совсем так. Среди изобилия кулинарных рецептов острых и неострых блюд примерно поровну, хотя даже неострых, наверное, чуть больше. Да, абсолютно нейтральная по острости национальная корейская пища существует! Например, суп из говяжьих ребрышек — гальби-тхан.

Зато чего не бывает точно, так это средне-острого. Если уж в блюдо добавляется перец, то очень щедро — слезы и прочие радости с непривычки обеспечены! Корейский красный перец совсем не тот, что у нас, он добавляет блюду не только пикантность, но и специфический пряный вкус и сладковатый аромат, чем-то похоже на знакомую нам паприку, но гораздо «ядренее».

В Корее вы не найдете ни один из тех многочисленных салатов, которые у нас в России принято считать «корейскими». Да-да, настоящие корейцы, приезжающие к нам в страну, пробуют «корейскую» морковку впервые в жизни, а потом очень удивляются, слыша от русских друзей: «Дак это же ваше национальное блюдо!».

То же самое касается и капусты-ча, свеклы-ча, хе и им подобных. К слову, банальную для нас свеклу в Корее найти невероятно сложно. Решив приготовить друзьям прославленный русский борщ, я объездила весь город в ее поисках и обнаружила в итоге в очень крупном супермаркете в отделе «экзотика». О, это была маленькая жалкая очищенная половинка (!) свеколки, лежащая на подложке, она продавалась "на развес" за неразумные деньги. Скромный кусочек обошелся мне тогда в два с лишним доллара — цену, вполне достойную сказочного для корейцев овоща. Думаю, российские хозяйки без труда пересчитают, что у нас на эти деньги можно купить увесистый мешок бордового «деликатеса».

Ну да вернемся к настоящей корейской кухне. У этого народа принципиально иной подход к приему пищи, нежели у европейцев. К примеру, у них нет понятий первое-второе-десерт. Здесь все блюда (а их даже в самой скромной трапезе будет не меньше пяти) подаются на стол одновременно: и сладкое, и горячее, и закуски — все вместе. А каждый участник трапезы самостоятельно выбирает с чего начинать, чем заканчивать, а что вообще оставить нетронутым, и этикет при этом никто не нарушит!

Отдельного внимания заслуживает рис. В российской кухне нет блюда с аналогичной «функцией», но отдаленно роль риса у корейцев напоминает функцию хлеба-гарнира у нас. Рис подают в маленьких пиалочках к основному блюду, например, супу или мясо-овощному «гуляшу». Одновременно чашка с рисом выполняет роль личной тарелки, то есть если на стол принесли сковороду с жареной курицей с овощами в красном соусе, есть это надо так — берешь кусочек палочками, приносишь его в свою чашечку с рисом, зачерпываешь вместе с рисом и уже потом отправляешь в рот. Отдельной тарелки для основного блюда, как у европейцев, в корейской сервировке стола не предусмотрено. Проще говоря, все едят как бы с одной чашки, и только тарелочка с рисом — твой маленький личный островок, где ты можешь смешивать поданные ингредиенты как вздумается.

Кимчи

Кроме основного блюда и риса на любом застолье вам будет предложено как минимум три «закуски». Среди них в обязательной программе кимчи — это, как раз, и есть самое-самое что ни на есть корейское блюдо. Кимчи представляет собой особым образом квашеную «китайскую» капусту с перцем. Вкус очень специфический и острый, ничего общего с привычной нам капустой-ча. Без кимчи корейцы не представляют себе жизни, оно заготавливается в огромных количествах, это дело государственной важности. Кимчи едят не только как закуску, с ним варят суп, добавляют в тушения, во вторые блюда к мясу, рыбе и овощам. В общем разве что мороженого с кимчи нет, да и то я не уверена...

Корейцы очень гордятся тем, что они едят это жгучее блюдо, которое обычно вводит в трепет всех иностранцев. Я была очень нетипичной иностранкой, так как пробовала и успела полюбить кимчи еще в России и была к нему «морально» готова. Надо сказать, что на эту остроту и специфический вкус очень быстро «подсаживаешься», это почти как наркотик, потом начинается настоящая ломка, так что я понимаю корейцев в их гастрономических пристрастиях.

Конечно, иностранка, сметающая кимчи целыми тарелками, производила в корейских общепитах настоящий фуррор, ко мне выходили шеф-повара и управляющие ресторанами, знакомились и пожимали руки, один раз даже оплатили обед для всей нашей дружной интернациональной компании. Когда новые корейские знакомцы слышали, что я обожаю кимчи, их бурному восторгу не было предела, мы спешили в ближайший ресторан, где они с благоговением наблюдали, как европейский человек с аппетитом поедает кимчи-суп или кимчи-пельмени. В общем, вы поняли: кимчи для корейцев — это святое! Хотите понравиться местным жителям — полюбите кимчи))) Кстати, его существует очень много видов, из китайской капусты, конечно, самый традиционный и распространенный, но бывает еще кимчи из огурца, лука, и еще многих продуктов.

В любом корейском ресторане/кафе кимчи подается бесплатно и в любом количестве, так же как: салат из желтой редьки, соевый соус, чистая негазированная вода и перечень закусок или даже супов, принятый в конкретном заведении.

Продукты

Есть несколько групп продуктов, которые достаточно сложно найти в корейских магазинах. Про свеклу, я думаю, вы уже поняли, но ее отсутствие для меня пережить было гораздо легче, чем в случае с сырами. Сыр у них — только плавленый, особенно популярен в пластинках, которые можно класть на бутерброды. Твердые сыры слывут деликатесом, продаются лишь в очень крупных магазинах, также сырные тарелки подают в хороших ресторанах европейского типа, про цену на этот продукт, я думаю, вы уже догадываетесь, за облаками…

Такое понятие как кефир, ряженка и прочая кисломолочка в Южной Корее отсутствует напрочь. Есть, правда, типо-«йогурты», которые с большой натяжкой напоминают то, к чему привыкли мы: они очень жидкие по консистенции, кисло-сладкие на вкус без каких-либо ароматизаторов, продаются паками в малюсеньких порционных бутылочках на пару глотков. Кстати, известный в России пищевой корейский концерн «KOYA», импортирующий в нашу страну «дошираки», на самом деле является в своей стране крупнейшим производителей йогуртов, даже название расшифровывается как korean yogurt. А компания Binggrae, ассоциирующаяся у большинства россиян с краб-чипсами, — на своей родине больше специализируется на производстве мороженого. Последнее в Корее просто божественно, самых неожиданных вкусовых сочетаний и консистенций, очень популярно мороженое в мягких тюбиках, т.к. оно не тает на жаре, его просто выдавливаешь в рот.

В стране принято пить зеленый чай, поэтому черный, опять же, можно найти только в крупных магазинах. Отмечу, что в отличие от тех же россиян, корейцы не пьют чай или кофе в завершении еды, пищу они запивают чистой водой, а вот чай — это самостоятельная церемония, не привязанная к обеду или ужину.

В Корее нет такого гастрономического понятия, как сырокопченые или копченые колбасы или любые иные мясные деликатесы, зато есть корейские сосиски, по виду напоминающие мелкие сардельки – очень вкусные, нежирные и готовые к употреблению даже в холодном виде (очень популярны в качестве закуски к пиву).

И на закуску: помидоры в корейском понимании — фрукты! Ну или ягоды, не знаю, но точно не овощи… Подаются на фруктовых тарелках и встречаются во фруктовых салатах, а томатный сок у них соответственно сладкий — очень нежный и приятный, эх, скучаю по этому оригинальному вкусу. Побывавшие в России корейцы брезгливо морщатся при воспоминании о соленом томатном соке: «он же как кровь, как вы его пьете!» Вот такие мы, кровожадные русские)))

Будет продолжение…