Лето впереди и ю-мамы продолжают посвящать нас в тонкости уральского санаторно-курортного отдыха и развенчивать мифы о популярных санаториях, дабы каждая могла увидеть реальную картину и выбрать место для отдыха, основываясь на правдивой информации, а не на обещаниях рекламных проспектов. Вся правда и не только о санатории Усть-Качка!

Адрес: 614524 Пермский край, Пермский район, с. Усть-Качка.

Тел.: 8 (342) 2-645-645.

Официальный сайт: http://ust-kachka.amaks-kurort.ru/about/

Стоимость лечения и проживания: http://ust-kachka.amaks-kurort.ru/placement/

(цены указаны на проживание и питание 1-го человека в день на период с 10 января по 17 июня 2012 г.).

Уральский, санаторий высшей категории, 1 820 руб. – 5 340 руб.

Кама, санаторий первой категории, 1 820 руб. – 4 810 руб.

Русь, санаторий высшей категории, 1 490 руб.– 7 620 руб.

Европейский, санаторий высшей категории, 2 830 руб.-7 290 руб.

Малахит, санаторий высшей категории, 2 280 руб.- 4 840 руб.

Славянский, санаторий, 9 050 руб.-14 550 руб.

Дополнительные взрослые места, 1 490 руб. – 3 040 руб.

Дополнительные детские места, 1 110 руб. – 2 160 руб.

«Усть-Качка» — уникальный для России многопрофильный бальнеотерапевтический курорт, предлагающий лечебные и оздоровительные программы на основе использования трех видов минеральных вод — лечебной питьевой, сероводородной и йодобромной.

Курорт «Усть-Качка» на сегодняшний день рассчитан на 2000 мест. К услугам отдыхающих предлагаются восемь комфортабельных санаториев: «Славянский», «Малахит», «Европейский», «Русь», «Уральский», «Кама», клинический санаторий «Прикамские Нивы».

Здания курортного комплекса расположены на территории живописного соснового бора, на левом берегу реки Кама, в 54 км от города Перми, вдали от промышленных предприятий, в экологически благоприятном районе.

На территории курорта работают 2 ресторана, 5 столовых, 4 бара, 3 фитобара, а также развлекательный комплекс «Рай Центр».

В ресторанах предлагается питание по заказному меню. В столовых организовано 3-х разовое питание по системе «Шведский стол», где выбор блюд не ограничен и учтены особенности питания по диете, а также 4-х разовое питание по заказной системе.

Санаторий Усть-Качка выбран ю-мамами из-за многообразия лечебных процедур и размещения в тихом сосновом бору, на берегу реки.

Размещение

Многие ю-мамы отзываются о не удобстве размещения внутри курорта, т.к. у него очень большая территория и некоторые корпуса находятся далеко друг от друга и от лечебниц. Также каждый корпус имеет свои особенности, информацией о которых ю-мамы тоже с удовольствием делятся:

01.10.

Насчёт питания, в 2008 году - в Малахите (хорошо, заказная система и если не очень заморачиваться на официантах, то понравилось). В 2009 году я одна жила недельку в Каме, условия не очень (в Уральском и М-те поинтереснее), а питание - шведский стол, ну очень понравилось, больше чем заказное даже в Малахите.

02.10

Про номера - это зависит от того, какой санаторий в усть-качке вы выберете. Мы жили в Уральском, номер стандарт, не очень мягко говоря - маленький. В сл. раз будем брать что-то другое. Уральский еще не понравился тем, что находится на другом конце от водо-грязелечебницы (быстрым шагом 15 минут), хотя мы были летом и гулять туда-обратно было в кайф.

02.04.10

Только не в русь, сталинский корпус.

Если по финансам нормалек, то европейский, питание заказное, для ребенка выбрать можно в ассортименте. Корпус находится посередине всего санатория, близко до всех мест, до бювета прогуляетесь. Вообще там гулять классно, по набережной, по лесной полянке, за корпусом отличная детская площадка.

Еще хороший корпус малахит, чуть подальше будете ходить до бальнеолечебницы, но он стоит в тихом, лесном месте, но возможны комары (мы брали с собой раптор в розетку).

Есть еще уральский, но топать до лечебных корпусов примерно 1 км.

В каждом корпусе массажисты, свои столовые-бары-рестораны, врачи которые будут вас вести, медсестры+в каждом корпусе есть что-то платное, русь-детская комната до 15, уральский-салон красоты, кама (основной корпус) гастропроцедуры и т.д.

Насчет питания, там нормально, ездила с мелкой, вообще проблем не было, всегда есть овощи тушеные, вареные, мясо, котлеты, салатики и т.д., в общем питание приближенно все-таки к санаторию.

Была в малахите и уральском.

Малахит очень хороший корпус - питание очень хорошее (голодными не будете точно), диетическое-детское можно выбрать, заказное меню.

Месторасположение удачное для отдыха с ребенком - в тихом месте.

В уральском вечером дискотеки на 2 этаже - имейте в виду и питание в уральском было гораздо хуже. Если брать там питание в столовой - возможны в меню сосиски-макароны и типа этого. В малахите таких блюд ни разу не предлагали.

Если ре маленький - возьмите коляску с собой. Расстояния действительно большие от корпусов до бассейна, но там очень красиво и гулять прикольно, а коляску везде есть где поставить (в номере найдется место, в бассейне есть гардероб).

10.2010

Жили в "Руси". Брали специально туда, чтобы ближе было к водолечебнице, спелеопалата в этом же корпусе. А из аквацентра не могла вытащить, там вода, кстати, +30 градусов и сауна.

В общем, ребенок снова туда просится. Нам очень понравилось. Номер на троих 27 кв.м.

03.2011

Я была в Усть-Качке с ребенком в корпусе Уральский - он самый большой, как гостиница, корпус, там по-моему этажей 7... Обалденная природа, красивое оформление территории. Обслуживание прекрасное, питание супер!!!, питье - минеральная вода (теплая и холодная) рядом - в соседнем корпусе. Некоторые процедуры прямо в самом корпусе (массаж, бассейн).

Если вам надо будет постоянно бегать в бальнеолечебницу, то берит,е конечно, Русь - она ближе всего. Мы жили в Уральском, т.к по цене он доступнее всего да и привычнее как-то - берем там люкс семейный. Но до бассейна и ванн ооооочень далеко идти с ребенком. Мы ездили на коляске, это, еще, куда ни шло, а вот если надо будет бегать ногами, ребенку быстро надоест...

Была в Малахите в 2009. Понравилось: питание (заказное меню), номер (холодильник вроде был, чайник, телевизор, в общем, все как на фото на сайте).

Были в Русь-2. Единственный корпус с детской комнатой, деток там можно оставить, воспитательница была замечательная.

Но дочке было 2 года, мы измучились бегать туда-сюда на процедуры.

В бальнео тащишься, потом в поликлинику, потом в свой корпус. Везде одеть-раздеть, санок с собой не было, таскала на себе (в ноябре).

Кормят - ну нормально, номер был просто огромный, новый, с холодильником, телеком, правда, душновато, персонал приветливый.

07.2011

Нам больше нравится Русь-2. Причины:

1. Ближе к водолечебнице, пляжу.

2. Не столько народу в столовой, как в Каме. Тоже система шведский стол. Кормили очень хорошо. Но в Каме больше народу и стоишь и ждешь когда нальешь суп и т.п.

3. Спокойнее у корпуса. Представьте в Каме 8 этажей, а в Руси2 - 3.

4. Номер в Руси2 у нас был 27 м2, это более чем. Нас там было 2 взр. и 2 детей.

01.2012

Мы были в июне, в 6 мес., старшему 5,5 лет. Этим летом тоже собираемся. Корпус русь, только не эконом, стол шведский, в столовой стульчики, умудрялись все хорошо покушать, можно по очереди ходить, спим мы вместе, на гв, там две большие кровати, мы их сдвинули, места очень много, номер 27 кв., да еще два кресла кровати если что.

На официальном сайте размещена следующая информация: С 15 марта, для удобства гостей, по территории курорта от санатория «Уральский» до Бальнеолечебницы и обратно курсирует автобус. График движения: ежедневно с 8 до 13 и с 14 до 17, в воскресенье с 9 до 14.

Лечение

Несмотря на то, что Усть-Качка позиционирует себя как лечебный санаторий – подробных отзывов ю-мам о лечении и главное – о его результатах - почти нет… Хотя, об основных процедурах ю-мамы отзываются хорошо и подробно. Дети до 4х лет в санатории не лечатся, НО, как и во многих других санаториях, в Усть-Качке можно приобрести лечение таких малышей на месте.

10.2010

Рассказываю, были в июле, дети до 4-х лет проживание и питание бесплатно. А лечение мы покупали отдельно (дочке 3 года). Заплатили за 10 дней лечения - 2300 руб. Разве это дорого. Узнавала - у нас одна ванна с морскими водорослями стоила 230руб. А кроме ванн еще были ингаляции, спелеопалата, массаж+бесплатно сдавали некоторые анализы. И аквапарк 3 раза бесплатно. Много такому ребенку процедур и не надо.

05.2010

Мы с семимесячной ездили в усть качку, не делают там таким масявкам процедуры....Даже просто принимают с такими малышами далеко не везде, а уж насчет процедур вообще молчу, может кто-то договаривается как-то, но за это санаторий может лицензии лишиться.

01.2010

Обожаю УК. В путёвку входят все стандартные процедуры типа ванн, э/форез, магнит, душ и пр. на основе минер.воды, массаж и если вы пойдёте к врачу зная что вам нужно (желательно со списком на листочке - срабатывало), то всё получите. НО у них работает хозрасчётная поликлиника, где супермодные процедуры в основном косметические и новые технологии (барокамеры, углекислые ванны и др.) стоят денег, но это для желающих. У нас с ребёнком было достаточно процедур по путёвке и забивать организм под завязку доп. процедурами незачем.

Были в УК на НГ, жили в корпусе Русь-2, путевка была на 10 дн. Назначили сначала несколько ванн, потом лечеб. бассейн, массаж, электрофорез, ЛФК, прием мин. воды. Дополнительно покупала сух-угл. ванны 200 руб. за процедуру, криосауну - 1/350 р. Курс процедур не менее 5 шт. Еще в ст-ть путевки у нас входило посещение бассейна в Аква-центре 1 час в день с 10 до 16:30, но это только для проживающих в корпусах Славянский, Европ., Малахит, Русь2, и люксы в Урал.

У них на сайте, в разделе мед. услуги есть перечень процедур, какие входят в ст-ть путевки, а какие за деньги.

В УК очень понравилось, поеду туда еще.

02.04.2010

Единственный отель, в котором есть детская комната - Русь2. Еще детская комната есть только в бальнеолечебнице.

Это ближайший отель к бальнеолечебнице и поликлиннике. Но!! нигде нет специально детского стола. Ну, на общем есть постные блюда, каши есть, в полдник дают шоколадку и молоко детям. Если ребенок большой - можно выбрать.

Водичку минеральную нужно набирать из бювета тоже близко к Руси2. Но время работы у нее по 2 часа утром в обед и вечером.

Мы отдохнули отлично. Ребенку было год и 8, ел почти все с этого шведского стола. Питание ведь санаторское, а не как в Турции. Есть и овощные протертые супики и каши-запеканки...Т о, что далеко ходит ь- я балдела: мне очень нравилось гулять по аллеям. Здорово же - как в лесу, воздух все-таки! Бассейн там абсолютно новый открылся, с замечательной сауной. Обслуживание было хорошее. Я вообще первый раз в санатории была, все раньше по заграницам, так была приятно удивлена отдыхом. Насчет именно гастроэнтерологического направления ничего не могу сказать. А если просто подлечиться (по всем статьям, так сказать) и отдохнуть-то очень даже ничего!!!!

Развлечения для детей

Поскольку большинство ю-мам ездят в санаторий с детьми – детские развлечения являются важным критерием в выборе места отдыха и лечения. Судя по отзывам скучать деткам в Усть –Каче не придется.

06.2010

Территория огромная, мы были в октябре прошлого года, мамочек с колясками много встречалось, пляж там хороший песчаный, набережная классная, река Кама, баржи мимо проплывают, аллея сказок тоже классная, цветов море.

03.2011

Регулярно езжу туда с дочкой - мы заняты с ней постоянно: то в бассейне, то в одной из двух игровых комнат зависаем, то на одной из детских площадок бегаем, то по лесу гуляем по тропинке сказок или тропинке здоровья, то просто на лавочках у фонтана в центре тусуемся. На пляже для детей постоянно какой-то экшн и около санатория Кама по вечерам аниматоры устраивают игры. Часто приезжают артисты - мы ходили на цирк, на детский спектакль, на концерт детских коллективов. Три раза были на киндер-дискотеке. Но это летом, как в другие времена - не знаю.

03.2011

Летом там хорошо, если не ждать ничего особенного - курорт очень "советский". Там очень спокойный отдых, с маленькими детьми - самое то. Особенно если повезет с корпусом. Природа красивейшая. Люди - спокойные и доброжелательные.

В Малахите для детей развлечений не было, там отдых-релакс. Дети тогда "тусовались" в Уральском - для них были какие-то конкурсы, викторины и пр. Как сейчас - не знаю. В этом году тоже собираюсь в Малахит уже с ребенком. Расположение очень удачное!

Есть игровые комнаты 2 шт., детский бассейн с элементами аквапарка, проводятся детские дискотеки, приезжают детские коллективы выступать, был театр, цирк... аниматоры проводят на пляже игры и около санатория Кама по вечерам. Есть детские площадки с песочницей и лазалками. Территория большая и хорошая! Нам очень нра.

06.2011

Ребенку скучно не было - есть игровые площадки, две детские комнаты, концерты, игры на пляже, прогулки по лесу и вообще красота - цветы, фонтаны, огромная территория, берег реки. Мы лечения не брали для ребенка, но так знаю, что можно делать ингаляции, парафин, массаж.

А за что ругают?

Отрицательные отзывы ю-мам в основном касаются соотношения цена-качество и неудобного расположения корпусов внутри санатория. Если первое – действительно проблема многих санаториев и Усть-Качка, к сожалению, не исключение, то второе – расстояния – для любителей пеших прогулок будет плюсом. Если вы выбираете Усть-Качку, распланируйте ваше общее расписание так, чтобы прогулки от корпуса до лечебницы были приятны и легки, а не превращались в «гонки на выживание».

04.10

Я бы с ребёнком туда ни за что не поехала больше. Первый раз ездила по советам знакомых. Ребёнку было 5 лет. Конец мая. Ни одна детская комната не работала. Жили в Каме, хотя путёвка куплена была в Русь, но он вдруг закрылся на ремонт. В комнатах убирали плохо, я помешана на чистоте, сама купила моющее средство и вымыла номер, т.к. на жалобы никто не реагировал. Устала с дочей бегать из одного корпуса в другой, до бальнеолечебницы нам было вообще оооооооочень далеко, а надо бегом, т.к. мои процедуры и её, везде надо успеть, работало всё как-то неудобно. Персонал довольно грубый. Второй раз ездила в 2008 году, ооооочень не хотела туда, но от предприятия путёвки бесплатно дали. ААААААААААААаабсолютно ничего не поменялось, только дочь выросла и смогла сама ходить на процедуры. Туда даже за бесплатно не поеду!!!!

Минеральная вода там подходит не всем - у меня был приступ после неё. Грязи привозные. Только сероводород природный, но он никак для лечения ваших болячек. Может лучше другой санаторий, их сейчас огромное множество. Мы ездим каждый год в какой-нить поэтому мне есть с чем сравнивать.

Ах да, а бассейна для детей я вообще там не заметила!

А мне кажется поменялось все сильно в худшую сторону в Усть-Качке, после того как она Амаксу перешла.

Мы ездили без лечения на несколько дней и переплевались - по цене дорого, комфорта никакого, номера простецкие, окна деревянные. Если с лечением - ух набегаетесь, расстояния большие.

А мы в Малахите в люксе сами окна утепляли в январе - хорошо взяла на всякий случай малярный скотч с собой, а то бы замерзли с двумя балконными окнами. Но большого желания еще поехать за такие деньги в такие условия нет.

01.2011

Про Усть-Качку: сервис совково-хамский (людям просто не платят з/п-отсюда и отношение к отдыхающим). А уровень цен для такого уровня сервиса и питания(воруют работники общепита) завышен. Чтобы получить все процедуры,какие планировали, нужно дать взятку лечащему врачу, иначе не назначит, скажет, что имеются противопоказания.

03.011

Что НЕ понравилось: до ванн нужно идти километра 2. Каждый день с ребенком устаешь туда и обратно ходить)) И еще там скучно - там в основном для людей пенсионного возраста - и концерты, и кино, и даже дискотека пенсионная )) И для детей мало чего там сделано(((

10.2011

Мы были в УстьКачке... ну сняли нам аденоиды, классно, за какие-то копейки. Но сказать, чтобы там спецпрограмма была какая-то - да нифига. На ингаляции ходили да в спелео. Медики хорошие и добрые, но вот сказать, что они вообще детей нацелены лечить...хм. Мне не показалось ни капли.

Ездила в Усть Качку с дочкой (ей было 5 лет) - УЖАСНО! Всё далеко друг от друга. Устали обе очень! А зимой там вообще делать нечего с ребёнком. т.к. после водных процедур нужно топать по улице, в зале для отдых как-то по совдеповски, воздух влажный и прохладный.

Стоит помнить, мнение каждой ю-мамы – это её субъективная позиция, что хорошо одной – не подходит для другой. Правильнее всего обращать внимание на частые совпадения мнений по важным моментам, наверное, это и создаст некоторую объективную картину. Желаю удачно, подготовлено и без «сюрпризов» отдохнуть в санатории «Усть-Качка» .

(Отзывы ю-мам собраны за период с 01.01.2010 г. по 13.03.2012 г.)