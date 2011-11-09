Медовый месяц на Пиренейском полуострове и не только…

Давно доказано, что тайное становится явным, правда всегда одна, а уж если захочешь чего-нибудь по настоящему, то это обязательно произойдет. И поэтому, только распаковав рюкзаки с зимней поездки, я начала бредить самолетами, которые смогут меня доставить туда, где я еще никогда не была…

Хотя Новый год вроде как давно закончился, но чудеса продолжали происходить и, из глубин сети я умудрилась выловить билет Екатеринбург–Мадрид-Екатеринбург стоимостью всего 9000 рублей. Правда билеты были на октябрь, зато дата вылета совпадала с датой свадьбы. Наш honey moon обрел реальные шансы на существование, после 12 лет совместной жизни))) Выбор направления путешествия можно объяснить не только жадностью или желанием сэкономить. Согласитесь, что земля, которая так или иначе считается родиной Васко де Гама и Христофора Колумба просто подталкивает к открытиям и, если не новых земель, то хотя бы новых впечатлений.

Казалось, до поездки еще куча времени, но когда на календаре замаячило 13, стало понятно, что вот оно уже, произойдет просто завтра. Рюкзаки скидали прямо перед вылетом, футболки, джинсы, гаджеты и разговорники португальского и испанского. Визу нам торжественно открывал Франкфурт–на–Майне. Два часа в порту и снова на самолет. Мадрид, мы летим к тебе!

МАДРИД

Мадрид самый испанский город во всей испанской Испании, он даже испанистее Барселоны. Так говорят. Поэтому начало знакомства со страной пришлось как нельзя кстати. Как только самолет приземлился, стало понятно, что ветровки нужно убирать подальше в рюкзаки, в самолете было очень жарко. Это был самый длинный день в моей жизни, который длился 24 часа. Держаться на плаву помогал алкоголь и эйфория.

Мы обошли центральные площади и главные улицы, мы гуляли в парках и пили вино в местных кафе, а вечером у нас уже был забронирован столик в Cafе de Chinitas, чтобы посмотреть знаменитое фламенко.

Прохладу и свежесть Мадридским улицам дарит невероятное количество красивейших парков, фонтанов и скверов. Они гармонично сочетаются со множеством зданий в стиле ар нуво. Так и хочется отложить все дела и залечь в тенек.

У нас создалось впечатление, что это круглосуточный город. Может быть потому, что мы жили в самой гуще событий, на улице Гран виа, самой главной улице Мадрида (буквально переводится великий путь). Там есть кафе, где часто любил бывать Хемингуэй, и еще есть замечательное кафе National geographic.

Это собственно бар, где можно посидеть и пообщаться с друзьями среди витрин с глобусами, экипировкой для путешествий, посмотреть фильмы об экспедициях и купить столы, стулья и даже посуду из которой ты пьешь)). Еще Мадрид запомнился своей теснотой общения. В метро невозможно ездить без плеера – испанцы очень эмоционально и много говорят и машут руками. Они любят встречаться в кафе по любому поводу, будь то обычный банальный завтрак среды или вечеринка в пятницу. Впечатлило то, что в кафе очень много столов на пять-десять персон. Там часто бывают компании. Любой мадридец считает нормальным начать день в кафе и там же его и закончить со стаканчиком чего-нить.

Если углубиться вечером в лабиринты маленьких улочек, можно без билетов попасть сразу на несколько концертов. Музыканты всех стилей и направлений поют на всех языках, собирая вокруг аудитории человек в 50. Ты можешь не продумывать тщательно свой вечер. Здесь можно успеть все: легко перекусить, потолкавшись локтями, стаканом пива и бутербродом с хамоном за 1 евро, поужинать на Плазе Майор, а потом пуститься во все тяжкие в каком-нибудь баре. Благо они там на каждом шагу, шириной в одну входную дверь. Внутри стойка бара и узкая дорожка чтобы сесть)). Купи себе мохито и ты почти родственник этим людям! Причем неважно, на каком языке ты говоришь! Если не хватает места в баре, люди стоят и общаются возле, а если не хватает места возле, то просто садятся на тротуар.

Перед предстоящими перелетами (их было восемь) мы посетили парк аттракционов Casa de Campo. Некоторые аттракционы делают детской шалостью не только полет на самолете, но и прыжок с парашюта. Если вы боитесь летать или вообще чего-нибудь боитесь, посетите его и вы просто перестанете бояться)) ВСЕГО.

ТОЛЕДО

Утром, оценив вид с нашего балкона, мы увидели просыпающийся Мадрид. Наш путь лежал в Толедо, город, который когда-то был столицей Испании. Толедо покорил тем, что, несмотря на свою великую древность (первые упоминания приходятся аж на 192 год до н.э.) он не является музеем. По его улицам проезжают машины, в храмах идут службы и играют свадьбы, а в симпатичных средневековых домиках живут люди и располагаются бутики, кафе и сувенирные магазинчики.

Толедо всегда славился своими изделиями из стали и серебра. Поэтому, если вам стали малы ваши доспехи или пора поменять меч, отправляйтесь в толедские магазины. Это лучшее место для шопинга всех рыцарей в мире.

Улицы в городе настолько узкие, что проезжающая машина вынуждает пешеходов прижиматься к стенам домов. Рядом с древними стенами течет река Тахо, огибая стены крепости. Как вы понимаете, достопримечательностей там вагон и маленькая тележка. Поэтому приготовьтесь много ходить и не всегда по горизонтали. Есть целые улицы, состоящие из лестниц. Мы провели там весь день и очарованные древностью, вернулись в Мадрид на последнем поезде.

ЛИССАБОН

Лиссабон не принял нас поначалу. Был сильный туман. Со свойственным усиливающимся шумом турбин самолет пошел на посадку и нырнул в молоко, но почти сразу начал набирать высоту и пока там пилот объяснил сначала на испанском, потом на португальском и только потом на английском, что происходит… я понервничала, конечно, изрядно.

Мы благополучно сели в Фару и, просидев полтора часа в самолете, снова взмыли вверх и через 30 минут были в Лиссабоне. Лиссабон считается самой теплой европейской столицей. Это правда, но он более маргинальный, если сравнивать его с Мадридом и более самобытный. Именно поэтому рекомендую снять квартиру в Лиссабоне, чтобы почувствовать себя настоящими португальцами, отели здесь не подарят такого волшебного очарования. Мы жили врайоне Сантуш, рядом находился огромный рынок, с развесными оливками всех сортов, свежей рыбой и мясом, множеством овощей и огромным разнообразием сыров и фруктов. Я не могла не попробовать приготовить все это. Нет ничего лучше, чем вернуться домой, по дороге заскочить в местный магазинчик за бутылкой порто, приготовить простой ужин и обменяться за бокалом впечатлениями.

Причем, в отличии от Мадрида там меньше фастфуда и более душевная кухня. Она, как все гениальное, проста и этим невероятно подкупает. О да! И еще же всевозможные кондитерские! Это просто невыносимо, когда видишь витрины с воздушными безе, пирожные всех форм и размеров, с чем-то шоколадным в паутине сахарной глазури, легкие муссы в креманках, источающие нежный крем тараталетки, хрустящие тосты с блестящей мармеладной прослойкой, то забываешь, что за все в жизни надо платить и действительность так несправедлива к сладкоежкам. В общем, запасайтесь просторной одеждой, потому что это ад для тех, кто сидит на диете.

Отдельно хочется сказать о Кабо де Рока - месте, где кончается материк, самой западной точке континента… Сначала я объясняла себе одержимость подобными вещами (ну там самое последние здание, самая высокая гора или самый большой столб) туристической всеядностью, но нет! Такие вещи настолько величаво искренни, что нет смысла догадываться, почему. В конце концов на нашей границе Европы и Азии я ничего подобного не испытывала.

В Лиссабоне каждый район имеет свой характер, причем иногда разница настолько велика, что начинает казаться, будто ты живешь в разных городах. Район Алфама у которого он, наверное, самый что ни на есть португальский. Ориенте - современный, просторный и слишком мегаполисный. Набережные Белема, зовущие вырваться из устья Тежу, и много чего еще...

А еще есть города в часовой доступности: курортный и фешенебельный Кашкаиш с пальмами и пляжами, Синтра с ажурными замками, парками в которых волей-неволей начинаешь медитировать от звенящей тишины, и крепостями, мох на стенах которых помнит прикосновения древних воинов.

Мы не посещали музеев, так как оба считаем, что нет ничего лучше знакомства с городом, чем посещение тех мест, о которых не пишут в путеводителях. В Алфаме зайдите на любую улочку и закройте глаза... вдыхайте запахи, прислушайтесь к звукам, доносящимся из квартир сквозь грохот и звон трамвайчиков, сходите в любой бар Байрро Алту и постарайтесь найти общий язык с отрывающимися португальцами, сходите на блошиный рынок и попробуйте почувствовать энергию старых вещей или приготовьте ужин так, как это принято в португальской семье. Возможно, мы в долгу перед архитектурным наследием португальского народа, но на берегу Атлантики мы торжественно поклялись вернуться, чтобы наверстать упущенное.

МАДЕЙРА

Выходные мы проводили на Мадейре (боже, как это звучит!). Что рассказать о месте, где снимали «Аватар?». Не знаю, как насчет острова вечной весны, как ее все называют, но что я могу сказать точно – это остров с самой капризной погодой. Хотя возможно все острова такие. Заезжаешь в туннель, содрогаясь от дождливой измороси, а на другом конце врываешься в жаркое и душное лето.

Город Фуншал встретил солнечно, он был умыт грозовым дождем и сверкал на солнце изумрудным глянцем... Впечатление от острова настолько велико, что постараюсь не спойлерить и обойтись несколькими советами. Берите машину и желательно на все дни, тогда можно выбрать любое место на острове и не привязываться к отелю в Фуншале. Приготовьтесь к калейдоскопу положительных эмоций. Доставайте навигатор и готовьте карты! Хотя заблудиться там сложно, просто доберитесь до океана и езжайте по кругу)))

Must see: 1) Бассейны Порто Монижа, образованные стекающей лавой в океан; 2) Рынок Фуншала; 3) Розарий в Сантане; 4) Самолет, заходящий на посадку; 5) Все miradorы, какие найдете; 6) Серпантин в облаках; 7) Офис rent-a-car; 9) девятикилометровый пляж острова Порто Санто; 10) Сады и парки Мадейры; 11) Левады; 12) Мосты, туннели и водопады; 13) Экскурсию на вертолете вокруг острова.

ФРАНКФУРТ

Идеальный город для того, чтобы скоротать день между перелетами. А после тщательного рассмотрения можно задержаться и подольше. После идеально сбалансированной кухни Португалии самое время убедиться, что лучшая рыба - это колбаса! Не забудьте употреблять все это со стаканам холодного Эпелвайна. Центр – идеальное место для шопинга, на небольшой площади размещается невероятное количество колоритных лавочек и сетевых бутиков. В целом он уютный, терпимый к твоему происхождению и очень удобный, но специально туда я бы не поехала.МОРАЛЬ БАСНИ:

1) Хорошо там, где нас нет. Поэтому за впечатлениями можно плыть куда угодно,лететь куда угодно и ехать.

2) Все хорошее когда-нибудь кончается. Жизнь несправедлива.

3) Сторонники здорового питания советуют вставать из за стола с чувством голода. Касательно путешествий – не пытайтесь никогда объять необъятное. Сосредоточьтесь на самом главном – расслабьтесь и получайте удовольствие, вместо того, чтобы бегать по музеям и выставкам… Время, проведенное на травке в сквере, мне кажется гораздо полезнее.

И последнее!

4) Всегда оставляйте что-то дома, в суровой и снежной России – ребенка, друзей и родственников, без которых не можете жить, интересную работу или даже ипотеку! Вам нужно обязательно держать в голове причину, для того, чтобы вернуться обратно, иначе велик соблазн плюнуть на все и остаться!

Приятных путешествий вам и новых открытий! Еще фото можно посмотреть здесь.