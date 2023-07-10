Кавказские Минеральные Воды. Куда поехать и что посмотреть за 10 дней

Кавказские минеральные воды известны целебными свойствами уже с XIV века, но курорты здесь начали строить только в начале XIX века, после присоединения Северного Кавказа к России.

Сегодня Кавказские Минеральные Воды - популярное направление для отдыха. И это не только курорт для людей старшего поколения, желающих привести здоровье в порядок. Это прекрасное место для отдыха с семьей и детьми - ведь здесь множество парков, горы, чистый воздух и исторические достопримечательности.

Какой город выбрать для проживания

Если вы едете сюда за лечением, то выбрать город для проживания вам поможет доктор. В каждом из них свои источники минеральной воды и свои санатории с разным профилем лечения. Городов всего пять: курорты Пятигорск, Кисловодск, Ессентуки и Железноводск. И город Минеральные воды, в котором расположен аэропорт. Он курортом не является и делать здесь, собственно говоря, нечего.

Всё расположено очень близко друг к другу, можно посвятить день-два каждому из городов – утром уехали, погуляли, вечером вернулись.

Из аэропорта до любого из городов-курортов, а также между ними можно добраться на такси, на маршрутке и электричке. Расписание общественного транспорта доступно на сайтах.

Стоимость такси до места проживания можно сразу посмотреть по прилету в аэропорт. Наша поездка с Яндекс-такси стоила 470 рублей, поэтому мы отмели первоначальный вариант: маршрутка+электричка+трамвай до жилья в Пятигорске.

Приличное жилье в мае можно найти по цене 2500-2800 за ночь. Летом будет дороже. Наша маленькая уютная квартира была в самом центре Пятигорска.

Мы ехали на Кавказ из-за гор. И если бы сейчас выбирали город для проживания, выбрали бы Кисловодск. Во-первых, он очень красивый! А второе - множество экскурсий в горы организуют именно из Кисловодска. Он расположен ближе к Кавказскому хребту.

А так наша отправная точка по Кавказу - Пятигорск. И он оказался тоже очень удобным, интересным и красивым. Рассказывать буду о том, что нам удалось увидеть своими глазами, и коротко о том, что посмотреть не успели, но очень хотелось.

Пятигорск: Лермонтовские места и тот самый провал, который нужно ремонтировать

Мы приехали на Кавказ на 10 дней в середине мая. И, как сказала наш гид, странное мы выбрали время, чтобы посмотреть горы. В мае в Кавминводах чаще всего идут дожди, в горах ещё холодно, да и сами они скрыты низкой облачностью. Из 10 дней нашего пребывания дождь шел 8 дней подряд, он сильно скорректировал планы, поэтому приношу извинения за грустные фото – было слишком пасмурно, чтобы передать величественную красоту местной природы. Температура в Пятигорске колебалась от +13 до +16, а в горах было всего до +10.

Смотреть на горы лучше в июне-июле, здесь будет много солнечных дней, трава яркая и зеленая, а в начале июня в горах цветут маки...

Даже если едете летом, но собираетесь посмотреть горы, берите теплую одежду и хорошую трекинговую обувь, обувь пригодится, если вы собрались подняться на относительно невысокую гору Машук в Пятигорске или Малое Седло в Кисловодске. А в горах погода вообще непредсказуема, а если будете подниматься туда, где лежит снег...

В первый день мы прошли по самым известным местам Пятигорска. Все они расположены недалеко друг от друга.

Каштаны и кафе на проспекте Кирова

Настроение стало лучше, как только я увидела цветущие каштаны по дороге из аэропорта. Их здесь много. А проспект Кирова – каштановая улица.

Белые свечи с нежными цветками и тонким, едва уловимым ароматом придают улице своеобразную торжественность.

Еще два столетия назад здесь была просто дорога, по которой отдыхающие приезжали на воды. Сегодня вдоль улицы стоят красивые старинные здания с кафе и новые - с торговыми павильонами.

Уникальное по архитектуре, но требующее реставрации здание бывшей гостиницы «Эрмитаж» постройки 1908 года. Здесь был даже первый в России тренажерный зал - «зал механотерапии».

Сейчас такой зал сохранился в Ессентуках. Там снимали сцену лечения органов движения в фильме «Любовь и голуби».

Интересные кафе и ресторанчики, где можно и поесть бюджетно, и выпить кофе с десертом, и отведать чего-то необычного, на проспекте Кирова встречаются на каждом шагу. На мой взгляд, можно заходить хоть куда - такое ощущение, что в Пятигорске любят есть, готовить и производить хорошее впечатление. Мы подготовились, почитали отзывы туристов и местных, и тоже кое-где побывали!

Кафе-столовая «Столик» (Пятигорск, Кирова просп., 66/А). Отличное кафе с разнообразным полноценным меню, все вкусно, хорошие порции. Очень умеренные цены, приветливый персонал.

Кофейня «Правильный кофе», она же Кофейня Гукасова, на входе в парк «Цветник» (Пятигорск, просп. Кирова, 23). Необыкновенной красоты здание в стиле модерн с удивительной историей. Построил его Аршак (Александр) Гукасов в начале прошлого века, здесь была выпечка и десерты, за которыми специально приезжали в Пятигорск из соседних населенных пунктов.

Сегодня здесь кофейня, которая полностью оправдывает свое название - кофе варят вкусный, правильный. Хороший выбор десертов. Чисто, уютно. Не очень большие порции и цены чуть выше среднего. Но зайдите сюда за атмосферой! Ведь в этой кофейне бывали Федор Шаляпин и Сергей Есенин с Айседорой Дункан!

Ресторан «Печорин» (Пятигорск, просп. Кирова, 25А). Пафосный ресторан для любителей творчества Лермонтова назван именем «светского гурмана». Томики с его стихами, меню с историческими и литературными отсылками. Красивый интерьер, свечи, живая музыка. Необычно, атмосферно - так проводила вечера богема XIX века, и посетители тоже смогут погрузиться в атмосферу эпохи М. Ю. Лермонтова.

Столовая «Сытый слон» (пр. Кирова, 27А). Бюджетно, разнообразно, вкусно, большие порции. Находится тоже рядом с Цветником, можно сытно поесть (за 300 рублей - полноценный обед) и снова пойти гулять!

Кофейня «Рояль» (пр. Кирова, 27А). Находится как раз рядом со столовой «Сытый слон». Её еще называют нарисованное кафе. Даже кофе вам подадут в чашке, расписанной вручную, будто она нарисована.

Если вы не хотите кофе, заходите сюда просто сфотографироваться. Удивительное, уникальное место! Фото получаются нереальные.

Если честно, горячий шоколад здесь неважный, моти - так себе. Капучино достойное. Цены высокие. Зато можно самим сыграть на фортепиано или послушать тех, кто тоже готов поделиться своим мастерством.

«Мистер Слойкин» - сеть кафе в Пятигорске. В них можно позавтракать или перекусить в течение дня. Основной ассортимент - сладости и выпечка на любой вкус, пироги, круассаны, киши и другое. Выпечка здесь всегда свежая, хороший кофе. А ещё - молочные коктейли и сладкие напитки - дети точно оценят, как и выбор мороженого. Кафе начинает работать в 8.00 и заканчивает в 20.00.

Нам не удалось побывать, но на основе отзывов туристов и местных, в списке желанных мест для посещения еще несколько кафе:

«Сыроварня на бульваре» - ресторан на проспекте Кирова, 38. Сыры собственного производства, местный колорит и вкусные завтраки. Средний чек высокий - от 500 рублей за завтрак.

Ресторан «Крыша» на последнем этаже ТЦ «Галерея» (пр-т Кирова, 65). Классные виды на гору Бештау и Машук, интересное меню с необычными блюдами. Вкус этих блюд посетители оценивают высоко.

«Шашлычная №1» - тоже на проспекте Кирова, 63А. Несколько видов шашлыка на мангале, вкусно и по-кавказски, кафе любят местные, поэтому вечером нужно бронировать стол заранее.

Кафе «Эрмитаж» располагается на проспекте Кирова, 56. Уютное пространство в центре Пятигорска, с долгой интересной историей, находится в старинном одноэтажном здании. Посетители, судя по отзывам, восхищаются и французской кухней, и десертами, и атмосферой.

Постройки братьев Бернардацци

Все гиды с гордостью рассказывают о первых архитекторах Кавминвод - братьях Бернардацци. Они построили больше сотни строений, спланировали сам курорт. Из их творений сохранились буквально единицы, их можно увидеть в Пятигорске.

Большинство из них сосредоточено в одном месте: Парк Цветник, разбитый на месте бывших болот, созданный по последнему слову ландшафтной архитектуры тех лет. Рядом - здание Николаевских ванн. Тут же - знаменитый Грот Дианы - рукотворная пещера, в которой за неделю до дуэли М.Ю. Лермонтов устроил грандиозный бал.

На горе над Цветником - беседка Эолова арфа, в которой, к сожалению, сегодня не играет на струнах ветер, как задумывалось архитекторами.

Около ста лет назад в Цветнике построили Лермонтовскую галерею — здание из металла и стекла, первое в Пятигорске по удивительной для тех лет технологии. Открытие её совпало с 60-й годовщиной дуэли Лермонтова, поэтому она и получила имя поэта.

Такие галереи ещё называли вокзалами. От словосочетания «вокальный зал» - ведь в них была и зона для променада, и кафе, и залы для выступлений. Во время дождя здесь прогуливалась публика. В Лермонтовской галерее пел Федор Шаляпин, читал стихи Владимир Маяковский и танцевала Айседора Дункан... Сегодня в галерее можно послушать филармонические концерты.

Прогулка к провалу

От парка Цветник (около которого расположилась Центральная питьевая галерея Пятигорска - заходим в неё попить минеральной воды, причем, совершенно бесплатно) поднимаемся немного в горку, чтобы посмотреть на знаменитый Провал, на восстановление которого герои Ильфа и Петрова собирали деньги.

Само по себе местечко не впечатлит вас настолько, чтобы вы потом с восторгом рассказывали о его посещении знакомым. Тоннель, серо-голубое озерцо, икона, голуби, решетка))) Но интересна его история.

Эта карстовая воронка, на дне которой образовалось озеро с целебной сероводородной водой, была труднодоступна, и 1837 году князь Голицын придумал развлечение «Танцы над бездной». Архитекторы братья Бернардацци устроили над воронкой помост, на котором устраивали танцы, и уникальный аттракцион: желающих спускали к озеру с помощью большой корзины, и те могли принять целебные ванны.

Правда, из-за испарений помост начал разрушаться, и его разобрали, а к озеру позднее пробили тоннель.

Вода из озерца стекает чуть ниже Провала, под горкой, и желающие могут принять сероводородные ванны совершенно бесплатно в рукотворных «бесстыжих» ваннах - небольших каменных бассейнах. Осторожно по двум причинам. Вода достаточно агрессивна, в ней нельзя находиться долго, нужно знать противопоказания. И второе - источники «дикие», там ничего не оборудовано и очень скользко. Зато вид с горы потрясающий!

На канатной дороге в Пятигорске мы не катались, но много гуляли по паркам и по улочкам, любовались архитектурой, дышали, теряли телефон, находили его. Ели хычины... Ходили танцевать и есть шашлык в очень колоритное кафе «Милорайка». На один день отправились в Кисловодск, и решили, что в следующий раз остановимся именно там.

Кисловодск - город, в который нельзя приезжать, если не планируешь возвращаться на Кавказ

Если вы до приезда в Кисловодск прочитаете о его достопримечательностях, то будьте готовы к тому, что на деле все окажется гораздо красивее, мест, которые захочется посетить, окажется гораздо больше, а времени на их посещение будет все меньше.

В Кисловодск удобно приехать на электричке (от 30 минут и от 130 рублей). И сразу полюбоваться зданием вокзала.

Сразу от вокзала начинается Курортный бульвар, на котором расположены красивейшие старинные здания Кисловодска - здание бывшей гостиницы «Россия», дом Попандопуло и, конечно, здание Главных Нарзанных ванн.

Идем пробовать настоящий нарзан в Нарзанную галерею, расположенную у входа в Национальный парк Кисловодска.

Здание - один из старейших архитектурных памятников города - построено в английском стиле, как и многие старинные здания на Северном Кавказе.

В самой галерее можно попробовать несколько видов нарзана. И один из них- даже вкусный))) Есть также бювет на улице, рядом с галереей.

Отсюда мы отправились в самый большой городской парк в Европе. Самый большой, понимаете? Он у нас, в Кисловодске! И только на его посещение у вас уйдет целый день. И вы все равно не успеете все посмотреть.

Начинается парк от Колоннады, но мы её не стали фотографировать, потому что колонн не видно из-за палаток с мороженым, пирожками и сувенирами. Грустно! Напротив неё - Лермонтовская площадка.

Заходим в парк. На входе есть большая карта с маршрутами. Самое красивое место в парке - Долина роз. Летом можно отправиться прямиком туда. В мае мы пошли в другую сторону.

А если вы едете с детьми, то, возможно, вообще не продвинетесь дальше огромной благоустроенной детской площадки. В парк можно идти только ради нее. Тень, пение птиц, качели, лавочки, разннобразные игровые модули для детей.

Парку двести лет, и все это время он развивался - сюда привозили землю, сажали растения со всех уголков Кавказа, из Крыма и Карпатских гор. Весь огромный парк чистый, ухоженный, всё сделано с любовью к природе и к тем, кто приходит полюбоваться ей.

Прогуливаясь по парку, вы будете видеть указатели направлений, везде есть скамейки, туалеты, много кафе. Вымощенные дорожки на основных маршрутах. Можно увидеть много руктворных достопримечательностей - Цветочный календарь, дата на котором обновляется каждый день, Зеркальный пруд и беседку, из которой вытекает водопадик Стеклянная струя, рядом - мостик Дамский каприз, где можно загадать желание!

Один из входов в парк, со стороны улицы Желябова - архитектурное чудо - каскадная лестница с фонтанами и клумбами цветов. Говорят, особенно захватывающе выглядит в вечернее время, когда подсвечена.

Мы выделили на посещение Кисловодска всего один день, и не успели посмотреть и половины из задуманного, не могли заранее оценить масштабы Национального парка.

Поднялись к началу канатной дороги, чтобы оказаться в Верхнем парке, на горе Малое Седло. В хорошую погоду оттуда видно Эльбрус. Но канатка была на ремонте. Погода, кстати, тоже))))

Зашли в Храм Воздуха, построенный специально в самой высокой точке среднего парка для отдыха посетителей, и стали спускаться к Собору Святителя Николая Чудотворца, который находится недалеко от Колоннады.

Этот собор был разрушен после наступления советской власти, а восстановлен только к 2000 году. Сегодня в нем хранится частица мощей Святителя Николая Чудотворца. В неприметной, почерневшей храмовой иконе, спасенной из взорванного храма в 1936 году.

Рядом с собором находится краеведческий музей, он расположился в древней крепости Кисловодска, от которой остались оружейные помещения, круглая башня, казармы, а также стена и ворота с арочным проёмом. Ворота - символ Кисловодска, их изображение украшает флаг города.

Уже опаздывали на электричку, поэтому просто пробежали мимо потрясающе красивого здания в стиле модерн - это дом, который снимал в 1917 году Федор Шаляпин! Сегодня это литературно-музыкальный музей «Дача Шаляпина». Он сохранился почти полностью, с внутренним убранством, которое было при Шаляпине, хотя был национализирован, а в конце 90-х вообще должен был быть снесен!!

Обязательно посетим его в следующий раз! А пока - пора отправляться в горы!

Чегемские водопады, Голубое озеро и Черекская теснина

Поездки в горы мы планировали заранее и тщательно, изучали отзывы и решали «где красивее». И, конечно, на месте оказалось, что много времени мы потратили зря. Потому что красота - в глазах смотрящего))) А горы нужно научиться принимать такими, какие они есть. Со сверкающими снежными шапками на фоне голубого неба или когда на их плечах лежат низкие тучи, и высоту горы можно лишь дорисовать в своем воображении.

Первая экскурсия была по территории Кабардино-Балкарской Республики. Сначала Чегемское ущелье, по дну которого катится быстрый Чегем, а скалы на въезде в ущелье почти смыкаются.

По отвесным скалам в ущелье падает вода. После дождя - мощным потоком. Некоторые струи пробили себе дорогу сквозь скалу и прорываются прямо посередине скалы. Некоторые сделали в камне удобное ложе и спрыгивают по уступам. Зимой тут намерзают фантастические лабиринты из сосулек. И фото не передаст всю красоту Чегемских водопадов.

Мы ездили с индивидуальным гидом, времени осмотреться и везде побывать было достаточно, мы дышали влажным воздухом, слушали шум воды, ели шашлык, сидя в кафе с видом на водопад.

Если ехать сюда на большом экскурсионном автобусе, до водопадов придется пройти пешком, примерно 2 км, так как автобусы просто не могут проехать под скалами.

А если подняться на скалы над водопадами (туда ведет металлическая лестница), можно увидеть ущелье с высоты полета птиц, а ещё - скалу, которая улыбается всем, одолевшим подъем.

Следующая остановка - у по-настоящему голубого Голубого озера (в пасмурную погоду - темно-изумрудного), глубина его достигает 279 метров! И кроме одного вида ракообразных, жизни в озере нет. Голубой цвет озеру даёт растворенный в воде сероводород.

Дальше едем вверх по горной дороге к Черекской теснине, где почти по гребню отвесных скал на высоте от 500 до 800 метров была проложена узкая дорога - одно из ответвлений Великого Шелкового пути. Стоять на этой даже не дороге, а тропе, представляя, что тут идет караван - ощущение не для слабонервных))).

Если проехать по ущелью выше, то окажемся в самой высокогорной деревне этих мест Верхняя Балкария. В ней можно увидеть древнюю сторожевую башню. А на обратном пути можно заехать в селение Аушигер, чтобы искупаться в большом бассейне, наполненном минеральной водой (хлоридно-натриевая с малой минерализацией - то есть не агрессивная) из термального источника на глубине 4 км. Вода всегда 40-50 градусов.

Несъедобный сыр, рыжий нарзан и Домбай, которого не было

По дороге на Домбай все путешественники заезжают посмотреть на гору-кольцо. Недалеко от Кисловодска, прямо рядом с трассой есть скалы из песчаника, под воздействием ветра в них образуются отверстия. Они расширяются, и вот - десятиметровое отверстие на краю гребня, сквозь которое солнце протягивает свои лучи.

Гора-Кольцо упомянута в романе М.Ю.Лермонтова «Герой нашего времени». Княжна Мэри ездила к Кольцу «посмотреть на закат солнца сквозь каменное окошко».

Можно подняться, но участие человека ускоряет процесс разрушения скал, поэтому мы посмотрели издали.

Конечно, сама поездка по старой Военно-Сухумской дороге — уже приключение. Вдоль дороги горы, за каждым поворотом - новые впечатления.

Эта дорога считается одной из самых впечатляющих, и в этом мы убеждаемся на перевале Кум-Баши: наконец-то видим то, ради чего ехали — открывается великолепный вид на горные вершины. Правда, облака поднялись лишь ненадолго. Где-то там легендарный Эльбрус...

Спускаемся с перевала, дорога идет между невысоких гор по ущелью реки Мара. Здесь свои достопримечательности. Хотите увидеть сырные скалы и сырную пещеру? Меня они очень впечатлили!

Проезжаем село Нижняя Мара, едем медленно и смотрим направо: скалы находятся метрах в пяти над дорогой, и они скрыты лесом, сложно увидеть. Сначала видим скалы.

Подъем к ним короткий, но очень сложный. Однако, если у вас хорошая обувь, походная одежда и некоторая доля смелости - лезем вверх, цепляясь за деревья (тропинки, кроме козьей, нет). Наверху можно передвигаться довольно уверенно.

Мы находимся на дне древнего океана. Скалы не каменные, а из плотно слежавшегося песка, который раньше был морским дном. Проведешь рукой - и верхний слой осыпается.

В отверстиях тут и там останки древних морских жителей, окаменелости каких-то моллюсков.

Едем чуть дальше, и вот уже перед нами Сырная пещера. Её с дороги видно лучше, но подъем тоже сложный.

Невозможно представить, сколько лет сначала формировались эти донные отложения, потом становились горами, а теперь разрушаются от эрозии.

Обязательно спуститесь к реке, к двум природным источникам нарзана. Камни вокруг них рыжие, будто ржавые. Один из них непредсказуемый - бьет из-под земли сильной струей с какой-то одному ему ведомой периодичностью. Второй оборудован, водичку можно взять с собой. Правда, немного - она очень быстро портится.

После того, как проедем город Карачаевск, окажемся в Тебердинском ущелье. Здесь - тихий горный отдых. Конные прогулки, терренкур в горы, форелевые хозяйства.

А выше, на высоте 1600 м над уровнем моря, поселок Домбай и самая высокая на Западном Кавказе гора Домбай-Ульген (Ёлген) — в хорошую погоду на канатной дороге вы поднимитесь на Домбайскую поляну, чтобы насладиться сказочными видами: несколько ущелий Кавказа сходятся здесь в одной точке, и какая открывается красота, можно только представить.

Когда мы приехали в Домбай, начался сильный дождь. А канатная дорога закрылась... По причине сильного снегопада наверху. Посмотрели с моста на слияние двух горных рек Домбай-Ульген и Аманауз, да и поехали обратно.

Ну что же, вернемся позже, чтобы увидеть уникальную красоту, а вам желаю отличной погоды, чтобы насладиться Домбаем во всём его великолепии!!!

По дороге обратно свернули в Гоначхирское ущелье. Очень грустные виды, под настроение из-за неудавшегося подъема на Домбайскую поляну. Пихтовые леса, полностью съеденные жуком-короедом. Гид говорит, что перестали обрабатывать и за несколько лет - такое бедствие.

Видели сошедшую лавину и то, что она делает с дорогой.

Планируем следующий маршрут, сверяясь с картой погоды и полагаясь на знания нашего гида Анны.

Двухдневные покатушки под дождем: Северная Осетия, Ингушетия и Грозный

Из Пятигорска мы выехали вечером, чтобы ночевать во Владикавказе, а рано утром отправиться по самым красивым местам гордых кавказских территорий: Северная Осетия, Ингушетия и Чечня.

Если вы готовы к длинным поездкам на автомобиле, не отказывайтесь от экскурсий из-за расстояний. Сейчас, спустя почти два месяца, длительность дороги не вспоминается. Остались картинки из путешествия, воспоминания и впечатления.

Итак, первым делом мы отправились в Фиагдон - это ущелье реки Фиагдон (Куртатинское или Фиагдонское) и его окрестности. На въезде можно остановиться у удивительного места. Здесь скалы будто раскололись, образовав узкий каньон, по дну которого несется река.

Напротив этой узкой щели - огромный валун, который намертво застрял между скал, и река устремляется под него. А на валуне - скульптура снежного барса, который выполнен из зеркального материала. К нему можно пройти поближе. На фото его плохо видно, смотрите от реки вверх, с левой стороны фото))

Едем дальше, попадаем в село Дзивгис и поднимаемся в скальную крепость, которая когда-то защищала проход в ущелье. Крепость была возведена в период между XIII-XVI веками. Это 6 пещер, к которым снаружи пристроены каменные стены.

Снизу крепость была неприступна, при этом были предусмотрены проходы по скалам наверх, откуда приносили пищу, была подведена вода, и защитники могли находиться в ней сколько угодно долго.

Далее оказываемся в самом высокогорном монастыре России (2000 м над уровнем моря) - Аланский мужской монастырь. Раньше на этом месте было фамильное селение, от которого остались лишь сторожевые башни. Сейчас одна из них служит колокольней. Монастырь действующий, сюда приезжает много паломников и верующих. Это один из главных духовных центров Северной Осетии.

Возвращаясь из ущелья, сверните направо, к началу маршрута «Тропа чудес». Удовольствие платное, тропа короткая, но за 100 рублей с человека пройти по мосткам, нависающим над пропастью, послушать шум реки, стремительно несущейся внизу, и полюбоваться видами ущелья можно себе позволить!

Ингушетию, страну тысячи башен, мы проехали под проливным дождем, поэтому древние постройки, сторожевые и родовые башни, фамильные захоронения (вот эти маленькие башенки с конусообразными крышами, что стоят рядом с большими) удалось посмотреть только из окна автомобиля.

На фото ниже видно, насколько низкая была облачность. И я вспоминаю слова нашего гида, Ани: видите, вон там гора? А теперь представьте, что она над облаками еще три раза по столько...

Уже темнело, когда мы приехали в Грозный. Конечно, времени, как обычно, не хватило. Прогулялись по набережной, посмотрели на главную мечеть, удивились розовым каштанам и поднялись на смотровую площадку.

Смотровая площадка находится в самом центре Грозный-Сити, в здании тридцатиэтажного бизнес-центра. Вы нигде не найдете указателей, что на небоскребе есть смотровая площадка. Суслика видишь? Нет? А он есть! Кстати, о сусликах - ниже))

Просто знайте о существовании площадки и обязательно посмотрите на Грозный с высоты. Стоимость немаленькая... 200 рублей с человека. Но, конечно, оно того стоит!

Урочище Джилы-Су и долгожданный Эльбрус

Накануне нашего отъезда погода решила сжалиться и позволить нам наконец увидеть горы не только снизу. По прогнозу - солнце, температура растет в течение для от +6 до +10 - у нас все шансы увидеть снежные шапки Эльбруса!

А чтобы не рисковать, на Эльбрус мы решили посмотреть со стороны. Лучшие виды на него открываются по дороге в урочище Джилы-Су - на северо-восточном отроге Эльбруса.

Я влюбилась в это место по многочисленным фото туристов ещё дома. И вот - в предвкушении захватывающих видов мы отправляемся ранним утром смотреть на Эльбрус!

Выезжаем рано, потому что с обеда Эльбрус может укрыться тучами (и это в хорошие, солнечные дни, а в нашем застрявшем над Кавказом циклоне и подавно). Жду встречи, как первого свидания!

Ну вот же он, пытается накрыться облаком, но мы очень-очень просим его показаться нам во всей красе!

Признаюсь честно, я заплакала)) И сейчас, когда пишу, снова слезы... Наверное, если бы мы не улетели так далеко от дома, чтобы увидеть горы, не разглядывали неделю их вершины сквозь тучи, эти впечатления не были бы столь мощными. Сейчас уже не скажу. А тогда было сильно!

Само урочище - красивейшее место, с одной стороны скалы, напоминающие пейзажи Аватара. С другой - холмы.

Среди первой травы снуют суслики. Замечаешь только их движение, потом нужно вглядываться, чтобы увидеть. Возьмите для них орешки, они с удовольствием выглянут, чтобы поблагодарить вас

Идем по долине к главному водопаду Джилы-Су - Султан. Этот мощный поток срывается с высоты 40 метров (высота тринадцатиэтажного дома) и считается крупнейшим на территории Кабардино-Балкарии.

Обратно идем как можно медленнее... Завтра домой, а сегодня мы еще здесь, среди необъятной взгляду и сердцу красоты, дикости и мощи природы.

Я сфотографировала, наверное, все встреченные цветочки))) Здесь, кажется, три краснокнижника рядом.

Незабываемые эмоции. Плато Бермамыт

Отдельная экскурсия, которая, к сожалению, так и не состоялась из-за погоды, Плато Бермамыт. Мы проезжали его по дороге на Джилы-Су. Здесь - одна из лучших площадок, чтобы любоваться ущельями и исполинами Кавказа и один из самых красивых видов на Эльбрус.

Сюда не добраться на автобусе или легковушке. Только джипы и только в сухую погоду. Ну что же, это ещё одно место, где мы побываем, когда окажемся снова на Кавказе!

В рассказ не попали несколько посещений различных термальных источников - диких и культурных. Не думаю, что о них нужно что-то отдельное писать... Недорого, необычно, будем считать, что полезно, и их много, гиды включают посещение источников в экскурсии.

Солнечных вам путешествий!