Западные Саяны. Хребет Ергаки, июль 2010

Поход в этот район был запланирован еще год назад. Но тогда сходить не получилось, т.к. отпуск выпал на сентябрь, мы испугались холода, дождей и снега и вместо Саян пошли в Крым…

В этом году, к счастью, все сложилось именно так, как хотелось. Отпуск в июле, билеты взяли на прямой поезд до Абакана. Выехали утром 26 июня. Ехать почти двое суток. Нас оказалось 7 человек – 5 взрослых и 2 мальчика – Тоша (4 года) и Леша (почти 7 лет). В Абакан приехали 28-го июня рано утром, здесь нас уже ждала машина – заранее заказанное такси. Ехать чуть больше 200 км – примерно 2,5 – 3 ч.

Первый день. Погода отличная. Вышли с турбазы Тармазаковский мост в сторону оз. Радужного. Пошли почему-то без завтрака, с небольшими перекусами и привалами примерно через 3 ч дошли до Радужного. Здесь у нас запланирована радиалка на Висячий камень и ночевка. Тропа до Радужного сильно заболочена. Вопреки сведениям из отчетов о полном отсутствии комаров и прочей кровососущей нечисти, комаров и оводов хватает.

Разбиваем лагерь, готовим обед и двумя партиями (пока одни ходят, другие – сторожат вещи, потом наоборот) идем в радиалку на Висячий камень. Тошка не пошел, остался в лагере. Пониматься до камня минут 40 – 45, спускаться обратно немного быстрее. Тропа мокрая.

Погода весь день была хорошая, к вечеру заметили, что руки, носы и уши почти у всех немного обгорели. А крем солнцезащитный конечно никто не взял – нам же этот район пропагандировали, как очень дождливый, почти без солнца. Вечером пошел очень сильный ливень. Лило почти всю ночь.

Второй день. Сегодня нам предстояло пройти перевал Спящий Саян – 1А. До этого мы еще ни разу не ходили категорийные перевалы с детьми. С утра все было в туче, неторопливо позавтракали, в 12 ч решили, что «распогодится, пока подойдем к перевалу» и выдвинулись. Погода действительно наладилась, тучи исчезли, солнышко выглянуло. Носы-руки-уши продолжают сгорать . Перевал довольно сложный – подъем еще ничего, правда тропа идет над обрывом, на подходе были снежники, а вот спуск совсем сложный – много крупного курумника.

В общей сложности от оз. Радужного до места нашей следующей ночевки – озера Лазурного – шли 6 ч без обеда. Только с небольшими привалами и перекусами. Устали очень. Погода днем была хорошая, дождь пошел только в 10 ч вечера.

Третий день. Его потратили на разведку перевалов. Пройденный накануне перевал оказался сложнее, чем мы предполагали. Поэтому решили, что число этих самых перевалов необходимо максимально сократить. Двое взрослых отправились на разведку перевалов Сказка, НКТ и Туманный. Оставшиеся в лагере развлекали детей - мы гуляли вокруг озера, лепили снеговика, сходили на водопады неподалеку от лагеря.

Через несколько часов вернулись «разведчики». Выяснили, что вышеупомянутые перевалы вообще не вариант . Поскольку Тоша спал, а мне наскучило гулять вокруг лагеря, то мы вдвоем с мужем отправились разведать перевал Тайгиш. Точнее перевалы – их всего 3 – первый и второй – 1А, третий – сложнее – 1Б. Мы присматривались, конечно, к тем, что попроще. Тайгиш – 2 оказался сильно под снегом, поэтому выбора не осталось – идти решили Тайгиш-1 – показалось, что это самый простой вариант.

В этот вечера не было дождя…… Зато посыпал нереально крупный град – восторгу не было предела! – не то что дети, а даже никто из взрослых до сих пор не видел такого крупного града и в таком количестве!

Четвертый день. Утром обнаружили пробитую тарелку – жертву града . Еще у горелки вымок пьезоэлемент и на завтрак горелку мы поджигали зажигалкой. К обеду, конечно, уже все высохло.

Позавтракали и в 10ч. 30мин. двинулись в сторону перевала. Подход к нему довольно долгий, а сам перевал очень короткий – подъем без рюкзаков и без Тоши накануне занял у нас всего 20 минут. Но довольно опасный - представляет собой щель в скале, идти приходится по крупной сыпухе. Чтобы ненароком не спускать булыжники на головы идущих сзади, решено проходить его либо поодиночке, либо семьей, но вплотную к друг другу. Остальные в это время сидят, укрывшись от предполагаемых камнепадов за скалой. Первыми поднялись по очереди мужчины. Несмотря на предосторожности, все же один раз камень чуть не угодил в одну из девушек . К счастью, все обошлось. Они оставили наверху рюкзаки, потом один остался наверху с веревкой, а папы наши спустились за нами. Мы с Тошей тем временем только подошли к перевалу. Спрятались за скалу.

Семья с семилетним мальчиком пошли на штурм перевала – на Лешку надели систему, привязали его на страховку – т.к. последние метров 10 очень крутая скала. Но в итоге он поднялся полностью сам, веревка – только для спокойствия пригодилась. Следующие идем мы – нам спустили страховку, с трудом нацепила на Тошика систему. В отличие от Леши, Тошка упорно не мог понять, что идти все равно нужно самому ногами (несмотря на то, что он на страховке) – лезла за ним по скале и постоянно напоминала ему, чтобы не повисал на веревке. В итоге все забрались благополучно.

Спуск с перевала гораздо длиннее, но проще, хотя временами тоже попадаются крутые участки. На спуске пошел небольшой дождик, продолжался примерно час. Вымокнуть не успели. В 15.30 подошли к озеру Художников – итого на перевал ушло 5 ч. Варим обед, отдыхаем. Гуляем неподалеку.

Пятый день. С утра мы отправились в радиалку на озеро Горных Духов и скалу Парабола. В ту сторону пошли по тропе вдоль оз. Художников, затем вверх по ручью, по пути пришлось лезть по довольно-таки крутому снежнику.

Уже ближе к концу подъема на озеро ручей образует водопады – очень красиво! Наконец поднялись на озеро Горных Духов – оно соответствует названию – наполовину подо льдом еще и всё какое-то таинственное.

Дальше пошли на Параболу. В общей сложности от стоянки на оз. Художников до седловины Параболы шли 2 ч. Тошка устал, мы ему обещали короткую прогулку, оказалось дальше, чем ожидали. Зато сверху открывается замечательный вид на нашу стоянку и на окружающие вершины!

Оказавшись на седловине, поняли, что гораздо проще было бы подняться по самой Параболе – большая ее часть под снегом еще и снизу выглядит очень круто – прямо опасно для подъема не в связках, а сверху видно, что на самом деле уклон небольшой и пройти в хороших ботинках вполне реально. В кроссовках, конечно, было бы очень скользко, но тоже возможно.

Мы с Тошкой начали спускаться. Весь спуск по снежнику занял всего полчаса. Мужчины дождались пока мы прошли этот крутой участок и ушли обратно на оз. Горных Духов – поискать там место под стоянку. Мы с Тошей дальше пошли по курумнику и еще через полчаса оказались в лагере – обратный путь занял всего час. Но мы не пожалели, что «туда» шли длинным путем – иначе не увидели бы водопадов! Отпустили вторую семью гулять и обозревать окрестности, Тошка лег спать. Вечером далеко не ходили - гуляли вокруг озера, отдыхали, стирались, сохли.

Шестой день. Погода с самого утра не радовала – тучи-тучи-тучи – все затянуто. По плану у нас еще большая радиалка на Зуб Дракона – это, наверное, самая высокая вершина из всех окрестных, на которую можно залезть без снаряги. Уже по традиции первыми туда идут двое взрослых – мой муж с товарищем. Чтобы на следующий день, на случай если все нормально, пошли уже «женщины и дети» - т.е. вторая семья полностью и я. Тошку, конечно, не стали бы брать – заранее было понятно, что очень далеко и тяжело.

Они ушли за Зуб. Мы с Тошей – пошли погулять до Малахитовой ванны и водопадов. Накануне вечером туда сходили взрослые, нашли тропу, пытались меня убедить, что «это совсем рядом».. Ну, конечно, с Тошкой мы шли чуть ли не час в одну сторону – тропа очень крутая, но несложная. Сходить, конечно, стоило – сама «ванна» - ну просто симпатичное зеленое озерцо – при таком названии, я думала, что она будет гораздо зеленее. А вот водопады очень понравились – правда они в основном не большие – 2 – 4 м, но зато их много – просто вся речка бежит по огромным ступенькам! А Тоше понравилась сама Малахитовая ванна – пожелал в ней искупаться, разулся, снял штаны, но как только зашел по щиколотку – пулей вылетел обратно – вода ледяная!

Начал накрапывать дождик. Мы быстренько побежали обратно – насколько вообще возможно «быстренько» бежать вверх по такой крутой тропе. Дождь разошелся.

Пришли в лагерь, Тоша успел уже очень проголодаться – примерно 2 часа гуляли. Горелка – замечательная штуковина – не нужно бегать под дождем, искать дрова, разводить костер – поставила ее в тамбуре, сама села в палатку у входа – сидишь себе варишь обед. Красота! После обеда Тошик заснул.

Дождь шел весь день, уже не моросящий, а довольно сильный. Ближе к вечеру с Зуба Дракона вернулась наша первая группа - несмотря на дождь, они не повернули обратно. Сходили на Зуб и Цветные озера. Промокли до нитки. С Зуба ничего не увидели – все в тучах. Зато выяснили, что добраться туда довольно сложно. Девушкам и детям идти нежелательно .

К вечеру дождь все-таки снова стал моросящим – выпустили детей из палаток погулять, побегали, попускали кораблики – благо после такого дождя все окрестные ручьи разлились в несколько раз.

Седьмой день. Нужно перебазироваться на оз. Горных Духов. Встали поздно. Дождя нет, но тучки ползают прямо вокруг нас. Решили подождать немного, пока прояснится. Очень неторопливо позавтракали и собрались. В первом часу дня выглянуло солнце. Вышли наконец-то. Пошли сразу по Параболе – вверх по снежнику идти еще проще, чем вниз.

До озера Горных Духов дошли всего за час. Стоянка там есть, но очень плохая – детям побегать абсолютно негде было бы. Поэтому возникла мысль: раз так хорошо идем, такая отличная погода (солнце уже жарило вовсю) – не пройти ли сегодня перевал?

Спорили недолго, решили идти. Набрали воды в бутылки, чтобы обед сварить на перевале. Птица - последний перевал на нашем маршруте. Он самый высокий - аж почти 2100 м над уровнем моря, но при этом самый простой, как мне показалось – хотя тоже есть местами крутые участки, тропа над обрывом, сыпуха. Зато почти нигде не надо идти по курумнику.

Наверху, почти на перевале сварили обед. Отсюда открываются самые шикарные виды за весь поход – наглядеться на горы невозможно! Фотографии не передают даже малой части впечатлений!

Спуск довольно простой – сверху круто, а потом – отличная тропинка до Светлого. От оз. Художников до оз. Светлого нашими темпами получилось 7 ч ходу – ну это с обедом. Озеро Светлое – гораздо теплее всех «более горных» озер, народу тут довольно много, в отличие от предыдущих озер.

Восьмой день. Первые полдня отдыхали, приводили в порядок себя и вещи перед выходом в цивилизацию. После обеда вышли на маршрут. Идти до турбазы недалеко– не больше 8 км, но тропа сложная, поэтому шли целых 4,5 ч. На турбазу Тушканчик пришли уже в девятом часу вечера. Тошка так устал, что заснул , не дождавшись ужина .