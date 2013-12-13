В Непал хотелось съездить очень давно.... Мне было, кажется, лет 16, когда я говорила своей маме, что в свадебное путешествие непременно поеду в Гималаи… И вот теперь - наконец-то… Правда, с мужем мы уже знакомы много лет, и сын наш уже ходит в школу, и путешествие – конечно, не свадебное. И тем не менее – ГИМАЛАИ!...

Часть первая – «забег» под облака – трек к Базовому лагерю Аннапурны

Слово «забег» в названии я употребила абсолютно в переносном смысле – ни в каком спортивном мероприятии в Непале мы не участвовали. Но темп движения на треке был таким, что иначе и не назовешь. На выбранный нами маршрут - к базовому лагерю Аннапурны – опытные туристы рекомендуют выделить 7 – 10 дней. Мы прошли его за 6 дней. Повторять такой график не рекомендую, т.к. при таком темпе вероятность того, что накроет горняжка, близится к 100%.

Поехали на этот раз вдвоем - никто из друзей не поддержал, сына-первоклассника не взяли - не хотелось, чтобы он школу пропускал, да и вообще подумали, что на разведку в столь незнакомую страну лучше съездить без него.

На всю поездку в Непал мы смогли выделить только 2 недели. Перелет - авиакомпанией AirArabia, через Шарджу. Вылет 16 октября, стыковка длинная - более 12 ч, т.ч. в Катманду мы оказались только 17 октября днем. Уже на следующий день с утра мы планировали выехать из Катманду к началу маршрута. Поэтому оформление необходимых для трека документов (входные билеты в нац. парк Аннапурны и TIMS – карточки треккеров) заказали заранее, этот же посредник забронировал для нас гостиницу, такси до нее, билеты но автобус из Катманду до Покхары, билеты на самолет обратно – из Покхары в Катманду. В нашем распоряжении было часа 3 до наступления темноты, чтобы прогуляться по городу. Но не успели мы отойти от отеля – полил дождь. В итоге кое-как под этим ливнем пробежались по магазинчикам, докупили недостающую снарягу, поужинали и вернулись в отель. С утра нам очень неблизкий путь предстоял.

18 октября. Наш автобус до Покхары отправлялся в 7.30, в реальности – конечно, чуть позже. Ехали 9 ч с кучей остановок. Ощущение было такое, что проехали чуть ли не половину страны. На самом деле – буквально около 200 км. На вокзале в Покхаре нас сразу взяли в оборот таксисты. Ехать нам нужно до Phedi, таксист хочет 20 долларов. Цена нам показалась высоковатой. Но искать более дешевый вариант – скорее всего, означало бы заночевать в Покхаре. Это в наши планы совершенно не входило, поэтому – загружаемся и едем. До Phedi доезжаем минут за 30 – 40. Дальше – пешая часть. Надеваем рюкзаки и идем. Наконец-то! После полутора суток самолетов, автобусов и такси – наконец-то идем! Такое счастье! Тропа-лесенка сразу поднимается круто в гору. Эти лесенки будут сопровождать нас всю ближайшую неделю. Ступеньки довольно высокие. Все время то вверх, то вниз. Убийство коленных суставов. Палки на этом треке крайне желательны!

До темноты мы успели пройти буквально полчаса. Набрали метров 200, остановились ночевать в первой же попавшейся гостинице. За номер с ужином и завтраком просят 2500 рупий (примерно 800 – 850 р) за двоих. Пока мы с мужем гадали, дорого это или нет, остаемся тут или идем дальше - хлынул ливень, наступила абсолютная темень, т.ч. вопрос решился сам собой . За ужином поболтали с туристом (кажется из Болгарии), возвращающимся с маршрута. Он нас обнадежил, что, несмотря на ежедневные дожди, в первую половину дня погода отличная, видимость прекрасная. Он же предостерег нас насчет пиявок, коих в дождевых джунглях оказалось великое множество.

19 октября. Вышли примерно в 7.40. Прогнозы болгарина не сбываются: дождь идет почти весь день, гор не видно вообще. Но джунгли первоклассные! Первый раз нам довелось ходить по таким необычным местам. Растительность самая разнообразная. Пиявки действительно есть: как пройдешь по траве – ноги желательно осматривать – ну вроде как у нас на Урале от клещей осмотреться. За первые 2 дня трека мы с мужем насобирали с себя пиявок штуки 4, но не одна не впилась.

В этот день – первый чек-пост на нашем пути, проверяют документы, выясняется, что TIMSы у нас оформлены неправильно, вернее – не те. У нас групповые, а надо бы индивидуальные, т.к. идем без гида. Тут же переоформляем новые – 10 минут времени и 40 долларов денег.

Идем то по хребту в туче, то по ущелью. Постоянно натыкаемся на водопады и водопадики – прямо какой-то край водопадов! Они стекают со стен ущелья со всех сторон. Тропа периодически пересекает ущелье и речку, текущую внизу. Так что частенько пользуемся подвесными мостами; мосты эти, к счастью выглядят вполне надежно, несмотря на высоту над рекой, идти по ним не страшно.

За этот день прошли где-то 21 км, миновали Landruk, ночевать остановились только в Jinudanda. Поселков на пути вообще пока что встречается очень много.

Высота небольшая – максимально за день поднимались до 2100 м, ночуем на 1700.

20 октября. Завтрак заказываем на 6 ч. После завтрака выходим, примерно в 6.40. Погода опять не очень, дождь идет частенько, правда уже не такой тропический ливень как накануне. Небо потихоньку просветляется, снежные вершинки тут и там выглядывают из-за туч.

На ночь остановились в Himalaya (2900 м). Под конец дня был довольно сильный дождь, промокли и замерзли основательно. Пока муж бегает в поисках комнаты, я напяливаю на себя все имеющиеся теплые вещи, включая пуховик. Комнату нам дали малюсенькую, грязную, с тремя кроватями, с тем, чтобы при необходимости подселить к нам третьего. Но мы и такой были рады, тем более, что в итоге никого не подселили. Ночью выпал снег.

21 октября. К утру снег растаял, небо абсолютно расчистилось на радость всем идущим – видимость отличная! Горы великолепны! Наконец-то! Ощущение – «нас не обманули, они - горы – здесь действительно есть!»

Быстро собираемся, выходим в 7 ч. В этот день на тропе было уже гораздо больше народу, чем в предыдущие, дождливые дни – треккеры, носильщики.

Непальцы-носильщики поражают своей выносливостью – идут в гору в сланцах на босу ногу, без палок, скачут по ступенькам и камням, несут огромные сумки и рюкзаки – крепят их не на плечи, как мы, а широкой стропой на лоб – так и переносят все тяжести – кроме рюкзаков ,также продукты в корзинах, стройматериалы, видели даже как холодильник таким способом переносили.

К 11 ч мы уже были в Базовом лагере Мачапучаре (MBC – Machhapuchre base camp). Базовый лагерь – несколько домиков. Непальцы считают эту гору священной и не дают разрешения на восхождение на нее. Высота здесь уже 3700 метров, шлось под конец уже довольно медленно, акклиматизации не хватает.

В МВС заселились в комнату, пообедали, отдохнули и налегке, без рюкзаков пошли в АВС. Конечно, по-хорошему, это следовало бы сделать на следующий день. Но мы были так напуганы предыдущими дождливыми днями и перспективой ничего не увидеть! Так радовались хорошей погоде! В общем, поторопились, решили сходить… Тут-то и пришла ОНА - Acute Mountain Sikness - попросту горняжка – где-то в районе 4000 м, мужа накрыло самую малость – состояние легкого опьянения, зато меня – на всю катушку. Пока дошли до Базового лагеря Аннапурны и прошли чуть выше – примерно 4150 м над уровнем моря – голова разболелась серьезно. От базового лагеря Мачапучаре до базового лагеря Аннапурны идет хорошая тропа, очень плавный набор высоты. Идти вверх часа полтора. Очень красивый участок пути.

В АВС красота неописуемая – находишься в кольце гор, этих снежно-ледовых гигантов, по 7 – 8 тысяч метров высотой каждая – Аннапурна Главная, Аннапурна Южная, Мачапучаре, чуть дальше – Гангапурна и др. Погуляли где-то около часа. Наблюдали, как прилетевший вертолетик увез группу японцев.

Уходить отсюда абсолютно не хочется! Но очень холодно, и голова болит все сильнее. Надо сбрасывать высоту. Вокруг нас уже вовсю скапливаются облака, закрывают то одну, то другую вершинку. Так что мы рады, что сходили, все еще опасаемся дождей и снегопадов. Однако к вечеру погода окончательно налаживается – наблюдаем великолепный закат на Мачапучаре: верхушка горы в лучах заходящего солнца постепенно меняет цвета – с белого на желтовато-розовый, оранжевый….и постепенно гаснет. Горы засыпают. После легкого ужина также идем спать.

22 октября. Еще накануне планировали на рассвете сходить в базовый лагерь Аннапурны еще раз – если позволит погода, хотя и видели уже все это днем, встретить там рассвет – совсем другое дело. Встали в 5 утра, погода отличная. Мужа настигла горняжка – чувствует себя отвратительно, голова болит и температура небольшая. Предлагаю никуда не ходить, все-таки уже видели. Но он упрямствует, думает, что расходится. Выходим, идем еле-еле. У меня самочувствие уже отличное, видимо, привыкаю к высоте. Но идти быстро пока не могу. Набрали высоту примерно до 4100 - до домиков АВС рукой подать. Солнышко уже вовсю золотит верхушки гор! Совершенно не жалеем, что пошли второй раз – зрелище совершенно иное, чем накануне днем. Красота невероятная!

Мужу лучше не становится, поэтому уговариваю его все-таки до конца не подниматься. Насмотрелись отсюда на всю эту красоту и пошли вниз. Спустились в МВС около половины восьмого утра. Попили чай и пошли еще часик поспать. После этого – с рюкзаками - в обратный путь. Начинаем спускаться. Погода отличная, за весь день – один маленький дождик. Идем не спеша, рассматривая все то, чего были лишены по пути вверх: горы со всех сторон, водопады, ущелья и прочие красоты. Часто останавливаемся, фотографируемся. Несмотря на неторопливый темп, за день успели сбросить очень прилично. На ночь останавливаемся в Sinuwa (2400 м).

23 октября. Трек продолжает скакать вверх-вниз. Бесконечные спуски-подъемы – каменные лестницы. Мышцы на ногах у меня болели первые 3 дня. На четвертый уже не болят. Конечно, перед отпуском я тренировалась - вместо того, чтобы бегать по прямой в нашем ЦПКиО, старалась выбирать маршрут по горкам - вверх-вниз. Но одно дело - побегать часик по относительно ровным дорожкам парка, налегке, в кроссовках; и совсем другое - целый день по реальным горам, с рюкзаком, в тяжеленных ботинках.

С утра вместе с нами некоторое время идет девочка-школьница - направляется из одного поселка в другой – Chomrong - в школу. Чтобы попасть в школу, детям нужно сначала сбросить 300 м высоты, пересечь по мосту ущелье с речкой, а потом снова набрать 300 м. Вечером в обратном порядке. И так каждый день. И мне еще говорят, что моему сыну далеко до школы добираться. Из Чомронга, кстати, открываются совершенно потрясающие виды, которых по пути наверх мы опять же не видели. Ну хоть сейчас насмотрелись!

Через несколько дней нам предстоит забраться снова в горы – на этот раз повыше, поэтому для ночевок стараемся выбирать максимально высокие места на пути – чтобы была хоть какая-то акклиматизация. Погода под вечер портится, опять скрывая все горные виды. На ночевку останавливаемся почти на перевале – Deurali pass, 3000 м над морем или чуток повыше. Здесь буквально один домик с несколькими комнатами, треккеров кроме нас нет. В качестве горячего душа девочки-хозяйки предлагают нагреть ведро воды. Стоит такое удовольствие 100 рупий с человека (чуть больше 30 р на наши деньги). Такой душ оказался гораздо приятнее обычного «горячего» душа, который был в нашем распоряжении накануне (в реальности тогда из душа лилась абсолютно холодная вода).

24 октября. Встаем чуть раньше обычного, быстрый перекус – хозяева любезно согласились приготовить нам завтрак в 5.40. В 6 утра уже выходим, т.к. опять же хотим встречать восход солнца на одной из смотровых площадок чуть выше лоджа. Нам это удается, видимость прекрасная, на этот раз перед нами во всей красе Даулагири (седьмой по высоте восьмитысячник) и ее соседи!

Далее тропа идет так, что этот горный массив видно вдоль всего пути почти что до Горепани. Очень красивый участок пути. Радуемся, что не стали торопиться накануне – была мысль пройти его вечером и заночевать в Горепани, но вечером все было в тучах, и никаких красот мы бы опять не увидели.

В Горепани мы договариваемся оставить рюкзаки в ресторане, заказываем обед, а сами налегке идем на Poon Hill – лысый холм, высотой 3200 м, с него открывается обзор во все стороны. Обычно треккеры ночуют в Горепани и на холм поднимаются встречать рассвет. Но мы рассвет встречали чуть раньше, а здесь оказались в 8 утра. Виды, конечно, хороши. Особенно, для любителей поснимать панорамы. С той точки, где мы были рано утром, обзор все же меньше.

Этот день – кажется, рекордный по перепаду высоты. Казалось, спуску не будет конца. До вечера нам удалось спуститься до Татопани – 1200 м. А утром мы были на 3200 (и это не считая небольших сбросов/наборов). Природа здесь несколько иная, чем в том ущелье, по которому мы шли вверх - там такое буйство джунглей, здесь как-то уже более сухо что ли, растительности меньше, пейзажи более привычные.

Татопани многие считают вообще райским местечком. Поселок довольно большой, со всеми благами цивилизации. Ну или почти со всеми. Здесь очередной чек-пост. Номер мы сняли очень приличный – в саду, в отдельном домике, подальше от толп народа. С балкона – вид на Нилгири.

И все это за 300 рупий с нас двоих за ночь (100 российских рубликов). Сходили перед ужином отмокли хорошенько в горячих ваннах. Вечером встретили русскую семью с малышом – совсем лялькой – не больше годика, собирающуюся идти простой трек по долине реки Кали-Гандаки вверх от Татопани. Подумала, что в следующий раз обязательно поедем с сыном – хочется и ему показать все это.

Это был шестой день нашего трека (не считая дня заброски). И на этом закончилась основная часть намеченного маршрута. Времени у нас еще оставалось прилично, даже с учетом необходимого при выброске в цивилизацию запаса дней. Так что - решаем наутро отправиться в Мустанг – Джомсом, Муктинатх, попробовать забраться на перевал Торонг Ла…

Продолжение следует...