Энциклопедия начинающего путешественника: Что взять с собой в поход?

Триста лет назад «цивилизация» горных заводов чугунной цепью оковала Уральский хребет, и нынешние города и деревни – осколки этой цепи. Иногда они прекрасны, как античные черепки, иногда пугают своей уродливостью. Но это была подлинная цивилизация, где все было увязано со всем: умение сделать дело зависело от древних языческих треб, нравы народа зависели от глухоты лесов и неприступности гор, выплавка чугуна зависела от количества снега в узких скалистых долинах.

Алексей Иванов, «Message: Чусовая», предисловие

Если вы не спортсмен, но хотите активно отдохнуть на природе, и даже если вы знаете, как это сделать и делали это раньше, то этот список вам не помешает.

Отпуск и уикенд можно проводить по-разному: поехать на курорт, в санаторий, к родственникам в гости, на экскурсию в другую страну или город, а можно выбрать активный отдых. Активным он называется потому, что приходится самому что-то делать физически. Такой отдых не всегда бывает спортивным. Если вы любите природу, хотите больше узнать о родном крае или просто отдыхаете с удочкой, то вы тоже турист.

Меня саму с 2-летнего возраста родители брали с собой в походы. Скажу, такого жизненного опыта ребенок больше нигде не приобретет. Это, пожалуй, самые прекрасные воспоминания детства и юности... Ка-ак же! Я считала себя ПУТЕШЕСТВЕННИКОМ. Для ребенка это все равно, что космонавт.

В период 1995-97 гг. я работала инструктором по снаряжению в маленькой турфирме. Мы организовывали активный отдых для детских и взрослых групп здесь, на Урале. Я занималась группами из детских домов. Работка та еще… Как конь в мыле.

Пять лет я проводила инструктажи для первокурсников геологического факультета: как подготовиться и выжить в полевых условиях. И вот, прочитав на ю-маме пожелание увидеть список полезного для похода, пишу.

О погоде

Ориентируйтесь в первую очередь по календарю. Учтите, что весной всегда холодно по ночам. Лето на Урале последние годы непредсказуемое. Чаще всего холодно в начале июня, а ночи самые короткие – для меня это самый романтичный месяц лета. В июле жарко, и по ночам тоже, можно купаться в свое удовольствие – вода то, что надо. В августе – дожди, а ночи уже холодные, но зато гораздо меньше слепней и мошек. Не умаляйте прелести ненастной погоды, просто подготовьтесь, как следует, чтобы личный дискомфорт не испортил вам общение с природой.

О клещах

В марте начинается очередной бум вакцинации против клещевого энцефалита. Вообще-то прививаться можно в любое время года, но не позднее, чем за две-три недели до начала сезона активности клещей. Если вы давно не ставили прививку, то алгоритм такой: первая прививка, через две недели – вторая и через год – третья (желательно, чтобы все три раза использовалась вакцина одного производителя), а потом ревакцинация каждые три года (здесь уже можно вакцину другого производителя). Но, даже если вы поставили прививку, вы не застрахованы от неприятностей в случае укуса. Поэтому спастись можно лишь правильным поведением на природе. Нужно правильно одеться: рубашка заправлена в штаны, штанины заправлены в носки, рукава заканчиваются плотно прилегающей манжетой или заправлены в перчатку; распущенные волосы недопустимы, лучше быть в головном уборе, детям желательно повязать платок. И регулярно осматривать друг друга. Летом, когда очень тепло и даже жарко, одеться не получится, поэтому нужны ваша бдительность и внимательность. Заметив на одежде или коже клеща, не стряхивайте его, а аккуратно снимите и сожгите (раздавить его не удастся).

Можно обработать одежду специальным средством (аэрозоль продается в магазине там же, где репелленты). Оно действует до 15 дней (внимательно читайте инструкцию по применению). Однако это не избавит вас от необходимости осматривать друг друга.

Существует гипотеза, что клещи прыгают не на всех людей подряд, а только на тех, чей запах им привлекателен. На личном опыте я убеждалась, что это, скорее всего, правда. Для эксперимента мы одевались и в светлую, и в темную одежду, мазались различными мазями, ходили по траве и по утоптанной тропинке, сидели на камнях и на деревьях, шагали впереди группы, в середине и в хвосте, а результат был всегда один и тот же. Одни и те же ребята снимали с себя клещей горстями в буквальном смысле, а другие – не находили ни одного.

Первая волна клещей начинается в апреле-мае и длится до середины-конца июня. Вторая волна начинается в августе (но она, как правило, менее обильна) и длится до самого сентября и даже дольше (если осень очень теплая). Хотя последние годы границы как таковые трудно определить, т.к. климат наш начал меняться. Совет: организуйте свою стоянку на утоптанной земле, где меньше травы или на галечнике (т.н. косах по берегам реки), тогда вероятность встречи с клещом будет меньше, да и другие кровососущие не будут сильно докучать.

Виды туризма

Туризм в наших краях бывает пеший, водный, автомобильный и стационарный (т.н. пикник). По духу – краеведческий, экологический, спортивный, развлекательный. Какой вы выберете, зависит только от вас. Еще дома вы продумаете свой маршрут: проследите его на карте, просчитаете транспортные расходы, вычислите количество ходовых дней и суточных стоянок (например, с баней, которую можно сделать и в полевых условиях), ну и т.д.

Список общественного снаряжения

Карта. Вам обязательно нужно иметь с собой карту того района, где проходит ваш маршрут. Так вы будете знать, где искать родники с питьевой водой, где есть пещеры, деревни, дороги... И уже наверняка не заблудитесь.

Веревка. Понадобится в походе для переправы через препятствия, в пещере, на воде, да и еще много для чего может пригодиться. Продается в магазинах турснаряжения и товаров для дома. Веревка лучше плетеная, а не крученая и желательно не менее 8 мм в сечении.

Плавсредство. Если вы решили сплавляться, а я хочу сказать, это самый комфортный и интересный вид отдыха на природе, учитывайте скорость. Самый быстрый вид – байдарка, каяк. Самый тихоходный – плот (может быть сделан из различных материалов). Между ними – катамаран, резиновая лодка. Плот и катамаран наиболее устойчивые на воде (гораздо реже переворачиваются). Позаботьтесь о наличии полиэтиленовой пленки большого размера (продается в товарах для дома, для садоводов и стройматериалах), чтобы дождь во время пребывания на воде не испортил настроения.

Ремнабор для плавсредств. В нашем регионе речки не везде глубокие, да и у самого берега может случиться неприятность с вашей лодкой. Для дюралевых и моторных лодок свой ремнабор, а я сейчас рассказываю о туристических видах плавсредств, которые чаще всего сделаны из резины и ей подобных материалов. Вам понадобятся тонкая резина для заплаток, ножницы, хороший клей, керосин или другой обезжириватель, нож, игла, капроновая нить, шило, наждачка, хорошо впитывающая влагу тряпка для осушения поверхности, могут понадобиться изолента, плоскогубцы и пластичная проволока. Возможно, вы еще что-то добавите в свой набор.

Надувные элементы. На реке в целях безопасности на каждом плавсредстве должны быть надувные элементы. Это могут быть детские надувные игрушки, круги и проч. Кроме того, для детей можно взять с собой надувной бассейн, матрасик.

Палатка. Какая бы ни была палатка, позаботьтесь о наличии москитной сетки на входе и окнах и о непромокаемом тенте, роль которого может играть и обычная полиэтиленовая пленка. Тент для палатки нужен не только в дождливую погоду, т.к. по вечерам и по утрам выпадает роса. Заметьте, колышки не втыкаются в галечник, поэтому на гальке придется использовать камни вместо колышков (возьмите с собой нескользкий бельевой шнур для непредвиденных нужд). Совет: не заправляйте тент под палатку, лучше придавите его чем-нибудь, не ставьте палатку в низинах и на ямках, туда во время дождя обычно собирается вся вода, и есть риск проснуться в луже. Бывало в моей практике, что люди выжимали свои спальники и волосы…

Газ.горелка и/или костровые. Горелка замечательная вещь, особенно когда нет возможности найти дрова из-за дождя или темноты, когда нужно приготовить еду для ребенка (т.к. регулируется мощность). Но к ней требуется газовый баллон, который нельзя долго держать на солнце, и на ней не вскипятить ведро воды, поэтому даже если у вас есть горелка, вам все равно понадобятся костровые принадлежности. Это пила (двуручная или ножовка, кое-кто берет бензопилу, но следите за весом – вам придется все это тащить на себе), какая-нибудь «упаковка» для защиты самой пилы и от пилы, топор, спички в непромокаемой упаковке (хороший пакет или воздушный шарик), рукавицы. Систему для подвешивания или установки котелков над костром придумайте сами: кто-то использует камни, кто-то – треногу с крючками, кто-то перекладину на стойках или камнях… Котелков нужно не менее двух: для еды и для кипятка. Чаще продаются алюминиевые, жестяные – они легкие и быстро нагреваются, а крышку от них можно использовать как сковороду. В роли котлов могут выступать кастрюли и чайники, если приделать к ним ручку из проволоки, а если много народу, то подойдет даже 10-12 л эмалированное ведро.

Кухня. Продукты нужно тщательно упаковывать в контейнеры, пластиковые банки, бутылки, пакеты так, чтобы ничего не порвалось, не просыпалось, не промокло. О том, что забыли с собой взять соль, перец и лавровый лист, чаще всего вспоминают, когда уже начинают готовить.

Не забудьте поварешку, а лучше две (иначе кипяток будете черпать кружкой). Еще понадобятся нож, разделочная доска, посудомоечное средство (котелки обычно очень жирные и мыть часто приходится холодной водой, но не нужно их мыть снаружи – все равно закоптятся), полиэтиленовая пленка, чтобы накрыть всю кухню на ночь, скатерть, чтоб не сервировать прямо на камнях (это может быть любая клеенка).

Может пригодиться кухонное полотенце. Термос по желанию. Может пригодиться пластиковая бутыль для воды. Совет: чтобы не оставались продукты, заранее составьте подробное меню на весь поход и рассчитайте количество необходимых ингредиентов, учитывайте при этом возможность рыбалки, сбора ягод и грибов, пополнения запасов в попутных населенных пунктах.

Лопатка. Если вы сознательный гражданин, то вы, обустраивая стоянку, обязательно позаботитесь о яме для мусора. Есть несколько способов утилизации отходов. Яма – это самый простой. Она должна быть достаточно глубокой, чтобы ее не размыли поверхностные воды, не разрыли животные. Хорошо, если предварительно вы снимете дерн, который потом положите сверху на уже закопанную яму.

Аптечка. В лесу, на реке, на скалах можно запросто травмироваться (ожоги, рваные раны, порезы, переломы, растяжения), поэтому подготовьте свою аптечку. От смены питания и режима может случиться несварение или запор, вы можете случайно отравиться (например, грибами), поэтому возьмите средства от такой напасти. Учтите персональные болячки всех участников похода - возьмите средства, которые могут помочь (кто-то даже возьмет с собой тонометр, если в группе есть гипертоники). Не забудьте средства от солнечного ожога (например, олазоль ), от болей в мышцах и суставах (например, фастумгель) и антигистаминные препараты (ведь аллергические реакции могут проявиться на что угодно: на укусы насекомых, на растения, на солнце…). В целом аптечка стандартная для оказания первой доврачебной помощи. Совет: перманганат калия (марганцовка), если его добавить в воду до слегка розового цвета, сделает любую воду пригодной для интимных процедур.

Личный список

Рюкзак. Если поход пеший или придется много идти до места, то лучше найти у кого-нибудь или купить удобный рюкзак (удобный - значит с хорошей подвесной системой - эргономичные лямки + пояс, чтобы вес груза давил на тазовые кости, а не на плечи). Если рюкзак цилиндрический (чаще всего), он должен быть не менее 60 л в объеме, а если для мужчины, то 80 и даже 100. Ребенку (не младше 5 лет), конечно, хватит и 20 л. Совет: чтобы не гадать, откуда в палатке появился клещ, не храните рюкзак в палатке – ему хорошо и под тентом.

Коврик. У каждого должен быть пенополиуретановый коврик (продается в товарах для дома, в магазинах тур.снаряжения). На нем не холодно ни зимой, ни летом, не чувствуешь острых камушков. Из такого коврика очень хорошо сделать индивидуальную сидушку на резинке. Носишь ее на поясе, а когда садишься, то на нее. Из того же материала можно сделать и стельки для сапог. Можно придать рюкзаку красивую устойчивую форму, вставив в него скрученный коврик (изнутри максимально раздвинуть рулончик), но если у вас не хватает места в рюкзаке, то коврик придется вынуть, т.к. он занимает объем примерно 16 л. Тогда вы его просто плотно скрутите, свяжете и прицепите к рюкзаку снаружи. Совет: весной, когда клещи особенно активны и не рекомендуется лезть глубоко в кусты и траву, а сама молодая зелень еще не защищает от нескромных глаз, коврик можно ставить вокруг себя на время туалета (это особенно удобно на открытых пространствах).

Герм. упаковка (непромокаемый мешок) должна быть у каждого. И не менее двух. Это самое нужное в походе, если хотите, чтобы ваши вещи (в т.ч. спальник) и продукты всегда сохранялись сухими. Даже, если вы идете недалеко и собираетесь провести время на одном месте, вещи могут вымокнуть у вас прямо в рюкзаке. Такой мешок можно купить или сделать самим. Можно склеить из детской клеенки, или просто взять 2-3 больших (30л) мусорных пакета, вставить один в другой, обязательно выпустить воздух, закрутить горлышко, плотно завязать шнуром или резинкой, вставить в мешок из-под сахара, чтобы не порвались (плюсы: всегда есть с собой запас таких пакетов на случай, если порвали). Проверка на целостность: надуваем и наблюдаем.

Спальники. Если нет спальника, можно взять одеяло, только неколючее и гигроскопичное, т.к. простыни брать не принято. Совет: просушивайте спальники на солнце при каждой возможности, на день обязательно сворачивайте, чтобы туда не заползло какое-нибудь животное; если спальник лежал на земле или висел на дереве, то перед тем, как класть в палатку, обязательно потрясите его и осмотрите, нет ли на нем клещей.

Одежда. Я свой список начинаю составлять с головы (что мне понадобится: кепка? панама с закрытыми ушами? или теплая шапка?). Потом туловище, ноги, туалетные и др. принадлежности. Таким образом, появляется список, который с ростом опыта можно свести всего к нескольким вещам. Для ребенка составляется свой список с учетом особенностей вашего малыша.

В жаркую погоду берите с собой купальный костюм, рубашку с длинным рукавом, ветровку (для ребенка + тонкую кофту под ветровку), обувь, чтобы ходить в воде (старые кеды), головной убор (кепка или панама).

При любом раскладе штанов должно быть двое-трое: спальные (в жаркую погоду можно спать в трусах), повседневные (для ребенка + запасные) и цивильные (для выхода в населенный пункт). Спальные штаны всегда используйте только как спальные, тогда ночью всегда будет тепло и сухо. То же касается рубашек (футболок), носков. Еще всегда могут пригодиться нитяные перчатки: дрова рубить, веслом махать, камни перекладывать и проч. Если погода ожидается холодная, на ночь могут пригодиться шерстяные носки (но надевать их нужно на голую ногу , тепло сохраняется за счет воздушной прослойки), куртка или толстовка с капюшоном на холодные вечера. По возможности старайтесь выбирать одежду, которая легко сохнет.

Чтобы комфортно чувствовать себя во время дождя , нужно подготовиться. Дождевик из почти непромокаемого материала обязательно должен быть с капюшоном, длина до колена, с длинным рукавом, свободного покроя, чтоб можно было надевать прямо на куртку. Кому-то дождевик выдают на работе, кто-то покупает в магазинах для рыбаков, туристов. Бывают, конечно, полиэтиленовые дождевики, в таком можно увидеть бабушку на улице во время ливня, но они непрактичны в полевых условиях (легко рвутся). Личная полиэтиленовая пленка вам также пригодится. Пока я не ушла из спортивного туризма, я тоже считала зонт негабаритным, тяжелым и бессмысленным, но опыт показал, что это незаменимая вещь, когда надо во время дождя пойти в туалет или попытаться лишний раз не намокнуть около костра. Не забудьте резиновые сапоги - ходить по сырой траве, заходить в речку. А лучше две пары, если вы заранее знаете, что по прогнозу сплошные дожди. У меня, например, одни сапоги высотой выше колена, т.н. болотные. А другие – низкие, чтобы ходить по стоянке, пока первые сохнут. Кто-то в качестве второй обуви на стоянке использует резиновые калоши. Чтобы в резиновых сапогах не мерзли ноги, необходимо сделать пенополиуретановые стельки. Помните - сапоги могут стать влажными внутри, даже если вы не начерпали в них воды – это просто конденсат. Сушить их нужно при любой возможности, голенищем вверх и только на солнце, а если приходится это делать у костра, то не оставляйте обувь без присмотра ни на минуту – сплавится или сгорит (проверено). Если сушите сапоги у костра во время дождя, вот тут то и пригодится зонт, чтобы капли не попадали в сапог. Всего с собой должно быть три пары обуви (включая и обувь для хождения по воде), просто при дождливой погоде двое сапог, а при солнечной – кроссовки и сапоги.

Особое внимание хочу уделить переодеваниям детей во время дождя (и не только детей). Пока идет дождь, не переодевайте ребенка, т.к. он снова вымокнет. А сушить одежду, если несколько дней подряд пасмурно и моросит - неблагодарное занятие. Если одежда намокла очень сильно, снимите ее, отожмите и снова наденьте. Это неприятно, но уверяю вас, пока вы и ваш ребенок двигаетесь, вы не простудитесь, а одежда подсыхает прямо на теле. Если при этом ребенку приходится быть неподвижным (например, сидя в лодке без весла), укройте его полиэтиленовой пленкой – так ему будет тепло, и он сможет даже заснуть. А вот на ночь надо обязательно переодеться в сухое (и в этом по возможности уже не выскакивать из палатки до утра). Утром, конечно, снова придется залезать во вчерашнее влажное, но, повторюсь, оно сохнет прямо на теле. Я описываю сейчас самый экстремальный вариант, когда дождь идет, не переставая по нескольку дней. В моем опыте такое бывало несколько раз, дождь 8 дней подряд и даже река прибывала на 1,5-2,0м…, но это отдельный рассказ.

Туалетные принадлежности. У каждого свои потребности, но учитывайте вес, объем, особенности тары. Самое главное, туалетную бумагу надо поместить в непромокаемый пакет, а на каждый день класть небольшие порции в карман, чтоб не доставать все. Не забудьте солнцезащитное средство. Это очень важно: при сплошной облачности и даже во время дождя ультрафиолет все равно достигает поверхности вашей кожи и самые противные солнечные ожоги на носу, на ушах и т.д. появляются именно в такую погоду. Никогда не будет лишним увлажняющий крем для рук. Декоративная косметика вам не понадобится. В последние годы всяких кровососущих насекомых стало очень много. Кто знает, возможно, с этим глобальным потеплением наш умеренно-континентальный уральский климат постепенно приобретает черты таежного северного и ему подобного (это гнус, мошкара тучами и т.д.). Поэтому прихватите репеллент как для индивидуального использования (стик, эмульсия или гель), так и пространственный (спираль или таблетки от комаров, чтобы окуривать палатку и даже стоянку). Бывалые, конечно, могут обойтись полевыми самодельными средствами. Есть наблюдение, что на чистую (без запаха пота) кожу комары садятся меньше. На хорошо продуваемых местах и там, где мало травы, комаров тоже меньше. Помните, никакой репеллент не защищает вас от укусов клещей.

Фонарик. В темное время суток вам понадобится свет, как на стоянке, так и в палатке, а еще в пещере. Самые легкие и экономичные светодиодные фонарики. Для личного пользования может подойти даже зажигалка или брелок со встроенным светодиодом. Фонари с лампами и свечи – это уже позавчерашний день, но свет они по-прежнему несут, и отказываться от него не стоит. Если вы используете в палатке свечу, соблюдайте осторожность во избежание пожара. Самое простое – это поставить свечу в эмалированную кружку или тарелку подальше от стенки палатки.

Документы. Документы, удостоверяющие личность, билеты, деньги и проч. с собой, конечно, тоже нужны. Их чаще носят в специальных непромокаемых сумочках-карманах на шее или поясе. На шее, по-моему, удобнее. То же касается и сотовых телефонов. Кстати, на природе очень часто нет сигнала, но вам могут пригодиться часы и даже будильник.

Фотоаппарат. Полагаю, об этом вы уже подумали. Только позаботьтесь о водонепроницаемом футляре, ремешке для пристегивания на руку (или на пояс, на шею…), т.к. частенько бывают казусы с «дырявыми» руками. Ну и наконец, постарайтесь не оставить фотоаппарат где-нибудь (особенно дома перед выходом или в поезде).

… Горные заводы Урала для всей необъятной России отливали пушки, ковали серпы и кандалы. Эта «цивилизация» начала формироваться задолго до появления собственно горных заводов, а наследие ее не исчерпано и доныне, уже много позже ее исчезновения.