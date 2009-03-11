Алтай. Путешествие к форелевым озерам

Лето. Ах, лето…

Ласковое солнышко и особенный запах летнего утра, гомон птиц и легкий ветерок… Я потягиваюсь в кровати и, понимая, что вставать не надо, сладко переворачиваюсь на другой бок… лето… отпуск

Это был первый в моей жизни отпуск, первый за 15 лет работы. Фирма найдена по интернету, Путевка заказана по электронной почте, деньги отправлены по безналу.

С мыслями: «а куда я еду?» и «кто меня там ждет?» я укатила в Сибирь. Точнее на Алтай.

И ведь что удивительно! Встретили, привезли в офис, где собиралась группа (7 человек туристов, 2 инструктора и конюх).

А потом мы ехали… 600 км в горы (ну, или около того) ехали долго, весело… Люди, вещи - все смешалось в обыкновенной маршрутке. Но в душе был праздник! Отпуск, жара и красивейшие пейзажи за окном. Зеленые холмы, квадратики полей, кедры, зеркально гладкие дороги… дороги меня покорили. В программке было написано, что последние 200 км преодолеваются на вездеходах по пересеченной местности. Я так и не поняла, где эта пересеченка? У нас такие дороги в городе, я каждый день по ним езжу… и не на вездеходе

Но это отступление.

Привезли нас на турбазу. Мы получили снаряжение, переоделись и поехали дальше. Все выше и выше в Горный Алтай. Первая ночевка была на турбазе оз. Телецкое, в палатках. Забытое воспоминание из детства… Правда, теперь с комфортом - в мягких спальниках на теплом коврике-пенке. Замечательное изобретение человечества, равно как и «подпопник» из того же материала, который носится на поясе на резиночке и в нужную минуту подкладывается , конечно, под попу

На следующий день была прогулка по озеру на катере «Волга»

А потом мы поехали на отправную точку конного маршрута. Знакомиться с лошадками. Конюх их пригнал с выпаса, с горы. Я смотрела и удивлялась, как они по такой крутизне ходят, да еще и стреноженные. Я и не предполагала, что совсем через короткий промежуток времени и нас ждут такие крутые склоны (почему-то не думала про это, покупая путевку).

Красоты… красота… буйство красок, величие природы, смена кедрача на карликовые березы и потом на мох и все в обратном порядке. Безграничные просторы, открывающиеся с вершин, мутят сознание. Это как осознание галактики… за горой - гора, за одной звездной системой - другая и так бесконечно...

Я отступила, выбрали мы себе по коню и начали знакомиться. Мне достался гнедой конь по кличке Цыган. Не избалован, миролюбив. Надо сказать, что эти умные животные отлично знали свое дело. Они сами выстраивались цепочкой и топали друг за другом… и удержать их было не в наших силах, поэтому отстать от группы мы не боялись. Самое главное было – не мешать им. Что я и делала. Поводья в самых сложных местах держала только, чтоб они не болтались под ногами у коня.

Самым тяжелым был первый день перехода. Даже не физически, хотя с лошадки мы слазили на полусогнутых , а психологически. Очень сложно было преодолеть тихонько свербящий страх при виде практически отвесной (ну очень крутой) горы, с тропой, заваленной буреломом. Особенно, когда сидишь верхом на коне, которого знаешь пару часов и начинаешь понимать, что твоя жизнь полностью зависит от него. От его силы, сноровки и выносливости, опыта и уравновешенности, что он не взбрыкнет, не испугается. А потом приходит восторг и преклонение перед этими животными. Мы с Цыганом стали единым целым, надеюсь, что я не мешала ему нести меня и арчимак (сумка на седло). Пару раз при пеших переходах я падала ему под ноги, но не разу он меня не поранил. Он застывал с поднятой ногой или мостил ее рядом со мной.

Целью нашего путешествия были Форелевые озера. Это три каскадом расположенных высокогорных озера. Самое высокое располагается на высоте 2300 м над уровнем моря.

После нескольких дней верхом мы достигли стоянки, где была дневка и посещение этих озер.

Итак, разомнем ножки. В путь. Пеший переход-восхождение к трем озерам с ловлей форели на первом из них. Тропа пролегала среди карликовых березок, вначале они были по плечи, но чем выше мы поднимались, тем меньше и меньше они становились и вскоре совсем перестали попадаться.

Первое озеро было самым обитаемым, и тропа к нему вела широкая. Всяк турист доходил до него. Пока любители рыбалки добывали нам рыбку, мы пошли выше. До второго озера тропинка была менее заметной, но найти ее было можно, а вот к самому высокогорному озеру тропы не оказалось и мы пошли на свой страх и риск по скалам вверх, в поисках неизведанного.

После нескольких попыток, очень уставшие, мы добрались до него… перед нами предстало не большое, но очень красивое озерко. С одной стороны к нему прилегал склон горы в мелкую гальку (нет, не гальку, а мелко-каменистую насыпь) с другой, прямо к воде, подходил склон, покрытый снегом, а с третьей стороны было плато, покрытое мхом, лишайниками и… анютиными глазками.

Маленькие синие цветы смотрелись так трогательно среди такого сурового пейзажа. И самый главный бонус, нам, покорителям вершины, был вид простирающейся ложбины с лежащими в ней озерами. Ни один фотоаппарат, ни одна камера не передаст этого зрелища, этого великолепия, мощи и простора.

Ну и верх экстрима, сродни купанию в проруби - Купание в высокогорном озере. Мы не смогли удержаться. Правда купанием это можно назвать с великой натяжкой: очень быстро заходили, приседали с криком: «Фотографируй быстрей!» и еще быстрее выскакивали из озера. Вода очень холодная, если не сказать ледяная, ну это можно понять, т.к. озера образованы благодаря таянью снега с вершин.

На протяжении всего тура душа пела и отдыхала. Отдыхала от сотовых телефонов, от шума и гама, от загазованного воздуха, машин и суеты.

Каждый вечер над нами раскрывался купол неба, буквально усыпанный яркими звездами. Прямо над головой, очень близко, очень много, неприлично много ослепительно ярких звезд. Я такого не видела никогда.

В самом конце пути, нам пришлось преодолеть болото. Лошади проваливались в него по брюхо, отпустивший холодок страха опять начал свербить в душе. Но я уже верила в ставшего другом Цыгана и доверила ему самому выбирать оптимальный путь.

Когда мы спустились обратно, меня посетило еще одно откровение: я поняла диких животных. ЗАПАХ. Запах от машины, приехавшей за нами (кстати это был всего лишь УАЗ-бобик). Честно, я не могла дышать! Я задыхалась от уже забытого запаха города.

А потом была Баня! После 8 дней жизни в палатках и умывания в горных, ледяных реках, это было блаженство!

К сожалению, отпуск закончился, и очень скоро я вернулась домой. Ну, и в конце своего повествования, конечно отразившего малую часть впечатлений, я хочу порекомендовать провести свой отпуск на Алтае, в конном туре.