Были мы тут давеча в Великом Устюге (часть 1)

В ноябре загорелось нам увидеть НАСТОЯЩЕГО ДЕДА МОРОЗА. Поиск навёл нас на турфирму "Спутник" (в Фонде мира к тому моменту уже не было мест). Ну, Спутник мы знаем-любим-верим. Три раза с ними ездили - проколов не будет!

Поездка на 4-е полных суток в купе на 4 человек (2 взрозлых + 2 ребенка) со скидкой в 5% нам обошлась в 42 тыс.!!! Причём в поезде не кормят, в гостиницу не заселяют.

Схема такая:

1) сели в поезд, едем (кушаем своё, вагона-ресторана нет)

2) приехали утром, выгрузились, тусанулись в В.Устюге (покормят 3 раза), вечером на вокзал, садимся в поезд и ночуем там, поезд ездит по близлежащим местам.

3) снова приехали утром на станцию (ба! опять В.Устюг!), тусанулись (опять покормили 3 раза), вечером на вокзал и "айда тайга!", тьфу, то есть домой!

Вроде бы всё просто, но меня напрягло: как нет вагона ресторана? это чего - сумку жратвы с собой переть? а жить? всё время в вагонах? а помыЦЦа?

Жена, - говорю, - это экстрим будет! Я-то привычный к электричкам-поездам, в студенчестве наездился, а вот тебе и детям тяжко придёЦЦа!

Фигня война! - был ответ. Дети должны знать что такое поезд и видеть кто такое Dead Morozzz!

Ну чево, решили - сделали. Деньги уплатили, ждём билетов. 29-го декабря ещё билетов нет (выезд 4-го января), время отправления не известно, но точно едем.

30-го звонок: ААААА! СРОЧНО! ЗАБЕРИТЕ! БИЛЕТЫ! Приезжаю, дают путёвку - лист А4 с напечатанной информацией. Читаю - радуюсь (точнее охреневаю): отправление 4-го января в ДВА ЧАСА НОЧИ, прибытие обратно 8-го января в ПЯТЬ ЧАСОВ УТРА. Хы,- думаю,- деЦЦкий поезд! Экстрим начался раньше, чем я ожидал

Но ведь: "Фигня война!" и "Дети должны знать что такое поезд и видеть кто такое Dead Morozzz!" Готовимся, чО!

Накупили еды - полную спортивную сумку. Дети ночью поднялись как огурцы - без истерик и проблем. Посадили нас в поезд по путёвке и без проблем. Вагон был тёплый. Не скажу, что из окон совсем не дуло, но проблем не доставляло и никто не просквозился. Проводницы были терпимы к детям, не навязывали свой сервис - просто выдали бельё и стаканы. Чего ещё надо для путешествия? Поехали!

Радости в пути:

1) выспаЦЦа!!!

2) купе можно закрыть. Детей в коридор - и пусть бесятся

3) на станции Балезино продают вкусное пиво "Чепецкое" и вкусшейшую вяленую рыбу!

4) можно поиграть в настольные игры (лет 25 не играл уже )

5) дети сами себе находят друзей))

Ладно, приехали. Утром в семь (но эт по Москве). Стоит вокзальчик и нифига больше нету. А где? Великий? Устюг?

Нам сказали: "ждитя команды на выгрузку!"

К чёрту! Дети уже с ума сходят в жарком вагоне! Свитера одеты, штаны тоже! Все на улицу!

На улице -17, эх, морозец! Хорошо после жаркого вагона!

Ждём автобусов... Минут 20... подмерзаем... да ладно, фигня, привыкнем.

Автобусы подали - повезли завтракать.

"А когда Дед Мороз будет?" - всё время спрашивали дети. "Абаждите дети, папо сам не знает", - был мужественный ответ.

Кормить нас пообещали в школе № 2. Слово сдержали - кормили сытно и вкусно (ну по крайней мере папам нравилось ), но дети ничего не ели... ну, в общем, "Бизнес ланч рулит" (Не путать с "Доширак"!) В столовке питалось 80 человек, обслуживал 1 мальчик (белобрысенький на фото) - разносил горячее. Почему один - осталось загадкой

Ладно, столовка столовкой, мы не гордые в таких же питались, но вот удобства... Туалет был один, общий, хорошо что с кабинками, но 2 из 4-х не закрывались на щеколду! Всем срочно пришлось работать с собственной психикой и заставлять моСк не выпендриваЦЦа - подумаешь! Мамы, папы и дети в одном туалете!

Должен сказать, что к вечеру первого дня был отвоёван второй этаж школы, где тоже был найден общий туалет, в котором тактическая обстановка была намного лучше (народу меньше, закрывается всё что надо).

Чтобы закончить тему удобств, сразу отмечу, что во всём городе я не заметил ни одного платного туалета. Если учесть стоящие морозы и большие перерывы между посещением школы с удобствами на завтрак, обед и ужин, то отсутствие такого простого сервиса вносило, мягко говоря, некоторый дискомфорт.

Угадайте первый детский вопрос после завтрака! Правильно! "А когда Дед Мороз будет?" Ну, сейчас, наверное...

Ога! Щаз! Нас повезли осматривать городишко с его великолепными храмами и знакомить с памятником Семёну Дежнёву ( ну,ё-маё! зачем нам это в деЦЦкой экскурсии?)

Храмы и Дежнёв стояли на берегу реки СухОна (название которой мне почему-то всё время хочется произносить в приблатнённом варианте "Суха, нна!" ) И после 15 минут прослушивания исторических сведений, мы с ужасом поняли, что утренние -17 градусов превратились в дневные -25!

Дети были отпущены катаЦЦа с горы уже давно (чего им, интересно что ли?!) и им был фиолетово на мороз (валенки рулят!), а вот взрослые медленно, но верно превращались в ледышек...

Бог с ними с храмами! Через полчаса мы пулей влетели в тёплый автобус... и тут последовал знакомый вопрос...

Но нет! Нам было объявлено, что мы едем смотреть ещё одну церковь, а потом пройдём крутой курс обучения разным ремёслам в местном доме детского творчества! Дети начали закипать...

КстатЕ, город Великий Устюг это такая большая деревня с населением в 33 тыс. человек, 18 тыс из которых пенЗионэры. На фотках - центр города. Домов повыше я там не видел

Городок маленький, поэтому короткая поездка за 2 квартала нас согреть не успела. Церковь была быстро сфотографирована и все быстро ламанулись в дом творчества - там обещали тепло!

Вот оно! Первое столпотворение! Дом творчества забит под завязку! Нас дружно поставили в очередь в гардероб. Точнее дожидаться пока уедет партия туристов, приехавших раньше, и гардероб освободиЦЦа.

Дождались? Ога, теперь айда в отстойник - комнату с ёлкой и стульями, заваленными одеждами, (видимо, вторая партия туристов была раздета здесь). Дети откровенно маялись от безделья - играли в догонялки и каратистов.

Вдруг, вошла тётя и сказала властным тоном: "Кто на МУКАСОЛЬКУ?" Страшный зверь МУКАСОЛЬКА - на фото.

Странное слово пугАло, поэтому я, жена и младший деть на всякий случай отказались. Старший радостно согласился (ну ладно, чО, у меня ещё один есть ).

Потом, тех, кто не согласилмя на МУКАСОЛЬКУ, отвели на занятия по бересте, где по-быстрому научили ваять смешариков из бересты. Понравилось всем и взрослым и детям. (ну прально, тепло было )

"Папа, а когда....? "

"Цыц!" - сказало папо. "Не знаю уже! И ваще - обед! А там компотЪ обещали!"

За обедом нам радостно сообщили, что "Тронный зал Деда Мороза и Почта Деда Мороза будут щаз" Ура! Приехали, ждём.

Ну, на фото видно, что под Тронный зал Деда Мороза был отведён особнячок начала 20 века в центре города, в котором в годы войны был штаб пехотного училища (там даже доска такая мраморная есть).

Холодно, блин, вламываемся под табличку "Закрыто на экскурсионное обслуживание". Попадаем в натуральную пробку из людей. Столпотворение номер два. "Здрасти, мы к вам!"

"А вы кто? Екатеринбург? А вас нету в списке! Ничо не знаем! Нету! Ну и что что у вас дети! У всех дети! Все хотят Тронный зал смотреть! А у вас поезд незапланированный был! Вы сверьх лимита идёте! В общем идите отсюдова! Ну вон, на Почту, хотя бы!"

Ну чО, идём на почту. Вот она, рядом стоит.

Судя по всему, Почту строили специально под Деда Мороза и сказки здесь больше чем во всём, что пока что мы увидели.

Конечно, мы попали здесь в третье столпотворение туристов, но по крайней мере детям было интересно.

Почта это симбиоз почты, музея и магазина. Здесь собраны как экспонаты разных открыток, сувениров от детей Деду Морозу, настоящих писем, так и всё, что можно продать, эксплуатируя тему Деда Мороза и Великого Устюга.

Мы послушали небольшую экскурсию про открытки. Потоптались в разных углах. Купили пару сувениров (конечно, хит - это отправка заявки на письмо от Деда Мороза, но мы это уже сделали и даже получили само письмо с подарком ещё 24 декабря), но выносить дольше эту толпу было трудно и мы вышли на улицу.

Бедная экскурсовод честно не знала куда нас девать. Было предложено посетить местный рынок (!!!), покататься на центральной горке (!!!!!!! я напоминаю, -25 на улице), и посетить местный краеведческий МУЗЕЙ (ну тут уже пи-пи-пи.....)

Делать нечего. Не стоять же на улице столбом. Ужин в шесть. На вокзал - к семи... Поехали...

Рынок - тьфу. 8 столов с кЕтайскими товарами, никакой экзотики типа варежек с Дедом Морозом...

Горка... Хы, ну горка как горка, ничего вроде бы даже... только вот каталось с неё одновременно дофига детей... автобусов 5 или 6... Столпотворение продолжалось. И это было странно.

После пыток, экскурсовод призналась, что сейчас реальный затык в городе везде. Раньше в город приходил один поезд в день, теперь приходит 5 составов. Раньше вся экскурсионная программа укладывалась в 1 день и была посвящена только Деду Морозу, а теперь показывают всё что можно, потому что пропускная способность Тронного зала (ещё его называют Городской Резиденцией Деда Мороза) и Вотчины Деда Мороза (это загородом такое есть) не такая сильная, как поток туристов. И что она нифига не профессиональный экскурсовод и даже не историк, а учитель труда из одной из школ (то-то двух слов порой связать не могла!).

Страшно замёрзнув за полчаса пыток и чувствуя неладное, мы отправились искать кафе, ресторан, забегаловку... хоть что-нибудь, где можно выпить горячительного и пережить ужасные новости, которые нам открылись. Впереди был час ожидания до краеведческого музея...

Обследовав 3 близлежащих квартала мы обнаружили 1 ресторан, 4 кафе и 1 бистро. ВСЕ они были либо закрыты на "спецобслуживание" либо забиты под завязку замерзшими туристами... Ещё через полчаса, окончательно замерзшие, мы доползли до автобуса и сели там греЦЦа. И достать нас оттуда смогли только к ужину...

Во время ужина экскурсовод позвонила кому-то и договорилась на посещение Тронного зала (примерно так: Ну тётя Клава! Ну как же! Ну вы же меня подводите! Чо, город маленький, все друг друга знают )

Дети уже устали задавть свой коронный вопрос и тут папо выдало: "Дети, едем в тронный зал к Деду Морозу!"

"Дождались!" (крики "ура!", ликование)

Тронный зал. Тут придумано несколько этапов типO погружения ф сказку.

1) Надо написать из какого города ты приехал и торжественно прилепить на стенку стиккеров

2) прослушать историю появления Деда Мороза в России с демонстрацией на календаре Деда Мороза.

3) Послушать коротюсенькую сказку (в это время крутится барабан, на котором сценки из сказки). Занимает минут 5.

4) Смотреть на сувениры про Деда Мороза и на детские поделки ( по-моему поделки быстро надоели - детю смешно и он разочарован от замка из бутылок ).

5) таки посидеть на Троне Деда Мороза в городской резиденции.

6) ну и в качестве развлечения сфотографироваться с царём, которого, так и быть, сыграет папо

Потом, в качестве радостной вести, нам было предложено ВНОВЬ посетить Почту Деда Мороза

Стало весело И возник вопрос: сколько раз нас ещё туда отправят?

Но, так как это было самое сказочное место во всём В.Устюге, мы пошли туда. И чудо! Там не было столпотворения! Мы с удовольствием в спокойной обстановке насмотрелись на экспонаты и сувениры и поехали на вокзал.

В вагон папо входило со слезами на глазах и криками"Дом! Милый, тёплый, уютный дом!" А дети предвкушали получить порцию "Бизнес ланча" с мясом... Поезд тронулся... Нас ждал второй день...

Второй день в В.Устюге встретил нас честным 25-градусным морозом. Но мы были уже битыми воробьями и честно понадевали на себя всё что у нас было (Только вот водку с собой не взяли... ну не при детях же... эхъ, дураки )

После завтрака нас завезли в магазинчик завода "Северная чернь", чтобы мы могли прикупить ихнего чернёного серебра по смешным ценам. Надо сказать, что магазин такой популярный, что для посещения нужно записываться! Работают они с 10 часов утра! (Это при диком наплыве туристов!) И распоряжаются там всего лишь 5 неспешных тётенек... а на штурм мгазина отведено 20 минут В общем, кто шибко захочет, тот купит

"Папо, а сегодня будет...?"

"Будет! Сегодня точна будет! Я тебе его из под земли достану после всего что было вчера!"

Всё, едем на Вотчину! Со слов экскурсовода, чуть ли не первыми! Наконец-то!

Вотчина радостно встретила нас закрытыми воротами, замёрзшим скоморохами и охраной... Ничего не подозревая, мы выгрузились из тёплого автобуса и стали ждать, когдаже распахнутся резные воротА. Автобус по-тихому свалил, экскурсовод велела не сходить с места перед воротами, "а то займут!"

Через 15 минут выяснилось, что нужно подождать ещё 4 автобуса и только потом нас запустят. Тут я понял. Главная фишка в этом году в В.Устюге - это столпотворение. Без толпы никуда. И принялся терпеливо мёрзнуть тихо матеря тот час, когда я согласился на этот фигов экстрим.

Минут через 20-25 подгребли остальные 4 автобуса, воротА распахнулись и замёрзшие мы ломанулись по центральной аллее...

Долгожданная цель была видна в конце аллеи и мы неслись к ней подгоняемые морозом, желанием узреть наконец-то этого странного мужика в кафтане и бородой, и другими туристами...

По пути встречались какие-то фигуры из сказок и странно одетые люди, которые нам радостно махали и что-то кричали, но мы не останавливались, мы неслись как табун чистокровных лошадей! Цель! Мы видели цель!

Слева остался домик Снегурочки (почему-то с кибер-почтой), справа Белочка под елью, слева Три Богатыря, справа 12 месяцев... и Вот мы рядом с Теремом Деда Мороза! Но и тут всё не просто!

Нас ждёт засада из зайчиков, ёлочек и снеговиков, которые жутко хотят показать нам получасовой кончерт с песнями и плясками про Дедушку Мороза

"Растуды вашу в качель!" - стучала кровь с моём мозгу. "Да чтоб ваших организаторов на этом морозе с голой задницей хотя бы часик подержали!"

От таких мыслей песни пелись громче, а танцевальные движения размашистей Дети же рядом

Должен отметить, что дети всё это кошмарище (включая первый день) переносили стойко и не мёрзли. Они просто отрывались в своём бесячестве на полную катушку. Не заревел ни один.

Ну, а потом... Потом свершилось! Вышел! ОН!

Из терема! Один! В красном! С посохом! И басом! И говорил! И приглашал в терем! И слушали его открыв рты

Очень внимательно слушали... прямо не дыша И было щассьте











А что было в тереме у Деда Мороза и каковы были дальнейшие приключения - читайте в продолжении!

