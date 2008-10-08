Леголенд в датском городе Билунд

- Папа! Папа, сними здесь!

- А здесь! Посмотри, как здорово!

- Папа, папа, сними скорее, как мама в ладоши хлопает!

Свой рассказ о поездке в Леголенд в датском городе Билунд хочу начать именно с этих возгласов своей муськи, которая просто ошалела от увиденного зрелища. До этого были и Мумми – дол в Наантали (Финляндия), и «Мир Астрид Линдгрен» в Виммербю (Швеция), и парк Линнамяки в Хельсинки, и Тиволи в Копенгагене, но чтоб такое!!!! Да и мы с мужем просто впали в детство, попав в ту самую «страну лилипутов», нет, даже не в страну, а на целую планету, о которой когда-то в детстве читали в сказке Джонатана Свифта. Да, да это именно так! Читайте, смотрите фотографии и судите сами.

Леголенд – страна детства, где все-все сделано из миллионов маленьких кубиков конструктора Лего, так хорошо знакомых нашим детям, да и даже уже многим взрослым с самого детства: дома, улицы, целые города, заводы, аэропорт, космодром, порт. Даже животные, гуляющие по зоопарку, собраны из мельчайших деталек.

Хотите полюбоваться на розовых фламинго или потрогать слона за нос – пожалуйста. Можете даже пересчитать в них кубики и сверить с надписями на табличках. А если хотите, можете послушать уличных музыкантов, которые тоже полностью собраны из деталей Лего, но, несмотря на это, с удовольствием сыграют для вас свои мелодии.

И все это живет своей жизнью: поезда, как грузовые так и пассажирские, ездят по рельсам; корабли плавают по рекам; краны в порту грузят груз на баржи; ветряные электростанции вырабатывают энергию, в аэропорту разгружают багаж; по улицам городов ездят автомобили, автобусы, грузовые машины. Можно даже заглянуть в окна жителей домов этой станы и увидеть, как женщины пылесосят и гладят белье. А вот какой-то толстячок развалился на кровати и храпит. Здесь есть свой супермаркет, в котором видно, как покупатели катают по нему тележки с продуктами. Есть своя ферма, на которой производится молоко (отлично работает линия по розливу и упаковке молока), а ее славные обитатели - свинки, овечки, и коровы жуют морковку, при этом напевая веселую песенку. И даже имеется свой космодром!!!

Вы думаете, здесь можно все только смотреть, как в музее? Вы глубоко заблуждаетесь!!! Вы можете стать полноправным жителем этой страны. Можно вместе с индейцами поджарить на костре хлеб, а потом покататься на индейских каноэ. Можно намыть кучу золота, как самые настоящие золотоискатели на приисках, из которого вам потом при вас же отольют золотые монеты. Можно покататься на пиратских лодках и даже заплыть в самую настоящую пиратскую пещеру, где они хранят свои сокровища. Вас с удовольствием покатают на своих гондолах викинги. Любители экстрима могут поучаствовать в сумасшедших гонках. Ну и, конечно роботы, истинными ценителями которых являются мальчишки, вместе с вами (именно держа вас в своих цепких руках!!!) покажут все, на что они способны.

Для детей тут есть самая настоящая школа вождения автомобиля. Малыши при этом не просто почувствуют себя самым настоящим водителем, т. к. здесь есть и перекрестки со светофорами, и автозаправки, но и сдадут экзамен по вождению, получив в конечном водительские права.

Т.е. детям там скучать некогда, я уже не говорю о том обилии всяких каталок, каруселей, аттракционов, паровозиков и машинок, которые там для них имеются.

Если вам вдруг стало слишком жарко, не стесняйтесь, снимайте одежду и резвитесь вместе с детьми под фонтанами, где можно и с водяных горок покататься, и вылить на себя бочку воды.

Многочисленные кафе не оставят вас голодными, а истинные ценители пива могут отведать свежесваренного пенного напитка в местной пивоварне.

Это макеты различных городов. Там есть как и датские города, так и столицы других Государств.

Зоопарк. Вот таких животных можно увидеть в кустах повсюду...

Аэродром и порт...

Развлечения для всей семьи: аттракционы, карусели, веселые фонтаны... и даже золотодобыча!

Есть магазин Лего. И выбор очень большой. Может быть, чуть-чуть подешевле. Кроме самих конструкторов куча всяких прибамбасиков стилизованных под Лего. Мы напокупали, например, формы для льда очень забавные. Сам лоточек цвета фуксии, а кубики в виде бабочек, сердечек, цветочков. Еще были синие на пиратскую тему. Ребенок напокупал друзьям-подружкам всяких сувениров.

А еще там есть магазин, где продают просто детальки Лего. Причем продают их и на вес и поштучно те, что покрупнее. Стоят огромные прозрачные пластиковые контейнеры, в каждом из которых лежат детали одного типа. Совочком нагребаешь в кулечек, сколько нужно...

Финансовые и другие подробности

Поездку организовывали самостоятельно. Все билеты и отели приобретали через Интернет.

Маршрут у нас был такой (сразу пишу стоимость на двоих взрослых и ребенка 9 лет)

19-го поезд Москва-Хельсинки – 228 евро.

20-го приехали в Хельсинки, остановились в отеле Scandic Grand Marina. Отель расположен напротив терминала паромной компании Викинг. Паромы этой компании ходят в Швецию. Я изначально до Копенгагена предполагала добираться паром + поезд, но потом передумала и решила самолетом. Так что если из Хельсинки плыть дальше паромом, то эта гостиница идеальный вариант. Стоимость проживания 99 евро в сутки за номер с завтраками. Номер очень просторный и уютный с видом на море (нам повезло). Включено посещение сауны отеля. (Итого за 3 суток 297 евро).

23-го утром перелет Хельсинки – Копенгаген. Время в пути 1 час 40 минут. Стоимость (туда-обратно) 499 евро. Это был эконом-класс, поэтому без питания. При желании, у бортпроводниц можно купить напитки, бутерброды, сладости. Самолет MD-90 очень комфортный, и очень бесшумный. В отличие от перелетов по России, я себя там почему-то чувствовала в безопасности. Билеты покупала через Интернет, оплачивала картой через Интернет. С распечаткой из почты, которая мне пришла, мы просто подошли на стойку регистрации, сдали багаж и пошли на посадку.

Да, один небольшой нюанс: дело в том, что регистрация у них там открыта за 24 часа, можно также было зарегистрироваться через Интернет и выбрать себе места заранее. Т. к. мы подошли уже практически к самому вылету, то места нам достались в хвосте. В следующий раз постараюсь и зарегистрироваться через Интернет.

В Копенгагене от аэропорта до центра города (он же ж/д вокзал) добирались на электричке. Стоило это 60 крон 294 рубря. Время в пути минут 20.

В Копенгагене поселились в отеле Scandic Webers. Стоимость отеля 1280 датских крон в сутки за номер. Не могу сказать, сколько это в евро, т. к. расплачивалась карточкой. Получилось, что у меня списали с карточки 12544 рублей за двое суток. Номер тоже очень просторный, уютный, с завтраками. Отель расположен в двух шагах от вокзала, знаменитого парка Tivoli и недалеко от других достопримечательностей.

Еще одно интересное и необычное место в Тиволи - магазин игрушек. Вы можете там приобрести уникальную мягкую игрушку, которой не будет аналогов. Эту игрушку при вас сошью, набьют, оденут в ту одежду и подберут аксессуары, которые вы выберете.

Нам удалось пешком дойти до Новой гавани, откуда мы отправились на экскурсию на кораблике, и до двух замков. На большее времени просто не хватило.

25-го рано утром мы поездом уехали в Билунд. Небольшой городок, где расположен Леголенд. Для того, чтобы добраться туда, нужно доехать поездом до станции Вайле (примерно 2 часа), затем еще полчаса на автобусе до самого Леголенда. В Вайле поезд и автобус рядом, перерыв между ними буквально минут 15-20 был. Т. е. спокойно сходили в туалет, купили попить и поехали.

В Копенгагене билеты брали по маршруту Копенгаген-Билунд (т. е. поезд + автобус в одном билете), это оказалось дешевле, чем когда мы ехали обратно и покупали билеты сначала в автобусе, а потом на поезд. Стоимость билетов не помню в кронах, с карточки списали 2580.

Автобус довез нас до дверей отеля Леголенд, где мы и планировали поселиться. Поскольку мы приехали в 10 утра с чем-то, то сразу нас не заселили в отель, чемоданы мы оставили прямо у стойки регистрации, потом они нас ждали уже в номере. Нам вручили входные билеты на 2 дня и мы отправились в сам парк. Билеты входили в стоимость отеля. Все это стоило 2750 датских крон (проживание в отеле сутки). С карточки списали 13475 руб. Отель очень-очень милый и симпатичный, естественно, стилизованной под Лего. Куча прибамбасов-сувениров было в номере: небольшой набор-конструктор, брелок, небольшая записная книжка, еще какая-то мелочь, не помню.

На следующий день мы до 7 вечера погуляли в парке, затем поехали в Копенгаген тем же путем, что и добирались в Билунд. Стоимость билетов составила 2648,6 рублей.

Поселились в отель Absalon. Тоже в двух шагах от вокзала. Этот отель мне понравился меньше, чем отели сети Скандик. На завтрак горячего нет. В номерах нет кондиционирования и очень хорошая слышимость. Но и стоил он дешевле, чем Scandic Webers. Стоимость за сутки списали 4440 в руб.

26-го утром вещи сдали в камеру хранения отеля, и отправились в королевский Rosenborg. Вокруг него разбит очень симпатичный королевский сад, куда датчане приходят позагорать. Расстилают коврик и лежат себе в купальниках под королевскими окнами. Попробуй-ка у нас на территории Кремля так улечься.

В 14:55 у нас был вылет в Хельсинки, поэтому мы, не посмотрев смену караула, отправились на ж/д вокзал и поехали в аэропорт. Еще 60 крон (294 рубля) это стоило.

В Хельсинки добрались благополучно без задержек и все с той же распечаткой с почты. Там на фирменном автобусе SAS (авиакомпания, которой мы летели) доехали до центра города и поселились в отеле Sokos Vaakuna.

Честно скажу, этой мой любимый отель. Люблю его за все: за вкусняцкие завтраки, за удобное расположение и к вокзалам и к любимым магазинам, за уютные, просторные и удобные номера, за милую открытую террасу. А на первом этаже расположен бар Memphis, где подают такую пасту с лососем, то пальчики оближешь. В каждый свой приезд в Хельсинки я туда специально захожу, чтобы покушать любимое блюдо. Стоимость отеля обошлась нам в 360 евро (120 за сутки). Прожили мы там 3 дня и 30 отправились на поезде в Москву. Билеты на поезд стоили 218 евро.

Итак, подводим итоги по стоимости: в рублях это примерно вышло 95549.

Дополнительно еще было естественно, покушать, билеты на кораблик до крепости Суомменлинна в Хельсинки, билеты на кораблик до острова Кёркесаари в Хельсинки (там расположен зоопарк), билеты в парк Тиволи, билеты на экскурсию по каналам в Копенгагене. Потом еще в Хельсинки ездили в Серену, в Эврику. Об этих заведениях я рассказывала здесь: О том, как мы съездили за приветом вам от Санта Клауса .

