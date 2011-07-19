8 парков развлечений, которые вернут детям интерес к книгам

Мир Астрид Линдгрен (Швеция, Виммербю) Открыт: со 2 июня по 28 августа. Стоимость билета: ?24,5 — для детей, ?36,5 — для взрослых Тематический парк по мотивам книг Астрид Линдгрен находится в шведском городе Виммербю, где прошло детство писательницы. Центром парка считается так называемый Крошечный городок, дома в котором немногим выше роста ребенка: это уменьшенная копия Виммербю времен детства Линдгрен. В «Мире Астрид Линдгрен» есть и крыша Карлсона, и сарай Расмуса, и даже старинный замок, где родилась Ронья — дочь разбойника. Можно заглянуть и на виллу «Курица» — жилище Пеппи Длинныйчулок. Здесь, кстати, стоит специальная емкость: в ней дети могут оставить свои детские соски — в знак отказа от этой привычки. По территории парка разгуливают персонажи книг Линдгрен. В определенные часы на одной из двух сцен — большой и малой — проходят представления: театральные постановки и концерты фолк-музыки, исполняют которую все те же герои Линдгрен. А кроме того, на территории парка работает кукольный театр. Основан «Мир Астрид Линдгрен» был 20 лет назад, в 1981 году, и сегодня он занимает территорию 20 акров. Закладывать на посещение лучше 2 дня, чтобы успеть осмотреть парк полностью (в распоряжении тех, кто решит остаться на ночь, — деревянные коттеджи). Снять один из них на ночь стоит около $250. Однако места нужно бронировать заранее, так как летом в парке много туристов. Подробнее: http://www.alv.se/

Мир Муми-Троллей (Финляндия, Наантали) Открыт: с 7 июня по 28 августа. Стоимость билета: ?22. Первую книгу о муми-троллях финская писательница Туве Янссон опубликовала в 1945 году, и это стало началом настоящего муми-бума, охватившего десятки стран, ведь книги Янссон были переведены более чем на 30 языков. Фигурки маленьких троллей, посуда и одежда с их изображением — едва ли не самая ходовая сувенирная продукция в Финляндии, а персонажи книг Янссон даже украшали борта самолетов авиакомпании Finnair. Собственно, «Мир Муми-троллей» в подробностях воссоздает атмосферу сказок, иллюстрации к которым выполнила сама Янссон. На небольшом острове, где расположен парк, уместились лагерь Снусмумрика, мастерская Снорка, пещера Хатифнаттов и голубой домик муми-троллей. Кроме того, в парке есть отнюдь не выдуманный песчаный пляж, поэтому стоит захватить с собой купальные принадлежности. Кстати, в закусочной можно попробовать блюда, приготовленные по рецептам Муми-мамы: тефтели в томатном соусе, овощной рулет и стейк из куриного филе. А письмо, отправленное с местной почты, будет доставлено адресату в любую точку земного шара — со штемпелем Муми-дола на конверте. Подробнее: http://www.muumimaailma.fi/en/home

Мир Диккенса (Великобритания, графство Кент, Чатем-Меритайм) Открыт: круглый год. Стоимость билета: £8 — для детей, £13 — для взрослых. Тому, кто плохо знаком с творчеством Диккенса, тематический парк, посвященный писателю, покажется чересчур мрачным: темные переулки, облезлые стены, покосившиеся крыши, грязные сточные канавы. Однако эти декорации весьма достоверно изображают Британию Викторианской эпохи, когда и разворачивается действие книг Диккенса. Строительство тематического парка на месте старой верфи, где в свое время работал отец писателя, обошлось примерно в £60 млн. И теперь в «Мире Диккенса» можно посидеть за партой в школе, где учился Николас Никльби («Жизнь и приключения Николаса Никльби»), забраться в яму должников и побывать в доме жадины Скруджа, где водятся привидения («Рождественские повести»). Но особой популярностью у посетителей пользуется поездка на лодке по маршруту, которым бежал от правосудия Мэгвич из романа «Большие надежды». Впрочем, этот аттракцион категорически не рекомендуют беременным женщинам и людям, страдающим от болезней сердца. Создатели Мира Диккенса не лишены чувства юмора. В детскую площадку они превратили логово Феджина, персонажа романа «Приключения Оливера Твиста». Как известно, Феджин учил своих юных подопечных воровству, следуя утверждению о том, что дети лучше усваивают знания, если преподнести их в игровой форме. Подробнее: http://www.dickensworld.co.uk/index.php

Adventure Wonderland (Великобритания, графство Дорсет, Борнмут) Открыт: с марта по сентябрь. Стоимость билета: £11,25. Хотя книги Льюиса Кэрролла нельзя назвать однозначно детскими, тематический парк по мотивам «Алисы в Стране чудес» предназначен для самых маленьких посетителей. Детей здесь ждет замок приключений Чеширского Кота, партия в крикет с Червонной Королевой, катание на паровозе-Гусенице, а также сумасшедшее чаепитие в гигантских чашках. На территории парка даже есть живой уголок, где обитает в том числе Белый Кролик. Взрослых ценителей творчества Кэрролла может впечатлить внушительных размеров лабиринт — третий по величине в Великобритании. Он составлен из 5200 кустов, его протяженность — 2,8 км. В укромных уголках лабиринта прячутся персонажи «Алисы в Стране чудес», которые подскажут, как найти выход, правда, только тем, кто правильно ответит на их вопросы. Привыкшие к переменчивому климату создатели парка обещают: «Какой бы ни была погода — веселье обеспечено». Поэтому на территории Adventure Wonderland есть закрытый игровой комплекс. Правда, он представляет собой город ацтеков в миниатюре и никакого отношения к «Алисе в Стране чудес» не имеет. Подробнее: http://www.adventurewonderland.co.uk/

Пещера Марка Твена (США, Миссури, Ганнибал) Открыта: круглый год. Стоимость билета: $2,10—$9,95 — для детей, $15,95 — для взрослых. Первое упоминание о загадочной пещере неподалеку от города Ганнибал появилось зимой 1819-1820 годов — ее обнаружил некий Джек Симмс во время охоты. С тех пор нашлось еще немало первооткрывателей, однако сегодня пещера носит имя писателя Марка Твена — самого почитаемого жителя Ганнибала. Кстати, именно эта пещера стала ловушкой для героев «Приключений Тома Сойера». Карстовая пещера длиной чуть менее 3,5 км состоит из нескольких ярусов, соединенных извилистыми переходами. Пещера электрифицирована, и ее посещение не требует особых навыков. Тем не менее туристам настоятельно рекомендуется не отставать от экскурсовода, чтобы не оказаться в положении Тома Сойера и Бекки Тетчер. Посетителям расскажут, что пещера Марка Твена в свое время была пристанищем не только для вымышленных персонажей, но и для вполне реальных людей. Например, принято полагать, что именно в ней прятался известный американский преступник Джесси Джеймс. Сам же Марк Твен писал, что во времена его детства многие пещеру обходили стороной: якобы чудаковатый хирург из Сент-Луиса хранил там тело своей погибшей четырнадцатилетней дочери — в спирту, в двухслойном цилиндре. Несмотря на столь мрачное прошлое, сейчас пещера Марка Твена пользуется большой популярностью у местных романтиков: время от времени под ее сводами играют свадьбы. Здесь даже есть специальное место для проведения церемоний, отмеченное табличкой «Свадебный угол». Подробнее: http://www.marktwaincave.com/

Парк Пиноккио (Италия, Тоскана, Коллоди) Открыт: круглый год. Стоимость билета: ?8 — для детей, ?11 — для взрослых. Настоящая фамилия автора «Приключений Пиноккио» Карло Коллоди — Лоренцини. А псевдоним Коллоди он взял себе по названию деревни, откуда была родом его мать. Поэтому именно в Коллоди находится Парк Пиноккио. Основан парк был в 1956 году, но его вряд ли можно назвать традиционным парком развлечений: это скорее музей под открытым небом, где разворачиваются сцены из жизни Пиноккио. Причем порой далеко не самые радужные — ведь в наполненной библейскими мотивами сказке Коллоди вообще немало страшных эпизодов. Так, в Парке Пиноккио есть скульптура, изображающая четырех кроликов, которые несут на плечах маленький гроб: по сюжету они пришли за Пиноккио, когда тот отказывался принимать лекарство. На территории парка проводятся выставки художников, вдохновленных книгой Коллоди и детской литературой в целом. Детей ждет мастер-класс по изготовлению кукол, представления в кукольном театре, катание на каруселях. А родителям будет интересно посмотреть на бронзовые и стальные изваяния, выполненные известным итальянским скульптором Пьетро Консаргой, чьи работы есть в коллекциях лондонской Галереи Тейт и парижского Музея современного искусства. Рядом с Парком Пиноккио находится Вилла Гарцони, а также Дом Бабочек, где под стеклянным куполом обитают экзотические насекомые. Стоимость билета, по которому можно пройти и на Виллу Гарцони, и в Дом Бабочек, и в Парк Пиноккио, составляет ?20 для взрослого, ?16 — для ребенка. Подробнее: http://www.pinocchio.it/

Worlds of Fun, (США, Миссури, Канзас-Сити) Открыт: с апреля по октябрь. Стоимость билета: $29,99 — для детей, $44,99 — для взрослых. Американский парк развлечений Worlds of Fun посвящен роману Жюля Верна «Вокруг света за 80 дней». Впрочем, на одном из вариантов логотипа в корзине воздушного шара сидит не Филеас Фогг, а пес Снупи — персонаж популярного американского комикса. Парк разделен на пять секций: Скандинавия, Африка, Европа, Восток и Америка. Но проследовать строго по маршруту Филеаса Фогга у посетителей Worlds of Fun не получится: здесь путешествие начинается со Скандинавии, у героя Жюля Верна — с Парижа. Worlds of Fun может похвастаться несколькими уникальными аттракционами: в частности, здесь находится одна из самых знаменитых каруселей в мире — Grand Carrousel. Она была построена в 1926 году для проходившей в Филадельфии Всемирной выставки в честь 150-летия провозглашения независимости США. Для каждой из 64 деревянных лошадок был разработан уникальный дизайн. Рядом с парком находится Worlds of Fun Village — импровизированный поселок, в котором можно остаться переночевать. Летом ночь для семьи из 3 человек в коттедже обойдется в $175. Подробнее: http://www.worldsoffun.com/