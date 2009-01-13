Романтика дороги или 18 часов с малышом в автомобиле

В 4.30 31 декабря 2008 года мы отправились в путь... Предстояло нам 18 часов дороги с полуторагодовалым сыном на автомобиле в заснеженный г. Сургут. Я уже ничего не боялась, все уже было передумано много раз и решено. Не хотелось встречать Новый Год опять с тарелкой салата у телевизора и укачиванием сына, еще свежо было воспоминание о встрече прошлого года шепотом "чтобы не разбудить". Да и любим мы новые ощущения.

Сын спал, и было приятно спокойно смотреть на мелькавший мимо знакомый пейзаж. Сразу скажу, за рулем был очень опытный водитель, я, скорее всего, так далеко не решилась бы вести машину, когда в салоне самые близкие люди. Так что в этот раз была лишена удовольствия от вождения, ну и всего неприятного, чем является большая ответственность и усталость, конечно.

Первые часы пути я еще дремала иногда, пока дорога была знакомая и ехали мы в сторону г. Камышлова (это недалеко от санатория Обуховский). Далее мы свернули, и тут сон как рукой сняло. Сонные деревни, маленькие поселки, снег и никого. Правда, мало снега, но я это уже поняла, когда возвращались обратно. Машин было очень мало, по крайней мере, до рассвета.

На рассвете, часов в 9.00. мы приехали в г. Тюмень. Заправились и уточнили, как выехать на трассу Тюмень - Ханты-Мансийск. Малыш проснулся и сонно поглядывал в окно. В это время я успела разглядеть Тюмень. Собственно говоря, я этот город раньше видела только с ЖД вокзала, а тут была возможность увидеть людей, дороги, машины. Ощущения остались самые хорошие: абсолютная равнина, дома, светофоры, рассвет и опять снег - романтика...

Малыш начинал вредничать. Пока ехали через Тюмень, отвлекала его книжками, рисованием. Потом поняла, что ему тяжело ехать в курточке и сняла ее. Так мы всю дорогу ехали в теплой кофте.

Комфорт, удобство и ничего лишнего - вот что главное в дороге с маленьким ребенком! Мы уже сами проголодались, и малыш наотрез отказывался кушать "в движении". Выпил только йогурт.

Скажу сразу, что взяли с собой. Большую часть поклажи занимали вещи (ну и конечно, горшок) и игрушки сына. Мы взяли только теплые вещи, подарки и всего помаленьку для дома, для ванны. Игрушки положили в машину. Книги плохо читал, рисовал немного, в машинках ковырялся. Спасли еще мультики на ноутбуке, когда совсем сынок не хотел сидеть спокойно в своем авто-кресле.

Малыш начинал все больше вредничать, понятно, тяжело сидеть все время, бегать хочется. Мы сразу решили, что раза два за 18 часов обязательно остановимся. Этого, как оказалось, вполне достаточно для нас и малыша. Остановились через 25 км от Тюмени около дорожного кафе, но заходить не стали, так как брали с собой запеченную курицу, а есть ее нужно было. Одели сына, минут 20 погуляли, ему, кстати, очень это понравилось и он с удовольствием бегал за местной дворняжкой.

Кушать в машине зимой оказалось крайне неудобно. Но мы с этим справились. Сын покушал плохо, может, потому, что йогуртом испортил аппетит. Двинулись в путь, так как дорога была неблизкая, и хотелось успеть до Нового Года. Кстати говоря, мы, на случай если не доедем до 00.00, взяли шампанское и мандарины, благо, часы в машине есть и будет куда торжественно смотреть, отсчитывая последние секунды уходящего года.

Горшок мы брали не для дороги, так как очень это неудобно, останавливаться каждый час (минимум), а отстегивать ребенка от ремней авто-кресла в пути я ни за что бы не согласилась. Безопасность прежде всего!

Играли, просто сидели, смотрели в окно, кушали печеньки и где-то под Тобольском он уснул. Тобольск сам мы не видели, только краешек. Зато мост через Иртыш предстал во всей красе. Под Екатеринбургом нет таких мест, где Чусовая такая широкая, поэтому не каждый день видишь такую красоту Российской природы. Да и люди постарались с огромными буквами "Тобольск" на вершине горы. Сразу за Тобольском еще ничего была трасса. Проехали Уват, родом из которого Жанна Агузарова и горнолыжный курорт Уват, не знаю как там с трассами, но вид отеля и инфраструктуры впечатлил.

Дальше мы петляли по болотам по трассе, которую только в атласе можно назвать громким словом федеральной. После Салыма не было практически никаких населенных пунктов и очень мало АЗС. Кстати, о стоимости бензина. Почему-то по мере приближения к неофициальной нефтяной столице России Сургуту, бензин становился все дороже. Аж до 21 руб за литр 92, в то время когда мы заправились у нас за 18.50 руб.

Дорога дальше оказалась не только ужасной, но и очень скучной и однообразной. Складывалось такое ощущение, что мы едем по кругу, настолько все было одинаково вокруг. Низенькие деревья, далеко уходящий за горизонт пейзаж, снег и никого… Особенно стало тоскливо, когда стемнело, и даже иногда попадающиеся указатели расстояния не внушали надежды, что мы скоро приедем.

Минуты тянулись ужасно медленно, казалось, что в каждой минуте целая вечность, и уходящий год замедляет течение времени. Каждый думал о своем: о прошлом и будущем, о нас на дороге и встречных фурах, водители которых вряд ли успеют к новогоднему столу…

Кстати говоря, мы всю дорого от Салыма до Нефтеюганска, а это примерно 200 км, ехали по “встречке”, иногда только отворачивая от встречных автомобилей, так как трассу занесло с одной стороны, там образовался толстый слой плотного снега, и по нему ехать было невозможно, так как машину начинало таскать.

Благо, дорога была прямая, очень прямая, это сложно представить, но практически ни одного поворота. Мы ехали точно на Север... Кстати, по это трассе очень много снегоуборочной техники, но они с такой огромной протяженностью, по-видимому, не справляются.

Малыш вел себя спокойно. Проснулся и меланхолично наблюдал за мелькающими заснеженными деревьями за окном. Было много, очень много снега...

Наконец мы доехали до заправки, время было 17.00. Одели малыша, погуляли, заправились, покушали. Но первым делом зашли в кафе узнать, сколько же еще до Сургута. Мужчина за стойкой посмотрел на нас с малышом удивленными глазами и ответил, что 330 км. Еще добавил, что “по такой трассе фиг знает, когда еще доедем”. Мы вздохнули, набрались сил, подышали свежим воздухом и отправились в путь.

Коронная фраза была "все точно пристегнулись?". Стало понятно, что путь предстоит неблизкий и тяжелый по плохой заснеженной дороге в темноте. Кстати говоря, мы пока светло на одной из кочек залетели, потеряли колпак и погнули диск. Я так думаю хорошо, что не литые стояли, а то бы по-любому колесо лопнуло бы. Ну это ИМХО.

Малыш вскоре уснул и проспал до самого Сургута. Далее был Пыть-ях, Нефтеюганск, огромные факелы нефтяных вышек. Это еще то зрелище. Жалко не сфотографировала. Часто встречались вдоль дороги кафешки, у которых стояли огромные машины и бегали нефтяники в ожидании Нового Года.

Доехали наконец-то мы до Сургута, примерно в 22.30. Город встретил нас огромным автомобильным подвесным мостом через Обь, который я, кстати говоря, тоже не сфотографировала.

Первое ощущение от Сургута было приятное: уютные домишки, все в сугробах, а вокруг на сотни километров никого. Машин мало, очень все компактно, на дорогах много снега, доброжелательные люди.

Мы были рады даже не столько Новому Году, а больше тому, что наконец-то цивилизация, родные люди и застолье. Все-таки встреча Нового Года с чашкой салата у телевизора - это тоже неплохо!