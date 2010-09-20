В санатории Железноводска! Едем с ребенком

Из Железноводска полвека назад были переведены многие промышленные и транспортные предприятия. Жилые массивы также были вынесены за пределы курортной зоны, где сосредоточены санатории. Таким образом, Железноводск находится в окружении леса и считается самым чистым городом Кавказских Минеральных вод. Здесь самый чистый воздух, вода и почва.

Умеренно жаркое лето с прохладными ночами, большое число солнечных дней при слабых освежающих ветрах, зима не холодная.

Минеральные воды Железноводска в основном ориентированы на улучшение работы органов пищеварения (Славяновский источник) и болезни мочевыводящей системы (Смирновский источник).

Отдыхали с сыном 2,5 г. в Железноводске в мае этого года. Остановились в санатории им. Тельмана (выбирали по невысокой стоимости путевки и по близости санатория к источнику). В мае-августе все санатории Железноводска пользуются большим спросом, путевку надо бронировать заранее, лучше за месяц, предварительно созвонившись с санаторием.

Санаторий им. Тельмана располагается в центре курортной зоны и рядом с Славяновским источником (10 мин. ходьбы). Санаторий принимает детей от 4 лет, но если поговорить с глав. врачом санатория, то можно отдыхать с детьми и более раннего возраста.

Цены на номера санатория не оправдывают ожидания (в Турции отдыхать гораздо дешевле и сервис выше). Цена курсовки на одного взрослого человека в санаториях Железноводска варьируется от 1 500 до 5 000 руб./сут (проживание, питание, лечение включено). Детская курсовка для нас стоила 800 руб./сут. (проживание, питание - детям до 4 лет процедуры практически не назначают).

Минеральная вода тут очень “сильная”, она очень помогает тем людям, у кого проблемы с желудочно-кишечным трактом. Люди ездят в Железноводск десятилетиями, для лечения язвы, холецистита, панкреатита, гепатита, колита, желчекаменной болезни и др.

В Железноводске я отдыхала два раза в мае и марте. Больше всего понравилось в мае, город открылся с другой стороны. На мой взгляд, самое лучшее время для отдыха с ребенком в Железноводске – это середина мая (в начале мая в номерах прохладно, а в июне начинается жара). Если решились поехать отдыхать летом, то просите номер, выходящий на теневую сторону. В санатории Тельмана – это номера выходящие на г. Железную (еще один плюс - эта сторона тихая, музыки от близлежащих кафе по вечерам не слышно).

Отдых (проживание, питание, лечение) на 20 дней в санатории им. Тельмана вам обойдется:

Двухместный стандартный номер – 30 тыс. руб/чел.

Одноместный стандартный номер – 48 тыс. руб/чел.

Двухместный люкс – от 50 до 100 тыс. руб/чел.

В Железноводске санаторий Горный Воздух специализируется на лечении детей и взрослых. На мой взгляд, если отдыхать с ребенком, то до источника с ним не находишься (ок. 30 мин. в одну сторону). Можно пить привозную, но эта минеральная вода не дает такого эффекта в лечении, чем “свежая” из источника.

P.S. Стоит отметить, что с июня путевки во всех санаториях Железноводска дорожают на 10-15%.

Ходить кушать лучше в первую смену – самое оптимальное время для ребенка.

На поезде быстрее всего доехать до Минеральных вод, т.к. в Минводах он стоит 30-40 мин, а дальше - на такси за 200 руб. до Железноводска (торгуйтесь с таксистами!).