Осень-зима 2010: коллекция семейных путешествий

Каждый раз, когда за окном льет дождь, сыплет снег или столбик термометра падает без сил, хочется взбодрить себя: «У природы нет плохой погоды, каждая погода – благодать», - петь рекомендуется три раза в день по пять минут. Собственно, есть гораздо более хороший способ. Детей в охапку, наряды – в чемодан и… Вы уже знаете, куда отправитесь?

В какую часть света сбежать от промозглых ноябрьско-декабрьских дней? Где провести время будет приятно, как никогда? Где будет хорошо и взрослым, и детям? Какие вопросы задать турагенту, выбирая путевку, и как заполучить «горящую»? Обо всем этом расскажет Ольга Маханёк, директор по туризму офиса продаж семейного отдыха «TEZ TOUR» (уполномоченное агентство «ТУРБЕРИ»). Читайте!

U-mama: Ольга, традиционно хочется к морю. Куда податься, чтобы удалось все: погода, сервис, цены?

О.М.: В это время года из теплых направлений самое популярное и самое массовое – Таиланд. Теплое и притом экономичное – Египет, где «все включено». На третьем месте по популярности - Гоа и Бали.

U-mama: Хотя Египет, как Вы говорите, лишь на втором месте, на «Ю-маме» большинство разговоров – именно об этой стране.

О.М.: Египет, безусловно, хорош программами «все включено»: платишь один раз, и можешь быть уверен, что больше значительных трат не будет. Однако, в декабре, январе, феврале на побережье Красного моря дуют сильные ветра, и это может сделать отдых не очень комфортным для детей: несмотря на то, что вода здесь всегда исключительно теплая, плюс 20 градусов, выходить из моря на берег может быть неприятно. Главный плюс Египта: лететь недалеко, 5-6 часов. Какой курорт выбрать? Обычно семьи с детьми едут в Хургаду: там лучше, чем где-либо, представлена детская политика, удобный песчаный вход в море. В Шарм-эль-Шейхе тоже есть отели с пологими пляжами, но их немного.

U-mama: Почему же Таиланд наиболее популярен?

О.М.: В Тайланд перелет дольше, 8-9 часов, и питание – только завтраки, к тому же очень своеобразное меню. Зато там гарантированное тепло, благодатный климат, я каждый год вожу туда своих дочерей. Главное – знать, где и как кормить детей, не переходить на местную пищу, а ходить в чистые, проверенные «европеизированные» ресторанчики. Море, солнце, песок – вот и все, что нужно детям. Помимо того, что лето посреди зимы доставляет колоссальное удовольствие, купание в море замечательно укрепляет иммунную систему.

U-mama: А чего ждать от Гоа и Бали?

О.М.: На Гоа вас ждет недолгий перелет в районе 6 часов, очень хорошие песчаные пляжи. В отелях совершенно нет детской политики, хотя где-то встречаются детские площадки, мини-клубы. Если вы едете с детьми, выбирайте хорошие (дорогие) отели с качественным и разнообразным питанием. Но будьте готовы к тому, что в любых отелях на Гоа специфичная кухня с большим количеством индийских специй. И я считаю, что для нежных детских желудков это не лучший вариант.

На Бали из Екатеринбурга придется лететь порядка 12 часов. Соответственно, цена туров на порядок выше: это зависит и от того, что сама путевка дороже, и от того, что там, на месте, придется тратить больше, Индонезия - дорогая страна по сравнению, например, с Таиландом. На Бали мало отелей, которые работают по системе «все включено». Экскурсии также выйдут дороже, так что Индонезия - для респектабельных туристов. Кроме того, на Бали существует проблема с морем: очень ярко выражены приливы и отливы, причем «график» их невозможно предсказать далее чем на несколько дней. Можете приехать – а моря нет. Я советую выбирать Индонезию для отдыха тем, кто проводит время вдвоем, любит молодежные тусовки и экзотику.

U-mama: Семейный отдых бывает разным: одним нравится комфорт и маршрут отель – пляж – ресторан. Другие детей в охапку – и развлекаться. Что посоветуете одним и вторым?

О.М.: Египет подарит ожидаемый отпуск спокойным родителям. Если хочется комфортного отдыха, покупайте себе дорогой отель, где будет оптимальным соотношение цены и качества. Живешь в этом отеле, никуда не выходишь, ешь, пьешь, тут же развлекаешься, лежишь на пляже, занимаешься своими детьми. Таких отдыхающих очень много: они гуляют с колясками по территории отеля и счастливы.

Для активных родителей с детьми после 4 лет, когда ребенок уже достаточно выносливый, не сидит на месте, требует впечатлений, в том же Египте найдется немало развлечений. Это может быть морская экскурсия, катание на верблюдах по пустыне, джип-сафари – непродолжительные, но активные экскурсии.

Таиланд предложит вам много природных экскурсионных маршрутов: посещение парков, ферм, заповедников. Даже если поездка рассчитана на целый день, как посещение Парка сафари, она не будет утомительной для детей. В первой половине дня вы ходите по парку и смотрите шоу дельфинов, обезьян, морских котиков; кормите жирафов с руки… А во второй половине экскурсии парк «приходит» к вам: туристы садятся в автобусы и едут наблюдать зверей в естественной среде.

Крокодиловая ферма, катание на слонах, поездка в джунгли кормить обезьян – все это будет интересно детям постарше. Родителям и подросткам Таиланд предлагает много исторических экскурсий.

U-mama: Ольга, Ваше мнение: когда, в каком возрасте пора вывозить детей за границу?

О.М.: Это на 100% зависит от родителей: когда готовы, тогда и пора. Я вижу, что с каждым годом возраст туристов становится меньше и меньше. Встретить в отеле родителей с месячным малышом теперь – обычное дело. Детям не нужно ничего, кроме мамы рядом. До 2 лет ребенок летает и живет в отеле бесплатно. Купать можно как в море, так и надувном бассейне с морской водой. Персонал предоставит вам детскую кроватку, если есть в этом необходимость. С грудным малышом не нужно думать о специальном питании. Пожалуй, чем меньше ребенок, тем проще с ним в проездке, при условии, что эта поездка проходит в максимальном комфорте для родителей. Я уж не говорю, что отдых у моря полезен мамам: он замечательно «лечит» послеродовую депрессию.

U-mama: Обычно меньше боятся бытовых трудностей, больше - акклиматизации.

О.М.: Как говорит одна моя знакомая врач, море и солнце еще никогда никому не вредило. Если настороженно относитесь к тому, как ребенок перенесет путешествие из зимы в лето и обратно, посоветуйтесь с педиатром: обычно они советуют за неделю до поездки давать детям противовирусные препараты.

U-mama: Посоветуйте, что учесть, планируя отдых с ребенком?

О.М.: Инфраструктуру отеля: есть ли детская политика. Насколько близко к отелю расположен пляж – подумайте об этом заранее, чтобы не пришлось ходить далеко с коляской или слингом, тем более – ездить до моря автобусом. Пологий заход в море, детский клуб, услуги няни, если вы допускаете, что захотите оставить ребеночка на ночь под ее присмотром. В последнее время очень многие туристы просят, чтобы в отелях были бытовые приборы, облегчающие жизнь молодым родителям: видеоняни, подогреватели для бутылочек и прочие необходимые вещи. Практически любой дорогой отель предоставит вам эти услуги, их можно запросить заранее, при бронировании номера.

Время – немаловажный момент, который также следует учесть. С конца ноября в Египте начинается сезон ветров, чтобы было комфортно выходить после купания на берег, захватите кофту. Она пригодится и вечерами, если захочется провести время на открытом воздухе.

U-mama: Заветная мечта каждого туриста - «горящие» путевки. Что это, где взять, сколько стоит?

О.М.: В этом году их нет, просто нет… Потому что все туры раскупаются быстро и заранее. К нам часто обращаются с просьбой «записать на «горящую» путевку». Записываем, но объясняем, что человек рискует вообще никуда не улететь. Путевка может появиться за неделю, за 3 дня, сутки или не появиться вообще. На самом деле, нынче впервые за несколько лет выиграли те туристы, кто озаботился ранним бронированием – за 2-3 месяца до начала тура. Такие путевки оказались намного дешевле. Семья из четырех человек могла сэкономить порядка 40 тысяч рублей.

На будущее: нужно или уметь расставаться с деньгами заблаговременно, или спокойно относиться к тому, что будет «горящая» - улетите, нет – останетесь дома.

U-mama: Тем не менее, путевки все же есть, и при желании я могу улететь в теплые страны, например, в конце ноября?

О.М.: Есть, но это цены, скажем так, максимальные. Пятизвездочный Египет, где «все включено», будет стоить порядка 70000 на семью из двух взрослых и ребенка за 10 дней отдыха.

U-mama: Зима - это не только тоска по теплому морю, но и ожидание праздника. Где будет интересно отметить Новый год?

О.М.: Рекомендую традиционный новогодний тур в Лапландию «В гостях у Санта-Клауса»: из Екатеринбурга вы летите до Рованиеми, родины Санты. Поездка длится 5-7 дней, здесь туристов ждет катание на собачьих упряжках, посещение резиденции Санта-Клауса. К сожалению, пока эти туры не объявлены, хотя обычно у нас бывают два самолета из Екатеринбурга: на Новый год и Рождество. Думаю, через неделю-две у меня уже будет достаточно информации о новогодних каникулах-2011, звоните!

Из российских новогодних развлечений очень советую «Путешествие к Деду Морозу» - тур в Великий Устюг на специальном «новогоднем» поезде. Вся поездка займет 3-4 дня: ребята узнают, как работает почта Деда Мороза, побывают в гостях в его загородной резиденции, получат подарки. Скажу по опыту, от такой поездки остаются в восторге и дети (начиная от 3-4 лет), и взрослые.