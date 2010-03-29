Наша первая поездка в Египет. Время поездки май 2009 г

Побывать в Египте была моя мечта еще со времен школы. Пирамиды и древние памятники манили меня, но как-то все не изыскивалась возможность. И вот, имея уже двух детей, я все-таки собралась туда. Вернее, мы все собрались, я, муж и двое наших мальчишек.

Отель я выбирала очень долго, голова шла кругом от обилия информации и от противоречивых отзывов. Выбор пал на отель Аладдин в Хургаде. Путевки взяли за три недели и я сразу начала готовить чемоданы. Самолет вылетал в 5 утра, вечером мы легли поспать и чуть не проспали, будильник не прозвенел. Со скоростью света мы соскочили с кроватей, похватали сумки и выдвинулись в аэропорт. К слову сказать, дети впервые летели на самолете, поэтому в аэропорту на все они смотрели широко открытыми глазами. Время ожидания пролетело быстро, и вот мы в самолете.

Перелет

Сказать, что я боялась лететь - это ничего не сказать, боялась жутко. Еще больше страха на меня нагоняла шумная молодая компания, летевшая с нами в самолете. Добрая мужская часть этой компании, видимо, тоже сильно боялась полета, поэтому они зашли в салон уже довольно таки хорошо «набравшись храбрости». Всю дорогу они спорили: долетит ли наш самолет, а при малейшей турбулентности бросались на свои места, пристегивались ремнями с дикими криками «помогите, падаем». Сейчас все это вспоминать конечно смешно, но тогда мне было совсем не до смеха. Тем не менее, я стойко перенесла весь полет и вот, наконец, мы приземлились. Как обычно бывает, весь салон самолета разразился бурными аплодисментами.

В аэропорту все оформления мы прошли быстро, сели в автобус и нас повезли в отель. Первым впечатлением у меня было легкое разочарование - кругом пустырь, мусор. И это Египет? - была первая мысль. До отеля ехали минут 30, не меньше. Нас высадили почти самыми последними.

Отель

Наконец мы на месте. На ресепшен мы отдали свои паспорта, заселение в 14 часов. Платить мы ничего не стали, решили 3 часа погулять по территории, которая была огромная. Наш отель входил в тройку отелей, распложенных вместе. Гулять, купаться и кушать можно было на территории любого из трех отелей. В 14 часов мы уже были на ресепшн. До последнего мы находились в сомнениях, давать ли бакшиш за хороший номер (почти во всех отзывах утверждалось, что без 20 долларов хороший номер не дадут). В последний момент решили не давать денег, а посмотреть сначало то, что дадут.

Носильшик резво подхватил наши чемоданы и мы поспешили за ним. Проводив нас до номера и получив свой честно заработанный доллар он поспешил удалиться. Номер оказался вполне нормальным, довольно просторным, нас все устроило. Порадовало и то, что корпус был рядом с рестораном, бассейном и пляжем.

Ресторан был довольно неплохим, уютненьким. Питание было простое, но разнообразное. Если не сваливать все враз на одну тарелку (что очень часто замечалось за нашими соотечественниками), то каждый день можно пробовать разные блюда. Вообщем, голодными мы никогда не были, всегда находили, чем перекусить, да и народ мы непривередливый, можно даже сказать, всеядный. Случаев отравления в нашем отеле не наблюдалось. Вечерами перед входом в ресторан устраивали небольшие представления. Персонал в ресторане, да и во всем отеле, был очень приветлив и доброжелателен, в ресторане обслуживали быстро, нареканий у нас никогда не было. Египтяне народ доброжелательный (в большей своей части). Улыбка, приветливость, пара шуток и общение с ними на равных - и они тебе отплатят тем же.

Море...

Море…О том, какое оно в Египте, думаю, даже и говорить не стоит. Нет таких людей, которые если и не видели, то слышали о Красном море. Это рай под водой. Жаль, что у нас не было специального фотоаппарата, чтоб запечатлеть эту красоту. Пляжем можно пользоваться любым из трех.

Самый лучший пляж был на территории отеля «Жасмин», там песчаный вход. Для детишек самое то. Единственным неудобством было то, что практически все ходили на этот пляж. Муж приноровился вставать в 6 утра и идти занимать там лежаки. Но иногда мы ходили и на другие пляжи, там народу было гораздо меньше и всегда можно было найти свободные места. На пляже «Жасмина» было очень много медуз, чему несказанно радовались дети. Несмотря на все уговоры не трогать их, они бесстрашно вылавливали медуз из воды.

Так же на территории «Жасмина» есть небольшой зоопарк. Добрый дяденька араб даже доставал из клеток обезьянок и разрешал с ними фотографироваться.

Для детей была масса развлечений: мини клуб, детская дискотека, мультики на большом экране на улице по вечерам, неплохая детская площадка. Скучать нам не приходилось, после дискотеки и просмотра мультиков мы часто ходили на представления в амфитеатр. Очень хотелось и самим сходить на дискотеку, но детей одних оставить не могли.

Отдельно хочется рассказать об экскурсиях

Лодка с прозрачным дном

Из ближних экскурсий мы выбрали «лодку с прозрачным дном». Довольно-таки неплохая экскурсия, ребятишкам, да и нам, было очень интересно. Больше часа мы плавали и рассматривали в стеклянное дно подводное царство. На обратном пути нам устроили небольшое шоу с танцами, было весело.

Луксор.

Следующая наша поездка была в Луксор. За весь наш отдых это были наиболее яркие впечатления от увиденного. Автобус заехал за нами в 5 утра, и, получив в дорогу завтрак, мы отправились. Автобус был очень комфортный, с туалетом, кондиционером и телевизором, по которому на обратном пути нам включили фильм. Ехали мы почти 5 часов, по пути была одна большая остановка. Дорога прошла легко, дети спали, мы смотрели в окно. Немного подпортила настроение семейная парочка москвичей. Через 2 часа поездки они с характерным московским акцентом начали возмущаться, почему мы так долго едем (будто они не знали, что путь неблизкий), дело дошло почти до скандала, весь их негатив вылился на гида. Гид был отличный, все время нам что-то рассказывал, шутил и устраивал конкурсы. Мне его даже стало жаль, представляю, сколько им приходиться терпеть от таких «наших».

Наконец мы на месте. Гид дал название нашей группе «Нефертити». Когда мы расходились самостоятельно осматривать достопримечательности, сигналом к сбору группы было вскидывание вверх гидом посоха и выкрикивание название группы. Сначала мы поехали в «город мертвых», долину царей и цариц, осматривать гробницы фараонов. Ощущения, конечно, непередаваемые, это что-то!, своими глазами видеть многовековую историю!

Луксор находится в южной части Египта, и поэтому жара там страшная и очень ощутимая. Уже через час я чувствовала себя, как «ежик в тумане», голова жутко болела. Мы осмотрели 3 гробницы, за дополнительную плату нам предложили побывать в гробнице Тутанхамона , но мы были так вымучены жарой, что не пошли туда. Некоторые гробницы внутри очень хорошо сохранились, были четко видны настенные рисунки и надписи. К сожалению, фотографировать внутри гробниц запрещено. Очень хотелось сделать хоть один заветный снимочек, но там практически по пятам ходили «смотрители порядка», рисковать мы не стали. После всего осмотра у нас было одно огромное желание - добежать до автобуса под кондиционер, что мы и поспешили сделать.

Следующий пункт – колоссы Mемнона , тронные статуи фараона Аменхотепа III. С течением лет они изрядно «потрепались», но все равно их размер поражает. На их осмотр нам дали минуты 3, мы быстро сфотографировались и опять в автобус.

Ура! Едем обедать! Все были очень голодные. Нас отвезли в небольшой ресторанчик со шведским столом. Выбор там был очень и очень скудный, можно сказать, его почти и не было, но наша оголодавшая группа смела все, что было. Наевшись, всех потянуло на сон, но впереди было самое интересное.

Мы погрузились и поехали в храм царицы Хатшепсут (как утверждал наш гид - единственной женщины фараона). Храм высечен в скале и состоит из 3-х «этажей». Настенные росписи также были хорошо сохранены (правда, не везде). Полицейские и местные аборигены при виде фотоаппарата подскакивали и начинали позировать, за что потом, соответственно, требовали свой «бакшиш». Вообще в местах экскурсий местное население от мала до велика очень прилипчивое и навязчивое, просят бакшиш чуть-ли не за воздух, которым дышишь там. Но так как мы люди не особо конфликтные, просто не обращали на них внимания: идет за тобой по пятам, ну и пусть идет, просто не замечаешь его и все.

Налюбовавшись этим древним творением, мы отправились в Карнакский храм , самый большой в мире, его протяженность приблизительно 2 км. На самостоятельный осмотр нам дали час, но за это время осмотреть весь храм нереально, мы так его весь и не обошли. Ну что сказать.... его мощь поражает!

Этот храм строился разными фараонами в течение более 1500 лет. Каждый фараон в период своего царствования достраивал в храме что-то свое. При входе в храм нас «встретила» аллея сфинксов (или как шутил гид - аллея баранов). При входе внутрь по правой стороне тоже расположены сфинксы, по центру - сфинкс с чертами лица Тутанхомона. Далее идет большой гипостильный зал, это зал колонн невероятных размеров. В зале 134 колонны по 15 метров высотой и несколько колонн высотой 21 метр. На территории храма стоят 2 обелиска царицы Хатшепсут, их высота приблизительно 30 метров. Неплохо сохранилась статуя фараона Рамсеса II. В центре Храмового комплекса расположено священное озеро, которое некогда снабжало храм водой. В настоящее время оно очень грязное (хотя говорят, что его постоянно чистят). Рядом на пьедестале – жук-скарабей, по преданьям приносящий удачу, любовь и богатство. Наш гид поведал нам один «секрет»: если загадать желание и обойти скарабея 3 раза, оно сбудется. Если хочешь жениться - 7 раз, развестись - 9. Я, конечно, отнеслась к этому скептически и даже посмеялась, но желание все же загадала и пошла обходить «волшебного» жука. Вслед за мной потянулась вся наша группа. Со стороны, наверно, все это выглядело забавно - толпа людей гуськом друг за другом наматывает круги вокруг каменного насекомого.

Про карнакский храм (а впрочем, и про другие места) можно рассказывать бесконечно.

После осмотра всех запланированных мест нас прокатили по Нилу на местной лодочке. Завершением всей нашей поездки стало посещение музея папируса , где нас напоили каркаде, показали процесс изготовления папируса и, конечно, предлагали купить у них эти самые папирусы. Цены на них мы уже знали, поэтому были, мягко сказать, удивлены их ценам, которые были выше в несколько раз, чем в Хургаде. Покупать мы, естественно, ничего не стали.

После музея папируса нас отвезли на алебастровую фабрику , мы зашли туда на пару минут, глянули на всю эту красоту и поспешили в автобус, усталость у нас была жуткая… Весь обратный путь мы смотрели телевизор и спали. В отель приехали очень уставшие и безумно довольные. После такой экскурсии лежать на пляже уже не хотелось, душа рвалась к новым местам. Но, к сожалению, мы больше никуда не поехали, у нас на то были свои причины. Хотя планов было много. Зато мы твердо решили, что приедем сюда еще не раз, ведь нам надо столько всего увидеть…

Домой!

Две недели отдыха пролетели быстро и вот мы уже в аэропорту. Проходя регистрацию, муж тихонько толкнул меня в бок, показывая назад. Какое же было у меня выражение лица, когда я увидела «веселую компанию», с которой мы летели сюда. Морально я уже приготовилась к их крикам « ааа, падаем», но, на удивление, весь полет их даже видно не было, наверное, тоже устали и поскорее хотели домой…