Отчет о поездке на Кубу

Полет

Лететь было страшно и долго. Страшно долго. Только от Москвы до Кубы добирались больше 12 часов. Нам повезло, летели без посадок и дозаправок. Некоторым счастливчикам пришлось садиться в Стокгольме, чтобы ссадить разбушевавшихся туристов. Лететь долго, каждый развлекается как может. Рассказывали, да. Маршрут проходил по дуге — на запад через Северную Европу, Гренландию, потом на юг. Солнышко катилось вместе с нами, так что поспать не удалось, смотрела в иллюминатор во все глаза.

Над Европой была облачность, границ государств не видела, зато над океаном чистая красота! Кругом вода, яркое голубое небо, горизонт. Потом появился лед, Гренландия в белом снегу и узкие ниточки дорог.

Постепенно снег пропал, море стало бирюзовым, то и дело появлялись небольшие острова. И вдруг откуда-то из-под пуза вылезло Варадеро с отелями, пляжами, зонтиками и дорогой вдоль берега. Казалось так близко по сравнению с бесконечной водой. Наш отель Coralia Playa de Oro (Coralia Club) узнали сразу – у него бассейн необычной формы, но сфотографировать не успели, поэтому предъявляю фотку с Гугля.

Когда сели и через окошко увидели, как на залитом солнцем взлетном поле машет руками (регулирует) негр в жилетке, поняли — мы долетели до Острова Свободы. Ура, товарищи!

Фотки из полета: http://www.u-mama.ru/albums/show.php?folder=4646.

Отель

Регистрация, таможня, багаж… Наконец, когда мы вышли из аэропорта, уже конкретно стемнело, была настоящая ночь. Наш отель был самый последний по списку трансфера, и мы еле успели на ужин, прямо с вещами поперлись в ресторан. В номере оказалось очень холодно (как работает кондишн, не разобрались, регулировали микроклимат путем открывания балкона), кровати почему-то две и узкие. За окном у бассейна началось громкое шоу, мы не выдержали и пробрались на море. Нашли на слух, но поплавать не отважились — темно хоть глаз выколи, а вдруг там португальские кораблики.

Так мы ничего и не увидели в тот день.

Надо сказать, что разница во времени с Кубой 10 часов, день и ночь поменялись местами, организм с трудом понимал, что происходит. Поэтому часов через пять глаза сами собой открылись и закрываться больше не хотели, несмотря на ночь за окном и общую усталось. Пришлось идти в бар отпаиваться кофе. Ах, какой вкусный кофе нам сделали!.. Я кофе вообще не люблю, но на Кубе каждое утро с удовольствием выпивала пару чашек ароматного капучино. Приятно посидеть ранним утром в пустом баре, легкий ветерок обдувает плечи, небо светлеет потихоньку… И тишина, нет шумного гама и толпы отдыхающих, только бармен включает свою машинку специально для тебя… Эх!..

После завтрака осмотрели территорию отеля.

Пальмы, фикусы, кактусы, лиановидные растут там просто так, под открытым небом без удобрений. Я ходила вокруг и плакала от досады, мы столько сил тратим на поддержание жизни какой-нибудь растенюшки, а тут они кустятся даром, как сорняки. Причем вырастают такие сковородки, что аж лопаются по краям. Хотелось сразу все собрать и увезти на родину. Отношение аборигенов к ним совсем не трепетное. Для них какая-нибудь северная сосна невероятная экзотика, которую нам не понять.

Маленькие смешные ящерицы, задирают лапы при ходьбе как вараны, каждый солнечный день выползают на камешки греться. Пугливые, если неострожно подойти, заворачивают в кральку желтый хвост и улепетывают. Еще из живности видели колибри (залетела на балкон, а мы рты разинули от удивления), лягушонка на столе в баре и скорпиона на полу. От вида скорпиона мы ошалели, по утрам садимся в кресла не глядя, да и темно, а там может поджидать такой чудный сюрприз! Бармены путались в показаниях, мне сказали, что он не опасен, не извольте беспокоиться, супругу — сеньор, скорпион очень опасен, будто осторожны.

Погода была чудесная, вода теплая, хотя аборигены говорили, что для них не сезон и купаться не решались. Вот уж насколько я мерзлявая, но вода там не холодная, зря так кубинцы.

Кормили нас на убой, очень вкусно и много. Через неделю мы устали жрать. Но отказаться от такой вкуснятины не смогли, пришлось сделать над собой усилие и продолжать ходить в ресторан. Не верьте, что маленькие едят мало. И как я не лопнула! Кстати, стены в ресторане оформлены картинами с элементами 3D. Например, парус у лодки из настоящей ткани, доски причала тоже реальные, деревянные.

Есть еще два ресторана. Один из них находится почти на пляже, он без стен, обедать там одно удовольствие. Свежий воздух, солнце, море рядом, живая музыка. Первую неделю были веселые музыканты, задорно пели и играли, лихо отплясывая. Потом их сменили другие — грустные и душевные. Песни пели одинаковые (видимо, самые популярные среди туристов), но у первых лучше получались энергичные, а у вторых лирические и трагичные, особенно гимн команданте Че Геваре (Hasta siempre Comandante).

Прямо в отеле можно взять напрокат маленький скутер (24 кука в сутки), что мы и сделали, чтобы погонять по окрестностям. Есть другие варианты: двухэтажный автобус, обычное такси, коко-такси (круглый желтый мотороллер на двух-трех пассажиров с обязательной девушкой за рулем), повозка с лошадью.

Полуостров Икакос — узкая коса шириной около 600 метров, длиной 25 км находится на серверном побережье Кубы, которое омывает Атлантика. Город Варадеро находится в самом начале этой косы. Он вытянутый, у него почти везде только одна улица — центральная Авеню Уно, остальные улочки пересекают авеню и называются бесхитростно по номерам. Может, не так красиво, но зато очень удобно, и с переименованием вопросов нет

Фотоотчет: http://www.u-mama.ru/albums/show.php?folder=4645

Страна

Живут кубинцы в одно- или двухэтажных домах. Обязательно есть веранда. Даже если она размером с хрущевский балкончик, на веранде обязательно стоят два кресла-качалки. Кубинцы любят отдыхать. А что еще делать в таком раю?

Куба по праву может называться музеем мирового автопрома, по улицам ездят раритеты, вылизанные и затюнингованые до блеска. Неравенство не скрывается — для туристов ходят новенькие автобусы, местные ездят в переоборудованных грузовиках или на кэмелах (это такие тягачи с прицепом, выгнутым как двугорбый верблюд). Водители очень дисциплинированные, пешеходов всегда пропускают на переходах, перекрестах и даже просто так по дороге.

В хождении две валюты – деревянный песо для местного населения и конвертируемый песо (кук) для туристов. Туристам запрещено пользоваться деревянными песо. Кук примерно равен одному доллару или двадцати четырем деревянных песо.

В магазинах, честно глядя в глаза, могут назвать завышенную цену, даже если ценник висит тут же. Не смущаются и в дьютике. На рынке торговаться не любят, но можно попробовать скинуть процентов 20-30, не больше. Зато если не удалось сторговаться, могут просто подарить. Загадочная кубинская душа.

У них социализм, магазины для местных, как наши сельмаги в худшие времена — пустые полки, даже в «богатом» Варадеро. Приличные сувениры из Китая. Если хотите местного производства, то это сделанные руками глиняные поделки, костяные брошки-сережки, деревянные фигурки и тамтамы, вязаные платья, кожаные тапочки и шляпы.

Свой русско-испанский разговорник я удачно обменяла на два небольших барабана.

Разговаривали мы на английском и испанском. Я учила испанский перед поездкой и могла поговорить на отвлеченные темы: как зовут, сколько лет, работа, семья и т.д. Русский язык многие кубинцы учили в школе, но мало кто может разговаривать. Впрочем, в наших школах точно так же плохо учат иностранные языки.

Воруют. Да, а что вы хотели? По башке вряд ли стукнут, но по-тихому спереть всегда готовы. У меня на третий день свистнули жакет, который лежал на столе в открытом ресторане отеля. Вокруг ресторана заборчик, мы одни, только официанты готовятся к обеду. Стоило отойти от стола на полминуты, и нет жакета. Впрочем, не жалко, брала его именно с таким умыслом, чтоб потеря не была болезненной. Но сама ситуация смешна, буквально из-под носа увели. С одеждой на Кубе очень плохо, в баре можно свои ношеные вещи нелегально обменять на ром или кофе.

Почти все бармены и официанты приторговывают фальшивыми сигарами. На наш неискушенный вкус они совсем не отличаются от официальных, но стоят в пять-шесть раз дешевле. Только хорошо и ароматно курятся они лишь там, в России мигом высыхают, и запах резкий, не сочетается с нашим воздухом.

Кубинки смешно бреют ноги, до середины бедра, получаются велошортики. Особенно шокирующее зрелище, если кубинка черная, волосы у них неслабые, получаются отличные меховые штанишки. Гид объяснил, что так бреются приличные сеньоры, а женщины с чистыми ногами считаются «грязными». Вот такой каламбур, такие нравы. Продвинутая молодежь, например, аниматорши или манекенщицы выглядят и следят за собой вполне по-европейски.

Окрестности Варадеро (фото): http://www.u-mama.ru/albums/show.php?folder=4658

Экскурсии

Экскурсии стоят 80-130 у.е., но они очень насыщенные и интересные.

Джип-сафари

Колонной по бездорожью по четыре человека в машине с остановками. Река Канимар, 30 см сверху вода холодная и пресная, а ниже теплая и соленая. Покатались на водных скутерах и поели лобстеров. Ракушечник, где ведется разработка таким образом, что остаются высокие столбы, выглядит великолепно и сверху и снизу. Фазенда рабовладельца, где растет хлопок, кофе и самый старый баобаб на Кубе (seiba). Можно покататься на худых лошадях, и даже на быке. Последняя остановка — подземное озеро в пещере, вода чистая, прозрачная, нехолодная. Купаться страшновато, очень глубоко и темно.

Фотки: http://www.u-mama.ru/albums/show.php?folder=5116

Кайо-Ларго (Cayo Largo)

На самолете местных авиалиний мы улетели на остров Кайо-Ларго в Карибском море и сели на катамаран, на котором нас возили по мелким островам. Остров Игуан. Игуаны не страшные, балдеют как кошки, когда их гладят по голове, но нервные, подходить к ним надо спокойно, а не нестись, топоча ногами. Кормить осторожно, сослепу могут вместе с предложенным хлебушком отхватить пальцы. Кожа у них шершавая и холодная, а костяной гребень по спине и хвосту приятный — гладкий, податливый, нежесткий. Живут игуаны в камнях с острыми краями, от прогулки по этому каменному острову сланцам может наступить капец. Ракушечный остров. Пристани у него нет, поэтому желающие пособирать ракушки добираются до берега вплавь. Обратно я возвращалась, загребая культяпками, в кулаках сжимала добычу. Потом нас опять накормили лобстером, отвезли на рифы, где выбросили за борт остатки лобстеров для привлечения местной фауны. Нам выдали маски с трубками и предложили спуститься в этот суп. Рыбки, кораллы, очень красиво, только маска с меня сползала, я никак не могла нырнуть и нахлебалась противной соленой воды.

Отступление. На катамаране была одна забавная туристка из Болгарии или откуда-то рядом. Она долго переодевала разные купальники, не могла выбрать. В итоге остановилась на двух трусиках голубого цвета. Бюстики она скинула совсем, не смогла выбрать. Зато когда мы вернулись в Варадеро, у своего отеля она вышла в двух бюстиках, уже розовых. Мадмуазель Капуста

Катание на катамаране закончилось, нас высадили на пляже Кайо-Ларго: «У вас есть три часа свободного времени». Народ разбрелся по пляжу, никого не видно, хоть голышом купайся. Там был настоящий рай, я вам скажу, баунти отдыхает… Яркое солнце, море невероятного голубого цвета, мелкий-мелкий белый песок, который тихонько скулит под ногами, пальмы растут прямо на пляже… Вода в море спокойная, как в бассейне. Солнце печет, а песок прохладный… После такой красоты возвращаться не хочется никуда, так бы и жила там…

После этой поездки торговец барабанами с моим разговорником сказал, что Кайо-Ларго хорошо, а вот Кайо-Коко вообще супер, они с женой там были и нам рекомендуют. Не знаю, куда еще лучше-то… Наверно, на Кайо-Коко остается только умереть от счастья

Гавана

В Гавану мы съездили нахаляву. Наш отель устроил акцию по освобождению своих номеров, взамен предоставлял бесплатную экскурсию по старому городу (Habana Vieja) с посещением кубинского шоу Тропикана и номер в отеле Гавана-Либре (Habana Libre). С утра мы оставили чемоданы в багажной комнате и поехали вшестером на минивэне. Весь день гуляли с гидом по старой Гаване с домами в колониальном стиле. Кафедальный собор (там можно помолиться разным святым, в том числе святой, отвечающей за решение всех жилищных проблем), Музей рома (после экскурсии дали попрбовать), Музей шоколада (музей не нашли, шоколад не понравился), бар Хэмингуэя «Флоридита» (La Floridita), аптека-музей (аптека действующая), Капитолий. Вечером смотрели шоу Тропикана. Напоминает бразильский карнавал & муленруж, наряженные девушки и юноши танцуют, кто-то поет, кто-то показывает акробатические номера. Красочно и увлекательно. На входе мужчинам дают сигару, девушкам цветок. На стол ставят полторы бутылки рома на шестерых, шампанское, закуски.

Фотки: http://www.u-mama.ru/albums/show.php?folder=5117

На следующий день посетили мемориал Хосе Марти. Хто такой, я знать не знала. Однако, этот уважаемый человек почитается на Кубе, как наш Ленин. Его бюсты и памятники в каждом городе, на каждой площади. Хосе Марти жил в XIX веке, был писателем и боролся против испанских колонизаторов и героически погиб в бою. Побывали на гаванском кладбище. С покойниками поступают следующим образом: сначала хоронят на четыре года, затем выкапывают, прах ссыпают в урну и ставят в склеп рядом с остальными урнами. Склепы бывают индивидуальные, фамильные и профессиональные, например, склеп работников профсоюза рыбного хозяйства.

Фотки: http://www.u-mama.ru/albums/show.php?folder=5118

Вот и все. В этот же день мы улетели домой.

Общее впечатление. На Кубе тихо и спокойно, улицы чистые, бомжей нет. Работать особенно никто не рвется, жизнь там медленная и расслабленная. За две недели я так привыкла и сроднилась с Кубой, что казалось, будто из России уехала полгода назад. В Екатеринбурге в такси из Кольцово, поймала себя на мысли, что пейзаж за окном какой-то странный, серый… Где же пальмы?! А Куба далеко…

Дорога домой: http://www.u-mama.ru/albums/show.php?folder=5119