Турция. Blue Waters. Отдых с годовалой дочей

Итак, по просьбам трудящихся попытаюсь соорудить отчет .

Отдыхали мы с 29.08 по 12.09 втроем: я, муж и дочь 1,1 г. Долетели хорошо, до отеля добрались достаточно быстро - в пределах полутора часов, заселили тоже очень быстро. Номер достался хороший: близко к бассейну, ресторану, и интернет ловил, если на балконе сидеть. Сами номера не очень большие, но нам вполне хватало, мы там только спали.

Сам отель поделен, грубо говоря, на 2 зоны: Отель и Клуб. Отель - это основное здание с номерами, ресторан, 2 бассейна, горки, бассейн для детей. Клуб находится в сосновом бору, состоит из нескольких 2х-этажных корпусов, бассейна, есть бассейн с горками, но поменьше, детский бассейн, ресторан. Рестораны равнозначные, питаться можно в любом, но обед только в главном.

На фото: бассейн с горками у основного здания, один из корпусов клуба.

Питание

В отеле 2 ресторана. В клубном завтрак с 7 до 10 и поздний завтрак до 11 утра, в основном без позднего завтрака. Обед только в основном ресторане с 12:30 до 14:30. После этого можно перекусить в баре у пляжа, рядом с ним пекут лепешки, а у клубного бассейна можно выпить кофе или чай с булочками и кексами. Ужин с 19:00 до 21:00. С 21:30 можно заказать пиццу в номер.

Кормили вкусно, ни разу не соскучилась по домашней еде. Всегда был выбор мяса, рыбы. Из фруктов был виноград, дыни, арбуз, сливы, персики, нектарины, яблоки и груши. Мороженое 3-х видов было на обед и ужин. Также имеется детский ресторан, но мы в него не ходили, кормили ребенка с диет. стола.

Есть так же китайский, турецкий и австрийский рестораны. В первые 2 сходили - ничего особенного, а в третий не попали из-за дождя, так как он на открытом воздухе.

Для детей

Детям там есть, где развернуться. Имеется фэмили-клуб, в котором несколько комнат для детей всех возрастов, играть можно в любой. В мини-клуб можно отдавать с года, но я не рискнула. В мини-клубе ставят представления, играют, едят в детском ресторане, по вечерам мини-диско, про остальное не скажу - не знаю. На территории несколько игровых площадок, бассейн с детскими горками. В номер можно попросить кровать-манеж, взять коляску напрокат (простая трость).

Мини-зоопарк

Имеется и такой, но мы его что-то не полюбили, поэтому сходили только пару раз. В нем есть кролики, павлины, козел, бараны и облезлая курица. А по территории скачут белочки.

Анимация

Ее я в полной мере оценить не смогла, так как была занята ребенком. Набор, думаю, стандартный: водное поло с гимнастикой, йога, пилатес, волейбол, футбол, дартс, стрельба из лука. Можно было играть в мини-гольф, бадминтон, был бесплатный дайвинг в бассейне, на море банан плюс платные развлечения: парашют и тд.

Вечерами в амфитеатре были шоу, но я ни одного не посетила. Часто их тематика пересекалась с ужином. Например, латинский вечер, турецкая ночь и тд: ресторан украшался соответствующим образом, подавались национальные блюда.

Море и пляж

Пляж хороший, песочный. У моря немного гальки, которой мы очень любили играть. С лежаками проблем никогда не было. Они могли возникнуть у бассейнов, но и там мы исхитрялись найти хоть один. Больше нам и не надо было, так как с ребенком особо не посидеть. С утра море было спокойным и прозрачным, а во второй половине дня были волны, которые поднимали водоросли, но это нам не мешало. Правда, было 2 пасмурных дня и море штормило, купаться мы не лезли.

На второй фотографии море штормит немного и тучки на небе.

На экскурсии не ездили. Один день брали машину на прокат. Брали в отеле, а не у гида - так дешевле. Обошлось в 50 евро плюс бензин: 3 доллара за литр. Съездили в Сиде, в Аланию - посмотрели крепость и доехали до каньона. Ехали 16 км по горной дороге, но наши усилия были вознаграждены: красота неземная, на фотографиях, к сожалению, всей красоты не видно. Думаю, мало где можно такое увидеть. У каньона пообедали свежей форелью, которую там разводят.

Сиде и каньон

Отдыхом нашим я довольна! Вывод: с детьми ездить не только можно, но и нужно. Для ребенка это большой толчок в развитии: дочь стала больше говорить и много всего научилась делать. Денег потраченных не жалко. В следующем году буду искать что-то подобное, надо разные места посмотреть

Р.s.:

1. Коляску брали свою. Заносили ее в самолет и муж ее спускал в багажное отделение, потом сам ее забирал.

2. Вылет был в 11, очень удобно. Приехали в отель как раз к заселению. Дочь перенесла полет хорошо, половину пути спала, половину играла. Мало кто из детей плакал. Только на посадке у одной девочки уши закладывало, а в основном - все спокойные. Но мы еще на груди.

3. Из банок брали только мясо. Еще брала кашу в пакете. Воду пила из бутылок, не кипятили.

Задать вопросы автору и посмотреть фотографии можно в этой теме: http://www.u-mama.ru/forum/messages.php?id=10080438.