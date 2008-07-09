Самолет, легко меня уносит… Часть II: Условия перелета с детьми в разных авиакомпаниях

Авиакомпания Скидки для детей до 2 лет Скидки для детей от 2 лет Возраст ребенка без сопровождения Дополнительные услуги и примечания

Аэрофлот перейти на сайт компании 90% на международные рейсы. Бесплатно по России. Для второго или третьего малыша до двух лет, путешествующего с одним взрослым, скидка 25% или 33% (международные) и 50 % (по России) с предоставлением отдельного места. На международных рейсах детям от 2 до 12 лет - 33% или 25%. На внутренних рейсах - 50%. Билет дает право на место в салоне самолета и бесплатный провоз багажа в соответствии с классом обслуживания. От 5-и до 16-и лет. Необходимо заранее заполнить заявку! В течение всего полета ребенка будет сопровождать член экипажа. Перевозка несопровождаемых детей оплачивается в размере 100% В билете ставится пометка "за ребенком требуется уход". Для малышей на рейсах свыше 3-х часов полета во всех классах обслуживания выдаются специальные наборы: соска, игрушка, фартук, памперсы, гигиенические салфетки. Детям от 2 до 12 на всех рейсах свыше 3 часов полета во всех классах обслуживания выдаются наборы: фирменная кепочка, носки, фломастеры, книжка-раскраска, настольные игры. Предоставляются колыбельки для детей до 10 мес. и до 8 кг

Уральские Авиалинии перейти на сайт компании По России и СНГ: от 5 до 12 лет. За рубеж: от 8 до 12 лет. Перевозка только в экономическом классе и оплачивается полный взрослый тариф Для маленьких пассажиров детское меню: куриное филе с сыром, рис, сухофрукты, орехи и йогурт, творожные сырники или блинчики с яблочной начинкой

Трансаэро перейти на сайт компании Детям в возрасте до 2 лет предоставляется скидка в размере от 90% до 100% в зависимости от маршрута. Детям от 2 до 12 лет предоставляется скидка в размере от 25% до 50% в зависимости от маршрута. От 5 до 12. На чартерных рейсах услуга сопровождения сотрудниками компании несопровождаемого ребенка не производится. Cпециальное питание для младенцев и детей заказывать при покупке или бронировании авиабилета. При оформлении пассажирского билета на ребенка и во время регистрации сопровождающий ребенка обязан предъявлять свидетельство о рождении, подтверждающее возраст ребенка. Возраст учитывается на дату начала перевозки от начального пункта отправления, указанного в билете

Sky Express перейти на сайт компании Применяется 100% скидка от тарифа для перевозки детей в возрасте от 0 до 2 лет (на момент осуществления перевозки) без предоставления отдельного места. Пассажир воздушного судна имеет право бесплатно перевезти с собой одного ребенка в возрасте не старше двух лет без предоставления отдельного места. По тарифу Skyexpress дети в возрасте до 12 лет с предоставлением отдельного места перевозятся без скидок. С 12 лет. Пассажир при оформлении билета на ребенка (в возрасте до 12 лет), а также Пассажир, сопровождающий ребенка (в возрасте до 12 лет) при прохождении процедуры регистрации обязаны предъявлять документ, подтверждающий возраст ребенка (свидетельство о рождении). Возраст ребенка определяется на дату начала перевозки из начального пункта отправления, указанного в Договоре воздушной перевозки. Грудные дети до семидневного возраста к перевозке не принимаются

Lufthansa перейти на сайт компании 90% скидка младенцам до 2 лет, путешествующим без места в сопровождении взрослых 33% скидка детям от 2 до 12 лет От 5 до 12 лет - только если они будут находиться под опекой службы сопровождения авиакомпании Lufthansa.

По просьбе родителей служба сопровождения оказывает услуги по сопровождению детей и от 12 до 17 лет.

Дети до пяти лет могут путешествовать без взрослых только если родители заказывают услуги службы Lufthansa Escort Service по сопровождению детей младшего возраста (платно). Детское меню. Возможность довезти ребёнка на коляске до трапа. При этом не требуется регистрировать коляску как один из предметов багажа. Непосредственно перед посадкой сотрудник авиакомпании заберёт коляску. Её вернут сразу после приземления самолёта. Есть колыбельки для младенцев (на сайте авиакомпании написано, что их дают детям до 6 мес. По факту дают и в полтора года)

Malev перейти на сайт компании Без предоставления места 90%. От 2 до 12 лет 33% с предоставлением места. От 4 до 6 лет только в сопровождении стюарда за дополнительную плату. От 6 до 12 лет – возможно сопровождение за дополнительную плату. Требуется нотариальное согласие родителей, если ребенок путешествует не с ними. Если у ребенка фамилия отличается от родительской, нужны также доказательства родства. Детское меню. Детям предлагаются игры и игрушки. На борт самолета можно взять складную коляску. Есть колыбельки для младенцев – заказывать при покупке билета

Austrian Airlines перейти на сайт компании Без предоставления места 90%. 33% детям до 12 лет От 3 мес. до 5 лет ребенок может лететь под опекой службы сопровождения за дополнительную плату. Есть колыбельки для младенцев до 12 кг на долгих рейсах. Разрешается бесплатно брать на борт детскую складную коляску. Специальное меню для детей и младенцев (заказывать заранее). Подогревают бутылочки с питанием для младенцев. Во время полета детям предлагаются игры, игрушки и паззлы