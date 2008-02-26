Наш отдых в Египте

Вот и пролетели 13 дней нашего отдыха в Египте. Скажу сразу, сначала мы собирались совсем в другую страну, но поскольку на носу был Китайский Новый год, и улететь в Таиланд быстро у нас не получилось, то решено было ехать именно в Египет.

Выбрали Хургаду, отель Али баба. Недолго думали, кого из детей взять с собой, поскольку сын у нас нынче первоклассник, то отдыхать поехала с нами только 2-х летняя дочка.

И вот наступил этот день 3 февраля. Вылет был в 5 ч. утра, но нас немного задержали. Из-за тумана нам рукав не подали, повезли на автобусе к самолету, а мы все свои зимние вещи отдали провожающим. В итоге на прощание подмерзли немного. Ну, да ладно, мысль о том, что скоро будет лето, согревала нас. Как только взлетели, Анютка у нас сразу же заснула и почти весь полет проспала. Летели мы на Ил-96. Надо сказать, замечательный самолет, места между сиденьями много – было где ноги растянуть. Ближе к Египту правда потрясло нас немного из-за ветров. Мы приземлились.

И вот оно чудо - за окном иллюминатора лето! Правда, увидев местный аэропорт, я немного разочаровалась. Я ожидала увидеть что угодно, но только не то что увидела, шалаш просто какой-то, а не аэропорт, да ещё и международный.

А дальше был просто бардак какой-то. Выдали нам эмиграционные карты, а как заполнять их толком никто не объяснил. Ну, да ладно, справились. Далее был такой фокус, встали в очередь за визой. За 2 человека до нас, нам говорят: марки закончились, идите все отсюда... Как только все перешли в другую очередь, тут же марки появились. Что это было, так никто и не понял.

Потом была огромная очередь на паспортный контроль. И вот мы расселись по автобусам.

Поскольку прилетели мы рано, утром было немного прохладно, но все равно уже чувствовалось, что мы приехали в лето. Аня наша увидала песок, рот открыла и спрашивает - А где снег?

По дороге к отелю, пока заезжали в другие, она увидела маленький бассейн и закричала на весь автобус – Мама смотри моореее…!

Ну, а когда она увидела настоящее море, то восторгу её вообще предела не было. Приехали мы в отель, и пока ждали заселения мы прогулялись по его территории. Первым делом пошли на море, а потом уже искать свой номер. Блуждали долго, нашли мы его с горем пополам, и сразу пошли менять, т.к. находился он ну совсем уж далеко от «цивилизации». Нам дали другой, у бассейна и поближе к ресепшен. Заселились мы только после 14 часов местного времени.

И дальше пошла у нас обычная курортная жизнь. С утра на завтрак, потом до обеда пляж. Загорали мы в основном на пляже Жасмина, т.к. он песчаный, наша Аннушка там весь песок перелопатила. Обедали мы у моря в баре Аладдина, питались в основном фаст-фудом потому что идти в свой ресторан надо было в другой конец отеля. А так, сразу после обеда дочка засыпала у нас в коляске и мы гуляли по огромной территории 3-х отелей.

Кстати, о коляске. Хотя моей дочке уже почти 3 года (в июле исполнится), и наш папа очень не хотел покупать новую легкую коляску, выручила она нас не раз. А в конце поездки я и просто молиться на неё готова была. Ну об этом позже.

А теперь об отеле. Жили мы в Али бабе. Он считается самым лучшим из тройки – Али баба, Аладдин и Жасмин. Скажем так, у нашего считается лучшая территория, в Аладдине лучше кормят, а у Жасмина лучший пляж. Но лично мне все-таки больше всего понравился именно Жасмин, наверное потому, что он более семейный. Хотя, если учесть, что все туристы могут беспрепятствено пользоваться услугами всех трех отелей, то выбирать для отдыха можно любой.

Ещё из плюсов - через дорогу от Аладдина находится аквапарк Титаник. При поездке в Хургаду почти всем дают билет на одноразовое посещение аквапарка.

Поездка в Каир

Все-таки мы на неё решились. Хотя она прямо скажем была нелегкой, но мы решили что быть в Египте и не увидеть пирамид, значит не было смысла вообще ехать в эту страну. Автобус пришёл за нами в 01.20 местного времени. Анютка у нас была единственным ребенком в группе. Она сразу же заснула.

Дорога до Каира заняла у нас более 6-ти часов. И скажу прямо, ехать туда было очень страшно. Из-за теракта в Луксоре (9 лет тому назад) туристов теперь возят под военизированной охраной. Собрали нас всех, автобусов 50 – не меньше, и началось. Кто был в Египте знают, как местные водители ездят, правил дорожного движения у них просто нет. А тут они просто устроили гонки. Обгоняют и слева и справа, а в итоге дальше первого автобуса никто не уехал.

Каир, конечно, произвел на нас должное впечатление. Не город, а помойка. У них нет главного архитектора, поэтому дома строят где хотят, и как хотят. Почти все дома стоят без крыш, одна арматура торчит. Таким образом они деньги экономят - если дом не достроен, то налогом он не облагается.

Ну, а про движение на дорогах отдельная история. Ездят как хотят, и на чем хотят. Все вперемешку - и легковые автомобили, и автобусы, и тут же ослики с повозками. Да и пробки у них не меньше наших. Но что удивительно, при всем этом хаосе движение у них быстрее.

В Каир мы приехали в 9.00. Сначала нас привезли в национальный музей. Гид нам попался очень хороший, он отлично говорил на русском языке и прекрасно знал историю, но беда в том что его почти никто не слышал. Народу было очень много, и все иностранцы.

Далее был парфюмерный магазин, после мы пообедали, а уже потом собственно они – пирамиды. Конечно же, это что-то. Ещё с 6 класса я мечтала их увидеть. Там мы вдоволь нафотографировались. К сожаленью, внутрь самой пирамиды я не попала т.к. дочка наотрез отказалась туда спускаться, но муж был там.

После пирамид нас повезли в ювелирный магазин, в который мы даже не пошли т.к. Анютка у нас уснула прямо в автобусе, а уже потом мы поехали домой. В отель приехали мы в 23.00, поели и сразу пошли отдыхать. Дочка наша была молодцом, 5 с плюсом ей!

Ещё из экскурсий мы брали поездку на Райский остров. Там уже проще было, в 8.30 на яхте нас увезли, а в 16.00 мы вернулись на пристань. Экскурсию мы взяли на пляже, и хоть отельный гид нам очень не советовал брать её в Аладдине, мы все же рискнули.

Во-первых, на автобусе ехать никуда не надо - пристань рядом, во-вторых, возят всех по одному и тому же маршруту, независимо от того, где покупается путевка, ну а в-третьих поездка у нас получилось дешевле на 10$ (мелочь, а приятно). Самой поездкой мы тоже остались довольны. Хотя опять же немного не повезло с погодой – дул сильный ветер. Хотели еще потом перед отъездом прокатиться на яхте до Эль-гуны, но у нас не получилось, дочка приболела.

Ну, и напоследок напишу о нашем отлете. Вот уж где мы понервничали...

Накануне вечером мы подошли к своему гиду узнать информацию об отлете. Он уверил нас, что всё хорошо, вылет правда перенесли, на полчаса раньше дома будем. Автобус за нами должен был приехать в 11.35, но ни в назначенное время, ни в 12, ни в 13 часов никто за нами не приехал. Мы уже начали подумывать о такси, кто его знает, вдруг о нас забыли. Потом кто-то догадался посмотреть информацию на стенде Тез тура, а там оказалось маленькая записка – рейс задержан, автобус приедет в 14.30. Ну что ж делать, мы пошли обедать.

После мы познакомились с земляками и стали вместе время коротать. К тому времени наша Анюта уже уснула (спасибо коляске). Часам к 3-м за нами все-таки пришел автобус. Мы загрузились, и поехали за другими будущими пассажирами. А когда всех собрали мы поехали… по кругу.

Сначала никто не понял, но потом, когда раскусили что что-то не так, нас повезли в отель Dana Beach. Покормили. И снова ожидание.

Нам каждые 20 минут обещали что скоро мы поедем, но вот только куда, в аэропорт, или ночевать в другой отель? В итоге, когда народ уже взбунтовался, было принято решение везти нас в отель. Увезли нас в Al Nabia Grand Makadi Otel, когда на улице было уже темно.

Там нас довольно-таки быстро расселили, снова накормили, и уже уложили спать в 22.30. Но нам всем было сказано к 00.30 подойти к ресепшен просто узнать, когда же мы все-таки улетим (естественно многие не пошли и мы в т.ч.).

Все бы ничего, но заселили нас в бунгало у моря, от которых до ресепшен идти порядочно, причем по щебенке в гору, т.к. отель новый и территория его ещё не совсем благоустроена. И вот в 00.30 нам звонят в номер с просьбой подойти. Ну, я мужа и послала узнать что там, спать-то ведь страшно хотелось, да и дочка только ворочаться перестала. Через 5 минут он забегает – срочно с чемоданами на выход, через 2 часа самолет улетает. Вот это была жесть. Люди шли все в сонные, толком не понимающие, что происходит, в гору, со всем своим багажом, да ещё и по щебню.. Мат стоял трехэтажный.

И здесь опять же нас выручила наша коляска. Дочку было просто не разбудить, а рук нести её нам просто не хватало. Рассадили нас по автобусам довольно-таки быстро. Все были на взводе, нервы у некоторых просто сдавали, и весь негатив начал сыпаться на гида. На что он нам откровенным текстом сказал, что мы в их стране никто, нас никто не звал, рот закройте и молчите…

Вот вам и отношение египтян к русским. После таких слов я зареклась, ноги моей больше не будет в Хургаде. Хотя позже официально он нас всех все-таки пригласил приезжать к ним ещё.

До аэропорта доехали быстро. Общая задержка рейса составила более 14 часов. Но как бы там ни было, хочется сказать Тез Туру спасибо.

Долетели мы хорошо, без приключений. А дома зима, снег …