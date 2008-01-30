О том, как мы съездили за приветом вам от Санта Клауса

Уф!!! Утерла пот со лба от работы накопившейся за праздники и наконец-то нашла свободную минутку и могу уделить время своим отзывам о поездке к Санта Клаусу. С вашего позволения писать буду обо всех впечатлениях: и о туроператоре, и об увиденном.

Начну с того, что опыт посещения Финляндии у нашей семьи просто огромный, но в этом году в силу ряда обстоятельств, впервые ездили туда с туроператором, до этого всегда путешествовали самостоятельно.

Итак, с чего все началось... Обильные воспоминания ребенка о том как в Санта-парке храпел какой-то гном и ее просто поражающее трудолюбие в учебе сподвигли нас принять решение о том, чтобы еще раз съездить в Лапландию.

После долгих копаний в Интернет был выбран московский туроператор. Сначала казалось все просто замечательно: места на выбранный нами тур были еще в наличии, мы быстренько все оплатили и стали ждать двадцатых чисел декабря, в которые нам обещали сообщить номер поезда, вагон и места для отбытия по маршруту Москва-Хельсинки. Буквально каждый день по ICQ я терзала менеджера с вопросом "известно ли что-то про наш поезд?", но каждый раз получала ответ: "Нет. Мы пока сами ждем." И вот, наконец, 29 января свершилось чудо, нам все-таки сообщили, что отправляемся мы поездом № 32 "Лев Толстой" в 22:50 с Ленинградского вокзала и провожающий менеджер будет нас ждать в 22:20 у головного вагона поезда. На мой вопрос, какой у нас вагон и места, получила ответ, что рассадки пока нет и лучше позвонить на следующий день к вечеру.

Что ж, ладно, звоню 31 утром. Спрашиваю: "Можно ли мне узнать номер вагона." Мне задают вопрос: "А Вы не хотите узнать, во сколько у Вас поезд отправляется?" Я отвечаю, что мне сказали, что у нас поезд № 32 и отправляемся мы в 22:50." На что мне отвечают: "Да, все верно, вы едете «Толстым», но вагон пока все-таки неизвестен. Не переживайте, подойдете у поезда к менеджеру с табличкой ТУРОПЕРАТОР и Вам все скажут."

Несколько успокоившись, мы встретили НГ и 3 января утром с ребенкой отправились в Москву. Прилетели 9 утра, нагулявшись до позеленения, в 15:00 приехали на Ленинградский вокзал и заняли диванчик поудобнее в зале ожидания с повышенной комфортностью буквально в двух шагах от выхода на платформу.

Сидим, книжки читаем, орешки грызем. в 16:40 звонок из офиса туроператора: "Срочно позвоните Полине, она до Вас дозвониться не может." На мой вопрос "Что случилось?", получила просто шокирующий ответ "Ваш поезд уже стоит, она дозвониться до Вас не может." Пребывая в недоумении, непонятно, от чего больше то ли от того, что поезд уже стоит, то ли от того, что никто даже и не пытался до меня дозваниваться (телефон молчит, пропущенных вызовов ни одного), звоню Полине. Полина кричит мне в трубку: "Ну где же Вы? Ваш поезд уже ушел!" Сказать, что я испытала шок, это не сказать ничего. Как ушел? Ведь мне было дважды сказано, что наш поезд отправляется в 22:50! Выбежали мы с ребенком на платформу в поисках Полины, показываю ей распечатку из ICQ (специально прихватила) и говорю, я же не сама придумала, что мы едем 32-м поездом. На что та только недоуменно пожимает плечами и говорит, что с менеджером, который нам это сообщил, она будет по этому поводу разговаривать отдельно. А мне-то от их разговоров ни теплее, ни холоднее.

В конечном итоге она заявила, что у них есть два отказных билета на поезд Москва-Каяни и мы этим поездом можем доехать до Коувола, а там дальше еще нужно решать вопрос.

На этом Полина удалилась в офис, а мы стали ждать решения участи нашей поездки. Через час звоню Полине и спрашиваю: «Что Вы там решили?» На свой вопрос получаю ответ, что они решают нашу проблему, мол, эти два отказных билета в разных вагонах и т. д. и т. п. Информация о билетах в разных вагонах вообще меня убила, - ведь это же не электричка Москва-Петушки, нам предстоит паспортный и таможенный контроль. Как может мама с ребенком ехать за пределы РФ в разных вагонах?

В конечном итоге за 10 минут до отправления поезда нам принесли два билета по маршруту Москва-Коувола, сказали, что там нас будет встречать представитель компании Сергей, он нас посадит на поезд до Лахти а уже там будет встречать представитель компании Ирина, которая и довезет нас до Хельсинки на машине для воссоединения с нашей группой. Что ж, пришлось ехать таким способом.

Приняла решение: главное - пересечь границу, а там уж я не заблужусь, в крайнем случае, позвоню друзьям и попрошу их помощи.

К огромному счастью звонить друзьям не пришлось: нас все-таки доставили до Хельсинки и мы даже умудрились первыми забраться в автобус и занять самые комфортные места для отправки на обзорную экскурсию по Хельсинки .

Надо отдать должное туроператору в том, что автобусы он арендует на месте, от этого они видимо гораздо комфортнее и даже не запрещается в них ходить в туалет, а водители так просто поражают своей вежливостью, в отличие от тех, что приходят из России.

И экскурсоводами во всех местах нашего пребывания были местные жители, видимо от этого Хельсинки для меня в эту поездку открылся совершенно с другой стороны. Особенно понравилось, что экскурсоводы не просто сухо излагали те или иные исторические факты, но и высказывали свое отношение и чувства к определенным местам, памятникам и даже зданиям. Так, например, экскурсовод, рассказала легенду о том, как в здании театра появилось привидение и будучи членом каких-то там заседаний, проходящих в здании театра, они, частенько подолгу засиживаясь на этих заседаниях, случается, слышат это привидение

Что ж, может это и сказка, но как это было рассказано: с душой и чувством гордости. Русские туристы слушали, раскрыв рты.

Понравилось все: и уютная оранжерея тропических растений, куда финны приходят всей семьей и релаксируют в свободное время. И даже на Сенатскую площадь я взглянула по-новому после рассказа экскурсовода о происхождении этого места.

Вобщем, экскурсия нам понравилась и даже моя ребенка до экскурсии нывшая: "Не хочу на экскурсию по Хельсинки, я это уже все видела" периодически теребила экскурсовода, благо это позволяли наши первые места в автобусе, с различными вопросами и предложениями типа "а пойдемте еще привидение послушаем" или "покажите мне кактус, похожий на собачку" и т. д.

После обзорной экскурсии привезли нас в отель Holidey Inn City Center. Отель неплохой, вполне соответствует своим четырем звездам.

Мы, счастливые, в первую очередь полезли в душ, все-таки поездка в вагонах дополнительного русского поезда ощущается на его пассажирах в полной мере.

Интересно, а как ощущается на финнах прохождение такого поезда по территории Финляндии? Сами понимаете, в вагонах, которые насобирали непонятно из каких запасников и щели в их окнах чуть ли не равняются размерам дырки в туалете, ни о каких биотуалетах даже речи быть не может. И, соответственно, когда пассажиры такого поезда на территории Финляндии идут в туалет и все содержимое туалета (Прошу прощение, но это действительно чудовищно) вываливается наружу, не дай Бог финам увидеть это зрелище. Думаю, что они раз и навсегда запретили бы прохождение таких поездов по своей территории!

Ну ладно, это было лирическое отступление, дальше снова о Хельсинки.

Вечер 05.01 в Хельсинки был свободным. Экскурсовод, проводивший обзорную экскурсию, заботливо раздал туристам в автобусе карту города и буклетики об основных достопримечательностях города типа аквариума Sea Live, зоопарка Кёркесаари и т. д.

Поскольку мы везде уже были, а также из-за того, что некоторые объекты зимой посещать не стоит, просто пошли в нашу любимую кафешку, пообедали и отправились по нашим любимым магазинам, т. к. по всем планам это предполагалась единственная возможность пройтись по магазинам.

На следующий день у нас был оплачен так называемый дополнительный детский пакет, куда входило посещение детского технического музея Эврика, который расположен в пригороде Хельсинки под названием Тиккурила, и аквапарка Серена. Утром мы не спеша позавтракали, загрузили вещи в автобус и поехали в Эврику.

Эврика – детский технический музей.

Замечательное место не только для детей, но и для всей семьи. Финны туда так и приходят -целыми семьями и на целый день.

Это что-то наподобие нашего политехнического музея, причем абсолютно все экспонаты можно попробовать на себе

Можно полежать на гвоздях, понадувать огромные мыльные пузыри при помощи специальной установки, поколдовать с летающим в воздухе мячиком, попробовать выработать электроэнергию тремя различными способами (солнечные батареи, вода и ветер) и зажечь огни многоэтажного дома. Почувствовать на себе силу ураганного ветра силой в 3,5 или 8 баллов и даже почувствовать какую нагрузку испытывают космонавты.

Хочется чего-нибудь более интеллектуального – пожалуйста: объемные крестики-нолики, моделирование квартала города, технологии переработки мусора и т. д.

Найдется много полезного и для любителей химии: по специальному расписанию работает детская химическая лаборатория, где ребята при помощи работника музея могут попытаться изготовить лимонад, жидкий дым и даже ракетное топливо

А еще там замечательный кинотеатр, в котором можно посмотреть объемный фильм. Казалось бы, да видели мы уже это объемное кино, нас им не удивишь. На самом деле кинотеатр сам по себе уникальный и имеет форму сферы. Когда начался фильм под названием «звездное небо» при первом же кадре зал издал примерно следующий возглас: «Ах!». В общем, действительно потрясающее зрелище, особенно, когда на тебя летит огромная планета и у тебя возникает желание от нее увернуться. В прошлое посещение нами этого музея мы смотрели фильм про обезьян, который начинался со съемок океана с самолета. Так у меня даже голова закружилась, настолько правдоподобно ощущаешь себя в кабине самолета.

Я перечислила, дай Бог, одну двадцатую часть всех экспонатов музея. И интересно буквально все, так что смело можно провести там целый день, да и условия там все имеются: есть и кафе и пр. удобства.

Один недостаток – все надписи и комментарии к экспонатам на финском языке, а обещанный нам русскоговорящий сопровождающий от туроператора как-то так незаметно испарился, по крайней мере, мы его не видели за все 3 часа посещения музея

А на мое предложение попытаться организовать для детей нашей группы занятие в химической лаборатории (т. к. по расписанию мы не попадали), вроде бы что-то было обещано, но, по-моему, так никто и не попытался что-то сделать. Каждый из членов нашей группы пытался сам на ощупь, по слуху и даже по нюху определять что представляет собой тот или иной экспонат. Палочкой - выручалочкой для нас снова стал русскоговорящий работник музея Вадим – бывший летчик и соотечественник.

В общем, если будете в Хельсинки, езжайте в Эврику, не пожалеете. От центра города (железнодорожный вокзал) туда можно добраться любой электричкой, идущей до Тиккурила. Время в пути 15-20 минут, ходят они каждые полчаса, и билет стоит 5-11 евро в зависимости от типа поезда. Детям с 6 лет – 50 % скидка, дети до 6 лет - бесплатно.

И еще с площади железнодорожного вокзала в Тиккурила идет автобус № 61, остановка Tikkurila/Dickursby. От станции (ж/д и автобус в одном месте) до музея идти не более 10 минут с маленьким ребенком, везде есть указатели.

Вход в саму Эврику для взрослого стоит 14,5 евро, с просмотром фильма - 23 евро, для детей от 6 до 15 лет – 9,5 евро, с фильмом – 12,5 евро. До 6 лет – дети бесплатно.

Эврика еще интересна тем, что обменивается экспонатами с другими подобными музеями, которых в мире 5. Вот и в этот раз целый зал для нас был абсолютно новым, поэтому мы с большим удовольствием посетили этот музей снова и если будет возможность поедем туда еще

В общей сложности на Эврику организаторы тура отвели нам 2,5 часа. После чего мы дружно загрузились в автобус и покатили в Серену.

Серена - аквапарк, расположен в городе Эспоо в 20 км от города Хельсинки. Считается самым большим аквапарком Финляндии — летом площадь бассейнов составляет около 3000 кв. м.

По мне так Серена – это несколько больших тазиков с водой. Я, конечно, люблю принимать душ не менее двух раз в день, но мокнуть в тазике на протяжении 6 часов, а именно столько отвели нам организаторы тура на это мероприятие, как-то мне не очень комфортно. Тем более что ребенка из воды вытащить просто невозможно и одну ее в воде не оставишь.

Раньше в качестве надсмотрщика использовался папа, а я уходила куда-нибудь в сауну или в массажные кабинки. В этот раз папа остался дома, поэтому бродить по всем бассейнам присматривая за дочей пришлось мне. Долго уговаривала дочь пойти купить скипас и покататься рядом с горки на лыжах хотя бы половину отведенного на Серену времени, но та стойко сопротивлялась и так и не сломалась под моими уговорами. Она предпочла водные горки.

В общем, сцепив зубы, пришлось надевать купальник и вслед за дочей путешествовать по горам аквапарка. Особенно она в восторге была от водоворотов имитирующих горную реку у меня же на одном из порогов этой реки мелькнула все-таки мысль: а доеду ли я благополучно в этот раз до Санты?

Несмотря ни на что, выплыли мы из Серены вполне благополучно, сели в автобус и повезли нас организаторы на вокзал чтобы посадить на поезд Хельсинки-Рованиеми. Ну, думаю, наконец-то завтра мы и достигнем цели своей поездки.

Раздали нам ксерокопии группового билета, что меня очень смутило. А если придет кондуктор, как я с ним должна объясняться, т. к. кондукторы на этом направлении очень часто лапландские и они не то что русского и английского не понимают, но и финский у них достаточно своеобразный

Ну ладно, думаю, придется как-то изощряться. Сели в поезд, билеты никто у нас не проверял, мы спокойно нашли свое купе, открыли дверь электронным ключом, который был вставлен в дверь и расположились со всеми удобствами, т. к. в трехместном купе кроме нас никого не было.

Поскольку дочь накувыркалась в воде так, что я ее уже в автобусе без конца тормошила, она упала на вторую полку и уснула мгновенно, я же мужественно приняла решение ждать кондуктора. Жду час, жду два, уже и времени почти час ночи, уже и Тампере проехали, а его все нет и нет. Ну, думаю, я конечно же терпеливый человек, но всему есть предел, завела будильник на час раньше до прибытия в Рованиеми и тоже улеглась спать.

Сплю себе спокойно и тут, как вы думаете, что произошло? Пришел кондуктор? Нет, не угадали, прозвенел будильник.

Т. е. кондуктор так и не пришел, т. е. билеты у нас никто так за всю поездку и не проверил Я, конечно, знала, что финны патологически честные, но не настолько же

Утро началось, как обычно: мы с дочей позавтракали, я немного накрасилась, УЛОЖИЛА ВОЛОСЫ ФЕНОМ и т. д. От обычных утренних процедур это отличалось только лишь пожалуй интерьером и ЧУТЬ ЗАМЕТНЫМ МЕРНЫМ ПОКАЧИВАНИЕМ.

Кондуктор так и не пришел, а поезд уже аккуратно притормаживал на станции под названиеми Rovaniemi.

Рованиеми встретил нас полумрачным утром и температурой за бортом -17 градусов. Благо мы к этому были готовы, т. к. в прошлую нашу поездку Рованиеми встречал нас еще менее дружелюбно. Температура тогда была -37.

Наш автобус опять же с финским водителем, который услужливо положил наш чемодан в багажный отсек, встретил нас теплом и комфортом и поехали мы в резиденцию Санты.

По дороге нам было рассказано кто такой Йолопукки. Вы, наверное, думаете, что это Санта Клаус?

Нет, это - рождественский козел Да, да именно он! Оказывается, в старину в Финляндии была традиция под Рождество одеваться в козлиную шкуру и ходить по гостям раздавать подарки. Вот отсюда и пошло это название.

Приехали мы в деревню. Санта, видимо, еще допивал свой утренний кофе и в офис его нас пока не пускали. Организаторы тем временем, дабы мы не скучали, решили устроить нам церемонию пересечения полярного круга. Перешагнули мы его, но на улице все-таки -17 и народ бодренько начал разбегаться: кто-то побежал в избушку, т. к. мороз хоть и не велик, но стоять не велит, да и с поезда как-то чего-то уже глотнуть хотелось, дети полезли на близлежащие горки, мы же все-таки пошли в офис. Там хоть к Санте еще не пускают, но гораздо интереснее, чем на улице, да и чайком с плюшками побаловаться можно.

Народу в офисе было немного, может, от того, что привезли нас так рано, может от того, что офис несколько реконструировали и основная очередь концентрировалась на втором этаже, а может от того, что основной поток русских туристов в эти дни уже несколько схлынул.

Не успели мы войти в дверь, видим, как наша сопровождающая машет нам рукой и кричит, идите скорее, у меня талон к Санте. Вот оно как оказывается, теперь Санту по талонам выдают. Мы потрусили скорее, потому что сопровождающая оттеснила уже стоявших в очереди людей, несмотря на их жалобное возмущение, что очередь тут живая, и мы получили реальную возможность, прикрывшись ее широкой спиной, без очереди прошмыгнуть к Санте.

Снимать, к сожалению, было нельзя, поэтому мы, чтобы не привлекать к себе внимание вездесущих гномов, спрятали фотоаппарат в рюкзак и стали пробираться сквозь льдины, дымовую завесу по каким-то мостикам и под непонятные звуки непосредственно к офису Санты.

Наверху все-таки очередь постоять пришлось. Но что для нас получасовая очередь, если мы уже сумели преодолеть почти четыре тысячи километров и даже стойко вынесли те сюрпризы, которые преподнес нам наш туроператор при отправке из Москвы Конечно мы ее простоим! И простояли!

Вот он, Санта! С бородой, и глаза не молодые, как у нашего Деда Мороза, и на ногах сапоги, а не кожаные туфли. А какой прогресс за 5 лет!!! По-русски говорить научился «сдравствуй», «как тепя зовют?», «кде ты шивешь?». На что мой ребенок ответил: «Дома!». Ну понятно, не на улице же. Шикарно пообщались!

Гном нас сфотографировал, Санта, продолжая соблюдать этикет, сказал: «То свитания!» и на этом мы удалились.

Времени до отправления нашего автобуса в Санта-парк оставалось еще более двух часов. Мы отправились искать мастерскую стеклодува, о которой вскользь упомянула экскурсовод, когда мы подъезжали к деревне. Нашли ее на самом краю деревни, зато не зря искали! Первый раз в жизни видела, как появляются на свет всякие стеклянные финтифлюшки. Мы от полученного удовольствия даже фотоаппарат из рюкзака достать забыли, зато прикупили парочку. Дорогие они, но зато на наших глазах сделаны. Вот!

Что ж, осталось только прикупить сувениров. С этой целью и отправились мы по сувенирным лавочкам. От такого изобилия у ребенка глаза разбежались, и она начала метаться от одного игрушечного оленя к другому, от одной фигурки Санты к другой и т. д. с желанием подарить их одноклассникам, бабушкам, дедушкам и т. д. Пришлось намекнуть ей, что все подарки одноклассникам только за ее счет и пусть сама считает, на что ей хватит ее 50 евро и останется ли на сувенир для себя. Вот так и провели мы оставшееся время в деревне Санта Клауса.

Наступил час «Х», 13:00, мы скорее в автобус, т. к. боялись опоздать, ведь предстояла поездка именно туда, ради чего мы затеяли все эти перелеты и переезды всеми возможными видами транспорта. Мы ехали искать, где же там храпел гном 5 лет назад!

Т.е. нас повезли в Санта-парк. Ехать туда недолго - всего 3,5 км. Финский автобус по чудным финским дорогам домчал нас туда благополучно. И вот наконец мы спускаемся в заветную пещеру. Ну где же храп? Где? Ребенок идет и делает всем замечания: «Да тише вы! Тут где-то гном должен храпеть!» Но то ли наши русские туристы так непонятливы, то ли самостоятельное путешествие для нас более благоприятно сложилось, но храп гнома мы так и не услышали.

Да и от самого Санта-парка получили некоторое разочарование. Раньше это был действительно детский парк развлечений, а сейчас он превратился в один сплошной ресторан, а оставшиеся немногочисленные развлечения для детей стали какими-то приложениями к этому ресторану.

Да и организаторы, думаю, дали маху. Наверное, все-таки, можно было спланировать поездку таким образом, чтобы наши детки попали на занятия школы эльфов (работает по определенному расписанию) с вручением красочных дипломов.

Ну что ж поделать, пришлось довольствоваться тем, что есть. Пошли мы гулять по Санта-парку.

В первую очередь проехались по уже знакомому пути на санях и полюбовались жителями сказочного лапландского леса, гномиками, изготавливающими и упаковывающими подарки для детей, а потом празднующими Рождество. Потом отправились искать, где же в этот раз миссис Клаус печет рождественские прянички. К нашему большому сожалению, в этот раз прянички не пеклись, а просто украшались (а раньше выдавалось тесто, скалочка и формочки, мы сами эти прянички делали, выкладывали на противень, а миссис Клаус их выпекала и возвращала нам уже с пакетиком кокосовой стружки и кондитерским мешочком, наполненным сахарной глазурью для их украшения). Пришлось и тут довольствоваться тем, что есть.

Закончив с пряником, пошли мастерить фигурку Санты из заготовок. Здесь неоспоримую помощь, чтобы мы не были по уши в клее и красках, оказал чудный гномик афроамериканского типа. И как его занесло за Северный полярный круг?

Обошли Санта-парк на 2 раза, в третий идти нам уже не захотелось, выпили чаю в том самом ресторане и отправились в гардероб. По пути потренировались управлять оленьей упряжкой. Ведь завтра предстоят нешуточные испытания.

По пути к гардеробу чудо все-таки произошло! О, вот он храп! Дочь тут же насторожилась и пошла на звуки в поисках места, откуда они издаются. С возгласом «хитренькие!» ткнула пальцем в замаскированный на полу динамик. Пришлось на ходу сочинять, что гном-то все-таки храпит, но спит он под землей, просто так не услышать вот и пришлось использовать современную технику.

Автобус снова встретил нас теплом и комфортом и на этот раз привез нас уже в отель. Отель Rantasipi Pohjanhovi. Тоже четырехзвездочный, но мне показался несколько похуже, чем в Хельсинки: не было утюга и гладильной доски, да и чайничек с набором пакетиков с чаем отсутствовал. Зато вид из окна у нас был чудный: на мост через реку Оунусвара. И национальный колорит просматривался во всем. Полюбуйтесь на эти потолочные светильники.

До обещанного рождественского ужина оставалось чуть более двух часов, поэтому мы решили больше никуда не ходить, а отдохнуть хорошенечко перед процедурой чревоугодия.

Праздничный ужин был потрясающим. Икры стояло три вида огромные чаши. Рыбы я насчитала всякой и во всяком виде 14 блюд. Всего количество блюд я даже не взялась считать. Наевшись так, что уже трудно было дышать, мы решили прекратить праздник желудка и отправились в номер, где к превеликому нашему удовольствию в этот раз еще и наш родной Первый канал вещал и даже бесплатно.

От такого обилия еды и впечатлений за день уснули мы обе, что называется, без задних ног. Зато утром проснулись ни свет ни заря. И решили опробовать местную сауну с бассейном, что входило в стоимость нашего номера. Ну это мы любим, правда каждый свое: я – сауну, ребенка – бассейн. Суперское наслаждение! А после него на завтрак.

Завтрак по финским меркам стандартный: обилие овощей и свежих и маринованных, сладкая финская селедка, всяческие мюсли, из горячего - мясные шарики, сосиски, омлет, каша. Есть подогреватели для детского питания. Обязательно два вида соков, питьевые йогурты ну и пр.

Хорошо подкрепившись, быстренько в номер собираться. Ну как же, олени – то ждут! Нам предстоит поездка на оленью ферму.

Ехать недалеко, километров 15. Любовались девственно чистыми заснеженными окрестностями Рованими. Неужели у них транспорта меньше, чем у нас? В лесу периодически просматривались гуляющие свободно небольшие группки оленей.

Вдоль дороги тянется чуть заметный заборчик из проволоки, с целью уберечь автомобили от выходящих на дорогу оленей. Оказывается, в Финляндии автомобили в первую очередь страхуют от оленей, а потом уже от угона.

Приехали на ферму, встречает нас лапландский оленевод и приглашает нас … как бы вы думали куда?

За стол, откушать национальное блюдо из оленины да еще и с картофельным пюре Ну, блин! Не могли предупредить! Мы бы за завтраком так не наедались! Было вкусно! С трудом, но мы съели все! Эх!

Теперь из теплой коты на морозец уже к самим оленям. Рассказали, как за ними ухаживают, как клеймят, показали олениху с маленькими оленятками.

Но героем дня для русских детей стали не олени, а хозяйская собака, которая за печенюшки, расставленные на улице у костра, готова была вытворять такие цирковые трюки!

После рассказа о ферме и о ее обитателях, а также об особенностях налогообложения Финляндии для владельцев оленей (это уже по вопросам туристов, видать в Москве на балконах оленей разводить решили) предстоял самый торжественный момент – посвящение русских туристов в оленеводы.

Этим занялся лапландский шаман из рода лесных саамов. Сначала он нам рассказал легенду происхождения его шаманской шапки и почему она называется шапкой четырех ветров. Также сообщил, как можно по этой шапке определить, женат мужчина его племени или нет. Оказалось, что если его шапка свисает вправо, это означает, что он женат, если влево – свободен, а если вперед, то тогда он свободен и ищет себе женщину. Сообразительные русские туристы задали вопрос: «Как часто в течение дня меняется положение его шапки?» На это он за словом в карман не полез и сказал, что это зависит от того, где он находится.

Далее, пообщавшись со своими духами под звуки тамтама, он торжественно объявил, что его духи разрешили посвятить нас в оленеводы. Затем пометил каждого, произвел процедуру кровепускания и после этого завершил всю процедуру снова ритуальным постукиванием в свой бубен.

Ура! Идем кататься на оленьих упряжках! Поскольку в оленеводы нас посвятили, лицензии на управление оленьими упряжками выдали, то и управлять оленями нам позволили самим. Дочь взяла вожжи в свои руки и северный красавец повез нас по заснеженным просторам.

Олень наш оказался не только красавцем, но еще и большим умницей. Впереди идущие олени непонятно по какой причине сбились в кучу и образовали целую пробку. Видать скучно москвичам без пробок на дороге, к которым они привыкли. А наш умница под негромкие покрикивания дочери «Хей! Хей!» спокойненько, аккуратненько всех обошел и пришел к конечной точке нашего путешествия.

Хотелось еще покататься, но за нами стояла куча туристов, которые еще только предвкушали это удовольствие, и нам пришлось удалиться. Ребенка схватила ледянку, целая куча которых висела на суку дерева, и побежала на горку, а я побежала к костру пить чай.

Так, за разговорами у костра, наша экскурсия и подошла к концу. Очень жаль было уезжать с фермы. Так радушны и гостеприимны были хозяева. Ну и их рабочей пес, конечно, просто вне конкуренции!

Вернулись мы в отель. На мое предложение пройтись по местным магазинчикам дочь заявила: «Лучше в баню!» Ну что ж, в баню так в баню. Собрались и пошли в сауну с бассейном. Так и провели там остатки времени до ужина, благо там уже тоже подтянулся народ из нашей группы, мамочки грели бока в сауне, а их детишки бесились в бассейне.

Еле удалось вытащить свою муську из бассейна, подействовали только обещания утром снова сюда прийти.

Ужин был конечно не такой шикарный, как праздничный, но тоже все было вкусно и всего было много, за исключением икры. Ну а после ужина - родной Первый канал и баиньки

Первой фразой, как только дочь открыла глаза на следующее утро, была "пошли в бассейн". Ну вот, сколько раз убеждалась, что язык мой - враг мой. Раз вчера пообещала, пошли опять в бассейн. Часик успели порелаксировать и побежали на завтрак. После завтрака стали паковать чемоданы т. к. в этот день нам предстояло лететь на самолете от Рованиеми в Хельсинки.

Ровно в назначенное время подошел как всегда теплый и комфортный финский автобус, который и доставил нас в аэропорт. Все как-то размеренно и спокойно, никаких задержек рейсов, никакой сутолоки в аэропорту. Погрузились мы в самолет MD 90, пристегнули ремни и приготовились к взлету.

Как взлетел самолет мы даже и не заметили. Как-то уж все это быстро так произошло. Буквально через десять минут после того, как мы оторвались от земли, улыбчивые стюардессы начали ходить по салону и предлагать еду и питье, за деньги правда

Ну почему у них в самолетах так не трясет? И почему их самолеты так не вибрируют и не дребезжат и ты каждую минуту не задумываешься, а развалится он или нет? В общем, как нас подняли, так и опустили на землю обетованную.

Мы в Хельсинки. Осталось только дождаться наш багаж. Туристы нашей группы скопились около транспортера и некоторые начали возмущаться. Как вы думаете чему? А тому, что сектор выдачи багажа не огорожен стенами от общего зала и никакая тетенька не сравнивает номера на багаже и багажных квитанциях. Слышала даже возглас: "А вдруг кто-нибудь заберет чужой чемодан!?" Эх, русские.... Вот это финны!

В Хельсинки у нас было всего два часа до отправления поезда, за которые мы успели встретиться с нашими друзьями в нашей любимой кафешке. Я наконец-то смогла выпить свой любимый грушевый сидр и наболтаться с друзьями, которые были очень рады встрече с нами.

Уезжать из Хельсинки было немного грустно, хоть и ехали мы на этот раз на обещанном нам "Льве Толстом". Ну люблю я гостить в этой стране!!! Спокойно мне там и уютно.

Утром Москва с ее сутолокой, вечером в самолет и в час ночи мы прилетели в свой город. В аэропорту родное лицо мужа и муська у него на шее с воплями "папа мы тебе пряник привезли!"

В следующий раз обязательно попрошу Санту передать привет всей u-mame. А лучше поезжайте к нему сами

Цены: Мы заплатили 910 евро со взрослого и 855 с ребенка. Можно было дешевле с размещением в отелях другой звездочности.

В стоимость входило:

• Жд билеты-Москва-Хельсинки-Москва;

• Жд билеты Хельсинки-Рованиеми, перелет регулярным рейсом Рованиеми-Хельсинки;

• проживание в отеле в Хельсинки - 1 ночь, проживание в отеле в Рованиеми - 2 ночи, с завтраками "шведский стол";

• Рождественский ужин в Рованиеми 6.01.08 и обычный ужин шведский стол 07.01.08;

• страховка на весь срок пребывания;

• трансферы до/от отелей, обзорная экскурсия по Хельсинки, посещение Резиденции Санта Клауса в Рованиеми с вручением Диплома о пересечении Полярного круга.

Дополнительно оплачивали

• консульский сбор за визу 35 евро. Визы оформляли сами, поэтому так дешево. За ребенка не платили, т. к. она вписана в мой паспорт.

• экскурсионный доп. пакет Хельсинки: 60 евро взрослый и 45 евро ребенок 4 - 15 лет, включает в себя трансферы и входные билеты в музей Эврика и аквапарк "Серена" в сопровождении русскоговорящего представителя компании; Это оплачивали сразу при покупке тура!

• посещение Санта-парка 25 евро взрослый, 2 евро - ребенок. Это оплачивали на месте.

• экскурсия на оленью ферму 80 евро взрослый, 45 евро ребенок. Это тоже оплачивали на месте. Можно выбрать другую экскурсию или в дополнение к этой еще что-то, например предлаголась к шаману, но с ребенком в - 13 вечером я не рискнула. Да и она особого рвения не проявляла.

Экскурсии все примерно одинакового ценового диапазона. Если без обеда (а у шаманов был ужин), то дешевле.

Занавес

Вопросы автору задавайте в этой теме!

