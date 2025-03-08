Самостоятельное путешествие на Шри-Ланку. Часть 3

Продолжение рассказа о самостоятельном путешествии на Шри-Ланку от ю-мамы Веры

Первая часть (про жизнь в Хиккадуве и девятиарочный мост) здесь:

У нас нет дорог, у нас есть направления (с). Самостоятельное путешествие на Шри-Ланку

Вторая часть: Самостоятельное путешествие на Шри-Ланку. Через Коломбо в Канди и Негомбо

Часть 3. Негомбо

Прямо около рыбацкой деревни строят небольшой отель. Видела такие массово на пляже в Хиккадуве, для Негомбо это почему-то редкость. Видимо, решили исправить упущение.

В море у рыбаков выходят только мужчины. А вот разбором сетей и выкладыванием рыбы на просушку занимаются все – от мала до велика. Как мне хотелось вяленой рыбки с пивом! Казалось бы, вот она. Мы с систером провели небольшой диспут, солят ли они рыбу перед тем, как завялить.

Победила систер – она сказала, что солят, иначе протухнет. Честно говоря, кубок и знамя победителя в этом диспуте систеру полагаются в тройном размере, потому что солят они так, что есть невозможно. Здесь же крупную рыбу разделывают.

Помимо непосредственно рыбацких дел, в деревушке можно увидеть дефилирующее куриное семейство и христианскую инсталляцию, дополненную буддийским слоником.

По окончании прогулки подхожу к рыбакам, протягиваю 300 рупий (100 рублей) и прошу дать мне немного рыбы. В моем понимании, это что-то вроде хамсы, которая повсеместно подаётся в турецком и греческом общепите. «Немного» оказалось вполне ощутимым количеством.

В нашем гестхаузе есть небольшая кухня с газовой плитой, хозяин дал мне сотейник для фритюра. Получилось тааак много, что хватило ещё угостить соседей из Словении и самих хозяев.

Ну и, разумеется, в Негомбо тоже есть рыбный рынок, причём, он в разы больше того, что мы видели в Хиккадуве. Прямо на причале рыбу разделывают.

Почему-то здесь не так много кошек. Но те, что есть, естественно, упитанные. Я бы всем кошкам рекомендовала эмигрировать именно сюда, потому что такооое количество требухи остаётся.

И опять многометровые «дорожки, где вялится рыба самых разных сортов. А еще устрицы крабы, лангусты (или омары, я их путаю). Но если рыба дешевая, то последние, не сказать, что прямо дешево-дешево. Разумеется, в разы дешевле, чем в Москве, но по местным меркам дороговато.

С рыбным рынком соседствует воскресный фруктово-овощной, правда, овощей намного больше. Берём ананас, невероятно сладкую папайю по 150 рупий (50 рублей), ну и специй, лаймов и корицы домой.

Систер покупает пучок свежего карри. Оказывается, карри – это куст, он зелёный и растёт здесь практически в каждом саду. А золотисто-коричневым становится уже после сушки.

Завершающую ночь на Шри-Ланке мы проводим в небольшом отельчике, который тоже располагается самом берегу.

Здесь собственный очень ухоженный пляж с шезлонгами, столиками, гамаками и милым внутренним двориком.

Номер просторный, с кухней, на которой, впрочем, нет ни плиты, ни посуды... и двумя санузлами без водонагревателя.

Наше существование это никак не омрачает, в предыдущих местах это благо цивилизации хоть и наличествовало, но мы им ни разу не пользовались, за день вода достаточно нагревалась в трубах.

А еще в тамбуре нашего номера рабочий стол и стулья, мы сперва подумали, что кабинет тоже для постояльцев. Но менеджер отеля, регулярно что-то берущий из ящика стола, это впечатление быстро развеял.

Оказалось, что это его рабочий кабинет. Слушайте, ну ладно мы – две сестры и ребёнок. А если бы на нашем месте оказалась пара молодожёнов во время медового месяца? Дядечке бы там все нормально работалось?

Между его офисом и номером окно, которое постоянно открыто. Но даже если закрыть, шумоизоляции это не поспособствует ровно никак.

Вечером территория тоже выглядит очень приятно.

Это была самая дорогая ночь за всю поездку, обошлась она нам 9900 рупий (3300 рублей) на троих. Бронировали на букинге. В принципе, вполне рекомендую, но был один эпизод, который смазал хорошее впечатление.

Заселение в 11.30, а поскольку переезжали мы с соседней улицы, то явились точно к 11.30. Нужен был wifi, у сына начинался урок. Номер оказался не готов.

Ну ок, не проблема, берём пароль от wifi, сын подключается, и минуты через 3 электричество (а значит, и wifi) пропадает. Ну бывает, сын переносит урок, ждём готовности номера. Нам предлагают кофе. Мы с сыном согласились, систер отказалась.

Мне это представляется логичным, мол, извините, ребята, что вам приходится ждать, да ещё нет электричества/интернета, вот вам, пока вы ждёте, кофе. Номер был готов с опозданием на 40 минут, мы заселились и ушли гулять. Когда вернулись через 4 часа, электричества все ещё не было. Дали минут через 20 после возвращения. Сыну пришлось отменить ещё один урок.

Так вот: при выселении менеджер пытался за эти две чашки кофе выставить счёт. Причём, по вполне московскому ценнику. На моё возмущение, мол, мужик, а ничего, что мы номер 40 минут ждали? Это я ещё про 4,5 часовое отсутствие света и интернета молчу! Тот естественно, переобулся и сказал, что ничего не надо. Но небольшой «осадочек» остался.

Зато расположение отеля настолько удобное, что мы с утра позавтракали фруктами с кукурузными хлопьями на пляже, искупались, полюбовались рыбацкими парусными тримаранами, которые, словно на прощание, сгрудились как раз напротив нашего пляжа, собрали вещи и уже через полчаса за 650 рупий (215 рублей) на тук-туке приехали в аэропорт.

В аэропорту, после всех формальностей и не слишком выгодного обмена оставшихся наличных рупий на доллары, (а в дьюти-фри мало того, что недёшево, ещё и рупии не берут), идём в лаундж.

В лаундже мало места, отличная еда и ещё более отличный алкоголь, правда, в количестве всего двух порций на человека. Только мы находим местечко и раскладываем яства по тарелкам, к нам бежит сотрудник лаунджа. – Мадам, мадам Михаил Светлов самолёт на Москву ту-ту!

Я говорю, мужик, ты явно что-то перепутал, мы ещё даже не выпили. Что в лаундже нет объявлений - дело частое и нормальное. Но то, что при этом нет ещё и табло – это что-то новенькое. Парень ведёт меня в общий зал, показывает на табло. Мол, ласт кол же.

Я вглядываюсь. Выдыхаю. Спасибо, май dear friend, это не наш рейс, это Аэрофлот ту-ту, а мы ещё успеем выпить и закусить. Ну хорошо, дорогой наш друг наливает мне чёрного дэниэлса, систеру мартеля, только мы все это начинаем потягивать и оценивать остроту морепродуктов их кухни, парень прибегает снова.

– Мадам, мадам, теперь ваш Азур Эйр тоже ту-ту и ласт кол, цигель-цигель айлюлю, пожалуйста, побыстрее из нашего лаунджа. Я говорю, в смысле, айлюлю, у вас же можно по два, а мы выпили только по одному. Пошли смотреть на табло. Снова идём через служебный выход в общий зал. И да, реально на наш азур last call светится. Хотя до вылета ещё больше часа.

Систер пылала благородным возмущением, под её возмущение мы и пошли к гейту, где действительно шла посадка. А еще прикол аэропорта Коломбо, что досмотр у них не после паспортного контроля, а после всех дьютиков и непосредственно перед посадкой. Воду забирают, даже если ты её купил в ресторане чистой зоны.

Зато нам достались единственные три места у основного выхода. Без какой-либо дополнительной оплаты. Полтора метра проход в 9-часовом перелете совсем не лишний.

И так просторно и весело, периодически играя в карты, которые были нашим верным спутником на всех пляжах, мы долетели до Москвы.

Поездка прошла шикарно, все участники остались невероятно довольны!

Бюджет… на двоих, я и сын 13 лет, ушло 170 тысяч рублей. Из них 120 на билеты (60 на человека) и 500 долларов потратила на месте.

Это на все и про все: жильё, еда, включая рыбу, морепродукты, мороженое, свежие фрукты и овощи, пиво, ром, переезды, экскурсии, входные билеты в храмы и музеи.

Считаю, Шри-Ланка – прекрасное место для бюджетного отдыха!