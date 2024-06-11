25 удивительных фактов о России

Россия – самое большое государство в мире. На территории нашей страны самые старые горы планеты, самая большая территория, покрытая лесом, самое глубокое озеро в мире. Россия — единственное государство, территория которого омывается двенадцатью морями, а русская расписная матрёшка является самым узнаваемым и популярным сувениром в мире.

Расскажем о России в нескольких интересных фактах. Будем улыбаться, удивляться и гордиться Россией!

Самый большой в мире действующий вулкан

Ключевская сопка на востоке Камчатки извергается более 7 тысяч лета, её высота почти 5 километров. Вулкан выбрасывает столбы пепла на восемь километров вверх.

Россия имеет самое большое количество стран-соседей

Россия граничит с 18 странами. Сухопутную границу с Россией имеют: Норвегия, Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Белоруссия, Украина, Абхазия, Грузия, Южная Осетия, Азербайджан, Казахстан, Китай, Монголия, КНДР. Морская граница - с Японией и США.

Необычные улицы в России

В Новосибирске есть улица Планировочная. Что, казалось бы, странного, но эта улица пересекает сама себя. А в Ростове-на-Дону тоже есть Горизонтальная и Вертикальная улицы, но идут они не перпендикулярно, а параллельно. Там же, в Ростове, есть самая короткая улица в России: переулок Титова, его длина — всего 30 метров.

Россия – самая большая страна мира

Площадь нашей страны 17 075 400 квадратных километров - почти 11% суши. Следующая страна по площади - Канада 9 948 670 км. В России проживает почти 150 миллионов человек, более, чем 190 народностей. Среди них есть крупные народы, насчитывающие более 1 млн. человек, и малые коренные этносы.

7 чудес света

В России есть семь собственных чудес, выбранные жителями страны: Долина гейзеров на Камчатке, озеро Байкал, Петергоф, Собор Василия Блаженного в Москве, Мамаев курган и скульптура «Родина-мать зовет!» в Волгограде, гора Эльбрус, Столбы выветривания Маньпупунёр в Республике Коми.

Самая длинная в мире железная дорога

Транссибирская железнодорожная магистраль (старое название — Великий Сибирский путь) соединяет Москву (от Ярославского вокзала) и Владивосток. Её длина составляет 9 288,2 км. Это важнейшая часть транспортного коридора между Европой и странами Азиатско-Тихоокеанского региона.

Самое глубокое озеро в мире

На территории Восточной Сибири находится самое глубокое и самое большое по объёму озеро на планете – Байкал. Его глубина достигает 1642 метра, а объём – 23 600 км3

Чтобы наполнить этот объем, представьте, что все крупнейшие реки мира, от Волги и Енисея до Амазонки и Нила, наполняют впадину озера Байкал, им понадобится целый год!

Байкал содержит 20% всех мировых запасов и 90% всей пресной воды России. В озере и на побережье насчитывается 2630 видов животных, растений и рыб, 2/3 которых являются эндемиками - то есть, встречаются только здесь.

Самый большой музей в мире

Эрмитаж – музей, хранящий более трех миллионов экспонатов, находится в Санкт-Петербурге. Чтобы осмотреть все его экспонаты, не задерживаясь около каждого более минуты, понадобится более 8 лет.

Max Factor - наш, российский

Первый магазин известного косметического бренда Max Factor был открыт в Рязани Максимилианом Факторовичем (его онователь родился в 1877 году в Польше, в то время части Российской Империи). Однако Максимилиан эмигрировал в США в 1904 году, вместе со своим бизнесом...

Самый холодный город мира

В России находится самый холодный город мира — Верхоянск. В нем была зафиксирована температура −67,8 °C. Привыкнуть жить в таких суровых условиях сумели немногие. Поэтому Верхоянск — самый маленький город нашей страны. В нем проживают лишь 828 человек.

Своя падающая башня

В России на территории Свердловской области есть своя падающая башня, Невьянская. Угол её наклона 3° 16'. Однако есть и еще один интересный факт: молниеотвод на ней был сконструирован за 25 лет до того, как его создал Бенджамин Франклин.

фото: пользователь Nicky, uralweb.ru

Самое высокое учебное заведение в мире

Высота главного здания МГУ – 240 метров. На его фасаде установлены самые большие часы в Европе, диаметр циферблата составляет 8,74 метра.

Откуда в Челябинске верблюд?

На флаге и гербе Челябинска изображен верблюд. Через этот город проходил Великий Шёлковый путь, тогда караваны с верблюдами не были редкостью для жителей. В XIX веке основной доход городу приносила торговля. Согласно официальному геральдическому описанию, верблюд — символ того, что город богат различными товарами.

Самая большая в мире крепость

Московский Кремль – самая большая в мире средневековая крепость, построен в 1482 году. Длина кремлевских стен составляет 2235 метров, а площадь 27,7 гектара.

Песня - не шутка

Фраза из песни «Потому что на 10 девчонок по статистике 9 ребят…» недалека от истины. Статистика на 1 января 2021 года показывает, что в России 866 мужчин на 1000 женщин.

В России есть Пьяный лес

В Калининградской области, на Куршской косе, можно прогуляться по лесу, который называют Пьяным или Танцующим. В 1980 году здесь высадили сосны на площади 1 кв. км. Возможно, повлияли природные факторы, вирусы или вредители, но некоторые деревья причудливо изогнулась и даже свернулись в петли.

В России самые древние горы

Уральские горы когда-то были очень высокими, но время стирает все, и сейчас от прежних гор остались только основания. Уральская гора Карандаш считается одной из самых древних на Земле. Изучив породу израндит, из которой она состоит, геологи предположили, что ее возраст приблизительно четыре миллиарда лет. То есть гора практически ровесница нашей планеты.

Самая дорогая дорога в мире

Эту дорогу строили к Олимпиаде 2014 года в сжатые сроки, она ведет от Красной Поляны до Адлера, её протяженность всего 48 километров, но на постройку было потрачено почти 230 миллиардов рублей.

Самый обширный лесной массив

В России есть территории, на которые никогда не ступала нога человека! Суровая, невероятная, непознанная и манящая тайга, её площадь почти 15 000 000 километров, а это почти треть всех лесов на планете!

Россия - родина игры Tetris

У каждого уважающего себя советского ребёнка был Тетрис! И в 90-е нам казалось, что такая замечательная штука должна быть заграничной. Но эту игру создал в 1985 году наш программист Алексей Пажитнов.

Статуя Свободы немного русская

Металл каркаса Статуи Свободы выплавлен в Нижнем Тагиле.

В России есть один из старейших городов мира

Старейший город России, дагестанский Дербент – один из старейших городов мира, где сегодня кипит жизнь.

Россия - страна изобретений

Учёные России изобрели электрическую лампочку, телевизор, электронный микроскоп, вертолёт, бомбардировщик, видеомагнитофон, гусеничный трактор, цветную фотографию, модель искусственного сердца, бензиновый двигатель, зерноуборочную машину, автомат, электрическую сварку, синтетический каучук, угольный противогаз, высший пилотаж, радио, турбобур, прожектор, автоматическую телефонную станцию, периодическую систему химических элементов, электрическую подводную лодку, тепловой двигатель, синтетические моющие средства, угольный комбайн, аппарат искусственного кровообращения, миномёт, электродвигатель, ранцевый парашют и ещё множество полезных вещей.

Самый большой колокол

Самый большой когда-либо отлитый колокол – российский Царь-колокол работы мастеров Ивана Фёдоровича Моторина и его сына Михаила. Вес Царь-колокола 12327 пудов и 19 фунтов, то есть 201 тонна 924 килограмма. Его высота – 6 метров 14 сантиметров.

Прапрадед электрочайника

Самовар – древняя версия электрического чайника. Конечно, самовар существовал еще до электричества, он работал на угле, но выполнял ту же функцию, кипятил воду.