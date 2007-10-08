Отдых в Болгарии дикарями

В этом году решено было снова ехать в Болгарию в уже близкий сердцу небольшой городок Созополь. А почему? Да потому что все знакомо, городок компактный, уютный, не раскрученный, значит и народу меньше, чем на знаменитых курортах, местные жители очень доброжелательны, русских любят и детей особенно.

А детям там хорошо: мелкое теплое море, чистый песок, развлечений, правда, не очень много, но это и к лучшему, меньше соблазнов тратить деньги на аттракционах. Для нашего эконом-отдыха заграницей самое то

Ездили опять на поезде. Выехали 29 августа. Дорога заняла 3,5 суток. Сначала поездом до Москвы, там погуляли, съездили в зоопарк, а потом поездом "Москва-София" поехали до Бургаса, через Украину и Румынию.

Прошли 6 таможен туда и 6 обратно. Опять ни разу не спросили разрешение на вывоз ребенка от папы (а я-то с ним носилась), свидетельство о рождении, ни разу не проверяли вещи. Все проверки прошли очень спокойно для нас.

В Бургас приехали утром и хозяин отеля опять радостно встречал нас на вокзале, а от него до Созополя уже 20 минут на машине хозяина.

Отдыхали, как уже обмолвилась, в городке Созополе с 3-го по 16 сентября в частном отеле на самом берегу моря, с хозяином которого еще в том году познакомилась через Интернет, когда выбирала место для отдыха. Городок расположен частично на вытянутом мысе, делится парком на Старый и Новый город. Очень многие местные жители нормально понимают и говорят на русском. Отдыхают в основном болгары, немцы, французы, чехи, но и встречаются украинцы, белорусы и русские.

Погода нас немного подвела, т.к. лето у них в этом году было очень жаркое и без дождей, так что нам досталось 4 прохладных дня с температурой +17+20. А все остальные дни мы купались и загорали.

Плавали на катамаране, правда, управлять им вдвоем с ребенком 5 лет было немного сложновато, нас все время заносило в сторону, но мы укротили его

Еще гуляя по крепостной стене, видели в море дельфинов, что нас очень удивило, они так близко подплыли к пляжу и так красиво выпрыгивали из воды!

Море поначалу было еще с водорослями (они с середины августа начинаются), а когда прошли холодные деньки, то стало очень чистое и приятное, теплое такое, даже не остыло за это время, выходить на берег не хотелось. На пляже песочек, чистят и ровняют его каждый вечер специальными мини-тракторочками какими-то, заход в море долгий и мелкий, поэтому там много отдыхает семей с детьми, даже с очень маленькими.

Питались в ресторанчиках и кафе, которых очень много – еда очень вкусная и недорогая, а порции большие. Номер был у нас 2-х местный, с удобствами, телевизором, холодильником и вентилятором, с двумя кроватями.

Ездили на экскурсию в "Болгарское село", где нас кормили-поили и развлекали болгарскими танцами. А в конце программы болгары показывали танцы на углях – захватывающее зрелище, особенно, когда дяденька-танцор берет из зрителей женщину и ходит с ней на руках по углям босыми ногами. Нам очень понравилось. Правда программа вечерняя и в отель вернулись уже полдвенадцатового ночи. Больше никуда не ездили, не хотелось тратить теплые деньки на поездки.

Частных отелей в городке очень много и все смотрятся симпатично. На многих отелях висят объявления о свободных номерах. К нашему отъезду в городке уже начали сворачиваться многие аттракционы, кафе. Поэтому если ехать в сентябре туда, то надо до 12-15 числа.

Обратно нам пришлось ехать не из Бургаса на поезде, а из Софии, т.к. летние поезда до побережья закончились. Но зато мы полдня гуляли по столице Болгарии со своей картой, просто куда глаза глядят Затем наш поезд еще полдня стоял в Киеве, т.к. наши 3 вагона из Болгарии перецепляли на поезд Киев-Москва. Глупый народ остался сидеть в вагоне, который загнали в тупик, а мы с сыном попросили закрыть купе и поехали гулять по столице Украины, на метро добрались до зоопарка и провели там почти все время. В Москве опять погуляли полдня, показала сыну Красную Площадь.

Так что путешествие у нас получилось длинное, но познавательное и увлекательное, хотя домой и ехали аж 5 дней, но зато побывали в 3-х столицах, везде гуляли, разминали ноги и пополняли запас продуктов. Дорогу перенесли нормально.

В этом году туда же ездила моя подруга своей семьей, но они летали на самолете. И семейная пара с ребенком, с которыми познакомились в нашем отеле, тоже прилетели самолетом из Москвы.

Так что отдыхать дикарем даже в Болгарии легко и интересно!