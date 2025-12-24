Резиденция Деда Мороза в Великом Устюге (ФОТО). Инструкция для путешественников

Идея самостоятельного путешествия на родину Деда Мороза давно бродила в наших головах, поэтому появление спецпоезда в Котлас стало для нас знаком.

Ради чего стоит ехать в Великий Устюг и в какую сумму обойдется поездка, подробно расскажем в нашем материале.

Наш единственный день в Великом Устюге мы разделили на 2 части – обзор музеев в самом Великом Устюге и поездка в Вотчину Деда Мороза, расположенную в 12 км от Великого Устюга.

Уже начиная с ноября в музеях – аншлаг, всё время расписано под экскурсионные группы. Если вы путешествуете самостоятельно, лучше предварительно позвонить в музеи и записаться в сборную группу, которая бывает ежедневно.

Первой нашей остановкой стала Почта Деда Мороза. Попасть в закулисье нам не удалось, но погрузиться в праздничную атмосферу и отправить открытки мы смогли.

В соседнем с Почтой здании находится городская резиденция Деда Мороза, куда мы заглянули сразу же после посещения почты и записались на сборную экскурсию. Резиденция расположена на втором этаже старинного особняка. Здесь всего 3 зала.

Экскурсовод расскажет о традициях празднования Нового года, о том, почему Великий Устюг является родиной Деда Мороза, загадает загадки, а в конце экскурсии каждый сможет принять участие в мастер-классе, например, изготовить колечко из бересты или сплести пояс.

Нам понравились 12 посохов Деда Мороза, на каждый месяц свой. За них можно подержаться и загадать желание.

Следующей нашей остановкой был музей новогодней игрушки, который располагается в церкви. Да-да, в самой настоящей, но уже давно не действующей.

Здесь собрана уникальная коллекция новогодних игрушек с начала XX века и до сегодняшних дней.

В первом зале вы узнаете, как встречают новый год в разных странах, и что принято дарить.

Например, мальчикам в Японии дарят колокольчики, музыку ветра, называются они «счастливый карп» (карп - очень почитаемая в Японии рыба, символ мужества), девочки получают в подарок деревянных парных куколок, а молодожёны – палочки для еды, как симвом неразлучности.

В России в ХХ веке ёлки ставили на стол и украшали конфетами, завёрнутыми в яркие обёртки, а также бонбоньерками с конфетами, фруктами, орехами.

В самом главном зале музея в стеклянных витринах расположились ёлки, украшенные оригинальными игрушками разных десятилетий.

Здесь вы увидите новогодние игрушки, которые в начале ХХ века россияне покупали в Германии, недорогие игрушки 1930-х, выполненные из ваты, игрушки времён Великой Отечественной Войны – пистолеты, собаки-санитары, парашютисты.

Если на ёлке кукуруза и космонавты - безошибочно можно сказать, что это 1960-е.

Фонарики и сосульки из фольги - 1970-е.

В центре стоит ёлка, украшенная новогодними игрушками, которые присылают в музей из всех уголков России. Здесь можно увидеть символы определенных периодов нашей истории.

Ещё в одном зале представлены образцы сувениров местных мастеров и мастеров со всей России.

Следующей нашей остановкой стал Дом моды Деда Мороза.

Здесь находится настоящая швейная мастерская, в которой можно увидеть шубы и головные уборы Деда Мороза. Как рассказали нам швеи, последний наряд для дедушки, в котором он встречает гостей в Вотчине, шили 4 месяца, а его стоимость около 500 тыс. рублей.

В Доме моды представлены образцы одежды помощников Деда Мороза.

Для детей организовано дефиле в одежде из коллекции Дома моды и мастер-класс.

Вторую половину дня мы посвятили Вотчине Деда Мороза. Спойлер. Это то, ради чего стоит ехать в Великий Устюг.

Расположена Вотчина в настоящем лесу.

Весь перечень объектов можно посмотреть на официальном сайте, но однозначно нужно покупать билет в терем Деда Мороза.

В тереме 12 комнат, среди которых рабочий кабинет, библиотека, гардеробная, спальня Деда Мороза.

Пройдя все комнаты, гости оказываются в Тронном зале.

Сразу предупреждаем, что в новогодние каникулы подарки Дед Мороз в тронном зале не вручает, это делают его помощники, вызывая каждого ребёнка по фамилии. НО! В паре с посещением терема идёт посещение отдельного дома, где можно увидеться с Дедом Морозом и сделать фотографии.

Нужно отметить прекрасный кастинг актеров на роль Деда Мороза.

Высокий рост, безупречной формы нос, низкий голос, «богатый» костюм – наверно это всё и заставляет верить детей в то, что Дед Мороз существует.

В 17:00 Дед Мороз был всё ещё бодр и удачно шутил.

Был очень трогательный момент, когда маленькая девочка вышла на фотографирование с подарком – печеньем, которое она испекла сама.

Даже мы, взрослые, почувствовали себя детьми и поверили в новогоднее чудо.

В Вотчине множество локаций. Кроме посещения терема и других объектов, можно покататься на горках («бублики» в аренду прямо на территории), прокатиться на настоящей печи, перекусить в кафе, приобрести сувениры в торговых рядах.

На территории оборудован специальный шатер с тепловыми пушками для замерзших, костровища, тёплые туалеты – продумана каждая мелочь для комфортного отдыха с детьми.

И в конце хочется сказать, что если вы ограничены во времени, сразу направляйтесь в Вотчину. Если сравнивать городскую резиденцию и терем Деда Мороза в Вотчине - это как разница между эконом и бизнес-классом в самолёте.

Немного справочной информации.

АО «РЖД» в преддверии новогодних праздников сформировали очень удобный поезд по маршруту Екатеринбург-Котлас-Екатеринбург, который позволяет совершить путешествие к Деду Морозу за 3 дня.

Отправляется поезд из Екатеринбург около 10 утра пятницы, возвращается в Екатеринбург поздним вечером воскресенья. Пассажиры прибывают в Котлас около 8 утра субботы, и этим же вечером снова отбывают домой. От Котласа до Великого Устюга около 70 км. Прокат автомобиля на сутки начинается от 2500 рублей, что весьма экономно для компании.

Почта Деда Мороза . г. Великий Устюг, пер. Октябрьский, 1А. Бесплатно без экскурсии.

. г. Великий Устюг, пер. Октябрьский, 1А. Бесплатно без экскурсии. Городская резиденция Деда Мороза. г. Великий Устюг, Советский пр., 85. Взрослый билет 400 руб.

г. Великий Устюг, Советский пр., 85. Взрослый билет 400 руб. Дом моды Деда Мороза. г. Великий Устюг, пер. Революционный, 8. Взрослый билет 550 руб.

г. Великий Устюг, пер. Революционный, 8. Взрослый билет 550 руб. Музей новогодней и рождественской игрушки. г. Великий Устюг, пл. Коммуны, 7. Взрослый билет 400 руб.

г. Великий Устюг, пл. Коммуны, 7. Взрослый билет 400 руб. Вотчина Деда Мороза. Великоустюгский муниципальный округ, деревня Лопатниково. Взрослый и детский (6-17 лет) входной билет 400 руб., терем+ Дед Мороз взрослый 1400 руб., детский 1350 руб.

! Последняя организованная группа заходит в терем в 16:30. И только после 17:00 начинают запускать самостоятельных туристов, формируя группы. Максимальное количество группы 50 человек.

Фото Дмитрий Часовитин.