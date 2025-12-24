Резиденция Деда Мороза в Великом Устюге (ФОТО). Инструкция для путешественников
Идея самостоятельного путешествия на родину Деда Мороза давно бродила в наших головах, поэтому появление спецпоезда в Котлас стало для нас знаком.
Ради чего стоит ехать в Великий Устюг и в какую сумму обойдется поездка, подробно расскажем в нашем материале.
Наш единственный день в Великом Устюге мы разделили на 2 части – обзор музеев в самом Великом Устюге и поездка в Вотчину Деда Мороза, расположенную в 12 км от Великого Устюга.
Уже начиная с ноября в музеях – аншлаг, всё время расписано под экскурсионные группы. Если вы путешествуете самостоятельно, лучше предварительно позвонить в музеи и записаться в сборную группу, которая бывает ежедневно.
Первой нашей остановкой стала Почта Деда Мороза. Попасть в закулисье нам не удалось, но погрузиться в праздничную атмосферу и отправить открытки мы смогли.
В соседнем с Почтой здании находится городская резиденция Деда Мороза, куда мы заглянули сразу же после посещения почты и записались на сборную экскурсию. Резиденция расположена на втором этаже старинного особняка. Здесь всего 3 зала.
Экскурсовод расскажет о традициях празднования Нового года, о том, почему Великий Устюг является родиной Деда Мороза, загадает загадки, а в конце экскурсии каждый сможет принять участие в мастер-классе, например, изготовить колечко из бересты или сплести пояс.
Нам понравились 12 посохов Деда Мороза, на каждый месяц свой. За них можно подержаться и загадать желание.
Следующей нашей остановкой был музей новогодней игрушки, который располагается в церкви. Да-да, в самой настоящей, но уже давно не действующей.
Здесь собрана уникальная коллекция новогодних игрушек с начала XX века и до сегодняшних дней.
В первом зале вы узнаете, как встречают новый год в разных странах, и что принято дарить.
Например, мальчикам в Японии дарят колокольчики, музыку ветра, называются они «счастливый карп» (карп - очень почитаемая в Японии рыба, символ мужества), девочки получают в подарок деревянных парных куколок, а молодожёны – палочки для еды, как симвом неразлучности.
В России в ХХ веке ёлки ставили на стол и украшали конфетами, завёрнутыми в яркие обёртки, а также бонбоньерками с конфетами, фруктами, орехами.
В самом главном зале музея в стеклянных витринах расположились ёлки, украшенные оригинальными игрушками разных десятилетий.
Здесь вы увидите новогодние игрушки, которые в начале ХХ века россияне покупали в Германии, недорогие игрушки 1930-х, выполненные из ваты, игрушки времён Великой Отечественной Войны – пистолеты, собаки-санитары, парашютисты.
Если на ёлке кукуруза и космонавты - безошибочно можно сказать, что это 1960-е.
Фонарики и сосульки из фольги - 1970-е.
В центре стоит ёлка, украшенная новогодними игрушками, которые присылают в музей из всех уголков России. Здесь можно увидеть символы определенных периодов нашей истории.
Ещё в одном зале представлены образцы сувениров местных мастеров и мастеров со всей России.
Следующей нашей остановкой стал Дом моды Деда Мороза.
Здесь находится настоящая швейная мастерская, в которой можно увидеть шубы и головные уборы Деда Мороза. Как рассказали нам швеи, последний наряд для дедушки, в котором он встречает гостей в Вотчине, шили 4 месяца, а его стоимость около 500 тыс. рублей.
В Доме моды представлены образцы одежды помощников Деда Мороза.
Для детей организовано дефиле в одежде из коллекции Дома моды и мастер-класс.
Вторую половину дня мы посвятили Вотчине Деда Мороза. Спойлер. Это то, ради чего стоит ехать в Великий Устюг.
Расположена Вотчина в настоящем лесу.
Весь перечень объектов можно посмотреть на официальном сайте, но однозначно нужно покупать билет в терем Деда Мороза.
В тереме 12 комнат, среди которых рабочий кабинет, библиотека, гардеробная, спальня Деда Мороза.
Пройдя все комнаты, гости оказываются в Тронном зале.
Сразу предупреждаем, что в новогодние каникулы подарки Дед Мороз в тронном зале не вручает, это делают его помощники, вызывая каждого ребёнка по фамилии. НО! В паре с посещением терема идёт посещение отдельного дома, где можно увидеться с Дедом Морозом и сделать фотографии.
Нужно отметить прекрасный кастинг актеров на роль Деда Мороза.
Высокий рост, безупречной формы нос, низкий голос, «богатый» костюм – наверно это всё и заставляет верить детей в то, что Дед Мороз существует.
В 17:00 Дед Мороз был всё ещё бодр и удачно шутил.
Был очень трогательный момент, когда маленькая девочка вышла на фотографирование с подарком – печеньем, которое она испекла сама.
Даже мы, взрослые, почувствовали себя детьми и поверили в новогоднее чудо.
В Вотчине множество локаций. Кроме посещения терема и других объектов, можно покататься на горках («бублики» в аренду прямо на территории), прокатиться на настоящей печи, перекусить в кафе, приобрести сувениры в торговых рядах.
На территории оборудован специальный шатер с тепловыми пушками для замерзших, костровища, тёплые туалеты – продумана каждая мелочь для комфортного отдыха с детьми.
И в конце хочется сказать, что если вы ограничены во времени, сразу направляйтесь в Вотчину. Если сравнивать городскую резиденцию и терем Деда Мороза в Вотчине - это как разница между эконом и бизнес-классом в самолёте.
Немного справочной информации.
АО «РЖД» в преддверии новогодних праздников сформировали очень удобный поезд по маршруту Екатеринбург-Котлас-Екатеринбург, который позволяет совершить путешествие к Деду Морозу за 3 дня.
Отправляется поезд из Екатеринбург около 10 утра пятницы, возвращается в Екатеринбург поздним вечером воскресенья. Пассажиры прибывают в Котлас около 8 утра субботы, и этим же вечером снова отбывают домой. От Котласа до Великого Устюга около 70 км. Прокат автомобиля на сутки начинается от 2500 рублей, что весьма экономно для компании.
- Почта Деда Мороза. г. Великий Устюг, пер. Октябрьский, 1А. Бесплатно без экскурсии.
- Городская резиденция Деда Мороза. г. Великий Устюг, Советский пр., 85. Взрослый билет 400 руб.
- Дом моды Деда Мороза. г. Великий Устюг, пер. Революционный, 8. Взрослый билет 550 руб.
- Музей новогодней и рождественской игрушки. г. Великий Устюг, пл. Коммуны, 7. Взрослый билет 400 руб.
- Вотчина Деда Мороза. Великоустюгский муниципальный округ, деревня Лопатниково. Взрослый и детский (6-17 лет) входной билет 400 руб., терем+ Дед Мороз взрослый 1400 руб., детский 1350 руб.
! Последняя организованная группа заходит в терем в 16:30. И только после 17:00 начинают запускать самостоятельных туристов, формируя группы. Максимальное количество группы 50 человек.
Фото Дмитрий Часовитин.