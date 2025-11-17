Не нужно рассказывать детям (и взрослым) что Деда Мороза не существует…

Накануне дня рождения Деда Мороза, который отмечается 18 ноября, Юмама встретилась с одним из городских Дедов Морозов. Да, одним из. Потому что, если бы Дедушка Мороз был один, он не успел бы поздравить всех детей и взрослых, которые ждут доброго волшебника с надеждой на чудо. И с подарками.

Нашего Дедушку зовут Николай Нечаев. Он рассказал о своей работе в образе и без.

Дед Мороз в гриме…

– Как отличить Дед Мороза? Как он должен выглядеть? Каким у него должен быть характер?

– Дедушка должен быть добрым. И раздобревшим (смеётся), то есть «в меру упитанным». Мне для фактуры приходится носить накладной живот, но это только потому, что я субтильного телосложения.

Дед Мороз должен уметь находить общий язык с детьми и взрослыми, подстраиваться под аудиторию. Я всегда стараюсь до начала представления подсмотреть, кто ждет меня в зале.

Со взрослыми я хитрый и ироничный, с детьми бесхитростный, добрый, веселый и смешной. С детьми я Дедуля. Могу выслушать стишок, поиграть и пошутить.

– Какие самые необычные подарки вы дарили детям и взрослым?

– Однажды нас со Снегурочкой пригласили в большую зажиточную семью. Все подготовленные подарки мы упаковали в большой красный мешок и вручали адресатам за новогодние стихи и песни. Когда все подарки из мешка были розданы, по настроению людей мы поняли, что они ждут «самого главного подарка». А в мешке уже ничего не было.

Оказывается, одному из членов семьи была подарена квартира. А документы на неё мы приняли за «какие-то чеки». В общем, они остались в той комнате, где мы перевоплощались. Снегурочке пришлось идти за ними к «нашим саням».

Дети просят чаще всего материальные подарки – игрушки. Но был момент, который я вспоминаю с трепетом. Ребенок попросил «чтобы мама с папой были вместе, и мы все вместе встретили Новый год». Сердце Деда Мороза екнуло. Что ответить ребенку?

– А нестандартные просьбы бывают? Дети просят вас покатать их на оленях, например?

– Однажды мы катались с ребенком на оленях в парке Павлика Морозова, но этот аттракцион организовали его родители.

От детей нестандартных просьб не бывает, а вот взрослые (папы) просят с ними выпить. На работе я не пью, поэтому приходится выкручиваться. Всех секретов выдавать не буду…

– Есть ли мода на новогодние подарки? Может быть вы подскажите, что будет модно в этом году?

– Да, мода есть. Чаще всего это какие-то необычные мягкие игрушки, которые просит очень много детей. Но что будет модно в этом году, я не скажу.

– А как быть, когда подготовленный подарок не соответствует ожиданиям ребенка?

– Приходится с ним обсуждать эту ситуацию. Обычно говорю, что «мои гномы подготовили для тебя в этом году такой подарок, а если в следующем году ты будешь себя хорошо вести и слушаться родителей, то получишь то, о чем мечтаешь». Получается, что перекладываю ответственность на родителей.

Очень часто такие ситуации бывают не из-за того, что родители купили что-то не то, а потому, что ребенок, попросив одно, к празднику уже успел поменять свое мнение.

– Как Дедушка Мороз относится к новогодним стихам в исполнении детей?

– Новогодние стихи очень важны. Это часть праздника, его ритуала. В садике это часть образовательного и воспитательного процесса. Лучше заранее обговорить с Дедом Морозом будут стихи или нет.

Праздничные традиции развиваются. На табуретку никто уже не встает. Исполнение детьми стихов, когда рядом его внимательно слушает Дед Мороз, для родителей – это возможность сделать удачное видео и фотографии, которые потом будут посланы родственникам.

Но заставлять ребенка учить стихи не нужно. Если ребенок не хочет – он может своими словами поздравить всех. Это тоже хорошо.

У меня был очень необычный случай в одном детском саду. Все дети в группе один за другим читали стихи, пели песенки или говорили поздравления. Все были веселые, в карнавальных костюмах. Без костюма был только один мальчик, он был одет в спортивный костюм.

И вот, когда все ребята уже получили свои подарки и остался только он, я спрашиваю малыша: что ты подготовил для Дедушки? Стишок? Нет? Тогда может быть я загадаю тебе загадку, ты отгадаешь и получишь от меня подарок?

Мальчик ответил: «Давай так. Я загадаю тебе загадку. Если ответишь, подарок оставишь себе. Если нет – подаришь мне». «Ну давай так», - отвечаю я. Загадка была следующая: стоит гроб, а внутри сугроб. Я растерялся и, конечно, не ответил. Вручил мальчику подарок. Отгадка была – холодильник! (смеется).

– Стоит ли рассказывать ребенку, что Дед Мороза нет? Если да, то в каком возрасте?

– Нет, не нужно. Моей дочери 18 лет. Она знает, что я работаю Дедом Морозом и верит, что он есть.

Она до сих пор пишет письма Деду Морозу. Она описывает то, о чем мечтает. За что-то благодарит его, за что-то просит прощения. Пишет планы на следующий год. Наверно это для неё такой момент саморефлексии в теплой доверительной форме…

Пусть каждый человек в подходящий для него момент сам решает – верить в волшебство или нет. Я до сих пор в него верю. И более того, я верю, что каждый человек может сам стать волшебником. Совершая добрые поступки, мы делаем волшебство.

….и без

– Когда вы стали Дедом Морозом?

– Дедом Морозом я стал больше 10 лет назад, еще до поступления в театральный институт. Мне было около 30. Сначала это был просто способ заработать. С опытом, с возрастом пришло осознание того, что я могу помогать людям, дарить им радость и волшебство.

Ты буквально вживаешься в образ доброго старика, который дарит чудеса. Меняется даже собственная жизненная философия. Я считаю, что каждый человек – это волшебник, и даже если он не Дед Мороз, он может сотворить волшебство, сделать доброе дело.

Поэтому в моем графике появились благотворительные проекты. В прошлом году мы ездили по семьям детей-инвалидов. Это не была какая-то запланированная акция. Просто объединились с инициировавшей этот проект Снегурочкой (заместитель директора Департамента культуры Администрации города Екатеринбурга Любовь Бондаренко) и поехали. А в этом году вместе с движением «ПРОДОБРО» мы будем проводить благотворительную акцию «Мастерская Деда Мороза» в креативном кластере Л52 20 декабря.

– Для своих детей вы тоже были Дедом Морозом?

– Ни разу. Они знают, что я работаю Дедом Морозом и я объяснил им, что Волшебник меня попросил, чтобы я ему помогал. Потому что сам не справляется.

Но я всегда принимал участие в организации новогоднего праздника для них. Приглашал знакомых Дедов Морозов, которые поздравляли их и дарили подарки.

Однажды, когда они ехали на праздник к родственникам, к ним пришел Дед Мороз в трамвае. Когда поздравление состоялось, и они вышли из трамвая, нам на встречу ехал другой трамвай, водителем которого был Дед Мороз практически в таком же точно костюме. Как тут не поверить в волшебство? Дети поверили.

– «Морозите» вы ежегодно?

– Да, это уже традиция. В этом году, например, начну 14 декабря, уже есть приглашение. А заканчиваю 7-11 января. В этом марафоне по несколько ёлок в день ежедневно, по 3-4 ёлки в день.

Семья ежегодно спрашивает, отметим ли мы Новый год вместе? Чаще всего не получается. В полночь с 31 декабря на 1 января я работаю. Прихожу домой уже ночью, уставший. Праздновать чаще всего уже не хочется. Но поздравить и обнять всех родных — это святое. Утром снова на работу.

– А чем Дед Мороз занимается в обычной жизни?

– Организацией праздников и разного рода мероприятий. Работаю в Музее истории Екатеринбурга.

Фото Дмитрий Часовитин.