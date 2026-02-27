Как порадовать себя в Женский день. Мероприятия в Екатеринбурге
Совсем скоро Международный Женский день 8 Марта. Можно сидеть в ожидании подарков, но можно спланировать отдых с подругами, сёстрами, мамами. Для этого у нас будет целых 4 дня, так как начинать праздновать можно уже вечером 6 марта.
Какие программы предлагают нам культурные учреждения Екатеринбурга, об этом в нашем материале от эксперта отдыха Дарьи Калушко.
Концерт Дианы Арбениной BLOODYMARY
6 марта, 19:00, Дворец игровых видов спорта
Большой тур Дианы Арбениной! На концертах обязательно прозвучат любимые хиты нескольких поколений: «Катастрофически», «Разбуди меня», «Рубеж», а также песни с альбома Bloody Mary, который вышел весной 2025 года.
Девичник в Премьер зале ТРЦ «Парк Хаус»
6 марта, 19:00, Премьер зал, ТРЦ «Парк Хаус»
Программа:
- Лёгкая тренировка и растяжка с тренером — мягко разбудим тело, снимем напряжение и зарядимся энергией.
- Встреча с нутрициологом — простой разговор о питании, балансе и заботе о себе без жёстких ограничений.
- Просмотр фильма «Джули и Джулия: Готовим счастье по рецепту» — вдохновляющая история о принятии себя и уверенности.
А ещё:
- лёгкий фуршет и уютное общение;
- приятные подарки каждой гостье от студии растяжки «Gibko»;
- розыгрыш абонемента на 4 занятия в студию растяжки «Gibko».
Коврики предоставляем — вам остаётся только надеть удобную одежду и прийти в хорошем настроении.
18+
Вечер вокальных дуэтов «Вестники любви»
6 марта, 18:30, Музей истории Екатеринбурга
В преддверии Международного женского дня, предлагаем слушателям открыть для себя изысканность и красоту прекрасных страниц классического музыкального наследия.
В центре программы дуэты великих композиторов: Иоганнеса Брамса и Петра Ильича Чайковского.
4 дуэта для сопрано, контральто и фортепиано Иоганнеса Брамса — шедевры немецкого романтизма, где каждая фраза дышит поэтической тайной, а фортепиано раскрывает глубину скрытых переживаний. Их сменит проникновенная русская исповедь — «Шесть вокальных дуэтов» Петра Ильича Чайковского, полные элегической грусти и светлой мелодической щедрости.
Исполнители лауреаты всероссийских и международных конкурсов: Мария Ерёмина (сопрано), Анна Тихонова (меццо-сопрано), Алексей Разгоняев (баритон). Партия фортепиано Александр Валов.
Уральские пельмени. «Кажется, ЗОЖ начинается»
6 марта, 20:00, 7 марта, 18:00, Дворец молодёжи
Сколько углеводов в угле и воде? Почему белки не всегда белые? И почему полезные жиры невкусные, а бесполезные вкусные?
Билеты от 4500 руб.
Blues Doctors
6 марта, 22:00, Ever Jazz
Blues Doctors исполняют современный гитарный блюз-рок, взяв за основу наследие лучших мастеров жанра. В их музыке чувствуется влияние "отцов" блюза: Би Би и Фредди Кингов, Альберта Коллинза, Лютера Аллисона, Джонни Уинтера, Стиви Рэя Воэна - мастеров блюзовой, соул, фанк и рок-музыки. Чувство стиля, профессионализм, мощная подача, горячее звучание и отличное настроение публики на каждом концерте – это визитная карточка коллектива!
Состав музыкантов: Владимир Демьянов – гитара, вокал; Пётр Шурканцев – электроорган; Владимир Апаницын – бас-гитара; Максим Плетнёв – ударные.
Шоу-сказка на льду «Золушка в королевстве фей»
7 марта, 14:00 и 19:00, УГМК Арена
Впервые 7 марта в Екатеринбурге на УГМК — Арене самый титулованный фигурист современности Евгений Плющенко и Яна Рудковская представляют грандиозную премьеру.
Создатели шоу предлагают по-новому взглянуть на сказочное королевство, где происходят самые невероятные чудеса, живет Кот в сапогах, спит вековым сном Спящая Красавица, Русалочка плавает в водах волшебного озера, а на поляне собираются 12 фей, чтобы обсудить все сплетни волшебной страны.
Фея Крёстная поведает великую историю о любви и времени, навеки соединившую сердца Золушки и Принца, и об испытаниях, с которыми они столкнулись на своем пути.
В главных ролях :
— Золушка — Александра Трусова.
— КОРОЛЬ — Евгений Плющенко.
— Волшебник — Александр Плющенко.
Легендарные хиты Sting с оркестром «Desert Rose Symphony»
7 марта, 19:00, ККТ«Космос»
Группа All 4 One совместно с оркестром Palladium представляют масштабное шоу, посвящённое великому музыканту и его наследию. В программу вошли культовые композиции с уникальным симфоническим звучанием: Every Breath You Take, Shape of My Heart, Englishman in New York, Fields of Gold, Fragile, Roxanne, Desert Rose и, конечно, All for Love.
Праздничный концерт группы Funk Power
7 марта, 18:00, Музей андеграунда
В самый нежный весенний праздник — 8 марта — коллектив Funk Power приглашает вас на незабываемый музыкальный вечер. Джентльмены от фанка подготовили особое выступление, которое станет идеальным подарком для всех ценителей живой музыки.
Ребята переосмыслят фанковые хиты и сделают это в своей уникальной манере. Быть обязательно рекомендуется
Концерт состоится в рок-зале Музея Андеграунда.
Стоимость 800 руб. (одиночный), 1400 руб. (парный).
16+
«Виртуозы Москвы». Концерт в темноте
8 марта, 18:00, Филармония
Концерт в темноте, без дирижёра — это действительно необычно, и сама музыка двух гениев барокко спустя века так же потрясает до глубины души. По тропе, озарённой произведениями Баха и Вивальди, душа устремится к свету и красоте. Волшебные огоньки вдоль пути зажгут легендарные «Виртуозы Москвы» — звёзды камерной музыки нашего времени. Вневременное представление о вечном стремлении человека ввысь обещает быть концертом высшего класса!
Концерт Евы Польны
8 марта, 19:00, МТС Live Холл Екатеринбург
Каждое новое концертное шоу — это очередной творческий рубеж, высота, которую ещё не покорял, эмоции, которые ещё не испытывал. Это мощный поток вдохновения и любви!
«За Звездой» — это путь к мечте, ведь мечтать и идти за своей путеводной звездой так важно!
Это полёт за музыкой, которая окрыляет, даёт силы и ведёт вперёд.
Мы вновь отправляемся вместе с вами в особенное, волшебное путешествие за мечтой, за Звездой — с обновлённой программой, свежими идеями и энергией, которыми с радостью поделимся с вами, нашими любимыми зрителями.
Хор Турецкого с программой «Вам, любимые!»
8 марта, 15:00, 19:00, ККТ «Космос»
Самым прекрасным, удивительным и неповторимым Хор Турецкого приготовил эксклюзивный подарок: праздничный концерт-поздравление лучшей половины человечества.
В честь Международного женского дня артисты подготовили программу, ориентируясь на вкусы и предпочтения зрительниц. Проникновенные баллады о любви, мировые хиты в эксклюзивных аранжировках, страсть и нежность, фейерверк эмоций и настоящее шоу.
И все это в исполнении артистов, которые обладают уникальными голосами: от заоблачного тенора-альтино до обволакивающего баса-профундо.
Дискотека 90-х
8 марта, 23:30, клуб «Фабрика»
Зажигать будем под яркие, любимые, незабываемые хиты 90-х: Руки Вверх, Scooter, Ace of Base, Вирус!, Fatboy Slim, Aqua, Savage Garden, Haddaway, Mс Hammer, 'N Sync, Spice Girls, Hi-Fi, Иванушки Int. и многие другие. Дополнительно Вас ждет: Танцевальный баттл Викторина на знание музыки Берите с собой настроение, а за самый классный наряд от нас — фирменный коктейль.
Мы приглашаем вас окунуться в мир танцевальных хитов 90-х!
Билеты 600 руб.
Фестиваль орхидей
C 1 по 9 марта 2026 года в Зимнем саду Дендрологического парка-выставки (ул. 8 Марта, 37А) пройдет фестиваль орхидей.
На фестивале будет представлено около 100 цветов разных видов: орхидея фаленопсис, дендробиум, цимбидиум, лудизия, пафиопедилум, камбрия и другие.
В естественной природе они на Урале не растут, так как относятся к тропическим видам растений. В Дендрарии для них создан подходящий микроклимат.
Фестиваль будет работать по будням с 12:00 до 20:00 и по выходным с 10:00 до 20:00.
Стоимость билета: взрослый: 450 руб., льготный (дети, студенты, пенсионеры): 400 руб.