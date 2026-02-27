Как порадовать себя в Женский день. Мероприятия в Екатеринбурге

Совсем скоро Международный Женский день 8 Марта. Можно сидеть в ожидании подарков, но можно спланировать отдых с подругами, сёстрами, мамами. Для этого у нас будет целых 4 дня, так как начинать праздновать можно уже вечером 6 марта.

Какие программы предлагают нам культурные учреждения Екатеринбурга, об этом в нашем материале от эксперта отдыха Дарьи Калушко.

Концерт Дианы Арбениной BLOODYMARY

6 марта, 19:00, Дворец игровых видов спорта

Большой тур Дианы Арбениной! На концертах обязательно прозвучат любимые хиты нескольких поколений: «Катастрофически», «Разбуди меня», «Рубеж», а также песни с альбома Bloody Mary, который вышел весной 2025 года.

Билеты на танцпол 5000 руб.

Девичник в Премьер зале ТРЦ «Парк Хаус»



6 марта, 19:00, Премьер зал, ТРЦ «Парк Хаус»





Программа:



Лёгкая тренировка и растяжка с тренером — мягко разбудим тело, снимем напряжение и зарядимся энергией.

Встреча с нутрициологом — простой разговор о питании, балансе и заботе о себе без жёстких ограничений.

Просмотр фильма «Джули и Джулия: Готовим счастье по рецепту» — вдохновляющая история о принятии себя и уверенности.

А ещё:

лёгкий фуршет и уютное общение;

приятные подарки каждой гостье от студии растяжки «Gibko»;

розыгрыш абонемента на 4 занятия в студию растяжки «Gibko».

Коврики предоставляем — вам остаётся только надеть удобную одежду и прийти в хорошем настроении.



18+

Билеты 1000 руб.

Вечер вокальных дуэтов «Вестники любви»

6 марта, 18:30, Музей истории Екатеринбурга

В преддверии Международного женского дня, предлагаем слушателям открыть для себя изысканность и красоту прекрасных страниц классического музыкального наследия.

В центре программы дуэты великих композиторов: Иоганнеса Брамса и Петра Ильича Чайковского.

4 дуэта для сопрано, контральто и фортепиано Иоганнеса Брамса — шедевры немецкого романтизма, где каждая фраза дышит поэтической тайной, а фортепиано раскрывает глубину скрытых переживаний. Их сменит проникновенная русская исповедь — «Шесть вокальных дуэтов» Петра Ильича Чайковского, полные элегической грусти и светлой мелодической щедрости.

Исполнители лауреаты всероссийских и международных конкурсов: Мария Ерёмина (сопрано), Анна Тихонова (меццо-сопрано), Алексей Разгоняев (баритон). Партия фортепиано Александр Валов.

Билеты 700 руб.

Уральские пельмени. «Кажется, ЗОЖ начинается»

6 марта, 20:00, 7 марта, 18:00, Дворец молодёжи

Сколько углеводов в угле и воде? Почему белки не всегда белые? И почему полезные жиры невкусные, а бесполезные вкусные?

Билеты от 4500 руб.

Blues Doctors

6 марта, 22:00, Ever Jazz

Blues Doctors исполняют современный гитарный блюз-рок, взяв за основу наследие лучших мастеров жанра. В их музыке чувствуется влияние "отцов" блюза: Би Би и Фредди Кингов, Альберта Коллинза, Лютера Аллисона, Джонни Уинтера, Стиви Рэя Воэна - мастеров блюзовой, соул, фанк и рок-музыки. Чувство стиля, профессионализм, мощная подача, горячее звучание и отличное настроение публики на каждом концерте – это визитная карточка коллектива!

Состав музыкантов: Владимир Демьянов – гитара, вокал; Пётр Шурканцев – электроорган; Владимир Апаницын – бас-гитара; Максим Плетнёв – ударные.

Билеты 1800 руб.

Шоу-сказка на льду «Золушка в королевстве фей»

7 марта, 14:00 и 19:00, УГМК Арена

Впервые 7 марта в Екатеринбурге на УГМК — Арене самый титулованный фигурист современности Евгений Плющенко и Яна Рудковская представляют грандиозную премьеру.

Создатели шоу предлагают по-новому взглянуть на сказочное королевство, где происходят самые невероятные чудеса, живет Кот в сапогах, спит вековым сном Спящая Красавица, Русалочка плавает в водах волшебного озера, а на поляне собираются 12 фей, чтобы обсудить все сплетни волшебной страны.

Фея Крёстная поведает великую историю о любви и времени, навеки соединившую сердца Золушки и Принца, и об испытаниях, с которыми они столкнулись на своем пути.

В главных ролях :

— Золушка — Александра Трусова.

— КОРОЛЬ — Евгений Плющенко.

— Волшебник — Александр Плющенко.

Билеты от 2300 руб.

Легендарные хиты Sting с оркестром «Desert Rose Symphony»

7 марта, 19:00, ККТ«Космос»

Группа All 4 One совместно с оркестром Palladium представляют масштабное шоу, посвящённое великому музыканту и его наследию. В программу вошли культовые композиции с уникальным симфоническим звучанием: Every Breath You Take, Shape of My Heart, Englishman in New York, Fields of Gold, Fragile, Roxanne, Desert Rose и, конечно, All for Love.

Билеты от 1900 руб.

Праздничный концерт группы Funk Power

7 марта, 18:00, Музей андеграунда





В самый нежный весенний праздник — 8 марта — коллектив Funk Power приглашает вас на незабываемый музыкальный вечер. Джентльмены от фанка подготовили особое выступление, которое станет идеальным подарком для всех ценителей живой музыки.

Ребята переосмыслят фанковые хиты и сделают это в своей уникальной манере. Быть обязательно рекомендуется

Концерт состоится в рок-зале Музея Андеграунда.

Стоимость 800 руб. (одиночный), 1400 руб. (парный).

16+

«Виртуозы Москвы». Концерт в темноте

8 марта, 18:00, Филармония

Концерт в темноте, без дирижёра — это действительно необычно, и сама музыка двух гениев барокко спустя века так же потрясает до глубины души. По тропе, озарённой произведениями Баха и Вивальди, душа устремится к свету и красоте. Волшебные огоньки вдоль пути зажгут легендарные «Виртуозы Москвы» — звёзды камерной музыки нашего времени. Вневременное представление о вечном стремлении человека ввысь обещает быть концертом высшего класса!

Билеты от 4000 руб.

Концерт Евы Польны

8 марта, 19:00, МТС Live Холл Екатеринбург

Каждое новое концертное шоу — это очередной творческий рубеж, высота, которую ещё не покорял, эмоции, которые ещё не испытывал. Это мощный поток вдохновения и любви!

«За Звездой» — это путь к мечте, ведь мечтать и идти за своей путеводной звездой так важно!

Это полёт за музыкой, которая окрыляет, даёт силы и ведёт вперёд.

Мы вновь отправляемся вместе с вами в особенное, волшебное путешествие за мечтой, за Звездой — с обновлённой программой, свежими идеями и энергией, которыми с радостью поделимся с вами, нашими любимыми зрителями.

Билеты от 6000 руб.

Хор Турецкого с программой «Вам, любимые!»

8 марта, 15:00, 19:00, ККТ «Космос»

Самым прекрасным, удивительным и неповторимым Хор Турецкого приготовил эксклюзивный подарок: праздничный концерт-поздравление лучшей половины человечества.

В честь Международного женского дня артисты подготовили программу, ориентируясь на вкусы и предпочтения зрительниц. Проникновенные баллады о любви, мировые хиты в эксклюзивных аранжировках, страсть и нежность, фейерверк эмоций и настоящее шоу.

И все это в исполнении артистов, которые обладают уникальными голосами: от заоблачного тенора-альтино до обволакивающего баса-профундо.

Билеты от 2400 руб.

Дискотека 90-х

8 марта, 23:30, клуб «Фабрика»

Зажигать будем под яркие, любимые, незабываемые хиты 90-х: Руки Вверх, Scooter, Ace of Base, Вирус!, Fatboy Slim, Aqua, Savage Garden, Haddaway, Mс Hammer, 'N Sync, Spice Girls, Hi-Fi, Иванушки Int. и многие другие. Дополнительно Вас ждет: Танцевальный баттл Викторина на знание музыки Берите с собой настроение, а за самый классный наряд от нас — фирменный коктейль.

Мы приглашаем вас окунуться в мир танцевальных хитов 90-х!

Билеты 600 руб.

Фестиваль орхидей

C 1 по 9 марта 2026 года в Зимнем саду Дендрологического парка-выставки (ул. 8 Марта, 37А) пройдет фестиваль орхидей.

На фестивале будет представлено около 100 цветов разных видов: орхидея фаленопсис, дендробиум, цимбидиум, лудизия, пафиопедилум, камбрия и другие.

В естественной природе они на Урале не растут, так как относятся к тропическим видам растений. В Дендрарии для них создан подходящий микроклимат.

Фестиваль будет работать по будням с 12:00 до 20:00 и по выходным с 10:00 до 20:00.

Стоимость билета: взрослый: 450 руб., льготный (дети, студенты, пенсионеры): 400 руб.