Красим яйца к Пасхе. Только проверенные способы

Уже в это воскресенье, 12 апреля 2026 года, все православные будут отмечать Пасху. Замечено, что яйца на Пасху красят абсолютно все сотрудники нашей редакции, а ещё делятся своими рецептами. Поэтому в нашей подборке только проверенные способы покраски яиц к Пасхе.

Луковая шелуха

Самый красивый и натуральный способ покраски.

Хотите однотонный цвет, отварите яйца в луковой шелухе. Чем дольше будете варить, тем ярче будет окрас. Можете подойти творчески – на поверхности яйца расположить веточки любой зелени, натянуть поверх кусочек капроновых колготок, перевязять его в двух местах нитками.

Краснокачанная капуста

Капусту надо порубить на куски примерно 2х2 см, отварить 40 минут и поместить в этот отвар вареные яйца (куски варёной капусты не вынимать!). Если оставить их в отваре на 30 минут, они будут голубого цвета (как на картинке), а если оставить на ночь, то утром у вас будут настоящие космические яйца.

Влажные салфетки и красители

Для того, чтобы получить яйца, расцветка которых напоминает земной шар, можно взять или жидкие пищевые красители для кондитерских изделий, или развести сухие красители. Также вам понадобятся обычные бумажные салфетки.

Сваренные яйца «укутываем» во влажные салфетки, капаем красители и руками (в перчатках) распределяем краситель по поверхности салфетки.

Можно добиться совершенно разных результатов. Если хотите яркие яйца - не жалейте красителя, если же подсушить салфетку, то можно получить забавную текстуру.

В крапинку

Очень простой и эффектный способ окраски яиц.

Яйца отвариваете. Пока яйца варятся готовите красители. У нас были жидкие, которые растворяют в воде и добавляют уксус (действуем по инструкции к красителям). Горячие сваренные яйца обтираем щедро растительным маслом и опускаем в краситель.

Если налить растительное масло в краситель и затем опустить туда яйцо, то эффекта достичь не удастся.

Вот два варианта в сравнении.

VIP-вариант покраски в белом сухом вине

Вам понадобится самое дешёвое белое полусухое вино, сахар и красители для яиц (сахар берем из расчёта 100 г на 0,5 л вина).

В кастрюлю наливаем вино, добавляем сахар и краситель, опускаем в раствор яйца, ставим на огонь и варим в течение 10 минут. После этого оставляем яйца в вине на 10-12 часов. Затем достаем яйца и обсушиваем.

Если у вас есть проверенные, необычные и красивые способы покраски, поделитесь ими в комментариях?