Подборка новогодних фильмов от редакции сайта U-mama.ru

В новогодние праздники так хочется чуда... И так как бОльшая часть нашего коллектива – женская, в нашей подборке доминируют мелодрамы.

Реальная любовь (2003 г.)

Мелодрама. Режиссер Ричард Кёртис. В ролях: Хью Грант, Билл Найи, Лиам Нисон, Эмма Томпсон, Колин Фёрт, Алан Рикман, Кира Найтли.

Любовь поистине правит всеми вокруг — от премьер-министра, влюбившегося в сотрудницу своего аппарата, до писателя, сбежавшего на юг Франции, чтобы склеить свое разбитое сердце.

Интуиция (2001)

Мелодрама. Режиссер Питер Челсом. В ролях: Джон Кьюсак, Кейт Бекинсейл.

В канун Рождества в одном из нью-йоркских магазинов американец Джонатан встречает англичанку Сару. Они проводят вместе всего несколько часов, гуляя по заснеженному городу. Саре нужно улетать на родину, и она предлагает проверить судьбу: Джонатан пишет свой телефон на банкноте, а она — в книге. Купюру разменивают, книгу сдают букинисту, после чего Сара и Джонатан расстаются.

Семьянин (2000)

Фэнтези, мелодрама. Режиссер Бретт Ратнер. В ролях: Николас Кейдж, Теа Леони.

Судьба в облике Санты ставит перед Джеком непростой выбор – быть президентом инвестиционной компании, жить в роскошной квартире, раскатывать на последней модели «Феррари» и при этом оставаться холостяком, или стать семьянином, но работать продавцом автопокрышек.

Отпуск по обмену (2006)

Мелодрама. Режиссер Нэнси Майерс. В ролях Кэмерон Диас, Кейт Уинслет, Джуд Лоу, Джек Блэк.

Две незнакомые друг с другом женщины оказываются в схожей жиззненной ситуации. Они находят друг друга в интернете, на сайте обмена жильем на время отпуска, и договариваются поменяться квартирами и пожить друг у друга в течение двух недель.

Неспящие в Сиэттле (1993)

Мелодрама. Режиссер Нора Эфрон. В ролях Том Хэнкс, Мег Райан.

Поздней ночью на радио зачитывают письмо мальчика, который ищет маму. Сотни женщин со всей страны откликаются, и только одна из них понимает — отец ребенка и она предназначены друг для друга...

Пока ты спал (1995)

Мелодрама. Режиссер Джон Тёртлтауб. В ролях Сандра Буллок, Билл Пуллман, Питер Галлахер.

Застенчивость мешает одинокой Люси познакомиться с мужчиной своей мечты, которого она видит каждое утро. Зато помогает случай, и девушка спасает незнакомцу жизнь. Теперь она может любоваться им целыми днями: спасенный Питер лежит в больнице без сознания.

Поменяться местами (1983)

Комедия. Режиссер Джон Лэндис. В ролях: Дэн Эйкройд, Эдди Мерфи.

Жизнь преуспевающего менеджера, управляющего богатейшей компании с Уолл-Стрит, круто меняется после того, как его боссы, братья Дьюк, заключают необычное пари. Один из братьев посчитал, что управлять компанией может кто угодно, даже самый отъявленный и необразованный проходимец.

Оставленные (2023)

Драма, комедия. Режиссер Александр Пэйн.

Декабрь 1970 года. Ученики академии Бартон, престижной закрытой школы для мальчиков, разъезжаются на рождественские каникулы, но несколько неудачников, родители которых не могут или не хотят их забирать, вынуждены остаться в кампусе.

Обратная связь (2020)

Комедия. Режиссер Алексей Нужный. В ролях Леонид Барац, Ирина Горбачёва, Ростислав Хаит, Мария Миронова, Камиль Ларин, Анастасия Уколова, Александр Демидов.

31 декабря семеро друзей вновь собираются в загородном доме, чтобы вместе встретить Новый год, но предновогодний вечер полон сюрпризов...

Желаем приятного просмотра!